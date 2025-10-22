Șase fracțiuni - constituite în noul Parlament. Care sunt acestea și cine este deputatul care a anunțat că va fi independent
ProTV.md, 22 octombrie 2025 14:40
Șase fracțiuni - constituite în noul Parlament. Care sunt acestea și cine este deputatul care a anunțat că va fi independent
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
14:50
„Bună ziua, o zi minunată.” Dorin Recean a evitat discuțiile cu presa la prima ședință a noului Parlament - VIDEO # ProTV.md
„Bună ziua, o zi minunată.” Dorin Recean a evitat discuțiile cu presa la prima ședință a noului Parlament - VIDEO
Acum 30 minute
14:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament. Două fracțiuni au înaintat candidați la funcția de președinte al Parlamentului: Igor Grosu din partea PAS și Alexandr Stoianoglo din partea Blocului Alternativa # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament. Două fracțiuni au înaintat candidați la funcția de președinte al Parlamentului: Igor Grosu din partea PAS și Alexandr Stoianoglo din partea Blocului Alternativa
14:40
Șase fracțiuni - constituite în noul Parlament. Care sunt acestea și cine este deputatul care a anunțat că va fi independent # ProTV.md
Șase fracțiuni - constituite în noul Parlament. Care sunt acestea și cine este deputatul care a anunțat că va fi independent
Acum o oră
14:20
Și-au angajat fictiv rudele și vindeau lemne fără facturi, iar banii le puneau la ei în buzunar. Șapte angajați de la un ocol silvic din Hîncești, cercetați de CNA. Interceptări audio: „Nu fac factură, mâine e sărbătoare” - VIDEO # ProTV.md
Și-au angajat fictiv rudele și vindeau lemne fără facturi, iar banii le puneau la ei în buzunar. Șapte angajați de la un ocol silvic din Hîncești, cercetați de CNA. Interceptări audio: „Nu fac factură, mâine e sărbătoare” - VIDEO
14:20
Cum vede viitorul Parlament, deputatul PAS, Anastasia Nichita: „Îmi doresc să pot contribui la dezvoltarea Republicii Moldova, evident în segmentul sportului” - VIDEO # ProTV.md
Cum vede viitorul Parlament, deputatul PAS, Anastasia Nichita: „Îmi doresc să pot contribui la dezvoltarea Republicii Moldova, evident în segmentul sportului” - VIDEO
Acum 2 ore
14:00
Marcel Spătari se vede în Comisia pentru Integrarea Europeană. Ce declarații a făcut: „Sunt patru ani în fața noastră în care avem de îndeplinit promisiuni ” - VIDEO # ProTV.md
Marcel Spătari se vede în Comisia pentru Integrarea Europeană. Ce declarații a făcut: „Sunt patru ani în fața noastră în care avem de îndeplinit promisiuni ” - VIDEO
13:40
Vor susține socialiștii candidatura lui Munteanu la șefia Guvernului? Dodon: „Eu îl cunosc, îl consider un profesionist bun” - VIDEO # ProTV.md
Vor susține socialiștii candidatura lui Munteanu la șefia Guvernului? Dodon: „Eu îl cunosc, îl consider un profesionist bun” - VIDEO
13:40
Cinci bărbați - reținuți pentru 72 de ore fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, la Ungheni: Poliția a descins cu percheziții și vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Cinci bărbați - reținuți pentru 72 de ore fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, la Ungheni: Poliția a descins cu percheziții și vine cu detalii - VIDEO
13:30
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se prezintă rezultatele comisiei speciale pentru alegere a președintelui Parlamentului. Pauză 30 de minute pentru înregistrarea candidaților # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se prezintă rezultatele comisiei speciale pentru alegere a președintelui Parlamentului. Pauză 30 de minute pentru înregistrarea candidaților
13:30
Dinu Plîngău și Stela Macari sunt membri ai fracțiunii PAS în Parlament, deși au declarat anterior că vor fi deputați neafiliați - VIDEO # ProTV.md
Dinu Plîngău și Stela Macari sunt membri ai fracțiunii PAS în Parlament, deși au declarat anterior că vor fi deputați neafiliați - VIDEO
13:30
O mamă, bebelușul ei și fiica de 12 ani au murit în urma un atac rusesc în regiunea Kiev, alte 20 de persoane au fost rănite - VIDEO # ProTV.md
O mamă, bebelușul ei și fiica de 12 ani au murit în urma un atac rusesc în regiunea Kiev, alte 20 de persoane au fost rănite - VIDEO
13:20
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se prezintă rezultatele comisiei speciale pentru alegere a președintelui Parlamentului # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se prezintă rezultatele comisiei speciale pentru alegere a președintelui Parlamentului
13:20
„Cred că rușii au cerut prea mult”. Documentul privat trimis de Moscova către SUA, înainte ca Trump să anunțe amânarea summitului cu Putin # ProTV.md
„Cred că rușii au cerut prea mult”. Documentul privat trimis de Moscova către SUA, înainte ca Trump să anunțe amânarea summitului cu Putin
Acum 4 ore
13:00
Igor Grosu, despre activitatea deputaților în noul Parlament: „Acum toți au șansa să demonstreze, să lase supărările, să construim poduri între noi” - VIDEO # ProTV.md
Igor Grosu, despre activitatea deputaților în noul Parlament: „Acum toți au șansa să demonstreze, să lase supărările, să construim poduri între noi” - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.10.2025
12:50
Gala 200 - un omagiu adus medicinei care unește vieți
12:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție. S-a anunțat pauză pentru convocarea comisiei speciale de alegere a președintelui Legislativului # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție. S-a anunțat pauză pentru convocarea comisiei speciale de alegere a președintelui Legislativului
12:40
Cum comentează Igor Grosu acuzațiile lui Vasile Costiuc că i s-a oferit birou lângă WC: „Vai de mine. Mă depășește un pic lucrul acesta” - VIDEO # ProTV.md
Cum comentează Igor Grosu acuzațiile lui Vasile Costiuc că i s-a oferit birou lângă WC: „Vai de mine. Mă depășește un pic lucrul acesta” - VIDEO
12:00
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare cu 55 de deputați. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție parlamentară. Începe alegerea președintelui Legislativului # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare cu 55 de deputați. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție parlamentară. Începe alegerea președintelui Legislativului
12:00
Cum comentează Igor Grosu acuzațiile lui Vasile Costiuc că i s-a oferit birou lângă WC: „Vai de mine. Mă depășește un pic lucrul ăsta” - VIDEO # ProTV.md
Cum comentează Igor Grosu acuzațiile lui Vasile Costiuc că i s-a oferit birou lângă WC: „Vai de mine. Mă depășește un pic lucrul ăsta” - VIDEO
11:50
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare cu 55 de deputați. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție parlamentară # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare cu 55 de deputați. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție parlamentară
11:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Fiecare formațiune și-a anunțat președinții și vicepreședinții # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Fiecare formațiune și-a anunțat președinții și vicepreședinții
11:30
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, Igor Dodon - al PSRM, Diana Caraman - al PCRM, Gaik Vartanian - al Blocului Alternativa # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, Igor Dodon - al PSRM, Diana Caraman - al PCRM, Gaik Vartanian - al Blocului Alternativa
11:30
Deși a spus că rămâne la Primărie, Ion Ceban a venit la prima ședință a Legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid” - VIDEO # ProTV.md
Deși a spus că rămâne la Primărie, Ion Ceban a venit la prima ședință a Legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid” - VIDEO
11:20
Diana Ballerini revine cu „Renaștere” - continuarea romanului de dragoste „Doamna cu Asul de Roșu” # ProTV.md
Diana Ballerini revine cu „Renaștere” - continuarea romanului de dragoste „Doamna cu Asul de Roșu”
11:20
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, Igor Dodon - al fracțiunii PSRM, iar Diana Caraman - lider al fracțiunii PCRM # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, Igor Dodon - al fracțiunii PSRM, iar Diana Caraman - lider al fracțiunii PCRM
11:20
„Nu este un vis. Este un scop.” Emoțiile lui Usatîi la prima ședință a Parlamentului. Ce a spus despre afacerile pe care le are și activitatea politică - VIDEO # ProTV.md
„Nu este un vis. Este un scop.” Emoțiile lui Usatîi la prima ședință a Parlamentului. Ce a spus despre afacerile pe care le are și activitatea politică - VIDEO
11:20
Ion Ceban, la prima ședință a legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid” - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban, la prima ședință a legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid” - VIDEO
11:20
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău
11:10
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se inițiază procedura de formare a fracțiunilor parlamentare. Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, iar Igor Dodon al fracțiunii PSRM # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se inițiază procedura de formare a fracțiunilor parlamentare. Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, iar Igor Dodon al fracțiunii PSRM
Acum 6 ore
11:00
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se inițiază procedura de formare a fracțiunilor parlamentare. Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se inițiază procedura de formare a fracțiunilor parlamentare. Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS
11:00
Mesajul Maiei Sandu la ședința de constituire a noului Parlament: „Nu putem admite ca țara noastră să devină o unealtă a agresorului pentru a fi folosită împotriva altor state” - VIDEO # ProTV.md
Mesajul Maiei Sandu la ședința de constituire a noului Parlament: „Nu putem admite ca țara noastră să devină o unealtă a agresorului pentru a fi folosită împotriva altor state” - VIDEO
11:00
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # ProTV.md
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
10:50
„Lui Vasile Tarlev o să-i cânte cucu singur." Relația cu Dodon, viitorul blocului Patriotic și integrarea europeană. Cum a răspuns Voronin la întrebările jurnaliștilor - VIDEO # ProTV.md
„Lui Vasile Tarlev o să-i cânte cucu singur." Relația cu Dodon, viitorul blocului Patriotic și integrarea europeană. Cum a răspuns Voronin la întrebările jurnaliștilor - VIDEO
10:50
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, la tribuna centrală: „Legislativul este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul scris în Constituție - de a duce țara în UE" # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, la tribuna centrală: „Legislativul este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul scris în Constituție - de a duce țara în UE"
10:50
L-ai simțit? Cutremur în apropiere de Republica Moldova. Ce magnitudine a avut - VIDEO
10:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu, la tribuna centrală: „Legislativul este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul scris în Constituție - de a duce țara în UE" # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu, la tribuna centrală: „Legislativul este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul scris în Constituție - de a duce țara în UE"
10:40
„O mână sus pentru Moldova” – campania Moldtelecom care unește o țară întreagă
10:30
„Eu o să-mi iau masa și o să vin aici, numai nu la WC.” Cu cușma de cârlan în cap și nemulțumit de biroul pe care l-a primit. Așa a venit Vasile Costiuc la prima ședință a Legislativului - VIDEO # ProTV.md
„Eu o să-mi iau masa și o să vin aici, numai nu la WC.” Cu cușma de cârlan în cap și nemulțumit de biroul pe care l-a primit. Așa a venit Vasile Costiuc la prima ședință a Legislativului - VIDEO
10:30
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu, ține un discurs la tribuna centrală # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu, ține un discurs la tribuna centrală
10:20
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele Curții Constituționale prezintă raportul # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele Curții Constituționale prezintă raportul
10:10
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu - prezentă
10:00
„ Lui Vasile Tarlev a să-i cânte cucu singur." Declarațiile lui Vladimir Voronin, înainte de prima ședință a Parlamentului - VIDEO # ProTV.md
„ Lui Vasile Tarlev a să-i cânte cucu singur." Declarațiile lui Vladimir Voronin, înainte de prima ședință a Parlamentului - VIDEO
10:00
Cu cușma de cârlan în cap, Vasile Costiuc - prezent la prima ședință a Legislativului - VIDEO # ProTV.md
Cu cușma de cârlan în cap, Vasile Costiuc - prezent la prima ședință a Legislativului - VIDEO
09:50
Primele declarații ale lui Nicolae Botgros, ajuns la ședința noului Parlament. De ce nu a putut prezida prima ședință și cum va face față programului încărcat - VIDEO # ProTV.md
Primele declarații ale lui Nicolae Botgros, ajuns la ședința noului Parlament. De ce nu a putut prezida prima ședință și cum va face față programului încărcat - VIDEO
09:40
Primele declarații ale lui Nicolae Botgros, ajuns la ședința noului Parlamentului. De ce nu a putut prezida prima ședință - VIDEO # ProTV.md
Primele declarații ale lui Nicolae Botgros, ajuns la ședința noului Parlamentului. De ce nu a putut prezida prima ședință - VIDEO
09:30
Unii cu bicicleta, alții cu mașinile de lux: Deputații se întreaptă spre Parlament. Imagini surprinse de PRO TV - VIDEO # ProTV.md
Unii cu bicicleta, alții cu mașinile de lux: Deputații se întreaptă spre Parlament. Imagini surprinse de PRO TV - VIDEO
09:10
Explozii și incendii la Kiev, după atacuri masive ale Rusiei. Au fost vizate și alte orașe ucrainene. „Toată noaptea, inamicul a lovit” # ProTV.md
Explozii și incendii la Kiev, după atacuri masive ale Rusiei. Au fost vizate și alte orașe ucrainene. „Toată noaptea, inamicul a lovit”
Acum 8 ore
08:50
Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO
08:50
MEC retrage gradele didactice unui director din capitală și șefului Direcției Generale Învățământ din UTA Găgăuzia. Ce au făcut # ProTV.md
MEC retrage gradele didactice unui director din capitală și șefului Direcției Generale Învățământ din UTA Găgăuzia. Ce au făcut
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.