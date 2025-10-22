Cristian Botgros, externat după o lună de spitalizare. Prima fotografie publicată de tatăl său
Omniapres, 22 octombrie 2025 13:10
După aproximativ o lună petrecută în spital, interpretul Cristian Botgros a fost externat. Tatăl interpretului, Corneliu Botgros, a publicat prima fotografie cu acesta, din fața Palatului Național. „Vă salutăm cu drag! Vă așteptăm mâine la Palatul Național – Nicolae Sulac”, a scris ieri Corneliu Botgros. Artistul Nicolae Botgros a făcut mărturisiri șocante despre problemele nepotului […] The post Cristian Botgros, externat după o lună de spitalizare. Prima fotografie publicată de tatăl său appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
13:10
Acum o oră
12:40
Andrei Spînu, fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, nu are în plan să revină în Guvern. Declarații în acest sens fostul demnitar a făcut în cadrul unei emisiuni la One TV. Întrebat dacă se gândește la o revenire, Spînu a răspuns ferm: „Acum nu am aceste planuri. Am alte angajamente și trebuie să mă […] The post VIDEO // Va reveni Andrei Spînu în Guvern? Răspunsul ferm al fostului ministru appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
12:10
La prima ședință a noului Parlament, președinta Maia Sandu a adresat deputaților un mesaj clar: cetățenii i-au încredințat misiunea de a păstra pacea și de a acționa în interesul țării. „Ne aflăm la un început de drum într-un Parlament nou ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani, dar mai presus de […] The post Maia Sandu: Noul Parlament trebuie să apere pacea și să susțină integrarea europeană appeared first on Omniapres.
11:30
Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs în această dimineață, la ora 10:23, în zona seismică Vrancea, România. Seismul s-a resimțit și în Chișinău, fiind observat ușor pe camerele de transmisie din Parlament. Cutremurul s-a produs la adâncimea de 90 km, în apropierea orașelor Focșani (41 km NV), Sfântu-Gheorghe (72 […] The post Ședința de constituire a Parlamentului, surprinsă de un cutremur resimțit la Chișinău appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
11:10
FOTO // Angajări fictive și delapidare la „Hîncești-Silva” cu un prejudiciu de 466 000 de lei: CNA efectuează percheziții # Omniapres
Șapte angajați ai ocolului silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva” sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, după percheziții efectuate în această dimineață în raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Ancheta vizează delapidarea averii străine și falsul în acte publice. Potrivit probelor, funcționarii ar fi organizat angajări fictive […] The post FOTO // Angajări fictive și delapidare la „Hîncești-Silva” cu un prejudiciu de 466 000 de lei: CNA efectuează percheziții appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Vasile Costiuc, supărat foc la prima ședință a Parlamentului: „Ne-au dat birou lângă WC” # Omniapres
Deputatul Vasile Costiuc, președintele partidului „Democrația Acasă”, a venit astăzi la prima ședință a Parlamentului purtând cușma sa tradițională, cunoscută pe rețelele sociale. Acesta s-a arătat indignat de amplasarea biroului fracțiunii sale. „Au găsit cabinete pentru deputații partidului nostru doar la etajul 8, lângă WC… asta-i percepția lui Grosu despre noi. Am lucrat anii aceștia […] The post VIDEO // Vasile Costiuc, supărat foc la prima ședință a Parlamentului: „Ne-au dat birou lângă WC” appeared first on Omniapres.
10:20
Parlamentul de Legsilatura a XII s-a întrunit în ședința de constituire. The post LIVE // Ședința de constituire a noului Parlament appeared first on Omniapres.
10:10
Ministrul Muncii și Protecției Sociale în exercițiu, Alexei Buzu, respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi procurat un apartament de lux la Roma, Italia, în valoare de aproximativ 690 de mii de euro. În cadrul unei emisiuni de la Rlive TV, oficialul a calificat informațiile drept „un fals” și s-a arătat surprins de modul în care […] The post VIDEO // Are sau nu ministrul Muncii apartament la Roma? Răspunsul lui Alexei Buzu appeared first on Omniapres.
09:40
Poliția Națională informează că, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” vor desfășura exerciții tactice în raionul Hîncești. ”Aceste instruiri fac parte din planul de acțiuni al instituției și sunt organizate periodic în vederea perfecționării abilităților de intervenție ale polițiștilor”, asigură instituția. Totodată, polițiștii îndeamnă populația să păstreze calmul și să evite răspândirea informațiilor […] The post Mascații „Fulger”, în acțiune la Hîncești: exerciții tactice programate pentru astăzi appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
09:10
Parlamentul de legislatura a XII-a, ales în 28 septembrie, se întrunește în această dimineață în ședința festivă de constituire. Prima întâlnire a noului corp de legislatori va fi moderată de deputatul socialist, fost șef de legislativ, Zinaida Greceanîi. Aceasta este a treia în lista decanilor de vârstă, după ce Vladimir Voronin și Nicolae Botgros au […] The post Noul Parlament al Republicii Moldova se întrunește astăzi în ședința de constituire appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 22 octombrie 2025. Ziua în care norocul bate la ușă: vin bani și planuri care prind contur # Omniapres
Universul ne trimite astăzi un val de energie practică și inspirație financiară. Este momentul ideal să concretizăm idei, să închidem proiecte și să culegem roadele muncii din ultimele săptămâni. Vin bani, apar ocazii profitabile și vești bune care ne dau încredere să facem pasul următor. Mulți nativi își vor asigura confortul pentru sezonul rece, dar […] The post Horoscop 22 octombrie 2025. Ziua în care norocul bate la ușă: vin bani și planuri care prind contur appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:10
VIDEO // Hoț străin, prins la Chișinău: a jefuit mai multe apartamente și a agresat o femeie surprinsă în locuință # Omniapres
Un cetățean străin de 34 de ani a fost prins de polițiștii sectorului Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău, fiind bănuit de comiterea a cel puțin două furturi și un jaf în capitală. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul acționa în timpul zilei, pătrunzând în apartamente prin metoda „culegerii de chei”. Din locuințele vizate, acesta ar […] The post VIDEO // Hoț străin, prins la Chișinău: a jefuit mai multe apartamente și a agresat o femeie surprinsă în locuință appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Ceban despre viitorul Guvern: ”Este foarte important să fie format din profesioniști” # Omniapres
Primarul Capitalei și unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu o reacție la schimbările care urmează să aibă loc în componența viitorului Guvern. Într-un mesaj video, Ceban a subliniat că profesionalismul și competența ar trebui să fie principalele criterii la selectarea miniștrilor. „Am văzut cu toții cum unii dintre foștii miniștri deja […] The post VIDEO // Ceban despre viitorul Guvern: ”Este foarte important să fie format din profesioniști” appeared first on Omniapres.
17:10
Fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc, deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a calificat drept „suportabilă” celula în care se află. Cel puțin aceasta a declarat, pe 21 octombrie, avocatul său, Lucian Rogac. Acesta a mai spus că Plahotniuc nu se prezintă la ședințele de judecată pe motiv că studiază dosarul său, aflat în faza […] The post Reacția lui Vladimir Plahotniuc despre condițiile din Penitenciarul nr. 13 appeared first on Omniapres.
16:30
VIDEO // După Maia Sandu, și Igor Grosu cere despăgubiri de 100 000 de lei de la jurnalistul Gheorghe Gonta # Omniapres
Jurnalistul Gheorghe Gonta a declarat că a primit o cerere de despăgubire din partea liderului PAS, Igor Grosu, la scurt timp după ce o solicitare similară a venit din partea președintei Maia Sandu. Potrivit lui Gonta, suma cerută este de 100 000 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin defăimare. „Am primit acasă o scrisoare care, […] The post VIDEO // După Maia Sandu, și Igor Grosu cere despăgubiri de 100 000 de lei de la jurnalistul Gheorghe Gonta appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Sergiu Prodan nu mai vrea un nou mandat de ministru: „Îmi doresc să revin la creație” # Omniapres
Ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, a anunțat că nu își mai dorește să facă parte din viitorul guvern. Acesta a declarat că intenționează să revină la activitatea sa artistică, după patru ani dedicați funcției publice. „Îmi doresc revenirea la munca de creație. Am un film pe ultima sută de metri, suspendat de patru […] The post VIDEO // Sergiu Prodan nu mai vrea un nou mandat de ministru: „Îmi doresc să revin la creație” appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // O femeie, la un pas să fie călcată de un Range Rover în Chișinău. Șoferul a fost identificat # Omniapres
O tânără a avut parte de momente de panică pe 17 octombrie, când un șofer aproape că a trecut peste ea pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Dacia, în sectorul Botanica al Chișinăului. Incidentul a fost rapid sesizat, iar polițiștii Secției patrulare Chișinău a Inspectoratului Național de Securitate Publică l-au identificat pe șofer: un […] The post VIDEO // O femeie, la un pas să fie călcată de un Range Rover în Chișinău. Șoferul a fost identificat appeared first on Omniapres.
15:10
Ion Chicu, unul dintre liderii blocului Alternativa și deputat ales, a comentat cu ironie anunțul Alei Nemerenco că nu va face parte din viitorul Guvern. „Felicitări sistemului medical! Vedem pe cine urmează să-i compătimim, că n-o lasă fără funcție înaltă…”, a scris Chicu pe rețelele de socializare. Amintim că, după patru ani la conducerea Ministerului […] The post Chicu ironizează plecarea Alei Nemerenco: „Vedem pe cine urmează să-i compătimim…” appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Peste 100 de pachețele de droguri confiscate în urma perchezițiilor din Chișinău # Omniapres
Mai multe persoane au fost identificate de polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) din cadrul Direcției de Poliție Chișinău pentru implicare în activități ilegale de păstrare și distribuire a substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. În sectorul Botanica, un tânăr de 22 de ani, care acționa ca și curier de droguri, a fost reținut […] The post VIDEO // Peste 100 de pachețele de droguri confiscate în urma perchezițiilor din Chișinău appeared first on Omniapres.
14:10
30 de zile are maestrul Nicolae Botgros pentru a soluționa toate incompatibilitățile cu funcția de deputat. Despre aceasta a declarat vicepreședintele PAS, Vladimir Bolea, răspunzând la întrebarea dacă Botgros va fi prezent la toate ședințele Parlamentului. „Cel puțin este o obligație de serviciu. Este o obligație în fața cetățenilor care l-au votat. Activitatea de deputat […] The post VIDEO // Nicolae Botgros va rămâne deputat sau va reveni la muzică? Răspunsul lui Bolea appeared first on Omniapres.
13:40
DOC// Din 2026, bugetul grădinițelor va fi stabilit în funcție de numărul de copii înscriși # Omniapres
Din anul 2026, toate grădinițele din Republica Moldova vor funcționa în baza unei noi Metodologii de finanțare, publicată astăzi în Monitorul Oficial. Aceasta prevede că bugetul fiecărei instituții se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcționarea grădiniței. Noua formulă are scopul de a […] The post DOC// Din 2026, bugetul grădinițelor va fi stabilit în funcție de numărul de copii înscriși appeared first on Omniapres.
Ieri
13:00
Peste 9 300 de conținuturi care încălcau regulile privind integritatea civică, dezinformarea și conținutul generat cu inteligența artificială au fost eliminate de TikTok în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie. În aceeași perioadă, platforma a intervenit asupra a cel puțin 7 593 de conturi implicate în campanii de influențare a […] The post Peste 268 000 de conturi spam, blocate de TikTok înainte de alegerile din Moldova appeared first on Omniapres.
12:40
Candidatul PAS la funcția de premier deține cetățenia a trei state, refuzând a patra: „Ar fi fost prea mult” # Omniapres
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de premier, a declarat că este cetățean al Republicii Moldova, României și Statelor Unite ale Americii, subliniind că deținerea cetățeniei multiple este legală și că își achită impozitele în toate țările unde este rezident fiscal. Munteanu a precizat, în cadrul unei emisiuni la TV8, […] The post Candidatul PAS la funcția de premier deține cetățenia a trei state, refuzând a patra: „Ar fi fost prea mult” appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Marcel Spătari despre salariul mic de deputat: ”Avem niște rezerve, putem să ne achităm facturile” # Omniapres
Deputatul PAS Marcel Spătari a declarat că a renunțat la activitatea de consultanță în străinătate pentru a se concentra pe activitatea parlamentară. El a explicat că decizia este posibilă datorită stabilității financiare personale și a sprijinului soției sale, care lucrează în București. „În decizia mea contează cel mai puțin. Adică, bineînțeles că voi avea în continuare […] The post VIDEO // Marcel Spătari despre salariul mic de deputat: ”Avem niște rezerve, putem să ne achităm facturile” appeared first on Omniapres.
11:40
Ex-directoarea unei grădinițe din Chișinău, condamnată pentru mită. Ministrul Perciun reacționează # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a condamnat cazul de corupție descoperit la Grădinița nr. 32 din Chișinău, unde fosta directoare a fost găsită vinovată de corupere pasivă. Într-o postare pe rețelele sociale, ministrul a subliniat că „un sistem educațional integru și credibil trebuie să fie liber de corupție și abuz”, iar școala trebuie să […] The post Ex-directoarea unei grădinițe din Chișinău, condamnată pentru mită. Ministrul Perciun reacționează appeared first on Omniapres.
11:10
Incendiu la Bălți: 20 de persoane evacuate, un bărbat s-a aruncat pe geam pentru a scăpa de foc # Omniapres
Un incendiu a izbucnit în această noapte într-un apartament de pe strada Bulgară 114 din municipiul Bălți, forțând evacuarea a 20 de persoane, dintre care 5 copii, din blocul afectat. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:42. La fața locului au intervenit trei echipe de salvatori și pompieri. Angajații IGSU au constatat […] The post Incendiu la Bălți: 20 de persoane evacuate, un bărbat s-a aruncat pe geam pentru a scăpa de foc appeared first on Omniapres.
10:30
După patru ani la conducerea Ministerului Sănătății, Ala Nemerenco a anunțat că nu va face parte din viitorul guvern. Decizia a fost comunicată printr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Nu mă regăsesc în lista noului guvern”, a scris Nemerenco, atașând o fotografie din 8 noiembrie 2019, alături de Maia Sandu, Andrei Spînu și Natalia […] The post Ala Nemerenco nu va face parte din viitorul Guvern: ”Nu mă regăsesc în listă” appeared first on Omniapres.
10:10
În perioada 21–22 octombrie 2025, între orele 09:00 și 20:00, traficul rutier va fi suspendat total pe strada Maria Drăgan, pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă, anunță Primăria Chișinău. Pe durata restricțiilor, circulația transportului public va fi reorganizată. Ruta de troleibuz nr. […] The post Restricții de circulație în Chișinău: lucrări de reparație pe două artere importante appeared first on Omniapres.
09:40
Aplicarea TVA la importul mașinilor va fi amânată până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Omniapres
Guvernarea intenționează să amâne aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autoturismelor, care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Radu Marian, care a precizat că măsura va fi propusă în Parlament în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Potrivit acestuia, noul regim […] The post Aplicarea TVA la importul mașinilor va fi amânată până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană appeared first on Omniapres.
09:10
Alexandru Munteanu despre viitorul Guvern: ”Am discutat cu miniștrii, sunt unii care ar dori să ia o pauză” # Omniapres
Lista viitorilor miniștri ai Guvernului urmează să fie stabilită în această săptămână, iar unele nume din actualul Guvern ar putea fi reconfirmate, în timp ce sunt așteptate și schimbări. Declarația a fost făcută de candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. „În alegerea miniștrilor există doar două criterii, […] The post Alexandru Munteanu despre viitorul Guvern: ”Am discutat cu miniștrii, sunt unii care ar dori să ia o pauză” appeared first on Omniapres.
07:20
Horoscop 21 octombrie 2025. Ziua recompenselor: o zodie primește o primă sau o mărire de salariu # Omniapres
Luna nouă aduce șanse reale de creștere profesională, recunoaștere și câștiguri financiare pentru mulți nativi. Este o zi a inițiativelor curajoase și a rezultatelor concrete, în care eforturile din ultimele săptămâni pot fi răsplătite. Se deschid uși spre proiecte profitabile, parteneriate stabile și relații care inspiră încredere. Pentru unii, ziua vine cu o veste excelentă: […] The post Horoscop 21 octombrie 2025. Ziua recompenselor: o zodie primește o primă sau o mărire de salariu appeared first on Omniapres.
20 octombrie 2025
20:10
Consultări la Președinție: Maia Sandu se pregătește să convoace fracțiunile parlamentare # Omniapres
Președinta Maia Sandu urmează să convoace fracțiunile parlamentare la consultări „imediat” ce acestea vor fi formate. Consilierul prezidențial, Igor Zaharov, a confirmat pentru NewsMaker că discuțiile vor avea loc „până la sfârșitul acestei săptămâni”, notează Newsmaker.md. „Vom invita fracțiunile imediat când acestea sunt formate și vom anunța ziua și ora când discuțiile vor avea loc. […] The post Consultări la Președinție: Maia Sandu se pregătește să convoace fracțiunile parlamentare appeared first on Omniapres.
18:10
Weekend periculos: 60 de șoferi, bicicliști și căruțași depistați sub influența alcoolului # Omniapres
În acest weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care conduceau mijloace de transport sub influența alcoolului, punând în pericol viața și siguranța participanților la trafic. Cele mai mari concentrații de alcool înregistrate de aparatul Drager au fost 1,33 mg/l la un șofer de Mercedes depistat pe traseul R-1, în municipiul Ungheni, 1,24 […] The post Weekend periculos: 60 de șoferi, bicicliști și căruțași depistați sub influența alcoolului appeared first on Omniapres.
17:40
Bunuri de 1,6 milioane de lei sechestate de CNA în dosare de corupție și spălare de bani # Omniapres
Bunuri în valoare de circa 1,6 milioane de lei, printre care 8 mijloace de transport și un cont bancar, au fost sechestate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, în cadrul dosarelor de escrocherie și spălare de bani. Bunurile au fost indisponibilizate în baza delegațiilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze […] The post Bunuri de 1,6 milioane de lei sechestate de CNA în dosare de corupție și spălare de bani appeared first on Omniapres.
17:30
Nicolae Botgros explică motivele pentru care nu poate conduce prima ședință a Parlamentului # Omniapres
Deși de dimineață se declara „onorat” să deschidă prima ședință a Parlamentului, maestrul Nicolae Botgros s-a răzgândit la scurt timp. Viitorul deputat PAS a explicat că are „mai multe necazuri pe cap”, de aceea, nu poate prezida ședința. „Eu sunt afectat acum și am și copilul în spital, am mai multe necazuri pe cap, nu […] The post Nicolae Botgros explică motivele pentru care nu poate conduce prima ședință a Parlamentului appeared first on Omniapres.
17:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atenționează asupra apariției, în spațiul public și pe rețelele de socializare, a unor anunțuri publicitare care promovează platforme de investiții participative în proiecte energetice și promit obținerea de venituri garantate din așa-numite tarife reglementate fixe („feed-in”). Instituția îndeamnă persoanele fizice și juridice să se informeze exclusiv din surse […] The post ANRE avertizează asupra investițiilor false în proiecte energetice appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO // Fostul deputat PDM Constantin Țuțu, adus silit în instanță, face primele declarații # Omniapres
O nouă ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență al fostului deputat democrat Constantin Țuțu a avut loc luni, acesta fiind adus silit în instanță. La precedenta ședință, nici Țuțu, nici avocatul său nu s-au prezentat, motiv pentru care instanța a aplicat o amendă de 2 000 de lei avocatului […] The post VIDEO // Fostul deputat PDM Constantin Țuțu, adus silit în instanță, face primele declarații appeared first on Omniapres.
16:10
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Asta după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul procurorilor privind prelungirea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința politicianului, anunță Procuratura Anticorupție. Demersul a fost depus în cadrul dosarului expediat în judecată în lipsa acestuia, vizând […] The post Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile appeared first on Omniapres.
15:40
O propunere de modificare a regulilor de aderare la UE se află într-un stadiu incipient de discuţii, astfel încât noii membri ar obţine drepturi depline numai după ce UE şi-ar revizui modul de funcţionare. Este cea mai recentă încercare a guvernelor pro-extindere din UE, precum Austria şi Suedia, de a da un nou impuls procesului […] The post Propunere UE: Moldova, Ucraina și Muntenegru ar putea adera fără drept de veto inițial appeared first on Omniapres.
15:30
Prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a, de constituire, va fi prezidată de către decanul supleant de vârstă din noua componență a Legislativului, Zinaida Greceanîi. La ședința care începe miercuri, la ora 10:00, vor participa șefa statului, Maia Sandu, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic […] The post Prima ședință a Parlamentului va fi prezidată de Zinaida Greceanîi appeared first on Omniapres.
15:10
Uniunea Avocaților despre declarațiile Maiei Sandu privind vettingul apărătorilor: ”Statul nu are dreptul să le verifice loialitatea” # Omniapres
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) și-a exprimat îngrijorarea față de declarațiile recente ale președintei Maia Sandu, referitoare la aplicarea unui proces de vetting pentru avocați. În calitate de garant al independenței profesiei, UARM subliniază că evaluarea externă a avocaților nu este prevăzută de nicio lege în vigoare, iar introducerea unui astfel de mecanism ar […] The post Uniunea Avocaților despre declarațiile Maiei Sandu privind vettingul apărătorilor: ”Statul nu are dreptul să le verifice loialitatea” appeared first on Omniapres.
14:30
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, în cadrul unei ample cauze penale ce vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al […] The post Fost angajat ASP, reținut în dosarul corupției la permisele de conducere din Călărași appeared first on Omniapres.
14:10
Incident neobișnuit cu artistul rus Serghei Penkin: s-a trezit „în pene” și a plătit scump pentru asta # Omniapres
Cunoscutul cântăreț rus Serghei Penkin a trecut printr-o întâmplare neobișnuită după concertul său din Novosibirsk. Potrivit publicației Life.ru, artistul s-a trezit dimineața într-o cameră de hotel complet acoperită de pene, după ce a rupt, din greșeală, salteaua scumpă pe care dormea. „Eram obosit după numeroasele deplasări și am adormit adânc. Nici n-am observat cum am […] The post Incident neobișnuit cu artistul rus Serghei Penkin: s-a trezit „în pene” și a plătit scump pentru asta appeared first on Omniapres.
13:40
Dragoste sau compasiune? Un tânăr gardian a ajutat o deținută ucraineană să evadeze din Penitenciarul 13 # Omniapres
Apar noi detalii despre evadarea spectaculoasă a unei femei din Ucraina din Penitenciarul nr. 13 Chișinău, în primăvara acestui an. Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că un ofițer al instituției de detenție, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru implicarea sa în această fugă pusă la cale […] The post Dragoste sau compasiune? Un tânăr gardian a ajutat o deținută ucraineană să evadeze din Penitenciarul 13 appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel către viitorul Guvern și cabinetul de miniștri, subliniind necesitatea unei abordări profesioniste și orientate către cetățeni. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței serviciilor municipale. „În curând urmează să fie investit un nou guvern, un nou prim-ministru. Sper foarte mult ca noua garnitură guvernamentală […] The post VIDEO // Ion Ceban către viitorul Guvern: „Faceți politici pentru oameni, nu politică” appeared first on Omniapres.
12:40
Luni după-amiază se va afla cine va prelua funcția de ministru al Sănătății. Despre aceasta a anunțat Ala Nemerenco, în cadrul prezentării raportului său de activitate. Ministra în exercițiu a precizat că va anunța public orice informație de care va dispune în acest sens. „Cine va fi viitorul ministru, se va decide astăzi după-amiază. Dacă […] The post VIDEO // Viitorul ministru al Sănătății: Ala Nemerenco va rămâne sau va pleca? appeared first on Omniapres.
12:10
Instituțiile de forță ale Republicii Moldova sunt în alertă după ce un automobil înmatriculat în Ucraina a intrat forțat în Republica Moldova, luni dimineață, prin punctul de trecere Otaci, transmite pulsmedia.md. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a confirmat informația pentru TVR Moldova. Automobilul de marca Lexus a trecut cu viteză prin barieră și s-a […] The post Incident la graniță: Șoferul unui Lexus a forțat intrarea în Moldova după care a fugit appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Tatăl lui Radu Malcic, jefuit de medic, dezvăluie detalii cutremurătoare după accident: ”A stat o oră în secția de primire” # Omniapres
Iacob Malcic, tatăl lui Radu Malcic, antrenorul de judo ucis în accidentul de la Step Soci pe 11 septembrie, a povestit cu durere ultimele clipe ale fiului său. „A stat o oră în secția de primire și apoi l-au dus în reanimare și au mai așteptat încă o oră ca să vină medicii de la […] The post VIDEO // Tatăl lui Radu Malcic, jefuit de medic, dezvăluie detalii cutremurătoare după accident: ”A stat o oră în secția de primire” appeared first on Omniapres.
11:20
VIDEO // Bolea despre Munteanu: ”Nu mi s-a lăsat impresia că a fost rupt de realitățile Republicii Moldova” # Omniapres
Vladimir Bolea, vicepreședinte PAS și ministru în exercițiu al Infrastructurii, afirmă că l-a cunoscut pe Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru, cu doar o zi înainte de anunțul oficial făcut de Igor Grosu. Bolea spune că Munteanu este pregătit să ducă mai departe proiectele de dezvoltare ale țării. „L-am cunoscut ca toți colegii noștri […] The post VIDEO // Bolea despre Munteanu: ”Nu mi s-a lăsat impresia că a fost rupt de realitățile Republicii Moldova” appeared first on Omniapres.
10:40
Jurnalistul Gheorghe Gonța: „Maia Sandu îmi cere 100 de mii de lei și să-mi cer scuze publice” # Omniapres
Jurnalistul Gheorghe Gonța a anunțat pe rețelele sociale că președinta Maia Sandu i-a înaintat o cerere prealabilă, prin intermediul avocatului său, prin care îi solicită să dezmintă afirmațiile făcute într-un editorial video, să-și ceară scuze publice, să șteargă materialele video publicate și să-i plătească despăgubiri de 100 de mii de lei pentru prejudiciul moral cauzat. […] The post Jurnalistul Gheorghe Gonța: „Maia Sandu îmi cere 100 de mii de lei și să-mi cer scuze publice” appeared first on Omniapres.
