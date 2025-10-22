Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați: „Vă mulțumesc pentru încredere” - VIDEO

ProTV.md, 22 octombrie 2025 18:10

Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați: „Vă mulțumesc pentru încredere” - VIDEO

Acum 10 minute
18:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului britanic: „Avem nevoie de sprijin pentru a consolida democrația și securitatea în fața provocărilor externe” ProTV.md
Acum 30 minute
18:10
„Domnul Grosu și-a pus și pozele la neamuri în cabinet”: Usatîi sugerează că rezultatul alegerilor e previzibil - VIDEO ProTV.md
18:10
Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați: „Vă mulțumesc pentru încredere” - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
18:00
Maia Sandu inițiază consultări pentru desemnarea noului premier: PAS îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru ProTV.md
17:50
LIVE TEXT. Prima ședință a noului Parlament a luat sfârșit: Igor Grosu anunță că la următoarea ședință va fi ales vicepreședintele, premierul si alte subiecte importante ce ține de bugetul de stat - VIDEO ProTV.md
17:50
Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați - VIDEO ProTV.md
17:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Igor Grosu, după ce a fost ales în funcția de președinte a Parlamentului: „E o mare responsabilitate și onoare” ProTV.md
17:40
Putin a „orchestrat” un exercițiu nuclear militar. Rușii au testat rachetele Iars, Sineva şi bombardierele Tu-95 ProTV.md
17:40
Igor Grosu, ales președinte al Parlamentului cu votul a 55 de deputați ProTV.md
Acum 2 ore
17:30
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Igor Grosu a fost ales președintele legislativului ProTV.md
17:20
„Primul sunet” pentru deputați. Îmbrăcați la patru ace, cu cravata la gât și zâmbitori, așa au venit la prima ședință: Unii s-au plâns din prima zi, alții au vorbit despre planurile de viitor - VIDEO ProTV.md
17:20
STOP CADRU: Vladimir Voronin i-a arătat limba unui jurnalist - VIDEO ProTV.md
17:10
STOP CADRU: Vladimir Voronin i-a arătat limba unui jurnalist și a numit NewsMaker „canal sovietic comunist” - VIDEO ProTV.md
17:00
Primele 24 de ore ale lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Reacția unui deținut: „O să aibă parte de o detenție neplăcută” ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.10.2025 ProTV.md
16:50
UE va aloca 25 de milioane de euro în plus pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova ProTV.md
16:40
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta „Este pierdere de timp” - VIDEO ProTV.md
16:40
Doliu în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri: Instituția își ia rămas bun de la un frate de armă ProTV.md
16:40
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii Moldova. Comandorul Mateiu: „Ar pierde protecția NATO” ProTV.md
Acum 4 ore
16:30
Seară magică pentru internaționalul român Dennis Man, care a contribuit decisiv la victoria lui PSV Eindhoven împotriva celor de la Napoli în Liga Campionilor - VIDEO ProTV.md
16:30
Kremlinul spune că pregătirile pentru summitul Putin-Trump avansează, după ce președintele american a spus că nu vrea o întâlnire care să fie „o pierdere de timp” ProTV.md
16:30
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro. Galeria de unde au fost furate bijuteriile rămâne însă închisă ProTV.md
16:20
Rușii au atacat o grădiniță din Harkov. Volodimir Zelenski: „Bandiții și teroriștii pot fi puși la locul lor doar prin forță” - VIDEO ProTV.md
16:10
STOP CADRU: Dodon spune că are o colaborare „beton” cu Voronin. Cel din urmă însă, pare că are o altă părere: „Betonul uneori mai crapă” - VIDEO ProTV.md
16:10
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii, după ce au urcat în stare de ebrietate la volan: Unul a provocat și un accident ProTV.md
16:00
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Start procedură de vot pentru alegerea președintelui Legislativului. Candidații propuși: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo ProTV.md
16:00
„Sunteți un ipocrit.” Replici acide între Grosu și Ceban, la prima ședință a noului Parlament - VIDEO ProTV.md
15:50
LIVE. Prima ședință a noului Parlament. Procedura de vot pentru președintele Legislativului va începe la ora 16:00 și se încheie la ora 17:00. Candidații propuși: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo ProTV.md
15:50
Ploaie de goluri în primele nouă partide ale etapei a treia din Liga Campionilor: S-a marcat de 43 de ori - VIDEO ProTV.md
15:40
Replici acide între Igor Grosu și Ion Ceban, la prima ședință a noului Parlament: „Sunteți un ipocrit” - VIDEO ProTV.md
15:40
Două medalii pentru Moldova la Campionatul Mondial Under 23, la lupte greco-romane: Vitalie Eriomenco a cucerit argintul, iar Alexandru Solovei bronzul - VIDEO ProTV.md
15:30
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. „Este pierdere de timp”. Reacția Kremlinului - VIDEO ProTV.md
15:20
Focuri de armă în fața parlamentului din Belgrad și incendiu în zona unde stau susținători pro-guvernanamentali. Vucic denunță un „act terorist” - VIDEO ProTV.md
15:20
Principala ipoteză în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova din București, anunțată de anchetatori. „Din datele avute, blocul nu avea gazele pornite” - VIDEO ProTV.md
15:10
Dodon spune că are o colaborare „beton” cu Voronin. Cel din urmă însă, pare că are o altă părere: „Betonul uneori mai crapă” - VIDEO ProTV.md
14:50
„Bună ziua, o zi minunată.” Dorin Recean a evitat discuțiile cu presa la prima ședință a noului Parlament - VIDEO ProTV.md
14:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament. Două fracțiuni au înaintat candidați la funcția de președinte al Parlamentului: Igor Grosu din partea PAS și Alexandr Stoianoglo din partea Blocului Alternativa ProTV.md
14:40
Șase fracțiuni - constituite în noul Parlament. Care sunt acestea și cine este deputatul care a anunțat că va fi independent ProTV.md
Acum 6 ore
14:20
Și-au angajat fictiv rudele și vindeau lemne fără facturi, iar banii le puneau la ei în buzunar. Șapte angajați de la un ocol silvic din Hîncești, cercetați de CNA. Interceptări audio: „Nu fac factură, mâine e sărbătoare” - VIDEO ProTV.md
14:20
Cum vede viitorul Parlament, deputatul PAS, Anastasia Nichita: „Îmi doresc să pot contribui la dezvoltarea Republicii Moldova, evident în segmentul sportului” - VIDEO ProTV.md
14:00
Marcel Spătari se vede în Comisia pentru Integrarea Europeană. Ce declarații a făcut: „Sunt patru ani în fața noastră în care avem de îndeplinit promisiuni ” - VIDEO ProTV.md
13:40
Vor susține socialiștii candidatura lui Munteanu la șefia Guvernului? Dodon: „Eu îl cunosc, îl consider un profesionist bun” - VIDEO ProTV.md
13:40
Cinci bărbați - reținuți pentru 72 de ore fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, la Ungheni: Poliția a descins cu percheziții și vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
13:30
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se prezintă rezultatele comisiei speciale pentru alegere a președintelui Parlamentului. Pauză 30 de minute pentru înregistrarea candidaților ProTV.md
13:30
Dinu Plîngău și Stela Macari sunt membri ai fracțiunii PAS în Parlament, deși au declarat anterior că vor fi deputați neafiliați - VIDEO ProTV.md
13:30
O mamă, bebelușul ei și fiica de 12 ani au murit în urma un atac rusesc în regiunea Kiev, alte 20 de persoane au fost rănite - VIDEO ProTV.md
13:20
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se prezintă rezultatele comisiei speciale pentru alegere a președintelui Parlamentului ProTV.md
13:20
„Cred că rușii au cerut prea mult”. Documentul privat trimis de Moscova către SUA, înainte ca Trump să anunțe amânarea summitului cu Putin ProTV.md
13:00
Igor Grosu, despre activitatea deputaților în noul Parlament: „Acum toți au șansa să demonstreze, să lase supărările, să construim poduri între noi” - VIDEO ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.10.2025 ProTV.md
