Republica Moldova va intra într-un ritm accelerat de dezvoltare economică. Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier: „Vreau să pornesc, dacă nu în a cincea, atunci măcar în a treia viteză”
Moldpres, 21 octombrie 2025 10:30
Dezvoltarea economică va fi prioritatea zero a noului Guvern, care își va asuma promovarea unor reforme importante pentru a pregăti Republica Moldova de aderare la Uniunea Europeană. O atenție deosebită va fi acordată atragerii investițiilor și sprijinirii păturil...
Acum 5 minute
10:50
10:50
Un bărbat va sta șapte ani la închisoare după ce a amenințat cu armă un vânzător într-un fast-food din Chișinău # Moldpres
Un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru comiterea unei tâlhării, în urma unui incident petrecut într-un fast-food din sectorul Ciocana al capitalei, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în noaptea de 16 i...
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:00
FOTO // Vicepremierul Mihai Popșoi la Luxemburg: „Cetățenii Republicii Moldova au ales Europa – noi vom continua acest drum cu determinare” # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova au ales Europa – noi vom continua acest drum cu determinare. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Mihai Popșoi, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg,...
10:00
Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senatul României au aprobat, prin vot unanim, cererile Ministerului Apărării Naționale de a începe atribuirea contractelor pentru programul de dotare prin pro...
Acum 2 ore
09:30
DOC // Grădinițele vor fi finanțate în baza unor noi reguli. Metodologia a fost publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Toate grădinițele vor activa, din 2026, în baza unei noi Metodologii de finanțare. Acesta prevede că bugetul fiecărei instituții se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcțio...
09:20
În ultima săptămână, echipele de asistență medicală urgentă au efectuat peste 13 303 solicitări. Din numărul total de pacienți, 5 816 au fost copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, pe p...
09:20
VIDEO // O tornadă a devastat nordul Parisului. O persoană a decedat, iar 10 au fost rănite # Moldpres
O tornadă a devastat luni cartierele din nordul Parisului, răsturnând trei macarale, ucigând o persoană și lăsând alte 10 în stare gravă, au declarat autoritățile citate de The Guardian, preluat de digi24.ro și MOLDPRES.Orașul Ermont, situat ...
09:10
Un tânăr de 31 de ani a fost salvat de pompieri, după ce a rămas blocat în propriul automobil în urma unui accident rutier produs în satul Chiurt, raionul Edineț. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 20 octombrie, comunică MOLDPRES....
09:10
Parlamentul Japoniei a ales-o marți pe ultraconservatoarea Sanae Takaichi în funcția de prim-ministru, aceasta devenind prima femeie din istoria țării care ocupă această poziție. Votul a avut loc la o zi după ce partidul aflat la guvernare a semnat un acord de coali...
09:00
DOC // Hotărârea Curții Constituționale privind validarea alegerilor parlamentare, publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a validat mandatele celor 101 deputați aleși în noul Legislativ. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, comunică MOLDPRES....
09:00
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu patru bani și are o cotație oficială de 19 lei și 73 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat pentru acesta un preț de 16 lei și 93 de bani, &...
Acum 4 ore
08:50
Decretul privind convocarea noului Parlament, ales la 28 septembrie 2025, a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Documentul este semnat de președinta Maia Sandu și stabilește că prima ședință a Legislativului va avea loc miercuri, 22 octombrie 20...
08:40
Republica Moldova va participa la primul Forum al Extinderii Uniunii Europene de la Bruxelles # Moldpres
Republica Moldova va participa la primul Forum al Extinderii Uniunii Europene, organizat pe 18 noiembrie, la Bruxelles, de Comisia Europeană. Forumul va reuni lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate și experți, care vor discuta despre viitorul Uniunii Europene, ...
Acum 24 ore
21:50
Alexandru Munteanu, despre actualii miniștri: „O echipă cu un avânt tineresc, cum nu am mai întâlnit în viața mea. Au reușit multe în patru ani” # Moldpres
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, afirmă că profesionalismul, reputația și dorința de a munci vor fi criteriile principale în selectarea noii componențe a Guvernului Republicii Moldova.Munteanu ...
21:20
Cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității din Pittsburgh au dezvoltat un implant ocular inovator care le permite pacienților nevăzători să-și recapete parțial vederea. Dispozitivul s-a dovedit eficient în cazul a 81% dintre participanții la testele c...
21:20
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu: „Republica Moldova prezintă interes pentru SUA” # Moldpres
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, susține că Republica Moldova rămâne un partener de interes pentru Statele Unite ale Americii, în pofida priorităților globale ale Washingtonului. El a mențion...
19:30
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor ar putea fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE, anunță deputatul Radu Marian # Moldpres
Deputatul Radu Marian a anunțat că aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autovehiculelor în Republica Moldova va fi amânată. Decizia vine în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal și urmează să fie propusă Parl...
19:20
Pasajul peste calea ferată din apropierea orașului Bălți va fi reparat capital. Lucrările vor costa 37,5 milioane de lei # Moldpres
Pasajul peste calea ferată din proximitatea municipiului Bălți, pe drumul public R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,20, va fi reparat capital. Lucrările vor costa 37,5 milioane de lei și ar urma să fie finalizate în vara anului viitor, informează MOLDPRES.Admini...
19:20
Ministrul Dan Perciun după condamnarea unei foste directoare de grădiniță: „MEC va continua să aplice o politică de toleranță zero față de corupție” # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării va solicita retragerea gradului didactic al fostei directoare de la grădinița nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei, condamnată recent într-un dosar de corupție, transmite MOLDPRES.„Un sistem educațional integru și ...
18:40
În perioada 21 - 22 octombrie 2025, în intervalul 09.00 - 20.00, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Maria Dragan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă şi Ciocana din capitală, transmite MOLDPRES.Potrivit Pri...
18:30
O nouă misiune aero-medicală SMURD: un bărbat de 47 de ani a fost transportat de urgență de la Iași la Institutul de Medicină Urgentă din capitală # Moldpres
Un echipaj aero-medical SMURD Iași a efectuat astăzi după-amiază o misiune de urgență pentru transportarea unui bărbat de 47 de ani, cetățean al Republicii Moldova, de la Iași la Chișinău, după ce acesta a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier,...
18:10
VIDEO // Mihai Popșoi la Luxemburg: „Republica Moldova mizează pe sprijinul Uniunii Europene pentru deschiderea clustere-lor de negocieri” # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe a declarat, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, că Republica Moldova contează pe sprijinul statelor membre ale Uniuni...
18:00
Peste 360 de blocuri sanitare modernizate în școli, cu o investiție de circa 60 de milioane de lei # Moldpres
Circa 60 de milioane de lei au fost investite în ultimii trei ani în modernizarea a peste 360 de blocuri sanitare din școli, în cadrul Programului de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățămâ...
17:20
VIDEO // Un tânăr de 18 ani, cercetat pentru realizarea substanțelor narcotice și psihotrope. Polițiștii au ridicat droguri în sumă de 1 milion de lei # Moldpres
Un tânăr de 18 ani este cercetat pentru realizarea substanțelor narcotice și psihotrope în nordul țării. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat droguri în sumă de peste 1 milion de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului Genera...
16:50
Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației # Moldpres
Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat astăzi date privind caracteristicile etnoculturale ale populației obținute în urma Recensământului din 2024. Acestea relevă că din totalul persoanelor recenzate, 76,7 la sută s-au declarat moldoveni, iar al...
16:50
CNAS desfășoară campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. Programul vizitelor în localitățile țării # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) desfășoară campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. În cadrul acesteia, specialiștii instituției vor merge în fiecare raion pentru a vorbi cu cetățenii despre modalităț...
16:30
Curtea Constituțională a României declară neconstituțională legea privind pensiile magistraților # Moldpres
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. CCR a stabilit că actul normat...
15:40
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu Marta Kos, Comisarul European pentru Extindere: „Suntem pregătiți să trecem la deschiderea clusterelor de negociere” # Moldpres
Republica Moldova este pregătită să treacă la deschiderea clusterelor de negociere, în contextul în care țara a finalizat cu succes etapa de screening bilateral. Mesajul a fost transmis astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, în cadrul unei întreveder...
15:30
VIDEO // Ucraina a creat un nou interceptor de drone, capabil să distrugă Shahed-urile rusești # Moldpres
Compania ucraineană de tehnologie militară General Chereshnia a anunțat crearea unei drone „anti-Shahed” numită General Chereshnia Bullet, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.Dezvoltatorii au subliniat că drona accelerează până la o viteză de pe...
15:20
ANRE atenționează privind platforme neautorizate de investiții în proiecte energetice care promit câștiguri din tarife reglementate fixe # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a atenționat astăzi cetățenii privind apariția, în spațiul public și pe rețelele de socializare, a unor anunțuri publicitare ce promovează platforme de investiții participative în proiecte...
15:10
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea re...
15:10
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, a primit încă 30 de zile de arest. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședința de judecată, informează MOLDPRES.Man...
15:00
Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare” a fost inaugurat la Șoldănești, în memoria maestrului Grigore Zănoagă # Moldpres
Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare” a fost inaugurat la Șoldănești, adunând fanfare din mai multe raioane ale Republicii Moldova într-o celebrare a tradiției muzicale autohtone. Evenimentul a fost dedicat memoriei maestrului Gri...
14:40
Orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025-2026, stabilit de MEC. Când vor avea loc probele # Moldpres
Orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026 a fost anunțat astăzi de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, testarea națională pentru clasele primare va avea loc în perioada 12-21 mai, examenele de absolvire a gimnaziului vor fi org...
14:20
Producția industrială (serie brută) s-a majorat în luna august curent cu 3,3 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.Potrivit sursei citate, majorarea pr...
14:20
VIDEO // Patru bărbați, cercetați pentru escrocherii prin intermediul platformelor de investiții. Victimele au fost prejudiciate cu peste 4 milioane de lei # Moldpres
Patru bărbați din municipiul Chișinău, raioanele Sângerei și Orhei sunt cercetați pentru escrocherii online prin intermediul platformelor de investiții. Suspecții au cauzat victimelor un prejudiciu de peste 4 milioane de lei, informează MOLDPRES.Potrivit Inspec...
14:10
Kaja Kallas critică posibila vizită a lui Vladimir Putin în Ungaria: „Este neplăcut să vezi un inculpat al Curții Penale Internaționale într-o țară UE” # Moldpres
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a calificat drept „neplăcută” eventuala vizită a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria, pentru discuții privind războiul din Ucraina,...
14:00
Am construit o armată modernă și vom continua investițiile în apărare și securitate. Declarațiile au fost făcute de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul unei conferințe de presă, comunică MOLDPRES.În discursul său, ministrul a ...
14:00
Un bărbat, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, sentinț...
13:30
Fermierii pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari. Cererile sunt recepționate la sediile AIPA # Moldpres
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari pentru modernizarea fermelor. Cererile de solicitare a finanțării pot fi depuse începând cu ziua de luni, 20 octombrie, la sediile teritoriale ale Agenției de ...
13:20
Perioada 2021–2025 marchează una dintre cele mai semnificative etape de transformare a sistemului de sănătate cu investiții de peste 4 miliarde lei, susține Ala Nemerenco # Moldpres
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru perioada 2021–2025, menționând realizările majore din ultimii patru ani. În cadrul conferinței, șefa de la sănătate a evidențiat investițiile r...
13:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat peste 720 de milioane de lei la bugetul public național pe parcursul săptămânii trecute, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 13 - 17 octombrie, angajații SFS au efectuat 225 de vizite fiscale la 191 de contri...
13:00
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în cadrul unei ample cauze penale privind corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărb...
12:50
12:50
În zilele de odihnă, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 4 500 de abateri rutiere. În această perioadă, 60 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narc...
12:30
USMF „Nicolae Testemițanu” marchează 80 de ani de activitate. Rectorul Emil Ceban: „Universitatea oferă studenților oportunități de formare profesională conform celor mai înalte standarde europene” # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova marchează astăzi 80 de ani de activitate. Timp de opt decenii, instituția a reușit să se afirme drept un reper al educației medicale și farmaceutice, al cercetă...
12:30
Viitorul ministru al Sănătății, decis astăzi după-amiază. Ala Nemerenco: „Dacă voi primi informația, o voi face publică presei” # Moldpres
Astăzi după-amiază se va decide probabil cine va fi viitorul ministru al Sănătății, a declarat Ala Nemerenco, în cadrul conferinței unde a prezentat raportul de activitate, comunică MOLDPRES.„Dacă voi primi informația, o voi face publică presei&rdquo...
12:20
Ministra Sănătății a prezentat raportul de activitate pentru ultimii patru ani: „Investiții record, spitale modernizate și scăderea istorică a mortalității materne” # Moldpres
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, împreună cu echipa de secretari de stat, raportul de activitate pentru perioada 2021–2025, evidențiind progresele majore realizate în domeniul sănătății...
