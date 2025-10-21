VIDEO Acoperișul Teatrului Național ,,Vasile Alecsandri” intră în iarnă fisurat. A fost pornită o licitație

06:50

În nordul Republicii Moldova, ziua de 20 octombrie va fi caracterizată de vreme stabilă, cu cer variabil și fără ploi. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat, cu rafale de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi 60 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de -1°C și maxime de până la [...] Articolul Octombrie, tot mai rece. Prognoza pentru 20 octombrie apare prima dată în NordNews.