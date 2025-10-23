47 deputați sunt la primul mandat
Oficial.md, 23 octombrie 2025 10:10
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43..
• • •
Acum 15 minute
10:10
Acum 2 ore
09:10
Petr Vlah: Viitorul bașcan al Găgăuziei trebuie să fie profesionist şi să cunoască în detalii problemele cu care se confruntă autonomia, locuitorii acesteia # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat a „desenat” portretul viitorului bașcan al Găgăuziei, în contextul discuțiilor despre..
09:00
Echipa Arsenal-Geotermal Chișinău a devenit campioană a Socca Champions League Masters 2025, competiție rezervată jucătorilor..
09:00
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei..
Acum 24 ore
18:50
Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru # Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea..
18:50
Igor Grosu a fost ales Președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a. Pentru candidatura sa..
16:40
Reprezentantele Curții de Conturi au participat la Seminarul de consolidare a capacităților EUROSAI # Oficial.md
În perioada 14–15 octombrie 2025, reprezentantele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Violeta Balan,..
16:20
IGSU a lansat campania națională „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” – un apel la responsabilitate și prevenție # Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansată o campanie națională fără precedent cu genericul..
16:20
În aceste momente, are loc procedura de alegere a Președintelui Parlamentului. Comisia specială, constituită de..
15:10
Un avocat și clientul său, investigați de CNA și PA, au fost condamnați pentru trafic de influență # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a recunoscut vinovați un avocat de comiterea a două episoade de..
15:10
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și..
14:20
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Regatului Unit al marii Britanii și Irlandei de Nord # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri..
14:20
Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a declarat de la tribuna Parlamentului că își..
12:50
Dmitri Torner: La elaborarea conceptului noii reforme administrativ-teritoriale, în primul rând, trebuie să se ia în calcul efectele devastatoare pe care le-a avut până acum… # Oficial.md
Guvernarea confirmă poziţia Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Moldova are nevoie de o..
12:50
Ion Ceban, la ședința de constituire a Parlamentului: Sper ca vocea oamenilor să fie auzită, iar problemele cu care se confruntă zilnic cetățenii țării noastre să fie soluționate # Oficial.md
Liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a declarat, la ședința de constituire a noului Parlament, că..
12:50
Ședința Platformei Anticorupție. S-au discutat rezultatele cooperării interinstituționale în procesul de combatere a corupției electorale # Oficial.md
Rezultatele cooperării interinstituționale, în procesul de combatere a corupției electorale, efortul autorităților în asigurarea integrității..
12:00
În cadrul ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova din legislatura a XII-a, desfășurată la..
12:00
În Parlamentul de legislatura a XII-a vor activa 6 fracțiuni și 1 deputat neafiliat, informează..
11:40
Parlamentul de legislatura a XII-a a fost legal constituit. La ședința de constituire a Parlamentului..
11:40
Zinaida Greceanîi: În fața noului Parlament stau sarcini serioase, care cer unitate, echilibru și înțelepciune # Oficial.md
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova de legislatura a XII-a, a fost..
11:00
Maia Sandu în Parlament: Fiecare dintre cei care, începând de astăzi ocupă un loc în Parlament, să-și îndeplinească mandatul cu onoare, bună-credință, să acționeze exclusiv în interesul Republicii Moldova # Oficial.md
Președintele Maia Sandu, în cadrul ședinței de constituire a Parlamentului ales la 28 septembrie curent,..
10:40
Asociația Promo-LEX adresează noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie..
10:40
Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au..
10:30
Poliția Naționalǎ informeazǎ cǎ, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” vor desfășura..
Ieri
10:20
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat..
10:20
Propunere MEC: Să fie retrase gradele didactice și manageriale pentru 2 cadre didactice # Oficial.md
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru..
10:20
Noul Parlament s-a întrunit în ședință de constituire, conform decretului semnat de șeful statului. Ședința..
10:20
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a mers astăzi la ședința de..
10:20
La Chișinău are loc reuniunea Rețelei de Audit Intern din cadrul Comunității de Practică PEMPAL # Oficial.md
În perioada 21–23 octombrie 2025, la Chișinău, are loc reuniunea Rețelei de Audit Intern din..
10:20
Evoluții spectaculoase pentru luptătorii de stil greco-roman la ediția din acest an a Campionatului Mondial..
10:00
În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină..
10:00
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată # Oficial.md
Procuratura informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare a trei persoane pentru conducerea..
09:50
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney,..
09:40
Irina Vlah: Noul Parlament, care se va întruni astăzi în prima ședință, nu are cum să livere rezultate pentru cetățeni # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe..
08:10
Deputatul PAS, Radu Marian, îi solicită liderului Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc să dezmintă falsul..
07:40
Deputata PAS, Marcela Nistor, a făcut retrospectiva primilor 4 ani de mandat în Legislatura precedentă...
07:10
Ieri a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul..
06:40
Liderul PAS, Igor Grosu, anunță că a avut loc ședința fracțiunii PAS, informează OFICIAL. S-au..
21 octombrie 2025
15:30
Astăzi, tot mai des răsună întrebarea: De unde va lua bani viitorul Guvern pentru a..
15:30
În corespundere cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea..
15:10
„În calitate de opoziție, desigur, nu vom vota pentru guvernul PAS al Maiei Sandu, deoarece..
15:00
Specialiști din domeniul feroviar din Republica Moldova și România au vizitat sucursalele CFM # Oficial.md
Astăzi, 21 octombrie 2025, grupe mixte de specialiști feroviari din cadrul Î.S. „Calea Ferată din..
15:00
Andrei Năstase, fost candidat la parlamentare, spune că încă nu a decis forma în care..
14:50
(VIDEO) Ion Ceban: Contează ca în toate funcțiile de miniștri să vină profesioniști care cunosc situația și care pot veni cu propuneri reale # Oficial.md
Liderul MAN, Ion Ceban, a venit cu o reacție la schimbarea unor miniști din componența..
14:40
Alexandru Munteanu, potențial premier desemnat, a avut o întâlnire cu membrii Guvernului în exercițiu și..
14:40
O frontieră sigură înseamnă o țară mai protejată, instituții mai puternice și oameni care pot..
13:50
Blocul Alternativa: Fracțiunea va reprezenta, va apăra și va munci doar în interesele statului și ale fiecărui cetățean # Oficial.md
Unul din liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, s-a adresat cetățenilor în contextul în care mâine..
13:40
Vicepremierul pentru reintegrare a discutat cu directorul general al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova # Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a avut astăzi o întrevedere cu Constantin-Valentin Răducanu, director general..
13:30
Potențialul candidat desemnat la funcția de Premier are 3 cetățenii: Mi s-a propus și cetățenia Franței, dar am refuzat # Oficial.md
Alexandru Munteanu, potențial prim-ministru desemnat, deține cetățenia a trei țări: Republica Moldova, România și Statele..
11:50
Primarul General al capitalei, Ion Ceban, a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul Italiei..
