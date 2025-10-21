Republica Moldova, promovată la Conferința „Destinația Anului” de la Iași
Moldpres, 21 octombrie 2025 19:50
Cea de-a patra ediție a Conferinței „Destinația Anului”, un eveniment dedicat profesioniștilor din turism din România și Republica Moldova s-a desfăşurat ieri, la Iaşi. Și în acest an, Moldova a fost prezentă pentru a-și promova potențial...
• • •
Acum 15 minute
20:00
Poliția Națională anunţă că în această seară, începând cu ora 21:00, circulația rutieră va fi suspendată temporar pe o porțiune a traseului din apropierea localității Ivancea, raionul Orhei, din ambele sensuri de deplasare, transmite MOLDPRES.P...
20:00
Săptămâna continuă cu vreme plăcută și variabilă în întreaga țară, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).Potrivit meteorologilor, cerul va alterna între senin și noros, iar ploile nu sunt de așteptat. Di...
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Meteorologii moldoveni învaţă practici suedeze privind adaptarea la schimbările climatice # Moldpres
O delegaţie a Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) participă, în perioada 20–24 octombrie 2025, la trainingul internațional „Institutional Change and Senior Leadership”, desfășurat în cadrul WP6 – Sustainable Institution Survey, par...
19:20
Republica Moldova pregătește lansarea Oficiului Naţional Horticol pentru susținerea consolidată a sectorului # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a organizat astăzi prima rundă de consultări publice privind înființarea Oficiului Horticol, o instituție publică menită să sprijine dezvoltarea durabilă a sectorului horticol din Republica Moldova, transmite...
Acum 2 ore
19:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent.Deputații se vor întruni în ședință începând cu ora 10:00. În cadrul aceste...
19:10
Cooperare moldo-română: experți feroviari evaluează starea căii ferate și a parcului de locomotive din R. Moldova # Moldpres
Un grup de specialiști din cadrul Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și ai S.A. „Grup Feroviar Român” (GFR) a evaluat astăzi starea tehnică, identificând necesitățile de reabilitare a parcului de locomotive și vagoane al CFM. E...
19:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat procedura de achiziție publică pentru lucrările de reparație capitală a pasajului situat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, la km 136,20, în zona de nord a municipiului Bălți. Termenul limi...
18:50
R. Moldova devine mai pregătită să facă faţă schimbărilor climatice cu sprijinul Japoniei și PNUD # Moldpres
Agricultorii și autoritățile din Republica Moldova sunt mai bine pregătiți să facă față provocărilor climatice datorită sprijinului Guvernului Japoniei și Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova. Aceasta a fost concluzia principală a atelierulu...
18:40
România și R. Moldova, mai aproape energetic: Transelectrica lansează construcția a două linii de 400 kV care vor conecta Suceava de Bălți # Moldpres
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a dat startul lucrărilor la două proiecte majore de infrastructură energetică în nordul României, menite să consolideze securitatea energetică națională și interconectarea cu Republica Mol...
18:20
Percheziții la un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, vizat într-un dosar de trafic de influență # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat astăzi percheziții la domiciliul, biroul și automobilul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile au loc...
Acum 4 ore
18:00
Procesul de evaluare externă a integrității judecătorilor de la Curțile de Apel Nord și Sud s-a încheiat. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi ultimele două rapoarte întocmite de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, vizând activita...
17:50
Sala „Mihai Eminescu” devine din nou punct de referință pentru literatura română și evenimente culturale # Moldpres
Cititorii și vizitatorii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova vor putea beneficia de o sală renovată de mare importanță culturală. Sala „Mihai Eminescu” a fost inaugurată oficial astăzi, devenind un spațiu modern, multifuncțional, dedicat valorilor cu...
17:50
17:40
Ministra Finanțelor a dat asigurări că toate măsurile asumate prin legea bugetului au sursă de acoperire financiară # Moldpres
Toate măsurile asumate prin legea bugetului, care au fost planificate, au sursă de acoperire financiară, iar proiectele de modernizare care au fost demarate vor fi finanțate. Precizarea a fost făcută de ministra Finanțelor, Victoria Belous, care a comentat informațiile pr...
17:30
Consolidarea securității energetice regionale și accelerarea integrării Moldovei în piața energetică europeană, discutată de Dorin Junghietu cu mai mulți oficiali la Luxemburg # Moldpres
Continuarea reformelor energetice, consolidarea securității energetice regionale și accelerarea integrării Moldovei în piața energetică europeană au fost principalele subiecte analizate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a avut o serie de întrevederi ...
17:10
Victoria Belous, despre amânarea aplicării TVA la importul autovehiculelor: „Vrem să creăm un proces clar și sigur” # Moldpres
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că propunerea de amânare a aplicării TVA la importul autovehiculelor vine în condițiile în care autoritățile își doresc să se asigure că toate instituțiile sunt pregătite pentru aplicarea noului s...
17:10
Șapte procurori au depus jurământul de învestire în funcții. Veronica Mihailov-Moraru: „Cetățenii mizează pe obiectivitate, profesionalism și încredere” # Moldpres
Șapte procurori din centrul și sudul țării au depus astăzi jurământul de învestire în funcții. Evenimentul a avut loc în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), informează MOLDPRES.Potrivit CSP, este vorba de Nicolae ...
17:10
Vladimir Plahotniuc a primit 30 de zile de arest în dosarele aflate la faza de urmărire penală # Moldpres
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, a primit 30 de zile de arest în dosarele aflate la faza de urmărire penală. Decizia a fost pronunțată, marţi, 21 octombrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, informează MOLDPRES.Potrivit P...
16:50
Caldarâmul de pe strada 31 August 1989 rămâne închis. Ministerul Culturii: „Nu reparăm drumuri”; Primăria: „Avem proiect de reabilitare” # Moldpres
Porțiunea de drum de pe strada 31 August 1989 din centrul capitalei, cuprinsă între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni, unde a fost descoperit un caldarâm istoric, rămâne închisă de aproape trei ani. Zona s-a transformat într-un spațiu dezo...
16:30
Doi judecători de la Curtea de Apel Sud au picat evaluarea externă. Decizia a fost aprobată, după ce plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a examinat astăzi rapoartele Comisiei vetting în privința judecătorilor Serghei Pilipenco și Dmitrii Fujenco, info...
16:20
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, şi-a prezentat raportul de activitate: „A fost o perioadă în care s-a lucrat intens și s-a ținut cont de interesul cetățenilor” # Moldpres
Plăți bugetare mai rapide și mai sigure, optimizarea procesului de achitare a plăților la buget de către antreprenori și aprobarea mai multor modificări pentru a susține cetățenii și dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova - sunt principalele măsur...
Acum 6 ore
16:10
Rusia respinge planul lui Donald Trump privind încetarea focului de-a lungul liniei frontului din Ucraina # Moldpres
Federația Rusă nu este pregătită să accepte o încetare imediată a focului în Ucraina, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, respingând planul promovat de președintele american Donald Trump, care prevede „înghețarea” confl...
16:00
Toate obligaţiunile Primăriei Costeşti au fost vândute. Comunitatea are suficienţi bani pentru finalizarea staţiei de epurare din localitate # Moldpres
Primăria satului Costești, Ialoveni, a obținut finanțarea necesară de 4,5 milioane de lei pentru finanțarea proiectului de finalizare a stației de epurare și punere în funcțiune a sistemului de canalizare din localitate. Suma a fost obţinută &...
15:50
Sergiu Prodan, pe final de mandat: „Am învățat din mers și am transformat Ministerul Culturii într-o instituție puternică” # Moldpres
Programul Național „Acces la cultură 2025”, lansat de Ministerul Culturii, a devenit una dintre cele mai de succes inițiative din domeniul cultural din Republica Moldova, a declarat ministrul Culturii, Sergiu Prodan, în cadrul unei conferințe de totalizare a...
15:50
Indemnizaţiile acordate la oficiile poștale trebuie ridicate în termen de trei luni pentru a evita stoparea plăţilor # Moldpres
Beneficiarii de prestații sociale, care primesc banii la oficiile poștale, trebuie să ridice plățile în termen de trei luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată, informează MOLDPRES.Solicitat de agenție, șeful Direcți...
15:10
Moldovenii preferă să țină economiile în lei. Depozitele atrase în moneda națională au ajuns la 3,4 miliarde de lei în septembrie # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova preferă să-și păstreze economiile în lei. În luna septembrie, depozitele atrase în moneda națională au însumat 3,4 miliarde de lei, fiind în creștere cu 10 la sută față de luna precedentă, cu o pondere de 74,...
14:30
Circulația rutieră va fi suspendată pe strada Doina și Ion Aldea-Teodorovici, tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Ion Luca Caragiale. Măsura va fi aplicată în perioada 21-23 octombrie curent, între orele 08:00 – 17:00, informează MOLDP...
14:30
În trei localități din nordul țării va fi instituită funcția de mediator educațional, pentru a facilita integrarea copiilor de etnie romă # Moldpres
În trei localități din nordul țării - Edineț, Otaci și Soroca, va fi instituită funcția de mediator educațional, pentru a asigura accesul și incluziunea educațională a tuturor copiilor, inclusiv a celor din comunitățile rome, transmite MOLDPRES.Mediat...
14:20
VIDEO // Polițist și medic din Hâncești, implicați într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale # Moldpres
Un conducător al Inspectoratului de Poliție și un medic din raionul Hâncești ar fi implicați într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare pentru perfectarea unui permis auto, informează MOLDPRES.Potrivit procurorilor, șoferul ar fi urmat...
14:20
VIDEO // Elevii din clasele a IX-a și a XII-a își vor putea testa competențele digitale. Înscrierile pot fi făcute până pe 7 noiembrie # Moldpres
Elevii de clasele a IX-a și a XII-a își vor putea testa competențele digitale în cadrul unei evaluări naționale. Procesul a fost lansat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, fiind o ...
14:20
Peste două sute de cereri de la producătorii agricoli a recepţionat Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în perioada 15 august – 17 octombrie 2025, pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, per cap de animal....
14:20
14:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a demarat cea de-a doua campanie de vaccinare antirabică a vulpilor din fauna sălbatică, care se va desfășura în perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2025. Procesul implică distribuirea manuală a momelilo...
Acum 8 ore
14:10
Victor Furtuna, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a trecut evaluarea externă. Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au aprobat astăzi raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a concluzionat că ...
13:40
Polonia și România au dejucat un complot rus de expediere a unor colete explozive. Opt persoane au fost reţinute # Moldpres
Polonia şi România au reţinut opt persoane suspectate de planificarea unui sabotaj în numele Rusiei, au declarat marţi autorităţile de la Varşovia, trei arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către U...
12:50
Liderii europeni și Volodimir Zelenski susțin apelul lui Donald Trump la încetarea imediată a luptelor din Ucraina # Moldpres
Guvernul Regatului Unit a difuzat astăzi o declarație comună semnată de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, de premierul britanic Keir Starmer și de mai mulți lideri europeni, în care se face apel la încetarea imediată a ostilităților pe actuala linie ...
12:30
Reuniune de nivel înalt la Luxemburg: Ministrul Dorin Junghietu: „Republica Moldova poate deveni un pilon solid în arhitectura energetică regională” # Moldpres
Republica Moldova poate deveni un pilon solid în arhitectura energetică regională — un partener de încredere care contribuie la stabilitatea și sustenabilitatea Europei. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la Consiliul Energiei...
Acum 12 ore
11:50
Procurorul General interimar a primit undă verde pentru anchetă împotriva unui ex-judecător # Moldpres
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), întruniți într-o ședință extraordinară, au aprobat solicitarea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, pentru demararea unor acțiuni de urmărire penală împotriva unui fost judecător,...
11:50
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost încarcerat pentru a ispăși o pedeapsă de cinci ani de detenție # Moldpres
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți dimineață la închisoarea La Santé din Paris, pentru a începe pedeapsa de cinci ani de detenție, fiind prima dată în istoria Franței moderne când un fost șef de sta...
11:50
Varșovia avertizează: avionul lui Vladimir Putin ar putea fi forțat să aterizeze dacă va survola Polonia # Moldpres
Polonia a transmis un avertisment oficial Kremlinului, precizând că avionul președintelui rus Vladimir Putin ar putea fi forțat să aterizeze, iar liderul rus predat Curții Penale Internaționale de la Haga, dacă va încerca să traverseze spațiul aerian polonez ...
11:30
Peste 18 000 de persoane, angajate prin intermediul ANOFM. Alexei Buzu: „În spatele fiecărei cifre se află o persoană care a găsit stabilitate” # Moldpres
Peste 18 000 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost angajate cu ajutorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), de la începutul acestui an, comunică MOLDPRES.Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a s...
11:20
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor putea ajunge în centrul capitalei cu trenul # Moldpres
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor putea ajunge în centrul capitalei cu trenul. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pregătește un proiect ce va permite lansarea unei rute de tren care să lege Aeroportul cu gara...
11:10
Peste 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc locativ din Bălți în urma unui incendiu # Moldpres
Un bărbat din Bălți a sărit de la etajul cinci pentru a se proteja de flăcările care au izbucnit în apartamentul său. Potrivit salvatorilor, acesta s-a ales cu arsuri de gradul II și III pe circa 50% din suprafața corpului și șoc traumatic. Bărbatul a primi...
11:10
Scriitorul care l-a împușcat pe premierul Slovaciei a fost condamnat la 21 de ani de închisoare # Moldpres
Scriitorul și activistul politic Juraj Cintula, în vârstă de 72 de ani, a fost condamnat la 21 de ani de închisoare pentru terorism, după ce a fost găsit vinovat de atacul armat asupra premierului slovac Robert Fico, transmite agenția Reuters, citată de MO...
10:50
10:50
Un bărbat va sta șapte ani la închisoare după ce a amenințat cu armă un vânzător într-un fast-food din Chișinău # Moldpres
Un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru comiterea unei tâlhării, în urma unui incident petrecut într-un fast-food din sectorul Ciocana al capitalei, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în noaptea de 16 i...
10:30
Republica Moldova va intra într-un ritm accelerat de dezvoltare economică. Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier: „Vreau să pornesc, dacă nu în a cincea, atunci măcar în a treia viteză” # Moldpres
Dezvoltarea economică va fi prioritatea zero a noului Guvern, care își va asuma promovarea unor reforme importante pentru a pregăti Republica Moldova de aderare la Uniunea Europeană. O atenție deosebită va fi acordată atragerii investițiilor și sprijinirii păturil...
10:00
FOTO // Vicepremierul Mihai Popșoi la Luxemburg: „Cetățenii Republicii Moldova au ales Europa – noi vom continua acest drum cu determinare” # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova au ales Europa – noi vom continua acest drum cu determinare. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Mihai Popșoi, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg,...
10:00
Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senatul României au aprobat, prin vot unanim, cererile Ministerului Apărării Naționale de a începe atribuirea contractelor pentru programul de dotare prin pro...
