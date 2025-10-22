Parcul de troleibuze din Bălți va renunța la taxatori, introducând biletul electronic și sisteme moderne de plată
Unica.md, 22 octombrie 2025 16:50
Parcul de troleibuze din municipiul Bălți ar putea renunța la taxatori începând cu 1 ianuarie 2026, aceștia urmând să fie înlocuiți de inspectori de control (revizori). Măsura face parte din ...
• • •
Acum 10 minute
17:00
Atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina: șase morți și cel puțin 36 de răniți # Unica.md
Un atac de amploare cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina a provocat moartea a șase persoane și rănirea a cel puțin 36 în noaptea de 22 octombrie, ...
Acum 30 minute
16:50
Parcul de troleibuze din Bălți va renunța la taxatori, introducând biletul electronic și sisteme moderne de plată # Unica.md
Parcul de troleibuze din municipiul Bălți ar putea renunța la taxatori începând cu 1 ianuarie 2026, aceștia urmând să fie înlocuiți de inspectori de control (revizori). Măsura face parte din ...
16:50
Peste o mie de medici lipsesc în sistemul public de sănătate din Republica Moldova, spitalele raionale sunt cele mai afectate # Unica.md
Sistemul public de sănătate din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de peste o mie de medici, cele mai mari lipsuri fiind în spitalele raionale, unde unii doctori sunt ...
16:40
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că a optat să rămână în Parlament și să nu candideze pentru funcția de prim-ministru din cauza complexității procesului de ...
16:40
Agenția „Moldsilva” condamnă corupția după perchezițiile CNA la ocolul silvic „Hâncești-Silva” # Unica.md
Agenția „Moldsilva" se declară ferm împotriva oricăror acte de corupție, după perchezițiile desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) la un ocol silvic din subordinea „Hâncești-Silva". Instituția condamnă public ilegalitățile semnalate, ...
16:40
Bărbat din raionul Florești, condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate # Unica.md
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate și a ...
16:40
Prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a, desfășurată miercuri, 22 octombrie, a fost marcată de un schimb aprins de replici între Igor Grosu, propus de PAS pentru funcția de ...
16:40
Vlad Batrîncea critică fostul Legislativ: „Parlamentul trebuie să ofere respect față de lege și proceduri democratice” # Unica.md
Deputatul fracțiunii PSRM, Vlad Batrîncea, a lansat critici dure la adresa fostei majorități parlamentare, acuzând încălcări repetate ale legii și regulamentului instituției. Socialistul a subliniat că noul Legislativ trebuie să ...
Acum o oră
16:30
Doina Bordeianu și-a dat demisia din funcția de directoare a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral # Unica.md
Doina Bordeianu, directoarea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), și-a dat demisia, iar cererea a fost aprobată în ședința Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 22 octombrie. Totodată, CEC ...
16:30
Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) anunță trecerea în neființă a sergentului clasa III, inspector al plutonului 2, compania 3, batalionul 1 al Regimentului 1 „Mihai Viteazul", Cătălin Ruga. Sergentul Cătălin ...
Acum 2 ore
15:50
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 22 octombrie pe bulevardul Dacia din Chișinău, după ce un șofer în stare de ebrietate a lovit un indicator rutier. Potrivit ...
15:50
Lot de 224 de ustensile stomatologice nedeclarate, depistat la intrarea în Republica Moldova prin PTF „Tudora” # Unica.md
La punctul de trecere a frontierei „Tudora", polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali, au descoperit un lot de 224 de unități de ustensile stomatologice utilizate în medicina dentară, ...
15:50
Igor Grosu (PAS) și Alexandr Stoianoglo (Alternativa) sunt candidații la funcția de președinte al Parlamentului, după ce comisia specială a Legislativului le-a aprobat candidaturile. Anunțul a fost făcut astăzi în ...
15:50
Termoelectrica: Conectarea la agentul termic se face rapid, prin solicitarea administratorului de bloc # Unica.md
Consumatorii care doresc să primească agent termic trebuie să se adreseze administratorului blocului, reprezentantul oficial al locatarilor, și să prezinte furnizorului solicitarea de conectare, împreună cu fișa tehnică a instalațiilor ...
15:40
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), constituită recent în Parlamentul de legislatura a XII-a, a prezentat zece acțiuni prioritare pe care le va promova în primele 100 de zile de ...
Acum 4 ore
14:20
Un atac rusesc cu dronă a lovit în dimineața zilei de 22 octombrie o grădiniță privată din cartierul Holodnohirski, orașul Harkov, Ucraina, provocând moartea unui bărbat și rănirea a cel ...
14:10
Premierul interimar Dorin Recean, prezent la prima ședință a Parlamentului XII: „Moldova își continuă direcția corectă” # Unica.md
Premierul interimar Dorin Recean a participat marți, 22 octombrie, la prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a, în calitate de deputat ales pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). ...
14:00
Cinci bărbați, cu vârste între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții ...
Acum 8 ore
10:50
Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, a comentat soarta lui Vasile Tarlev în noul Legislativ, afirmând că acesta „o să cânte cucul singur în Parlament". Sursa foto: ...
10:40
Consiliul de Etică propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre din învățământ, în urma unor abateri grave # Unica.md
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării a propus retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, ca urmare a constatării unor încălcări ale normelor de conduită și ...
10:40
Polițist rănit în urma unui accident între o autospecială și un microbuz pe traseul Costești-Zâmbreni # Unica.md
Un polițist a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autospeciala cu care se deplasa a fost implicată într-un accident rutier în amiaza zilei de 21 octombrie, în jurul orei ...
10:30
Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor destinate sezonului rece va începe pe 3 noiembrie, a anunțat ministrul în exercițiu al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu. Înscrierea va fi deschisă ...
10:30
Incendiu puternic la un autoservice și magazin de piese auto din Briceni: patru mașini distruse # Unica.md
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de miercuri, 22 octombrie, într-un autoservice cu o suprafață de 300 m² din orașul Briceni. La fața locului au intervenit cinci echipe ...
10:30
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat candidatura Ninei Dosca pentru funcția de președinte al operatorului de piață SA „Bursa de Valori a Moldovei" (BVM), ...
10:30
Vasile Tarlev ar putea activa ca deputat neafiliat în noul Parlament, după decizia partenerilor din Blocul „Patriotic” # Unica.md
Președintele Partidului Viitorul Moldovei, parte a Blocului electoral „Patriotic", Vasile Tarlev, a anunțat că ar putea activa în noul Parlament în calitate de deputat neafiliat. Declarația a fost făcută înaintea ...
Acum 12 ore
07:30
Rusă a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei după lovitura ucraineană asupra fabricii din Briansk # Unica.md
În noaptea de 22 octombrie, Kievul și alte orașe din Ucraina au fost zguduite de explozie, în urma unui atac aerian de amploare lansat de armata rusă. Acest atac vine ...
07:20
Financial Times: Trump, ultimul atu al lui Putin. Rusia speră să câștige războiul prin negocieri cu SUA # Unica.md
Într-un context în care linia frontului din Ucraina rămâne tensionată, dar fără schimbări strategice majore, Kremlinul își reorientează speranțele de câștig de pe câmpul de luptă către birourile negocierilor diplomatice. ...
07:10
Tragedie în Sîngerei: două persoane au murit pe loc în urma unui impact frontal devastator între două automobile # Unica.md
Un accident rutier grav a avut loc ieri seara pe drumurile din raionul Sîngerei, soldat cu două victime decedate pe loc. Coliziunea frontală între două automobile a fost atât de ...
07:00
Astrele îți oferă ghidajul necesar pentru a naviga cu încredere prin provocările și oportunitățile zilei. Descoperă ce te așteaptă în plan personal, profesional și emoțional și cum să profiți la ...
06:50
Gogoșile pufoase cu piure de dovleac sunt un desert delicios și reconfortant, perfect pentru sezonul rece. Textura lor aerată, combinată cu aroma subtilă și dulce a dovleacului, le face irezistibile ...
06:40
Biscuiții fragezi cu dovleac și ciocolată neagră sunt desertul perfect pentru zilele răcoroase de toamnă: aroma caldă de dovleac, textura moale și bucățelele de ciocolată topită îi fac irezistibili pentru ...
Acum 24 ore
01:00
Lasagna de dovleac cu ricotta și spanac este un preparat delicios și elegant, care îmbină dulceața delicată a dovleacului copt cu prospețimea spanacului și cremozitatea ricottei. Această variantă vegetariană a ...
00:50
Curry-ul vegetarian cu dovleac și năut este un preparat bogat în arome exotice, perfect pentru cei care caută o masă sănătoasă, hrănitoare și plină de culoare. Dovleacul adaugă o notă ...
00:50
Muffins-urile de dovleac cu scorțișoară și stafide sunt gustarea perfectă pentru toamnă: pufoase, aromate și ușor dulci, ele aduc în fiecare mușcătură savoarea autentică a sezonului. Scorțișoara încălzește și parfumează ...
00:50
00:40
Dovleacul copt la cuptor cu miere și nuci este un desert simplu, sănătos și plin de arome autentice de toamnă. Dulceața naturală a dovleacului se combină perfect cu mierea fină ...
00:30
Focaccia cu dovleac, rozmarin și usturoi este o reinterpretare savuroasă a tradiționalei focaccia italiene, care adaugă un plus de aromă și culoare datorită dovleacului copt. Textura pufoasă și crocantă a ...
00:30
00:30
De la supe cremoase și aromate, la deserturi surprinzător de delicioase și preparate neobișnuite, vei găsi idei pentru orice gust și orice ocazie. Fie că vrei să savurezi o plăcintă ...
00:20
Salata caldă cu dovleac, quinoa și rodie este o combinație perfectă între dulce și acrișor, cu texturi variate și culori vibrante care încântă privirea și papilele gustative. Dovleacul rumenit oferă ...
00:20
Budinca de dovleac cu lapte de cocos este un desert rapid, sănătos și surprinzător de gustos, perfect pentru zilele în care vrei ceva dulce, dar ușor și exotic. Textura cremoasă ...
00:10
Chifteluțele de dovleac la cuptor cu ierburi aromate sunt o alternativă sănătoasă, ușoară și surprinzător de gustoasă la chifteluțele clasice. Au o textură moale la interior, crustă aurie la exterior ...
00:10
Pastele cu sos cremos de dovleac copt și brânză feta sunt o combinație rafinată și reconfortantă, perfectă pentru toamna în care dovleacul este vedeta. Dulceața naturală a dovleacului copt se ...
00:00
Checul pufos cu dovleac și nuci caramelizate este desertul ideal pentru toamnă: aromat, moale și cu o textură ușor umedă, care se topește în gură. Dovleacul îi conferă o culoare ...
00:00
Risotto cremos cu dovleac, parmezan și salvie este un preparat sofisticat și plin de savoare, perfect pentru serile răcoroase de toamnă. Dovleacul copt adaugă o dulceață naturală și o culoare ...
21 octombrie 2025
23:50
Nimic nu evocă mai bine gustul copilăriei și parfumul toamnei ca o plăcintă tradițională cu dovleac și scorțișoară, proaspăt scoasă din cuptor. Această rețetă clasică, cu foi subțiri și umplutură ...
23:40
Transformă o zi răcoroasă de toamnă într-o adevărată experiență de răsfăț culinar cu această supă cremă de dovleac cu ghimbir și smântână! Catifelată, aromată și plină de culoare, supa combină ...
23:00
Cristian Botgros, externat după o lună de spitalizare. Prima fotografie alături de tatăl său, Corneliu Botgros # Unica.md
Interpretul Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, a fost externat după aproximativ o lună petrecută în spital, unde a fost internat în stare gravă. Tatăl său, Corneliu Botgros, a publicat ...
22:50
Fracțiunea PAS s-a întrunit astăzi, înainte de prima ședință a noului Parlament: „Suntem pregătiți, nu este timp de pierdut” # Unica.md
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a reunit marți, 21 octombrie, înainte de prima ședință a noului Parlament, pentru a discuta prioritățile legislative și pașii următori în contextul noii majorități ...
22:40
Donald Trump ar fi exercitat presiuni asupra lui Zelenski pentru cedarea Donbasului către Rusia: avertizându-l că Ucraina riscă „să înghețe și să fie distrusă” # Unica.md
Întâlnirea de vineri, 17 octombrie, dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alb
