Cinci bărbați - reținuți pentru 72 de ore fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, la Ungheni: Poliția a descins cu percheziții și vine cu detalii - VIDEO
ProTV.md, 22 octombrie 2025 13:40
Cinci bărbați - reținuți pentru 72 de ore fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, la Ungheni: Poliția a descins cu percheziții și vine cu detalii - VIDEO
• • •
Acum 30 minute
13:40
Vor susține socialiștii candidatura lui Munteanu la șefia Guvernului? Dodon: „Eu îl cunosc, îl consider un profesionist bun" - VIDEO
Vor susține socialiștii candidatura lui Munteanu la șefia Guvernului? Dodon: „Eu îl cunosc, îl consider un profesionist bun” - VIDEO
13:40
Cinci bărbați - reținuți pentru 72 de ore fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, la Ungheni: Poliția a descins cu percheziții și vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Cinci bărbați - reținuți pentru 72 de ore fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, la Ungheni: Poliția a descins cu percheziții și vine cu detalii - VIDEO
13:30
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se prezintă rezultatele comisiei speciale pentru alegere a președintelui Parlamentului. Pauză 30 de minute pentru înregistrarea candidaților
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se prezintă rezultatele comisiei speciale pentru alegere a președintelui Parlamentului. Pauză 30 de minute pentru înregistrarea candidaților
13:30
Dinu Plîngău și Stela Macari sunt membri ai fracțiunii PAS în Parlament, deși au declarat anterior că vor fi deputați neafiliați - VIDEO
Dinu Plîngău și Stela Macari sunt membri ai fracțiunii PAS în Parlament, deși au declarat anterior că vor fi deputați neafiliați - VIDEO
13:30
O mamă, bebelușul ei și fiica de 12 ani au murit în urma un atac rusesc în regiunea Kiev, alte 20 de persoane au fost rănite - VIDEO
O mamă, bebelușul ei și fiica de 12 ani au murit în urma un atac rusesc în regiunea Kiev, alte 20 de persoane au fost rănite - VIDEO
Acum o oră
13:20
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se prezintă rezultatele comisiei speciale pentru alegere a președintelui Parlamentului # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se prezintă rezultatele comisiei speciale pentru alegere a președintelui Parlamentului
13:20
„Cred că rușii au cerut prea mult". Documentul privat trimis de Moscova către SUA, înainte ca Trump să anunțe amânarea summitului cu Putin
„Cred că rușii au cerut prea mult”. Documentul privat trimis de Moscova către SUA, înainte ca Trump să anunțe amânarea summitului cu Putin
13:00
Igor Grosu, despre activitatea deputaților în noul Parlament: „Acum toți au șansa să demonstreze, să lase supărările, să construim poduri între noi" - VIDEO
Igor Grosu, despre activitatea deputaților în noul Parlament: „Acum toți au șansa să demonstreze, să lase supărările, să construim poduri între noi” - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.10.2025
Acum 2 ore
12:50
12:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție. S-a anunțat pauză pentru convocarea comisiei speciale de alegere a președintelui Legislativului # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție. S-a anunțat pauză pentru convocarea comisiei speciale de alegere a președintelui Legislativului
12:40
Cum comentează Igor Grosu acuzațiile lui Vasile Costiuc că i s-a oferit birou lângă WC: „Vai de mine. Mă depășește un pic lucrul acesta" - VIDEO
Cum comentează Igor Grosu acuzațiile lui Vasile Costiuc că i s-a oferit birou lângă WC: „Vai de mine. Mă depășește un pic lucrul acesta” - VIDEO
12:00
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare cu 55 de deputați. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție parlamentară. Începe alegerea președintelui Legislativului # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare cu 55 de deputați. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție parlamentară. Începe alegerea președintelui Legislativului
12:00
Cum comentează Igor Grosu acuzațiile lui Vasile Costiuc că i s-a oferit birou lângă WC: „Vai de mine. Mă depășește un pic lucrul ăsta” - VIDEO # ProTV.md
Cum comentează Igor Grosu acuzațiile lui Vasile Costiuc că i s-a oferit birou lângă WC: „Vai de mine. Mă depășește un pic lucrul ăsta” - VIDEO
Acum 4 ore
11:50
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare cu 55 de deputați. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție parlamentară
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare cu 55 de deputați. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție parlamentară
11:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Fiecare formațiune și-a anunțat președinții și vicepreședinții
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Fiecare formațiune și-a anunțat președinții și vicepreședinții
11:30
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, Igor Dodon - al PSRM, Diana Caraman - al PCRM, Gaik Vartanian - al Blocului Alternativa
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, Igor Dodon - al PSRM, Diana Caraman - al PCRM, Gaik Vartanian - al Blocului Alternativa
11:30
Deși a spus că rămâne la Primărie, Ion Ceban a venit la prima ședință a Legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid" - VIDEO
Deși a spus că rămâne la Primărie, Ion Ceban a venit la prima ședință a Legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid” - VIDEO
11:20
11:20
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, Igor Dodon - al fracțiunii PSRM, iar Diana Caraman - lider al fracțiunii PCRM # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, Igor Dodon - al fracțiunii PSRM, iar Diana Caraman - lider al fracțiunii PCRM
11:20
„Nu este un vis. Este un scop." Emoțiile lui Usatîi la prima ședință a Parlamentului. Ce a spus despre afacerile pe care le are și activitatea politică - VIDEO
„Nu este un vis. Este un scop.” Emoțiile lui Usatîi la prima ședință a Parlamentului. Ce a spus despre afacerile pe care le are și activitatea politică - VIDEO
11:20
Ion Ceban, la prima ședință a legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid” - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban, la prima ședință a legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid” - VIDEO
11:20
11:10
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se inițiază procedura de formare a fracțiunilor parlamentare. Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, iar Igor Dodon al fracțiunii PSRM
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se inițiază procedura de formare a fracțiunilor parlamentare. Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, iar Igor Dodon al fracțiunii PSRM
11:00
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se inițiază procedura de formare a fracțiunilor parlamentare. Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se inițiază procedura de formare a fracțiunilor parlamentare. Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS
11:00
Mesajul Maiei Sandu la ședința de constituire a noului Parlament: „Nu putem admite ca țara noastră să devină o unealtă a agresorului pentru a fi folosită împotriva altor state" - VIDEO
Mesajul Maiei Sandu la ședința de constituire a noului Parlament: „Nu putem admite ca țara noastră să devină o unealtă a agresorului pentru a fi folosită împotriva altor state” - VIDEO
11:00
10:50
„Lui Vasile Tarlev o să-i cânte cucu singur." Relația cu Dodon, viitorul blocului Patriotic și integrarea europeană. Cum a răspuns Voronin la întrebările jurnaliștilor - VIDEO
„Lui Vasile Tarlev o să-i cânte cucu singur." Relația cu Dodon, viitorul blocului Patriotic și integrarea europeană. Cum a răspuns Voronin la întrebările jurnaliștilor - VIDEO
10:50
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, la tribuna centrală: „Legislativul este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul scris în Constituție - de a duce țara în UE"
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, la tribuna centrală: „Legislativul este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul scris în Constituție - de a duce țara în UE"
10:50
L-ai simțit? Cutremur în apropiere de Republica Moldova. Ce magnitudine a avut - VIDEO
10:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu, la tribuna centrală: „Legislativul este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul scris în Constituție - de a duce țara în UE" # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu, la tribuna centrală: „Legislativul este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul scris în Constituție - de a duce țara în UE"
10:40
10:30
„Eu o să-mi iau masa și o să vin aici, numai nu la WC." Cu cușma de cârlan în cap și nemulțumit de biroul pe care l-a primit. Așa a venit Vasile Costiuc la prima ședință a Legislativului - VIDEO
„Eu o să-mi iau masa și o să vin aici, numai nu la WC.” Cu cușma de cârlan în cap și nemulțumit de biroul pe care l-a primit. Așa a venit Vasile Costiuc la prima ședință a Legislativului - VIDEO
10:30
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu, ține un discurs la tribuna centrală # ProTV.md
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu, ține un discurs la tribuna centrală
10:20
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele Curții Constituționale prezintă raportul
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele Curții Constituționale prezintă raportul
10:10
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu - prezentă
10:00
„ Lui Vasile Tarlev a să-i cânte cucu singur." Declarațiile lui Vladimir Voronin, înainte de prima ședință a Parlamentului - VIDEO
„ Lui Vasile Tarlev a să-i cânte cucu singur." Declarațiile lui Vladimir Voronin, înainte de prima ședință a Parlamentului - VIDEO
10:00
Cu cușma de cârlan în cap, Vasile Costiuc - prezent la prima ședință a Legislativului - VIDEO # ProTV.md
Cu cușma de cârlan în cap, Vasile Costiuc - prezent la prima ședință a Legislativului - VIDEO
Acum 6 ore
09:50
Primele declarații ale lui Nicolae Botgros, ajuns la ședința noului Parlament. De ce nu a putut prezida prima ședință și cum va face față programului încărcat - VIDEO
Primele declarații ale lui Nicolae Botgros, ajuns la ședința noului Parlament. De ce nu a putut prezida prima ședință și cum va face față programului încărcat - VIDEO
09:40
Primele declarații ale lui Nicolae Botgros, ajuns la ședința noului Parlamentului. De ce nu a putut prezida prima ședință - VIDEO # ProTV.md
Primele declarații ale lui Nicolae Botgros, ajuns la ședința noului Parlamentului. De ce nu a putut prezida prima ședință - VIDEO
09:30
Unii cu bicicleta, alții cu mașinile de lux: Deputații se întreaptă spre Parlament. Imagini surprinse de PRO TV - VIDEO
Unii cu bicicleta, alții cu mașinile de lux: Deputații se întreaptă spre Parlament. Imagini surprinse de PRO TV - VIDEO
09:10
Explozii și incendii la Kiev, după atacuri masive ale Rusiei. Au fost vizate și alte orașe ucrainene. „Toată noaptea, inamicul a lovit"
Explozii și incendii la Kiev, după atacuri masive ale Rusiei. Au fost vizate și alte orașe ucrainene. „Toată noaptea, inamicul a lovit”
08:50
Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO
Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO
08:50
MEC retrage gradele didactice unui director din capitală și șefului Direcției Generale Învățământ din UTA Găgăuzia. Ce au făcut
MEC retrage gradele didactice unui director din capitală și șefului Direcției Generale Învățământ din UTA Găgăuzia. Ce au făcut
08:40
Fără panică. Mascații de la Fulger ar putea fi observați în raionul Hîncești. Explicațiile poliției
Fără panică. Mascații de la Fulger ar putea fi observați în raionul Hîncești. Explicațiile poliției
08:30
Țigări de contrabandă de peste 7.700.000 lei - confiscate. PCCOCS vine cu detalii
08:10
Deputații aleși se întrunesc astăzi în prima ședință a noului Parlament
08:10
Cer variabil cu minime de până la 3 grade în nordul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Cer variabil cu minime de până la 3 grade în nordul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:20
Tragedie pe șoselele din Sîngerei: Două persoane au murit pe loc în urma unui impact frontal devastator între două automobile
Tragedie pe șoselele din Sîngerei: Două persoane au murit pe loc în urma unui impact frontal devastator între două automobile
22:50
Pană majoră de curent în Ucraina, după noile bombardamente ale armatei lui Putin
