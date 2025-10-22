La Parlament are loc procedura de alegere a Președintelui Parlamentului

Oficial.md, 22 octombrie 2025 16:20

În aceste momente, are loc procedura de alegere a Președintelui Parlamentului. Comisia specială, constituită de..

Acum 15 minute
16:20
IGSU a lansat campania națională „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” – un apel la responsabilitate și prevenție Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansată o campanie națională fără precedent cu genericul..
16:20
La Parlament are loc procedura de alegere a Președintelui Parlamentului Oficial.md
În aceste momente, are loc procedura de alegere a Președintelui Parlamentului. Comisia specială, constituită de..
Acum 2 ore
15:10
Un avocat și clientul său, investigați de CNA și PA, au fost condamnați pentru trafic de influență Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a recunoscut vinovați un avocat de comiterea a două episoade de..
15:10
Cinci persoane bănuite de comiterea unui furt au fost reținute Oficial.md
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și..
Acum 4 ore
14:20
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Regatului Unit al marii Britanii și Irlandei de Nord Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri..
14:20
Renato Usatîi: Aș vrea foarte mult ca să avem un alt Parlament Oficial.md
Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a declarat de la tribuna Parlamentului că își..
12:50
Dmitri Torner: La elaborarea conceptului noii reforme administrativ-teritoriale, în primul rând, trebuie să se ia în calcul efectele devastatoare pe care le-a avut până acum… Oficial.md
Guvernarea confirmă poziţia Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Moldova are nevoie de o..
12:50
Ion Ceban, la ședința de constituire a Parlamentului: Sper ca vocea oamenilor să fie auzită, iar problemele cu care se confruntă zilnic cetățenii țării noastre să fie soluționate Oficial.md
Liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a declarat, la ședința de constituire a noului Parlament, că..
12:50
Ședința Platformei Anticorupție. S-au discutat rezultatele cooperării interinstituționale în procesul de combatere a corupției electorale Oficial.md
Rezultatele cooperării interinstituționale, în procesul de combatere a corupției electorale, efortul autorităților în asigurarea integrității..
Acum 6 ore
12:00
Igor Dodon – ales președintele fracțiunii socialiștilor în Parlament Oficial.md
În cadrul ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova din legislatura a XII-a, desfășurată la..
12:00
În Parlament au fost formate 6 fracțiuni și va activa 1 deputat neafiliat Oficial.md
În Parlamentul de legislatura a XII-a vor activa 6 fracțiuni și 1 deputat neafiliat, informează..
11:40
Parlamentul de legislatura a XII-a a fost legal constituit Oficial.md
Parlamentul de legislatura a XII-a a fost legal constituit. La ședința de constituire a Parlamentului..
11:40
Zinaida Greceanîi: În fața noului Parlament stau sarcini serioase, care cer unitate, echilibru și înțelepciune Oficial.md
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova de legislatura a XII-a, a fost..
11:00
Maia Sandu în Parlament: Fiecare dintre cei care, începând de astăzi ocupă un loc în Parlament, să-și îndeplinească mandatul cu onoare, bună-credință, să acționeze exclusiv în interesul Republicii Moldova Oficial.md
Președintele Maia Sandu, în cadrul ședinței de constituire a Parlamentului ales la 28 septembrie curent,..
10:40
Apelul Promo-LEX către noul Parlament Oficial.md
Asociația Promo-LEX adresează noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie..
10:40
Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au..
Acum 8 ore
10:30
Mascații Brigăzii „Fulger” vor desfășura exerciții tactice la Hîncești Oficial.md
Poliția Naționalǎ informeazǎ cǎ, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” vor desfășura..
10:20
Victoria Belous a prezentat principalele realizări pe durata mandatului său Oficial.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat..
10:20
Propunere MEC: Să fie retrase gradele didactice și manageriale pentru 2 cadre didactice Oficial.md
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru..
10:20
(VIDEO) Noul Parlament s-a întrunit în prima ședință Oficial.md
Noul Parlament s-a întrunit în ședință de constituire, conform decretului semnat de șeful statului. Ședința..
10:20
(VIDEO) Ion Ceban – prezent la prima ședință a Parlamentului Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a mers astăzi la ședința de..
10:20
La Chișinău are loc reuniunea Rețelei de Audit Intern din cadrul Comunității de Practică PEMPAL Oficial.md
În perioada 21–23 octombrie 2025, la Chișinău, are loc reuniunea Rețelei de Audit Intern din..
10:20
Argint și bronz pentru sportivii moldoveni la Campionatul Mondial de lupte U-23 Oficial.md
Evoluții spectaculoase pentru luptătorii de stil greco-roman la ediția din acest an a Campionatului Mondial..
10:00
Incendiu la Briceni. A ars un autoservice Oficial.md
În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină..
10:00
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată Oficial.md
Procuratura informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare a trei persoane pentru conducerea..
09:50
UEFA Playmakers. În vizită la Brătușeni, o zi plină de fotbal și zâmbete Oficial.md
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney,..
09:40
​​​​​Irina Vlah: Noul Parlament, care se va întruni astăzi în prima ședință, nu are cum să livere rezultate pentru cetățeni Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe..
Acum 12 ore
08:10
Solicitare către Vasile Costiuc: Are 15 zile să facă asta Oficial.md
Deputatul PAS, Radu Marian, îi solicită liderului Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc să dezmintă falsul..
07:40
Deputat PAS care „a crescut în 4 ani ca alții în 40” Oficial.md
Deputata PAS, Marcela Nistor, a făcut retrospectiva primilor 4 ani de mandat în Legislatura precedentă...
07:10
Socialiștii au decis: Vor forma propria fracțiune în Parlament Oficial.md
Ieri a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul..
06:40
Fracțiunea PAS a discutat despre prima ședință a Parlamentului: Suntem gata de muncă Oficial.md
Liderul PAS, Igor Grosu, anunță că a avut loc ședința fracțiunii PAS, informează OFICIAL.  S-au..
Ieri
15:30
Revizuirea sistemului de impozitare – o necesitate tot mai pronunţată Oficial.md
Astăzi, tot mai des răsună întrebarea: De unde va lua bani viitorul Guvern pentru a..
15:30
Se caută director la Fabrica de Sticlă Oficial.md
În corespundere cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea..
15:10
Igor Dodon: Nu vom vota pentru guvernul PAS al Maiei Sandu Oficial.md
„În calitate de opoziție, desigur, nu vom vota pentru guvernul PAS al Maiei Sandu, deoarece..
15:00
Specialiști din domeniul feroviar din Republica Moldova și România au vizitat sucursalele CFM Oficial.md
Astăzi, 21 octombrie 2025, grupe mixte de specialiști feroviari din cadrul Î.S. „Calea Ferată din..
15:00
Andrei Năstase va continua să fie activ în politică Oficial.md
Andrei Năstase, fost candidat la parlamentare, spune că încă nu a decis forma în care..
14:50
(VIDEO) Ion Ceban: Contează ca în toate funcțiile de miniștri să vină profesioniști care cunosc situația și care pot veni cu propuneri reale Oficial.md
Liderul MAN, Ion Ceban, a venit cu o reacție la schimbarea unor miniști din componența..
14:40
Alexandru Munteanu: Vor fi schimbări în Guvern, dar nu vreau să fac declarații înainte Oficial.md
Alexandru Munteanu, potențial premier desemnat, a avut o întâlnire cu membrii Guvernului în exercițiu și..
14:40
Exercițiu de evaluare privind Managementul Integrat al Frontierei Oficial.md
O frontieră sigură înseamnă o țară mai protejată, instituții mai puternice și oameni care pot..
13:50
Blocul Alternativa: Fracțiunea va reprezenta, va apăra și va munci doar în interesele statului și ale fiecărui cetățean Oficial.md
Unul din liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, s-a adresat cetățenilor în contextul în care mâine..
13:40
Vicepremierul pentru reintegrare a discutat cu directorul general al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a avut astăzi o întrevedere cu Constantin-Valentin Răducanu, director general..
13:30
Potențialul candidat desemnat la funcția de Premier are 3 cetățenii: Mi s-a propus și cetățenia Franței, dar am refuzat Oficial.md
Alexandru Munteanu, potențial prim-ministru desemnat, deține cetățenia a trei țări: Republica Moldova, România și Statele..
11:50
Ion Ceban s-a întâlnit cu Ambasadorul Italiei Oficial.md
Primarul General al capitalei, Ion Ceban, a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul Italiei..
11:50
Polițist și medic din Hâncești – bănuiți de falsificarea adeverinței medicale pentru permis auto Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, au deconspirat o schemă de falsificare a adeverințelor..
11:40
Andrei Năstase: Este cert că partidul care a câștigat alegerile nu vrea să-și asume guvernarea Oficial.md
Andrei Năstase, fost candidat la alegerile parlamentare, spune că desemnarea lui Alexandru Munteanu la funcția..
11:30
A intrat într-un local de fast-food din Chișinău și a amenințat vânzătorul cu o armă – inculpatul condamnat la 7 ani de închisoare Oficial.md
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, un bărbat în vârstă..
11:30
ANSA a dat start campaniei de vaccinare a vulpilor contra rabiei Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a demarat Campania II de vaccinare antirabică a vulpilor din fauna..
11:30
În premieră, Republica Moldova a participat la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene Oficial.md
În premieră, Republica Moldova a fost invitată să participe la Consiliul Energiei TTE al Uniunii..
11:00
Bunurile unui apartament din Bălți au fost mistuite de foc. Pompierii au evacuat 20 de persoane Oficial.md
Pompierii au evacuat 20 de persoane dintre care 5 copii dintr-un bloc de locuit în..
11:00
Ala Nemerenco a anunțat că nu va fi ministru în noua garnitură a Guvernului Oficial.md
Ala Nemerenco, ministru în exercițiu al Sănătății, nu se va regăsi în noul Guvern, care..
