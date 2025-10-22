Primul caz de gripă sezonieră confirmat la Anenii Noi: ANSP recomandă vaccinarea urgentă, în special pentru cei vulnerabili

ProTV.md, 22 octombrie 2025 21:30

Primul caz de gripă sezonieră confirmat la Anenii Noi: ANSP recomandă vaccinarea urgentă, în special pentru cei vulnerabili

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
21:40
Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc în trei, patru ani”: „Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru” ProTV.md
Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc în trei, patru ani”: „Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”
Acum 30 minute
21:30
Primul caz de gripă sezonieră confirmat la Anenii Noi: ANSP recomandă vaccinarea urgentă, în special pentru cei vulnerabili ProTV.md
Primul caz de gripă sezonieră confirmat la Anenii Noi: ANSP recomandă vaccinarea urgentă, în special pentru cei vulnerabili
21:20
Accident tragic la Sîngerei: O persoană a fost lovită mortal de un autobuz în timp ce traversa strada. Imagini de la locul impactului - VIDEO ProTV.md
Accident tragic la Sîngerei: O persoană a fost lovită mortal de un autobuz în timp ce traversa strada. Imagini de la locul impactului - VIDEO
Acum o oră
21:00
„Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”: O campanie națională care încearcă să prevină tragediile provocate de neatenție, foc și electricitate - VIDEO ProTV.md
„Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”: O campanie națională care încearcă să prevină tragediile provocate de neatenție, foc și electricitate - VIDEO
20:50
Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO
20:50
Jucătorii Oklahomei City Thunder și-au primit, în mod tradițional, inelele prețioase de campioni, iar apoi au învins dramatic, după prelungiri, gruparea Houston Rockets - VIDEO ProTV.md
Jucătorii Oklahomei City Thunder și-au primit, în mod tradițional, inelele prețioase de campioni, iar apoi au învins dramatic, după prelungiri, gruparea Houston Rockets - VIDEO
Acum 2 ore
20:20
De la „Doamne ajută!” la „Sunteți un ipocrit!”: Prima zi în Parlament, între râsete, replici acide, încercări de a apăsa „biuto”-nul microfonului și rugăciuni - VIDEO ProTV.md
De la „Doamne ajută!” la „Sunteți un ipocrit!”: Prima zi în Parlament, între râsete, replici acide, încercări de a apăsa „biuto”-nul microfonului și rugăciuni - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.10.2025
Acum 4 ore
19:20
Deși recunoscut ca profesionist, Alexandru Munteanu nu primește sprijin politic din partea opoziției: „Nu putem vota Guvernul promovat de PAS” - VIDEO ProTV.md
Deși recunoscut ca profesionist, Alexandru Munteanu nu primește sprijin politic din partea opoziției: „Nu putem vota Guvernul promovat de PAS” - VIDEO
19:10
Momente protocolare, discursuri politice și bîlbe sau remarci mai acide. Cum s-a petrecut prima ședință a noului Parlament - VIDEO ProTV.md
Momente protocolare, discursuri politice și bîlbe sau remarci mai acide. Cum s-a petrecut prima ședință a noului Parlament - VIDEO
19:10
Alexandrin Guțu aduce Republica Moldova în finala mondială U23 la lupte greco-romane: va lupta pentru aur la Novi Sad ProTV.md
Alexandrin Guțu aduce Republica Moldova în finala mondială U23 la lupte greco-romane: va lupta pentru aur la Novi Sad
19:00
WhatsApp și Telegram, restricționate parțial în Rusia. Presiuni pentru Internetul suveran ProTV.md
WhatsApp și Telegram, restricționate parțial în Rusia. Presiuni pentru Internetul suveran
18:50
LIVE TEXT. Prima ședință a noului Parlament a luat sfârșit: Igor Grosu anunță că la următoarea întrunire vor fi aleși vicepreședinții, premierul și dezbătute alte subiecte importante privind bugetul de stat - VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Prima ședință a noului Parlament a luat sfârșit: Igor Grosu anunță că la următoarea întrunire vor fi aleși vicepreședinții, premierul și dezbătute alte subiecte importante privind bugetul de stat - VIDEO
18:50
„Domnul Grosu și-a pus și pozele la neamuri în cabinet”: Usatîi sugerează că rezultatul alegerilor pentru șefia Legislativului e previzibil - VIDEO ProTV.md
„Domnul Grosu și-a pus și pozele la neamuri în cabinet”: Usatîi sugerează că rezultatul alegerilor pentru șefia Legislativului e previzibil - VIDEO
18:50
Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați: „Avem cu toții șansa unică de a face parte din generația integrării europene” - VIDEO ProTV.md
Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați: „Avem cu toții șansa unică de a face parte din generația integrării europene” - VIDEO
18:40
Maia Sandu inițiază consultări pentru desemnarea noului premier. Care este agenda întâlnirilor cu fracțiunile parlamentare ProTV.md
Maia Sandu inițiază consultări pentru desemnarea noului premier. Care este agenda întâlnirilor cu fracțiunile parlamentare
18:40
Suedia vrea să furnizeze Ucrainei până la 150 de avioane multirol Gripen într-o comandă fără precedent ProTV.md
Suedia vrea să furnizeze Ucrainei până la 150 de avioane multirol Gripen într-o comandă fără precedent
18:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului britanic: „Avem nevoie de sprijin pentru a consolida democrația și securitatea în fața provocărilor externe” ProTV.md
Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului britanic: „Avem nevoie de sprijin pentru a consolida democrația și securitatea în fața provocărilor externe”
18:10
„Domnul Grosu și-a pus și pozele la neamuri în cabinet”: Usatîi sugerează că rezultatul alegerilor e previzibil - VIDEO ProTV.md
„Domnul Grosu și-a pus și pozele la neamuri în cabinet”: Usatîi sugerează că rezultatul alegerilor e previzibil - VIDEO
18:10
Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați: „Vă mulțumesc pentru încredere” - VIDEO ProTV.md
Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați: „Vă mulțumesc pentru încredere” - VIDEO
18:00
Maia Sandu inițiază consultări pentru desemnarea noului premier: PAS îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru ProTV.md
Maia Sandu inițiază consultări pentru desemnarea noului premier: PAS îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru
17:50
LIVE TEXT. Prima ședință a noului Parlament a luat sfârșit: Igor Grosu anunță că la următoarea ședință va fi ales vicepreședintele, premierul si alte subiecte importante ce ține de bugetul de stat - VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Prima ședință a noului Parlament a luat sfârșit: Igor Grosu anunță că la următoarea ședință va fi ales vicepreședintele, premierul si alte subiecte importante ce ține de bugetul de stat - VIDEO
17:50
Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați - VIDEO ProTV.md
Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați - VIDEO
Acum 6 ore
17:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Igor Grosu, după ce a fost ales în funcția de președinte a Parlamentului: „E o mare responsabilitate și onoare” ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Igor Grosu, după ce a fost ales în funcția de președinte a Parlamentului: „E o mare responsabilitate și onoare”
17:40
Putin a „orchestrat” un exercițiu nuclear militar. Rușii au testat rachetele Iars, Sineva şi bombardierele Tu-95 ProTV.md
Putin a „orchestrat” un exercițiu nuclear militar. Rușii au testat rachetele Iars, Sineva şi bombardierele Tu-95
17:40
Igor Grosu, ales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați ProTV.md
Igor Grosu, ales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați
17:30
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Igor Grosu a fost ales președintele legislativului ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Igor Grosu a fost ales președintele legislativului
17:20
„Primul sunet” pentru deputați. Îmbrăcați la patru ace, cu cravata la gât și zâmbitori, așa au venit la prima ședință: Unii s-au plâns din prima zi, alții au vorbit despre planurile de viitor - VIDEO ProTV.md
„Primul sunet” pentru deputați. Îmbrăcați la patru ace, cu cravata la gât și zâmbitori, așa au venit la prima ședință: Unii s-au plâns din prima zi, alții au vorbit despre planurile de viitor - VIDEO
17:20
STOP CADRU: Vladimir Voronin i-a arătat limba unui jurnalist - VIDEO ProTV.md
STOP CADRU: Vladimir Voronin i-a arătat limba unui jurnalist - VIDEO
17:10
STOP CADRU: Vladimir Voronin i-a arătat limba unui jurnalist și a numit NewsMaker „canal sovietic comunist” - VIDEO ProTV.md
STOP CADRU: Vladimir Voronin i-a arătat limba unui jurnalist și a numit NewsMaker „canal sovietic comunist” - VIDEO
17:00
Primele 24 de ore ale lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Reacția unui deținut: „O să aibă parte de o detenție neplăcută” ProTV.md
Primele 24 de ore ale lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Reacția unui deținut: „O să aibă parte de o detenție neplăcută”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.10.2025
16:50
UE va aloca 25 de milioane de euro în plus pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova ProTV.md
UE va aloca 25 de milioane de euro în plus pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova
16:40
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta „Este pierdere de timp” - VIDEO ProTV.md
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta „Este pierdere de timp” - VIDEO
16:40
Doliu în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri: Instituția își ia rămas bun de la un frate de armă ProTV.md
Doliu în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri: Instituția își ia rămas bun de la un frate de armă
16:40
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii Moldova. Comandorul Mateiu: „Ar pierde protecția NATO” ProTV.md
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii Moldova. Comandorul Mateiu: „Ar pierde protecția NATO”
16:30
Seară magică pentru internaționalul român Dennis Man, care a contribuit decisiv la victoria lui PSV Eindhoven împotriva celor de la Napoli în Liga Campionilor - VIDEO ProTV.md
Seară magică pentru internaționalul român Dennis Man, care a contribuit decisiv la victoria lui PSV Eindhoven împotriva celor de la Napoli în Liga Campionilor - VIDEO
16:30
Kremlinul spune că pregătirile pentru summitul Putin-Trump avansează, după ce președintele american a spus că nu vrea o întâlnire care să fie „o pierdere de timp” ProTV.md
Kremlinul spune că pregătirile pentru summitul Putin-Trump avansează, după ce președintele american a spus că nu vrea o întâlnire care să fie „o pierdere de timp”
16:30
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro. Galeria de unde au fost furate bijuteriile rămâne însă închisă ProTV.md
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro. Galeria de unde au fost furate bijuteriile rămâne însă închisă
16:20
Rușii au atacat o grădiniță din Harkov. Volodimir Zelenski: „Bandiții și teroriștii pot fi puși la locul lor doar prin forță” - VIDEO ProTV.md
Rușii au atacat o grădiniță din Harkov. Volodimir Zelenski: „Bandiții și teroriștii pot fi puși la locul lor doar prin forță” - VIDEO
16:10
STOP CADRU: Dodon spune că are o colaborare „beton” cu Voronin. Cel din urmă însă, pare că are o altă părere: „Betonul uneori mai crapă” - VIDEO ProTV.md
STOP CADRU: Dodon spune că are o colaborare „beton” cu Voronin. Cel din urmă însă, pare că are o altă părere: „Betonul uneori mai crapă” - VIDEO
16:10
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii, după ce au urcat în stare de ebrietate la volan: Unul a provocat și un accident ProTV.md
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii, după ce au urcat în stare de ebrietate la volan: Unul a provocat și un accident
16:00
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Start procedură de vot pentru alegerea președintelui Legislativului. Candidații propuși: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Start procedură de vot pentru alegerea președintelui Legislativului. Candidații propuși: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo
16:00
„Sunteți un ipocrit.” Replici acide între Grosu și Ceban, la prima ședință a noului Parlament - VIDEO ProTV.md
„Sunteți un ipocrit.” Replici acide între Grosu și Ceban, la prima ședință a noului Parlament - VIDEO
15:50
LIVE. Prima ședință a noului Parlament. Procedura de vot pentru președintele Legislativului va începe la ora 16:00 și se încheie la ora 17:00. Candidații propuși: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament. Procedura de vot pentru președintele Legislativului va începe la ora 16:00 și se încheie la ora 17:00. Candidații propuși: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo
15:50
Ploaie de goluri în primele nouă partide ale etapei a treia din Liga Campionilor: S-a marcat de 43 de ori - VIDEO ProTV.md
Ploaie de goluri în primele nouă partide ale etapei a treia din Liga Campionilor: S-a marcat de 43 de ori - VIDEO
Acum 8 ore
15:40
Replici acide între Igor Grosu și Ion Ceban, la prima ședință a noului Parlament: „Sunteți un ipocrit” - VIDEO ProTV.md
Replici acide între Igor Grosu și Ion Ceban, la prima ședință a noului Parlament: „Sunteți un ipocrit” - VIDEO
15:40
Două medalii pentru Moldova la Campionatul Mondial Under 23, la lupte greco-romane: Vitalie Eriomenco a cucerit argintul, iar Alexandru Solovei bronzul - VIDEO ProTV.md
Două medalii pentru Moldova la Campionatul Mondial Under 23, la lupte greco-romane: Vitalie Eriomenco a cucerit argintul, iar Alexandru Solovei bronzul - VIDEO
15:30
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. „Este pierdere de timp”. Reacția Kremlinului - VIDEO ProTV.md
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. „Este pierdere de timp”. Reacția Kremlinului - VIDEO
15:20
Focuri de armă în fața parlamentului din Belgrad și incendiu în zona unde stau susținători pro-guvernanamentali. Vucic denunță un „act terorist” - VIDEO ProTV.md
Focuri de armă în fața parlamentului din Belgrad și incendiu în zona unde stau susținători pro-guvernanamentali. Vucic denunță un „act terorist” - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.