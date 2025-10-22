Atac devastator asupra unei grădinițe din Harkov: un mort și mai mulți răniți în urma unei lovituri cu dronă rusească

Ziarul National, 22 octombrie 2025 16:45

O grădiniță privată din Harkov a fost lovită miercuri de un atac rusesc. Clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Copiii au fost evacuați, însă mulți d...

Acum 30 minute
16:45
Viitorii jurnaliști, instruiți în combaterea discursului urii și promovarea toleranței la USM Ziarul National
Peste 50 de studenți ai Facultătii de Jurnalism de la Universitatea de Stat din Moldova au participat la un atelier care a avut tema „Discursul de ...
16:45
Atac devastator asupra unei grădinițe din Harkov: un mort și mai mulți răniți în urma unei lovituri cu dronă rusească Ziarul National
O grădiniță privată din Harkov a fost lovită miercuri de un atac rusesc. Clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Copiii au fost evacuați, însă mulți d...
Acum 2 ore
16:00
Vladimir Voronin anunță destrămarea Blocului Patriotic și consolidarea PCRM în opoziție față de PAS Ziarul National
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a anunțat încheierea activității Blocului Electoral Patriotic, informează IPN. În acest context,...
16:00
Bătălia politică: Igor Grosu versus Alexandr Stoianoglo pentru șefia Parlamentului Ziarul National
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo se vor confrunta pentru funcția de președinte al Parlamentului. Dosarele lor au fost deja depuse la Comisia speci...
16:00
CEC introduce funcția de secretar general pentru o mai bună coordonare internă Ziarul National
Comisia Electorala Centrala a adaugat o functie noua in structura sa administrativa - secretar general al CEC, care va coordona activitatea aparatu...
Acum 4 ore
15:00
România, aliat strategic în drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană: Monica Babuc explică importanța legăturilor culturale și politice Ziarul National
Monica Babuc, directoarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, a subliniat rolul esențial al României în parcursul către...
15:00
Premierul Recean: Moldova accelerează reforma justiției pentru a combate corupția și a proteja democrația Ziarul National
22 octombrie 2025, Chișinău – În cadrul unei ședințe a Platformei Anticorupție prezidată de premierul Dorin Recean, au fost dezbătute rezultatele c...
15:00
PAS anunță majoritatea parlamentară cu 55 de membri în legislatura a XII-a Ziarul National
Partidul Acțiune și Solidaritate a făcut publică formarea majorității parlamentare în cea de-a XII-a legislatură, incluzând 55 de deputați, potrivi...
15:00
Mihai Popșoi discută cu deputații britanici despre consolidarea parteneriatului în combaterea amenințărilor hibride și dezinformării în Moldova Ziarul National
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, s-a întâlnit cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britani...
15:00
Cai de tracțiune Comtois, furați din Franța și descoperiți în România: percheziții și arestări în cadrul unei operațiuni internaționale. Ziarul National
O reţea de trafic cu cai de tracţiune între Franţa şi România a fost destructurată la jumătatea lunii octombrie, şapte suspecţi fiind arestaţi în c...
13:45
Recean subliniază necesitatea unei reforme accelerate a justiției la ședința Platformei Anticorupție Ziarul National
Rezultatele cooperării interinstituționale, eforturile autorităților de a asigura integritatea scrutinului electoral și prioritățile pentru continu...
13:15
Noua structură a Parlamentului: cum sunt repartizate fracțiunile și cine le conduce? Ziarul National
În Parlamentul legislatura XII, vor activa șase fracțiuni parlamentare și un deputat independent. Procesul verbal de constituire a acestora a fost ...
13:15
Comandorul Sandu Mateiu: România își protejează cetățenii din R. Moldova fără intervenție militară directă pentru a menține sprijinul NATO Ziarul National
România nu va interveni militar direct în sprijinul Republicii Moldova în eventualitatea, extrem de puțin probabilă, în care aceasta ar fi atacată ...
13:15
VIDEO // Premierul Recean, ales deputat pe lista PAS, a PĂRĂSIT sala Parlamentului în momentul în care Dodon și-a început discursul plin de teze ale PROPAGANDEI de la Moscova Ziarul National
Premierul în exercițiu Dorin Recean, ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a părăsit demonstrativ sala Parlamentului, ...
Acum 6 ore
13:00
Arest preventiv pentru avocat și client implicați în trafic de influență la Chișinău. Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 22 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis că un avocat este vinovat de săvârșirea a două cazuri de trafic de influ...
13:00
Summitul Trump-Putin, în impas: pregătirile continuă în ciuda incertitudinii privind armistițiul în Ucraina Ziarul National
Pregătirile pentru întâlnirea de la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt în desfășurare, a de...
12:30
Atac devastator în regiunea Kiev: patru persoane, inclusiv doi copii, și-au pierdut viața Ziarul National
Patru persoane, inclusiv doi copii, și-au pierdut viața în regiunea Kiev în urma atacului rusesc din noaptea și dimineața zilei de 22 octombrie, co...
12:30
Noii deputați promit schimbări pozitive pentru cetățeni în noul legislativ al Republicii Moldova Ziarul National
Noii deputați, aleși după alegerile din 28 septembrie, își exprimă intenția de a lucra pentru binele cetățenilor și al țării. Opoziția este dis...
11:45
Maia Sandu cheamă la unitatea NAȚIONALĂ în fața ingerințelor externe: Apel la protejarea democrației și a parcursului european în R. Moldova Ziarul National
În fața noului Parlament, apărarea păcii și consolidarea democrației sunt misiunile fundamentale, potrivit președintelui Maia Sandu. Aceasta a f...
11:45
ULTIMA ORĂ // „Saci cu BANI” într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din R. Moldova - 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicați de oamenii legii Ziarul National
Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei au fost ridicați astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CAN) și procurori, în cadrul ...
11:45
Fermă din Șoldănești se reinventează cu un grant de 831.000 USD prin proiectul AGGRI, devenind un model de practici durabile în agricultură Ziarul National
În Rogojeni, raionul Șoldănești, fermierul Vladimir Russu implementează un proiect inovator de modernizare a fermei sale. Acest demers este posi...
11:30
Elevii din Peresecina descoperă tehnologiile viitorului: FabLab-ul revoluționează educația la Liceul „Alexandru Donici” din Orhei Ziarul National
Aproximativ 800 de elevi de la Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din Peresecina, raionul Orhei, vor avea acum acces la un nou laborator dotat cu t...
11:30
Promo-LEX solicită Parlamentului să consolideze democrația și să sporească transparența legislativă Ziarul National
Promo-LEX îndeamnă noul Parlament să dea dovadă de responsabilitate, transparență și respect față de interesele societății. Asociația subliniază, î...
11:15
Rusia insistă asupra preluării întregii regiuni Donbas în discuțiile de pace cu SUA și Ucraina Ziarul National
Rusia și-a reafirmat condițiile anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-o comunicare privată cu Statele Unite ce a avut loc...
Acum 8 ore
11:00
Europa și Ucraina propun un plan în 12 puncte pentru a pune capăt conflictului cu Rusia Ziarul National
Țările europene colaborează cu Ucraina la elaborarea unei propuneri în 12 puncte pentru a pune capăt agresiunii Rusiei de-a lungul actualelor linii...
11:00
​ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, MESAJE tranșante pentru noul Parlament. „Să contribuiți și să vă asumați ca în timpul acestei legislaturii să fie semnat Tratatul de Aderare la UE. Într-un ceas bun și - la treabă” Ziarul National
„Perioada pe care o traversăm este cea mai complicată de la independență încoace și responsabilitatea noastră în fața oamenilor este foarte mar...
10:45
Medalii de argint și bronz cucerite de Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei la Campionatul Mondial U-23 în Serbia Ziarul National
Evoluții impresionante ale luptătorilor de stil greco-roman la ediția din acest an a Campionatului Mondial de lupte U-23, desfășurat în orașul Novi...
10:45
ULTIMA ORĂ // Tarlev a rămas „al nimănui” în Parlament. Voronin face GLUME pe seama fostului premier: „O să cânte cucul singur" Ziarul National
Liderul Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, s-a dezis de Vasile Tarlev, ales deputat pe lista așa-zisului bloc patr...
10:15
Propuneri de sancțiuni drastice în educație: două cadre didactice riscă să-și piardă gradele pentru abateri etice majore Ziarul National
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării a propus retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, după ...
10:15
Judecătorii trimit după gratii trei bărbați pentru conducere sub influența alcoolului în Moldova Ziarul National
Procuratura a anunțat de curând pronunțarea a trei sentințe de condamnare pentru trei persoane acuzate de conducerea vehiculelor în stare de ebriet...
10:15
Volodimir Zelenski și premierul suedez anunță un acord important privind exportul de armament în Suedia Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri în Suedia, unde cele două țări vor anunța un acord referitor la „exportul” de arma...
09:30
Război și riposte în Ucraina: Atacuri masive în Kiev și lovitură strategică la o uzină chimică rusă cu rachete britanice Storm Shadow Ziarul National
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că în urma lansării rachetelor rusești pe timp de noapte, incendiile s-au extins în mai multe distri...
09:30
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește pentru prima dată: Care sunt pașii următori? Ziarul National
Deputații aleși la alegerile din 28 septembrie se vor reuni astăzi pentru prima ședință plenară, marcând astfel constituirea oficială a Parlamentul...
Acum 12 ore
08:30
Horoscopul zilei 22.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecUn val de energie pozitivă te impulsionează să îți atingi obiectivele. S-ar putea să întâlnești persoane care îți împărtășesc entuziasmul...
Acum 24 ore
21:30
Schimbări ușoare de temperatură și cer parțial noros pe 22 octombrie 2025 Ziarul National
Ziua de marți aduce o tranziție lină de la cer senin la un cer înnorat în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Temperaturile încep să crea...
20:30
Ucraina își întărește apărarea cu un buget istoric de aproape 71 de miliarde de dolari Ziarul National
Parlamentul ucrainean a aprobat marți o nouă rectificare bugetară, prin care cheltuielile pentru apărare cresc cu 325 de miliarde de grivne (aproxi...
18:30
Ministrul Junghietu în discuții cheie la Consiliul Energiei UE: Reformele energetice moldovenești și sprijinul european în prim-plan Ziarul National
21.10.2025, Luxemburg - La reuniunea Consiliului formAl Transport, Telecomunicații și Energie al Uniunii Europene, desfășurată în Luxemburg, minist...
18:30
Crește numărul celor care declară româna ca limbă maternă în Republica Moldova, conform noului recensământ Ziarul National
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” ca limbă maternă a crescut semnificativ față de acum zece ani. Simultan, proporția...
18:30
Maia Sandu va susține un discurs la deschiderea noului Parlament și deputații își aleg conducerea Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va lua parte miercuri, 22 octombrie, la prima reuniune a noului Parlament, ales recent pe 28 septembrie....
17:30
Summitul Putin-Trump amânat: Moscova ezită să stabilească un calendar concret pentru întâlnirea din Budapesta Ziarul National
Rusia a redus marți șansele ca un summit între Vladimir Putin și Donald Trump să aibă loc în viitorul apropiat, subliniind că „nu a fost stabilit n...
17:30
Se înființează o Cameră de Comerț România-Ucraina-Moldova pentru reconstrucția Ucrainei Ziarul National
O Cameră de Comerț trilaterală între România, Ucraina și Republica Moldova este planificată să fie creată în viitorul apropiat. Noua structură va c...
17:30
Polonia îl avertizează pe Putin să evite spațiul său aerian pentru summitul cu Trump, Bulgaria ar putea permite tranzitul Ziarul National
Polonia a avertizat marți pe liderul rus Vladimir Putin să evite traversarea spațiului său aerian pentru a participa la summitul planificat în Unga...
Ieri
14:00
Moldova, partener de încredere în cadrul energetic european: progrese și perspective promițătoare Ziarul National
Republica Moldova a primit pentru prima dată invitația de a participa la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene, desfășurat la Luxemburg. Repre...
14:00
Titlu propus: Mediatori educaționali pentru incluziunea copiilor romi testați în Edineț, Otaci și Soroca Ziarul National
Pentru a asigura accesul și incluziunea educațională a tuturor copiilor, inclusiv a celor din comunitățile rome, în trei localități – Edineț, Otaci...
13:00
Ala Nemerenco nu va face parte din echipa guvernamentală a lui Alexandru Munteanu Ziarul National
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, nu se va regăsi în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Despre această decizie a anunțat chiar ea pe pagin...
13:00
Republica Moldova, în premieră la Consiliul Energiei UE: Pași spre independența energetică și integrarea europeană Ziarul National
Republica Moldova a fost invitată pentru prima dată să participe la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene, care a avut loc luni la Luxemburg. ...
12:00
Alexandru Munteanu anunță formarea completă a echipei guvernamentale până la sfârșitul săptămânii: Profesionalism și integritate, criterii esențiale în selecția miniștrilor Ziarul National
Echipa guvernamentală va fi completă până la sfârșitul acestei săptămâni, conform declaratiei candidatului Partidului Acțiune și Solidaritate pe...
12:00
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, inaugurează noul curs esențial pentru viitorii judecători și procurori la INJ Ziarul National
La 20 octombrie 2025, Procurorul General interimar, dl Alexandru Machidon, a participat la lansarea oficială a noului curs de formare inițială pent...
12:00
Viitorul premier al Republicii Moldova pregătește noua echipă guvernamentală: reformele trebuie să continue, spune Alexei Buzu Ziarul National
Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, nu a confirmat dacă va continua să conducă instituția, dar a subliniat că este...
12:00
Copiii refugiați din Ucraina se integrează în Moldova prin lecții de limbă română susținute de profesori dedicați Ziarul National
Cum o profesoară schimbă viețile elevilor refugiați din UcrainaGalina Plăcintă, profesor de limbă română la Liceul Teoretic „Mihai Grecu” din Chi...
