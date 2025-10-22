Cristian Botgros, externat după o lună de spitalizare. Prima fotografie publicată de tatăl său

16:10

Ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, a anunțat că nu își mai dorește să facă parte din viitorul guvern. Acesta a declarat că intenționează să revină la activitatea sa artistică, după patru ani dedicați funcției publice. „Îmi doresc revenirea la munca de creație. Am un film pe ultima sută de metri, suspendat de patru […] The post VIDEO // Sergiu Prodan nu mai vrea un nou mandat de ministru: „Îmi doresc să revin la creație” appeared first on Omniapres.