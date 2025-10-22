Pilotarea dronelor în Moldova fără autorizaţie poate atrage sancţiuni penale

18:30

În ultimele zile, autorităţile sanitare au înregistrat şapte cazuri de intoxicaţie alimentară cauzate de consumul de ciuperci colectate din natură. Victimele provin din localități diferite, iar starea lor variază de la simptome uşoare până la complicaţii care necesită supraveghere medicală. Cauza incidentelor este, cel mai probabil, consumul de ciuperci nerecunoscute sau asemanătoare cu specii comestibile. […] Articolul Șapte persoane, spitalizate după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese din pădure apare prima dată în Subiectul Zilei.