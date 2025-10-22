VIDEO // Premierul Recean, ales deputat pe lista PAS, a PĂRĂSIT sala Parlamentului în momentul în care Dodon și-a început discursul plin de teze ale PROPAGANDEI de la Moscova

Ziarul National, 22 octombrie 2025 13:15

Premierul în exercițiu Dorin Recean, ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a părăsit demonstrativ sala Parlamentului, ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 15 minute
13:15
Noua structură a Parlamentului: cum sunt repartizate fracțiunile și cine le conduce? Ziarul National
În Parlamentul legislatura XII, vor activa șase fracțiuni parlamentare și un deputat independent. Procesul verbal de constituire a acestora a fost ...
13:15
Comandorul Sandu Mateiu: România își protejează cetățenii din R. Moldova fără intervenție militară directă pentru a menține sprijinul NATO Ziarul National
România nu va interveni militar direct în sprijinul Republicii Moldova în eventualitatea, extrem de puțin probabilă, în care aceasta ar fi atacată ...
13:15
VIDEO // Premierul Recean, ales deputat pe lista PAS, a PĂRĂSIT sala Parlamentului în momentul în care Dodon și-a început discursul plin de teze ale PROPAGANDEI de la Moscova Ziarul National
Premierul în exercițiu Dorin Recean, ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a părăsit demonstrativ sala Parlamentului, ...
Acum 30 minute
13:00
Arest preventiv pentru avocat și client implicați în trafic de influență la Chișinău. Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 22 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis că un avocat este vinovat de săvârșirea a două cazuri de trafic de influ...
13:00
Summitul Trump-Putin, în impas: pregătirile continuă în ciuda incertitudinii privind armistițiul în Ucraina Ziarul National
Pregătirile pentru întâlnirea de la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt în desfășurare, a de...
Acum o oră
12:30
Atac devastator în regiunea Kiev: patru persoane, inclusiv doi copii, și-au pierdut viața Ziarul National
Patru persoane, inclusiv doi copii, și-au pierdut viața în regiunea Kiev în urma atacului rusesc din noaptea și dimineața zilei de 22 octombrie, co...
12:30
Noii deputați promit schimbări pozitive pentru cetățeni în noul legislativ al Republicii Moldova Ziarul National
Noii deputați, aleși după alegerile din 28 septembrie, își exprimă intenția de a lucra pentru binele cetățenilor și al țării. Opoziția este dis...
Acum 2 ore
11:45
Maia Sandu cheamă la unitatea NAȚIONALĂ în fața ingerințelor externe: Apel la protejarea democrației și a parcursului european în R. Moldova Ziarul National
În fața noului Parlament, apărarea păcii și consolidarea democrației sunt misiunile fundamentale, potrivit președintelui Maia Sandu. Aceasta a f...
11:45
ULTIMA ORĂ // „Saci cu BANI” într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din R. Moldova - 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicați de oamenii legii Ziarul National
Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei au fost ridicați astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CAN) și procurori, în cadrul ...
11:45
Fermă din Șoldănești se reinventează cu un grant de 831.000 USD prin proiectul AGGRI, devenind un model de practici durabile în agricultură Ziarul National
În Rogojeni, raionul Șoldănești, fermierul Vladimir Russu implementează un proiect inovator de modernizare a fermei sale. Acest demers este posi...
11:30
Elevii din Peresecina descoperă tehnologiile viitorului: FabLab-ul revoluționează educația la Liceul „Alexandru Donici” din Orhei Ziarul National
Aproximativ 800 de elevi de la Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din Peresecina, raionul Orhei, vor avea acum acces la un nou laborator dotat cu t...
11:30
Promo-LEX solicită Parlamentului să consolideze democrația și să sporească transparența legislativă Ziarul National
Promo-LEX îndeamnă noul Parlament să dea dovadă de responsabilitate, transparență și respect față de interesele societății. Asociația subliniază, î...
Acum 4 ore
11:15
Rusia insistă asupra preluării întregii regiuni Donbas în discuțiile de pace cu SUA și Ucraina Ziarul National
Rusia și-a reafirmat condițiile anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-o comunicare privată cu Statele Unite ce a avut loc...
11:00
Europa și Ucraina propun un plan în 12 puncte pentru a pune capăt conflictului cu Rusia Ziarul National
Țările europene colaborează cu Ucraina la elaborarea unei propuneri în 12 puncte pentru a pune capăt agresiunii Rusiei de-a lungul actualelor linii...
11:00
​ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, MESAJE tranșante pentru noul Parlament. „Să contribuiți și să vă asumați ca în timpul acestei legislaturii să fie semnat Tratatul de Aderare la UE. Într-un ceas bun și - la treabă” Ziarul National
„Perioada pe care o traversăm este cea mai complicată de la independență încoace și responsabilitatea noastră în fața oamenilor este foarte mar...
10:45
Medalii de argint și bronz cucerite de Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei la Campionatul Mondial U-23 în Serbia Ziarul National
Evoluții impresionante ale luptătorilor de stil greco-roman la ediția din acest an a Campionatului Mondial de lupte U-23, desfășurat în orașul Novi...
10:45
ULTIMA ORĂ // Tarlev a rămas „al nimănui” în Parlament. Voronin face GLUME pe seama fostului premier: „O să cânte cucul singur" Ziarul National
Liderul Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, s-a dezis de Vasile Tarlev, ales deputat pe lista așa-zisului bloc patr...
10:15
Propuneri de sancțiuni drastice în educație: două cadre didactice riscă să-și piardă gradele pentru abateri etice majore Ziarul National
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării a propus retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, după ...
10:15
Judecătorii trimit după gratii trei bărbați pentru conducere sub influența alcoolului în Moldova Ziarul National
Procuratura a anunțat de curând pronunțarea a trei sentințe de condamnare pentru trei persoane acuzate de conducerea vehiculelor în stare de ebriet...
10:15
Volodimir Zelenski și premierul suedez anunță un acord important privind exportul de armament în Suedia Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri în Suedia, unde cele două țări vor anunța un acord referitor la „exportul” de arma...
09:30
Război și riposte în Ucraina: Atacuri masive în Kiev și lovitură strategică la o uzină chimică rusă cu rachete britanice Storm Shadow Ziarul National
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că în urma lansării rachetelor rusești pe timp de noapte, incendiile s-au extins în mai multe distri...
09:30
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește pentru prima dată: Care sunt pașii următori? Ziarul National
Deputații aleși la alegerile din 28 septembrie se vor reuni astăzi pentru prima ședință plenară, marcând astfel constituirea oficială a Parlamentul...
Acum 6 ore
08:30
Horoscopul zilei 22.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecUn val de energie pozitivă te impulsionează să îți atingi obiectivele. S-ar putea să întâlnești persoane care îți împărtășesc entuziasmul...
Acum 24 ore
21:30
Schimbări ușoare de temperatură și cer parțial noros pe 22 octombrie 2025 Ziarul National
Ziua de marți aduce o tranziție lină de la cer senin la un cer înnorat în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Temperaturile încep să crea...
20:30
Ucraina își întărește apărarea cu un buget istoric de aproape 71 de miliarde de dolari Ziarul National
Parlamentul ucrainean a aprobat marți o nouă rectificare bugetară, prin care cheltuielile pentru apărare cresc cu 325 de miliarde de grivne (aproxi...
18:30
Ministrul Junghietu în discuții cheie la Consiliul Energiei UE: Reformele energetice moldovenești și sprijinul european în prim-plan Ziarul National
21.10.2025, Luxemburg - La reuniunea Consiliului formAl Transport, Telecomunicații și Energie al Uniunii Europene, desfășurată în Luxemburg, minist...
18:30
Crește numărul celor care declară româna ca limbă maternă în Republica Moldova, conform noului recensământ Ziarul National
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” ca limbă maternă a crescut semnificativ față de acum zece ani. Simultan, proporția...
18:30
Maia Sandu va susține un discurs la deschiderea noului Parlament și deputații își aleg conducerea Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va lua parte miercuri, 22 octombrie, la prima reuniune a noului Parlament, ales recent pe 28 septembrie....
17:30
Summitul Putin-Trump amânat: Moscova ezită să stabilească un calendar concret pentru întâlnirea din Budapesta Ziarul National
Rusia a redus marți șansele ca un summit între Vladimir Putin și Donald Trump să aibă loc în viitorul apropiat, subliniind că „nu a fost stabilit n...
17:30
Se înființează o Cameră de Comerț România-Ucraina-Moldova pentru reconstrucția Ucrainei Ziarul National
O Cameră de Comerț trilaterală între România, Ucraina și Republica Moldova este planificată să fie creată în viitorul apropiat. Noua structură va c...
17:30
Polonia îl avertizează pe Putin să evite spațiul său aerian pentru summitul cu Trump, Bulgaria ar putea permite tranzitul Ziarul National
Polonia a avertizat marți pe liderul rus Vladimir Putin să evite traversarea spațiului său aerian pentru a participa la summitul planificat în Unga...
14:00
Moldova, partener de încredere în cadrul energetic european: progrese și perspective promițătoare Ziarul National
Republica Moldova a primit pentru prima dată invitația de a participa la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene, desfășurat la Luxemburg. Repre...
14:00
Titlu propus: Mediatori educaționali pentru incluziunea copiilor romi testați în Edineț, Otaci și Soroca Ziarul National
Pentru a asigura accesul și incluziunea educațională a tuturor copiilor, inclusiv a celor din comunitățile rome, în trei localități – Edineț, Otaci...
Ieri
13:00
Ala Nemerenco nu va face parte din echipa guvernamentală a lui Alexandru Munteanu Ziarul National
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, nu se va regăsi în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Despre această decizie a anunțat chiar ea pe pagin...
13:00
Republica Moldova, în premieră la Consiliul Energiei UE: Pași spre independența energetică și integrarea europeană Ziarul National
Republica Moldova a fost invitată pentru prima dată să participe la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene, care a avut loc luni la Luxemburg. ...
12:00
Alexandru Munteanu anunță formarea completă a echipei guvernamentale până la sfârșitul săptămânii: Profesionalism și integritate, criterii esențiale în selecția miniștrilor Ziarul National
Echipa guvernamentală va fi completă până la sfârșitul acestei săptămâni, conform declaratiei candidatului Partidului Acțiune și Solidaritate pe...
12:00
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, inaugurează noul curs esențial pentru viitorii judecători și procurori la INJ Ziarul National
La 20 octombrie 2025, Procurorul General interimar, dl Alexandru Machidon, a participat la lansarea oficială a noului curs de formare inițială pent...
12:00
Viitorul premier al Republicii Moldova pregătește noua echipă guvernamentală: reformele trebuie să continue, spune Alexei Buzu Ziarul National
Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, nu a confirmat dacă va continua să conducă instituția, dar a subliniat că este...
12:00
Copiii refugiați din Ucraina se integrează în Moldova prin lecții de limbă română susținute de profesori dedicați Ziarul National
Cum o profesoară schimbă viețile elevilor refugiați din UcrainaGalina Plăcintă, profesor de limbă română la Liceul Teoretic „Mihai Grecu” din Chi...
11:00
Mihai Popșoi reafirmă angajamentul Republicii Moldova către integrarea în UE, în cadrul întâlnirilor cu oficiali europeni la Luxemburg Ziarul National
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat la o serie de întrevederi cu înalți demnitari europeni în cadrul reuniunii miniștrilor ded...
11:00
​Dezvăluiri incredibile despre felul în care Vladimir Putin își ELIMINĂ adversarii și cine a orchestrat anexarea Crimeei. Ofițer FSB: „Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”​ Ziarul National
Serviciul pentru protecția ordinii constituționale și lupta contra terorismului (SZKSBT), cunoscut și drept Serviciul Doi al FSB, a funcționat p...
11:00
Fermierii moldoveni solicită plăți de peste 43 milioane lei pentru sectorul zootehnic Ziarul National
21 octombrie 2025, Chișinău - În intervalul 15 august – 17 octombrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a primit un nu...
11:00
Furt armat într-un fast-food din Chișinău: bărbatul condamnat la 7 ani după ce a amenințat vânzătorul cu arma Ziarul National
În urma acțiunilor procesuale efectuate de procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condam...
10:30
ULTIMA ORĂ // Ala Nemerenco, OUT din viitorul Guvern al R. Moldova. Anunțul făcut de ministra Sănătății în exercițiu Ziarul National
Ministra Sănătății în exercițiu, Ala Nemerenco, nu va face parte din noul Guvern al R. Moldova condus de Alexendru Munteanu. Anunțul a fost fă...
10:30
Summit între Trump și Putin sub semnul întrebării: întâlnirea preliminară Rubio-Lavrov amânată din cauza divergențelor privind Ucraina Ziarul National
Speranțele președintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin ar putea să nu se materializeze atât de rapid...
09:15
Horoscopul zilei 21.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecOportunități neașteptate apar la locul de muncă, oferindu-ți șansa să îți demonstrezi abilitățile. Păstrează-ți disponibilitatea de a col...
09:15
Alexandru Munteanu propus ca premier: Prioritatea noului Guvern - dezvoltarea economică până la sfârșitul lunii octombrie Ziarul National
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern la sfârșitul lunii octombrie. Viceprim-ministrul în exercițiu, Vladimir Bolea, care este și ministrul...
20 octombrie 2025
23:00
Netanyahu anunță bombardamente masive în Gaza ca reacție la atacurile Hamasului Ziarul National
Israelul a lansat duminică "153 de tone de bombe" în Fâșia Gaza, a anunțat premierul israelian Benjamin Netanyahu luni. Aceasta a fost o reacție la...
23:00
Alexandru Munteanu: SUA vede în Moldova un partener important, investiții de 130 milioane de dolari pentru viitorul energiei Ziarul National
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, afirmă că Republica Moldova rămâne un partener...
23:00
UE aprobă un împrumut de 140 miliarde € pentru Ucraina din activele rusești blocate Ziarul National
O susţinere substanţială există în Uniunea Europeană pentru mobilizarea activelor ruseşti blocate, cu scopul de a acorda Ucrainei un împrumut de 14...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.