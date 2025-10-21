VIDEO Acoperișul Teatrului Național ,,Vasile Alecsandri” intră în iarnă fisurat. A fost pornită o licitație
NordNews, 21 octombrie 2025 16:40
Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți intră în iarnă cu acoperișul spart. Deși s-au aprobat peste 16,5 milioane de lei pentru reparație, licitația s-a lansat abia la mijlocul lui octombrie, iar lucrările vor dura cel puțin un an. În foaier, printre afișe, gălețile adunate plouă în ritmul toamnei. Actorii joacă, tehnicienii veghează la fiecare infiltrație.
• • •
Trei persoane cu vârste între 18 și 31 de ani au fost reținute la Bălți, fiind suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat specializat în escrocherii. Poliția a anunțat că suspecții au fost prinși în flagrant după ce au înșelat o femeie de 85 de ani, căreia i-au luat 300 de mii de lei
Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți intră în iarnă cu acoperișul spart. Deși s-au aprobat peste 16,5 milioane de lei pentru reparație, licitația s-a lansat abia la mijlocul lui octombrie, iar lucrările vor dura cel puțin un an. În foaier, printre afișe, gălețile adunate plouă în ritmul toamnei. Actorii joacă, tehnicienii veghează la fiecare infiltrație.
Un incendiu a izbucnit în zorii zilei de 21 octombrie, într-un bloc cu cinci etaje de pe strada Bulgară din Bălți. Un bărbat a ajuns la spital în stare extrem de gravă, iar 20 de persoane, dintre care cinci copii, au fost evacuate. „Ne-au trezit la ora trei noaptea, se pare că vecinul de sus.
Maib continuă procesul de transformare digitală și lansează ami, primul asistent virtual inteligent integrat în aplicația maibank. Creat pentru a oferi clienților o experiență bancară simplă, intuitivă și umană, ami este asistentul disponibil non-stop, gata să răspundă la întrebări despre produsele și serviciile maib. Despre ami, pe scurt Ami este prietenoasă, curioasă să afle nevoile
În primele nouă luni ale anului, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 3,6 miliarde de lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei. În perioada de referință, volumul încasărilor cumulative de numerar a constituit 136,8 miliarde lei, majorându-se cu
În anul Centenarului Patriarhiei Române (1925–2025), Biserica Ortodoxă Română organizează simpozionul omagial „Mitropolia Basarabiei – structura eclesială canonică din stânga Prutului". Acest material este realizat în cadrul proiectului „Nordnews.md – platforma care inspiră și reunește valorile românești în nordul Moldovei" și este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestei publicații nu reprezintă
Trenciul este una dintre acele piese care nu lipsesc din garderoba modernă și care au traversat istoria modei cu o încărcătură unică. Astăzi îl vedem ca pe un simbol al eleganței și al versatilității, dar originile lui sunt surprinzătoare și țin mai degrabă de funcționalitate decât de stil, potrivit Elle. Primele versiuni ale paltonului impermeabil
Există o specie de optimism moldovenesc care funcționează ca un motor de Moskvich din anii '80: pornește greu, dar, odată pornit, fumegă spectaculos. Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, domnul Alexandru Munteanu, pare să fi descoperit cheia de contact potrivită. „Vreau să pornesc, dacă nu în a cincea, atunci măcar în a treia viteză", a
VIDEO Cum a transformat proiectul „Apă de calitate pentru trai și sănătate” comuna Parcova # NordNews
După mai bine de un an de implementare, proiectul „Apă de calitate pentru trai și sănătate" și-a atins obiectivele, contribuind la modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, conectând instituțiile publice și gospodării social vulnerabile la rețea, precum și la sporirea nivelului de confort și siguranță sanitară pentru locuitori. Prin efortul comun al autorităților locale, al
Ala Nemerenco nu va face parte din noul Cabinet de Miniștri condus de Alexandru Munteanu. Anuțul a fost făcut de fostă șefă a Ministerului Sănătății, într-o postare pe Facebook.
Echipa guvernamentală va fi gata până la finalul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. El a precizat că în procesul de selecție a viitorilor miniștri se bazează exclusiv pe criterii de profesionalism și integritate, transmite IPN. Alexandru Munteanu a precizat că procesul de
Oare bărbații, astăzi, ne pot apăra în caz de război. Spectacolul „Lysistrata, dragostea mea” # NordNews
Scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Bălți a găzduit un spectacol de comedie inedit. Spectatorii din nordul Republicii Moldova au urmărit „Lysistrata, dragostea mea", o piesă semnată de Matei Vișniec, care readuce în actualitate comedia antică a lui Aristofan. Esența piesei constă în curajul femeilor care, unite de dragoste, decid să oprească războaiele, refuzându-le bărbaților
Ce se întâmplă dacă mănânci banane înainte de antrenament. Află dacă acest obicei este benefic # NordNews
Dacă îți dorești o gustare dulce, rapidă, ușor de luat cu tine înainte de antrenament, bananele sunt alegerea ideală. Află ce se întâmplă dacă mănânci banane înainte de antrenament și cum reacționează corpul, potrivit catine.ro. Bananele oferă energie sub formă de carbohidrați, plus vitamine și minerale care te ajută să dai tot ce ai
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 21 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7345 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.9337 lei, mai scump cu 0,09 lei; Leul românesc: 3.8773 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană:
În nordul R. Moldova, ziua de 21 octombrie va aduce vreme stabilă, cu cer variabil și fără ploi. Diminețile vor fi reci, cu înghețuri ușoare, iar vântul din sud-est va sufla slab până la moderat, atingând local 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65 la sută. La Briceni, temperaturile vor varia între –3°C și
Schimbările astrale îi ajută pe nativi să-și regândească poziția în societate. Citește horoscopul zilei de 21 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Luna Nouă are loc în această zi. Experiența îi va ghida pe cei mai mulți către recunoașterea sentimentelor și acceptarea acestora, potrivit catine.ro. Pe măsură ce Luna se mută în Scorpion,
ANI pedepsește un restanțier din Bălți: Fostul șef de spital riscă să fie „căznit” cu o amendă # NordNews
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, riscă o amendă de până la 4,5 mii de lei, pentru că nu și-a depus declarația de avere și interese personale după încetarea mandatului. Informația a fost confirmată pentru NordNews de președintele Autorității Naționale de Integritate (ANI), Lilian Chișca. Potrivit legii, persoanele care dețin funcții publice sunt
Deși de dimineață se declara „onorat" să deschidă prima ședință a Parlamentului, maestrul Nicolae Botgros s-a răzgândit la scurt timp. Contactat de TV8, viitorul deputat PAS a explicat că are „mai multe necazuri pe cap", de aceea, nu poate prezida ședința. „Eu sunt afectat acum și am și copilul în spital, am mai multe necazuri
Circulația rutieră pe traseele Transfăgărășan și Transalpina din România a fost închisă de luni, 20 octombrie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Acestea urmează să fie redeschise circulației în primăvară, transmite IPN. Restricțiile de circulație vizează tronsonul de pe Transfăgărășan între râul Piscu Negru și Cascada Bâlea. Iar pe Transalpina a fost închis circulației tronsonul dintre
Ministerul Educației a aprobat orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025–2026, care se vor desfășura în perioada 12 mai – 19 iunie 2026. Toate probele, indiferent de nivelul de învățământ, vor începe la ora 9:00. Testarea națională pentru clasele primare va avea loc în perioada 12 -21 mai. Elevii vor susține examene la limba
Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației # NordNews
Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat astăzi date privind caracteristicile etnoculturale ale populației obținute în urma Recensământului din 2024. Acestea relevă că din totalul persoanelor recenzate, 76,7 la sută s-au declarat moldoveni, iar alți 8% au spus că sunt români. Totodată, ponderea celor care au declarat ca limbi materne moldovenească și română însumează circa 79,9%. În ceea
Nu rata sezonul castanelor fără a profita de gustul și proprietățile lor, folosindu-le în diferite preparate culinare. Poți începe cu rețeta de piure de castane, perfectă ca garnitură pentru diferite fripturi, potrivit catine.ro. Piureul de castane sărat este o cremă catifelată, cu aromă delicată și dulce naturală, pe care sarea o scoate în evidență,
FOTO „Școală Veche – Timpuri Noi” a adus la Suhuluceni tradiția, speranța și solidaritatea pentru natură # NordNews
Trei sate ale văii Molovatețului — Suhuluceni, Coropceni și Ghermănești — au trăit o zi de sărbătoare și emoție în cadrul celei de-a doua ediții a festivalului comunitar „Școală Veche – Timpuri Noi", o inițiativă care unește tradiția locală cu dragostea pentru natură și dorința de a reda viață râulețului și iazului Molovateț. Evenimentul a
După zeci de ani de așteptare, traseul care leagă Soroca de punctul de frontieră Otaci este într-un amplu proces de modernizare. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, peste 60% din lucrări au fost deja executate. Lucrările de reabilitare vizează 31 de kilometri din totalul celor 40 ai traseului Soroca–Arionești–Otaci. „Primii 31 de kilometri, care sunt reabilitați
Mormanele de gunoi din jurul tomberoanelor și mirosul insuportabil au devenit o imagine obișnuită pentru locuitorii din Bălți. În timp ce Primăria și Direcția Reparații și Construcții Bălți (DRCD) își pasează responsabilitatea, NordNews a realizat un sondaj în rândul locuitorilor pe rețelele de socializare Telegram, Instagram și Facebook, pentru a afla cine este considerat vinovat
Strășeni devine următoarea destinație pentru RAM Impact și creatorii de conținut din Moldova # NordNews
RAM Impact revine pe 24 octombrie cu un nou eveniment dedicat creatorilor de conținut, care
După ce Vladimir Voronin, fostul președinte al republicii, a refuzat să conducă ședința de constituire a noului Parlament, Legislativul a anunțat că aceasta va fi prezidată de Zinaida Greceanîi, membră a Blocului Electoral Patriotic, în calitate de decan supleant de vârstă. Noul Parlament al Republicii Moldova va fi convocat oficial miercuri, 22 octombrie, începând cu ora [...] Articolul Zinaida Greceanîi va prezida prima ședință a Parlamentului apare prima dată în NordNews.
Viitorul ministru al Sănătății ar putea fi anunțat astăzi. Ala Nemerenco: „Când voi afla, voi informa presa” # NordNews
Astăzi după-amiază urmează să fie stabilit numele noului ministru al Sănătății, a declarat actuala titulară a portofoliului, Ala Nemerenco, în cadrul unei conferințe de presă dedicate prezentării raportului său de activitate, transmite MOLDPRES. „Dacă voi primi informația, o voi face publică presei”, a precizat Nemerenco. Ea a subliniat că, în ultimii ani, sistemul de sănătate [...] Articolul Viitorul ministru al Sănătății ar putea fi anunțat astăzi. Ala Nemerenco: „Când voi afla, voi informa presa” apare prima dată în NordNews.
Polițiștii din Bălți au descoperit droguri în valoare de peste 1 milion de lei în urma unor percheziții efectuate la locuința unui tânăr de 19 ani. Potrivit unui comunicat, autoritățile au monitorizat activitatea ilegală a acestui pe cel mai multor luni. În cadrul anchetei, polițiștii au stabilit că acesta procura drogurile din Chișinău, pe care [...] Articolul VIDEO Droguri de peste 1 milion de lei, descoperite la un tânăr din Bălți apare prima dată în NordNews.
Procurorii cer prelungirea arestului lui Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile: avocatul consideră argumentele „nefondate” # NordNews
Procurorii anticorupție solicită prelungirea arestului preventiv al lui Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Procurorul Alexandru Cernăi a argumentat cererea prin faptul că fostul lider democrat s-a ascuns de justiție timp de șase ani, folosind mai multe acte false, iar acest comportament s-ar putea repeta, transmite Ziarul de Gardă. Avocatul lui Plahotniuc, Ion Vîzdoagă, [...] Articolul Procurorii cer prelungirea arestului lui Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile: avocatul consideră argumentele „nefondate” apare prima dată în NordNews.
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începând de astăzi, cererile de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi din Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură”, finanțat de Banca Mondială. Apelul de finanțare este deschis până la 31 decembrie și se adresează fermelor de bovine, ovine și caprine, cu activități orientate spre producția [...] Articolul Proiectul „Investiții pentru Agricultură” oferă sprijin financiar fermelor apare prima dată în NordNews.
FOTO Festivalul Pompierilor Voluntari 2025: curaj, solidaritate și spirit de echipă pentru comunități mai sigure # NordNews
Peste 150 de pompieri și salvatori voluntari din întreaga Republică Moldova s-au reunit sâmbătă, 18 octombrie, în satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi, la cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari 2025. Evenimentul a adus împreună oameni dedicați, care își riscă viața pentru siguranța comunităților, într-o zi plină de competiții, demonstrații, activități educative și [...] Articolul FOTO Festivalul Pompierilor Voluntari 2025: curaj, solidaritate și spirit de echipă pentru comunități mai sigure apare prima dată în NordNews.
Unele dintre cele mai mari companii auto din lume, acuzate că au trişat la testele de emisii diesel # NordNews
Unele dintre cele mai mari companii auto din lume sunt acuzate că au manipulat testele de emisii diesel, preferând „să trişeze decât să respecte legea”, au declarat luni avocaţii celor peste 1,6 milioane de reclamanţi, la începutul unui proces de proporţii istorice la Înalta Curte din Londra, transmite observatornews.ro. La un deceniu după scandalul ”Dieselgate” [...] Articolul Unele dintre cele mai mari companii auto din lume, acuzate că au trişat la testele de emisii diesel apare prima dată în NordNews.
Un jaf ca în filme a avut loc astăzi la Muzeul Luvru din Paris, unde mai mulți hoți au intrat în clădire folosind un lift pentru marfă și au fugit cu mai multe bijuterii. Incidentul s-a petrecut în doar 10 minute, între orele 10:30 și 10:40, ora României, transmite Digi24. Răufăcătorii, al căror număr nu a [...] Articolul Jaf ca în filme la muzeul Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii apare prima dată în NordNews.
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul anchetei privind corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA, iar joi, anchetatorii au efectuat percheziții în orașul Ungheni, unde au fost ridicate [...] Articolul Corupție la examenele auto: Fost angajat al ASP, reținut apare prima dată în NordNews.
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău au destructurat activitatea unui grup specializat în escrocherii online. Potrivit oamenilor legii, suspecții ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei prin intermediul unor platforme false de investiții. Cei patru bănuiți, cu vârste între 18 și 51 de ani, sunt originari din [...] Articolul VIDEO Escrocherii online de 4 milioane de lei, descoperite de polițiștii din Chișinău apare prima dată în NordNews.
Încă o ședință în dosarul „Evrazia” al lui Șor, amânată. SIS cere să fie declarată extremistă # NordNews
Începerea examinării cauzei privind declararea drept extremistă a organizației neguvernamentale „Evrazia”, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor și își are sediul la Moscova, a fost amânată din nou. Prima ședință de judecată a fost reprogramată pentru data de 14 noiembrie, potrivit newsmaker. Prima ședință de judecată din această cauză fusese stabilită pentru 6 octombrie, [...] Articolul Încă o ședință în dosarul „Evrazia” al lui Șor, amânată. SIS cere să fie declarată extremistă apare prima dată în NordNews.
VIDEO Emoții, aplauze și dragoste de film: Bălțiul, prima destinație a caravanei „Puterea Dragostei” # NordNews
Cinefilii din municipiul Bălți s-au delectat, weekend-ul trecut, cu cea mai nouă producție autohtonă. Timp de trei seri consecutive, în perioada 17-19 octombrie, caravana filmului „Puterea Dragostei” a umplut sala Teatrului „Vasile Alecsandri”. Pelicula regizată de Ivan Naniev vorbește despre alegerile în viață, sacrificii și adevăruri care dor. Spectatori de toate vârstele au umplut sala [...] Articolul VIDEO Emoții, aplauze și dragoste de film: Bălțiul, prima destinație a caravanei „Puterea Dragostei” apare prima dată în NordNews.
Un atac cu dronă s-a soldat cu doi morţi şi un rănit în regiunea rusă Belgorod. Anunțul a fost făcut luni dimineaţă de guvernatorul acestui teritoriu de frontieră cu Ucraina, scrie AFP. „Doi civili au fost ucişi în satul Yasnye Zori când o dronă a lansat explozibili asupra unei întreprinderi agricole”, a transmis Viatcheslav Gladkov [...] Articolul Rusia: Două persoane moarte, în urma unui atac cu dronă în Belgorod apare prima dată în NordNews.
Douăzeci și trei de cetățeni străini au fost împiedicați să intre în Republica Moldova în ultimele 24 de ore, conform datelor prezentate de Poliția de Frontieră. Refuzurile au fost emise pe sensul de intrare, în urma controalelor În același interval, polițiștii de frontieră au consemnat mai multe abateri: un caz de utilizare a unui document [...] Articolul Zeci de mii de traversări la frontieră și 23 de străini opriți la intrarea în Moldova apare prima dată în NordNews.
Reguli noi pentru psihologii din școli: Jumătate din timpul de lucru va fi dedicat elevilor # NordNews
Psihologii, care activează în școli și colegii tehnice, vor petrece aproape jumătate din programul lor de muncă în activități directe cu elevii. Potrivit unui proiect de regulament, pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, aceștia vor dedica între 18 și 20 de ore pe săptămână consilierii, evaluărilor și activităților de prevenție. În învățământul [...] Articolul Reguli noi pentru psihologii din școli: Jumătate din timpul de lucru va fi dedicat elevilor apare prima dată în NordNews.
România nu renunță la recuperarea celor 91,5 tone de aur, trimise Rusiei în urmă cu mai bine de un secol. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), Cristian Păunescu, a declarat pentru televiziunea poloneză TVP World că restituirea Tezaurului reprezintă „o datorie morală față de strămoși și față de viitorul copiilor noștri”. Aurul, în valoare [...] Articolul România vrea să recupereze aurul trimis Rusiei în 1916 apare prima dată în NordNews.
Ce se poate întâmpla dacă nu gătești suficient puiul. Riscurile au fost dezvăluite de specialiști # NordNews
Află din articolul de mai jos ce se poate întâmpla dacă nu gătești puiul suficient. Acest timp de carne este recomandat a fi gătit la o temperatură de 74 °C, arată specialiștii. Consumul de carne de pui care nu este complet gătită poate provoca toxiinfecții alimentare, potrivit catine.ro. Aproximativ un milion de persoane se [...] Articolul Ce se poate întâmpla dacă nu gătești suficient puiul. Riscurile au fost dezvăluite de specialiști apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 20 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6919 lei, mai scump cu 0,05 lei; Dolarul american: 16.8451 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8699 lei; Hrivna ucraineană: 0.4037 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Euro prinde forță. Curs valutar oficial, 20 octombrie apare prima dată în NordNews.
Deconectări programate: Verifică dacă zona ta rămâne fără lumină în perioada 20 – 26 octombrie # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 20 – 26 octombrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 20 octombrie Ora 08:00 – 16:00 Strada Nicolae Iorga: 1, 13; Strada Lesecico: 1, [...] Articolul Deconectări programate: Verifică dacă zona ta rămâne fără lumină în perioada 20 – 26 octombrie apare prima dată în NordNews.
În nordul Republicii Moldova, ziua de 20 octombrie va fi caracterizată de vreme stabilă, cu cer variabil și fără ploi. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat, cu rafale de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi 60 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de -1°C și maxime de până la [...] Articolul Octombrie, tot mai rece. Prognoza pentru 20 octombrie apare prima dată în NordNews.
Nativii își rezervă un moment pentru a reflecta asupra situațiilor întâmplate recent. Citește horoscopul zilei de 20 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Cei mai mulți sunt invitați să își folosească o gândire clară, fără remușcări. Luna se odihnește în Balanță, astfel că va fi vorba despre o perioadă plină de armonie, potrivit [...] Articolul Vărsătorii caută iertarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
În satul Coșernița, raionul Florești, a fost inaugurată astăzi, 18 octombrie 2025, cantina de ajutor social destinată oferirii de mese calde persoanelor aflate în dificultate. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Asociației de caritate MSTJ Way din Marea Britanie, organizație care a contribuit anterior la deschiderea unei cantine similare în raionul Basarabeasca. „Prin deschiderea acestei [...] Articolul FOTO Cantina socială din Coșernița, r. Florești, inaugurată oficial apare prima dată în NordNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben de înghețuri. Anunțul este valabil în perioada 20–21 octombrie 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În noaptea de 20 octombrie, în special în zonele joase și depresionare, se vor înregistra înghețuri în aer cu valori cuprinse între –1 și –2 grade Celsius. Fenomenul se va [...] Articolul Avertizare meteo: Cod Galben de înghețuri pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în NordNews.
Este o zi specială pentru toți nativii din zodiac. Citește horoscopul zilei de 19 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Pe măsură ce timpul trece, energia Soarelui ghidează printre acțiuni și cuvinte. Îmbrățișarea conexiunilor sincere sunt așteptate pentru a fi împărtășite, potrivit catine.ro. Situațiile care până acum păreau extrem de încurcate pentru [...] Articolul Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
