Directoarea Muzeului Luvru și-a prezentat demisia după jaf, dar i-a fost refuzată. Problema reclamată în privința camerelor video, la audierea din Senatul Franței

ProTV.md, 22 octombrie 2025 22:20
• • •
Acum o oră
22:20
Pedepse cu închisoare, amendă și interdicții profesionale: Un avocat din Chișinău și clientul său, condamnați pentru trafic și cumpărare de influență # ProTV.md
Pedepse cu închisoare, amendă și interdicții profesionale: Un avocat din Chișinău și clientul său, condamnați pentru trafic și cumpărare de influență
22:20
22:10
Alexandru Munteanu, candidatul PAS pentru funcția de premier, anunță că nu va deveni membru de partid: „Nu sunt politician și nici nu voi deveni” # ProTV.md
Alexandru Munteanu, candidatul PAS pentru funcția de premier, anunță că nu va deveni membru de partid: „Nu sunt politician și nici nu voi deveni”
22:00
Procesul de înregistrare pentru compensațiile de sezon rece începe pe 3 noiembrie: Ce trebuie să știe cetățenii și cum pot aplica # ProTV.md
Procesul de înregistrare pentru compensațiile de sezon rece începe pe 3 noiembrie: Ce trebuie să știe cetățenii și cum pot aplica
Acum 2 ore
21:50
Dintr-un sat de 1.500 de oameni, pe primul loc în Suedia: Mjallby, campioană istorică, sărbătorește cu o paradă de tractoare - VIDEO # ProTV.md
Dintr-un sat de 1.500 de oameni, pe primul loc în Suedia: Mjallby, campioană istorică, sărbătorește cu o paradă de tractoare - VIDEO
21:50
21:40
21:30
21:20
21:00
Acum 4 ore
20:50
20:50
20:20
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.10.2025
19:20
19:10
19:10
19:00
Acum 6 ore
18:50
18:50
18:50
18:40
18:40
18:30
18:10
18:10
18:00
17:50
17:50
Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați - VIDEO
17:40
17:40
17:40
Igor Grosu, ales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați
17:30
17:20
17:20
STOP CADRU: Vladimir Voronin i-a arătat limba unui jurnalist - VIDEO
17:10
17:00
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.10.2025
Acum 8 ore
16:50
16:40
16:40
16:40
16:30
16:30
16:30
16:20
16:10
16:10
16:00
16:00
