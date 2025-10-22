Vreme răcoroasă. Prognoza pentru 22 octombrie

08:20

Află din articolul de mai jos ce se poate întâmpla dacă nu gătești puiul suficient. Acest timp de carne este recomandat a fi gătit la o temperatură de 74 °C, arată specialiștii. Consumul de carne de pui care nu este complet gătită poate provoca toxiinfecții alimentare, potrivit catine.ro. Aproximativ un milion de persoane se [...] Articolul Ce se poate întâmpla dacă nu gătești suficient puiul. Riscurile au fost dezvăluite de specialiști apare prima dată în NordNews.