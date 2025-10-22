Două rafinării cu legături rusești din Ungaria și România, afectate de incendiu și explozie în aceeași zi
Ziarul National, 22 octombrie 2025 19:15
Două rafinării importante din Europa au fost afectate de o explozie și un incendiu într-un interval de câteva ore. Prima, situată la Százhalombatta...
Acum 30 minute
19:15
Liderul PAS, Igor Grosu, a fost ales președinte al Parlamentului, candidatura sa fiind susținută de 55 de deputați. Alexandr Stoianoglo, contracand...
19:15
Președintele Maia Sandu a lansat invitații către fracțiunile și grupurile parlamentare pentru a participa la consultările asupra desemnării candida...
19:15
Politicienii germani de extremă dreapta acuzați de spionaj în favoarea Kremlinului # Ziarul National
Partidul Alternativa pentru Germania (AfD), cunoscut pentru viziunile sale de extremă dreapta și aflat într-o ascensiune notabilă, a fost pus recen...
19:15
Două rafinării cu legături rusești din Ungaria și România, afectate de incendiu și explozie în aceeași zi # Ziarul National
Două rafinării importante din Europa au fost afectate de o explozie și un incendiu într-un interval de câteva ore. Prima, situată la Százhalombatta...
19:15
Maia Sandu inițiază discuții pentru desemnarea unui nou Prim-ministru în Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Maia Sandu face primii pași către numirea unui nou Prim-ministru, inițiind discuții cu fracțiunile și grupurile parlamentare din Republi...
Acum 2 ore
17:45
ULTIMA ORĂ // Igor Grosu, REALES. în funcția de președinte al Parlamentului. Contracandidatul „proeuropean” Stoianoglo, votat de comuniști și socialiști # Ziarul National
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales acum câteva minute în funcția de președinte al Parlamentului din L...
17:45
ULTIMA ORĂ // Fracțiunile și grupurile parlamentare nou-create, chemate la CONSULTĂRI de către președinta Sandu. Urmează desemnarea PREMIERULUI # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pen...
17:45
Vinurile moldovenești triumfă la Sélections Mondiales des Vins 2025 cu 46 de medalii! # Ziarul National
22 octombrie 2025, Chișinău - La prestigioasa competiție Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurată la Montréal, cea mai importantă competiție...
17:45
Mai mulți bani pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova: Europarlamentarii sprijină creșterea fondurilor UE # Ziarul National
Parlamentul European a aprobat un amendament la Bugetul UE pentru anul 2026, care prevede o creștere cu 25 de milioane de euro a fondurilor alocate...
Acum 4 ore
17:30
Maia Sandu discută cu delegația britanică despre securitatea și reziliența Moldovei în fața dezinformării și ingerințelor externe # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al M...
17:30
Titlu sugerat: Ministerul Energiei discută digitalizarea certificatelor de performanță energetică pentru clădiri # Ziarul National
Reprezentanți din mai multe companii IT și specialiști în domeniu au fost informați cu privire la oportunitățile de dezvoltare a unui sistem digita...
17:30
Putin supraveghează exercițiile forțelor nucleare ruse cu lansări de rachete în contextul tensiunilor cu NATO # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a supravegheat miercuri de la distanță exercițiile forțelor nucleare strategice rusești, implicând lansări de rache...
17:15
Moscova confirmă: pregătirile pentru summitul Trump-Putin avansează, în ciuda incertitudinilor # Ziarul National
Moscova a anunțat miercuri că pregătirile pentru întâlnirea dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump "continuă", în ciuda faptului că lide...
17:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Octogenatul Voronin, gest INDECENT în Parlament. Acesta i-a arătat LIMBA unei ziariste: „Vino mai aproape…” # Ziarul National
Octogenralul Vladimir Voronin, cel mai longeviv deputat din R. Moldovca, a făcut astăzi un gest indecent, în timpul ședinței de constituire a P...
16:45
Viitorii jurnaliști, instruiți în combaterea discursului urii și promovarea toleranței la USM # Ziarul National
Peste 50 de studenți ai Facultătii de Jurnalism de la Universitatea de Stat din Moldova au participat la un atelier care a avut tema „Discursul de ...
16:45
Atac devastator asupra unei grădinițe din Harkov: un mort și mai mulți răniți în urma unei lovituri cu dronă rusească # Ziarul National
O grădiniță privată din Harkov a fost lovită miercuri de un atac rusesc. Clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Copiii au fost evacuați, însă mulți d...
16:00
Vladimir Voronin anunță destrămarea Blocului Patriotic și consolidarea PCRM în opoziție față de PAS # Ziarul National
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a anunțat încheierea activității Blocului Electoral Patriotic, informează IPN. În acest context,...
16:00
Bătălia politică: Igor Grosu versus Alexandr Stoianoglo pentru șefia Parlamentului # Ziarul National
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo se vor confrunta pentru funcția de președinte al Parlamentului. Dosarele lor au fost deja depuse la Comisia speci...
16:00
Comisia Electorala Centrala a adaugat o functie noua in structura sa administrativa - secretar general al CEC, care va coordona activitatea aparatu...
Acum 6 ore
15:00
România, aliat strategic în drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană: Monica Babuc explică importanța legăturilor culturale și politice # Ziarul National
Monica Babuc, directoarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, a subliniat rolul esențial al României în parcursul către...
15:00
Premierul Recean: Moldova accelerează reforma justiției pentru a combate corupția și a proteja democrația # Ziarul National
22 octombrie 2025, Chișinău – În cadrul unei ședințe a Platformei Anticorupție prezidată de premierul Dorin Recean, au fost dezbătute rezultatele c...
15:00
Partidul Acțiune și Solidaritate a făcut publică formarea majorității parlamentare în cea de-a XII-a legislatură, incluzând 55 de deputați, potrivi...
15:00
Mihai Popșoi discută cu deputații britanici despre consolidarea parteneriatului în combaterea amenințărilor hibride și dezinformării în Moldova # Ziarul National
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, s-a întâlnit cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britani...
15:00
Cai de tracțiune Comtois, furați din Franța și descoperiți în România: percheziții și arestări în cadrul unei operațiuni internaționale. # Ziarul National
O reţea de trafic cu cai de tracţiune între Franţa şi România a fost destructurată la jumătatea lunii octombrie, şapte suspecţi fiind arestaţi în c...
13:45
Recean subliniază necesitatea unei reforme accelerate a justiției la ședința Platformei Anticorupție # Ziarul National
Rezultatele cooperării interinstituționale, eforturile autorităților de a asigura integritatea scrutinului electoral și prioritățile pentru continu...
Acum 8 ore
13:15
Noua structură a Parlamentului: cum sunt repartizate fracțiunile și cine le conduce? # Ziarul National
În Parlamentul legislatura XII, vor activa șase fracțiuni parlamentare și un deputat independent. Procesul verbal de constituire a acestora a fost ...
13:15
Comandorul Sandu Mateiu: România își protejează cetățenii din R. Moldova fără intervenție militară directă pentru a menține sprijinul NATO # Ziarul National
România nu va interveni militar direct în sprijinul Republicii Moldova în eventualitatea, extrem de puțin probabilă, în care aceasta ar fi atacată ...
13:15
VIDEO // Premierul Recean, ales deputat pe lista PAS, a PĂRĂSIT sala Parlamentului în momentul în care Dodon și-a început discursul plin de teze ale PROPAGANDEI de la Moscova # Ziarul National
Premierul în exercițiu Dorin Recean, ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a părăsit demonstrativ sala Parlamentului, ...
13:00
Arest preventiv pentru avocat și client implicați în trafic de influență la Chișinău. # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 22 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis că un avocat este vinovat de săvârșirea a două cazuri de trafic de influ...
13:00
Summitul Trump-Putin, în impas: pregătirile continuă în ciuda incertitudinii privind armistițiul în Ucraina # Ziarul National
Pregătirile pentru întâlnirea de la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt în desfășurare, a de...
12:30
Atac devastator în regiunea Kiev: patru persoane, inclusiv doi copii, și-au pierdut viața # Ziarul National
Patru persoane, inclusiv doi copii, și-au pierdut viața în regiunea Kiev în urma atacului rusesc din noaptea și dimineața zilei de 22 octombrie, co...
12:30
Noii deputați promit schimbări pozitive pentru cetățeni în noul legislativ al Republicii Moldova # Ziarul National
Noii deputați, aleși după alegerile din 28 septembrie, își exprimă intenția de a lucra pentru binele cetățenilor și al țării. Opoziția este dis...
11:45
Maia Sandu cheamă la unitatea NAȚIONALĂ în fața ingerințelor externe: Apel la protejarea democrației și a parcursului european în R. Moldova # Ziarul National
În fața noului Parlament, apărarea păcii și consolidarea democrației sunt misiunile fundamentale, potrivit președintelui Maia Sandu. Aceasta a f...
11:45
ULTIMA ORĂ // „Saci cu BANI” într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din R. Moldova - 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicați de oamenii legii # Ziarul National
Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei au fost ridicați astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CAN) și procurori, în cadrul ...
11:45
Fermă din Șoldănești se reinventează cu un grant de 831.000 USD prin proiectul AGGRI, devenind un model de practici durabile în agricultură # Ziarul National
În Rogojeni, raionul Șoldănești, fermierul Vladimir Russu implementează un proiect inovator de modernizare a fermei sale. Acest demers este posi...
Acum 12 ore
11:30
Elevii din Peresecina descoperă tehnologiile viitorului: FabLab-ul revoluționează educația la Liceul „Alexandru Donici” din Orhei # Ziarul National
Aproximativ 800 de elevi de la Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din Peresecina, raionul Orhei, vor avea acum acces la un nou laborator dotat cu t...
11:30
Promo-LEX solicită Parlamentului să consolideze democrația și să sporească transparența legislativă # Ziarul National
Promo-LEX îndeamnă noul Parlament să dea dovadă de responsabilitate, transparență și respect față de interesele societății. Asociația subliniază, î...
11:15
Rusia insistă asupra preluării întregii regiuni Donbas în discuțiile de pace cu SUA și Ucraina # Ziarul National
Rusia și-a reafirmat condițiile anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-o comunicare privată cu Statele Unite ce a avut loc...
11:00
Europa și Ucraina propun un plan în 12 puncte pentru a pune capăt conflictului cu Rusia # Ziarul National
Țările europene colaborează cu Ucraina la elaborarea unei propuneri în 12 puncte pentru a pune capăt agresiunii Rusiei de-a lungul actualelor linii...
11:00
ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, MESAJE tranșante pentru noul Parlament. „Să contribuiți și să vă asumați ca în timpul acestei legislaturii să fie semnat Tratatul de Aderare la UE. Într-un ceas bun și - la treabă” # Ziarul National
„Perioada pe care o traversăm este cea mai complicată de la independență încoace și responsabilitatea noastră în fața oamenilor este foarte mar...
10:45
Medalii de argint și bronz cucerite de Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei la Campionatul Mondial U-23 în Serbia # Ziarul National
Evoluții impresionante ale luptătorilor de stil greco-roman la ediția din acest an a Campionatului Mondial de lupte U-23, desfășurat în orașul Novi...
10:45
ULTIMA ORĂ // Tarlev a rămas „al nimănui” în Parlament. Voronin face GLUME pe seama fostului premier: „O să cânte cucul singur" # Ziarul National
Liderul Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, s-a dezis de Vasile Tarlev, ales deputat pe lista așa-zisului bloc patr...
10:15
Propuneri de sancțiuni drastice în educație: două cadre didactice riscă să-și piardă gradele pentru abateri etice majore # Ziarul National
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării a propus retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, după ...
10:15
Judecătorii trimit după gratii trei bărbați pentru conducere sub influența alcoolului în Moldova # Ziarul National
Procuratura a anunțat de curând pronunțarea a trei sentințe de condamnare pentru trei persoane acuzate de conducerea vehiculelor în stare de ebriet...
10:15
Volodimir Zelenski și premierul suedez anunță un acord important privind exportul de armament în Suedia # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri în Suedia, unde cele două țări vor anunța un acord referitor la „exportul” de arma...
09:30
Război și riposte în Ucraina: Atacuri masive în Kiev și lovitură strategică la o uzină chimică rusă cu rachete britanice Storm Shadow # Ziarul National
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că în urma lansării rachetelor rusești pe timp de noapte, incendiile s-au extins în mai multe distri...
09:30
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește pentru prima dată: Care sunt pașii următori? # Ziarul National
Deputații aleși la alegerile din 28 septembrie se vor reuni astăzi pentru prima ședință plenară, marcând astfel constituirea oficială a Parlamentul...
08:30
Acum 24 ore
21:30
Ziua de marți aduce o tranziție lină de la cer senin la un cer înnorat în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Temperaturile încep să crea...
20:30
Ucraina își întărește apărarea cu un buget istoric de aproape 71 de miliarde de dolari # Ziarul National
Parlamentul ucrainean a aprobat marți o nouă rectificare bugetară, prin care cheltuielile pentru apărare cresc cu 325 de miliarde de grivne (aproxi...
