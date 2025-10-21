Polonia și România au dejucat un complot rus de expediere a unor colete explozive. Opt persoane au fost reţinute
Moldpres, 21 octombrie 2025 13:40
Polonia şi România au reţinut opt persoane suspectate de planificarea unui sabotaj în numele Rusiei, au declarat marţi autorităţile de la Varşovia, trei arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către U...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
13:40
Polonia și România au dejucat un complot rus de expediere a unor colete explozive. Opt persoane au fost reţinute # Moldpres
Polonia şi România au reţinut opt persoane suspectate de planificarea unui sabotaj în numele Rusiei, au declarat marţi autorităţile de la Varşovia, trei arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către U...
Acum 2 ore
12:50
Liderii europeni și Volodimir Zelenski susțin apelul lui Donald Trump la încetarea imediată a luptelor din Ucraina # Moldpres
Guvernul Regatului Unit a difuzat astăzi o declarație comună semnată de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, de premierul britanic Keir Starmer și de mai mulți lideri europeni, în care se face apel la încetarea imediată a ostilităților pe actuala linie ...
12:30
Reuniune de nivel înalt la Luxemburg: Ministrul Dorin Junghietu: „Republica Moldova poate deveni un pilon solid în arhitectura energetică regională” # Moldpres
Republica Moldova poate deveni un pilon solid în arhitectura energetică regională — un partener de încredere care contribuie la stabilitatea și sustenabilitatea Europei. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la Consiliul Energiei...
Acum 4 ore
11:50
Procurorul General interimar a primit undă verde pentru anchetă împotriva unui ex-judecător # Moldpres
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), întruniți într-o ședință extraordinară, au aprobat solicitarea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, pentru demararea unor acțiuni de urmărire penală împotriva unui fost judecător,...
11:50
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost încarcerat pentru a ispăși o pedeapsă de cinci ani de detenție # Moldpres
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți dimineață la închisoarea La Santé din Paris, pentru a începe pedeapsa de cinci ani de detenție, fiind prima dată în istoria Franței moderne când un fost șef de sta...
11:50
Varșovia avertizează: avionul lui Vladimir Putin ar putea fi forțat să aterizeze dacă va survola Polonia # Moldpres
Polonia a transmis un avertisment oficial Kremlinului, precizând că avionul președintelui rus Vladimir Putin ar putea fi forțat să aterizeze, iar liderul rus predat Curții Penale Internaționale de la Haga, dacă va încerca să traverseze spațiul aerian polonez ...
11:30
Peste 18 000 de persoane, angajate prin intermediul ANOFM. Alexei Buzu: „În spatele fiecărei cifre se află o persoană care a găsit stabilitate” # Moldpres
Peste 18 000 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost angajate cu ajutorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), de la începutul acestui an, comunică MOLDPRES.Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a s...
11:20
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor putea ajunge în centrul capitalei cu trenul # Moldpres
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor putea ajunge în centrul capitalei cu trenul. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pregătește un proiect ce va permite lansarea unei rute de tren care să lege Aeroportul cu gara...
11:10
Peste 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc locativ din Bălți în urma unui incendiu # Moldpres
Un bărbat din Bălți a sărit de la etajul cinci pentru a se proteja de flăcările care au izbucnit în apartamentul său. Potrivit salvatorilor, acesta s-a ales cu arsuri de gradul II și III pe circa 50% din suprafața corpului și șoc traumatic. Bărbatul a primi...
11:10
Scriitorul care l-a împușcat pe premierul Slovaciei a fost condamnat la 21 de ani de închisoare # Moldpres
Scriitorul și activistul politic Juraj Cintula, în vârstă de 72 de ani, a fost condamnat la 21 de ani de închisoare pentru terorism, după ce a fost găsit vinovat de atacul armat asupra premierului slovac Robert Fico, transmite agenția Reuters, citată de MO...
10:50
10:50
Un bărbat va sta șapte ani la închisoare după ce a amenințat cu armă un vânzător într-un fast-food din Chișinău # Moldpres
Un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru comiterea unei tâlhării, în urma unui incident petrecut într-un fast-food din sectorul Ciocana al capitalei, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în noaptea de 16 i...
10:30
Republica Moldova va intra într-un ritm accelerat de dezvoltare economică. Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier: „Vreau să pornesc, dacă nu în a cincea, atunci măcar în a treia viteză” # Moldpres
Dezvoltarea economică va fi prioritatea zero a noului Guvern, care își va asuma promovarea unor reforme importante pentru a pregăti Republica Moldova de aderare la Uniunea Europeană. O atenție deosebită va fi acordată atragerii investițiilor și sprijinirii păturil...
Acum 6 ore
10:00
FOTO // Vicepremierul Mihai Popșoi la Luxemburg: „Cetățenii Republicii Moldova au ales Europa – noi vom continua acest drum cu determinare” # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova au ales Europa – noi vom continua acest drum cu determinare. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Mihai Popșoi, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg,...
10:00
Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senatul României au aprobat, prin vot unanim, cererile Ministerului Apărării Naționale de a începe atribuirea contractelor pentru programul de dotare prin pro...
09:30
DOC // Grădinițele vor fi finanțate în baza unor noi reguli. Metodologia a fost publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Toate grădinițele vor activa, din 2026, în baza unei noi Metodologii de finanțare. Acesta prevede că bugetul fiecărei instituții se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcțio...
09:20
În ultima săptămână, echipele de asistență medicală urgentă au efectuat peste 13 303 solicitări. Din numărul total de pacienți, 5 816 au fost copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, pe p...
09:20
VIDEO // O tornadă a devastat nordul Parisului. O persoană a decedat, iar 10 au fost rănite # Moldpres
O tornadă a devastat luni cartierele din nordul Parisului, răsturnând trei macarale, ucigând o persoană și lăsând alte 10 în stare gravă, au declarat autoritățile citate de The Guardian, preluat de digi24.ro și MOLDPRES.Orașul Ermont, situat ...
09:10
Un tânăr de 31 de ani a fost salvat de pompieri, după ce a rămas blocat în propriul automobil în urma unui accident rutier produs în satul Chiurt, raionul Edineț. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 20 octombrie, comunică MOLDPRES....
09:10
Parlamentul Japoniei a ales-o marți pe ultraconservatoarea Sanae Takaichi în funcția de prim-ministru, aceasta devenind prima femeie din istoria țării care ocupă această poziție. Votul a avut loc la o zi după ce partidul aflat la guvernare a semnat un acord de coali...
09:00
DOC // Hotărârea Curții Constituționale privind validarea alegerilor parlamentare, publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a validat mandatele celor 101 deputați aleși în noul Legislativ. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, comunică MOLDPRES....
09:00
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu patru bani și are o cotație oficială de 19 lei și 73 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat pentru acesta un preț de 16 lei și 93 de bani, &...
08:50
Decretul privind convocarea noului Parlament, ales la 28 septembrie 2025, a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Documentul este semnat de președinta Maia Sandu și stabilește că prima ședință a Legislativului va avea loc miercuri, 22 octombrie 20...
08:40
Republica Moldova va participa la primul Forum al Extinderii Uniunii Europene de la Bruxelles # Moldpres
Republica Moldova va participa la primul Forum al Extinderii Uniunii Europene, organizat pe 18 noiembrie, la Bruxelles, de Comisia Europeană. Forumul va reuni lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate și experți, care vor discuta despre viitorul Uniunii Europene, ...
Acum 24 ore
21:50
Alexandru Munteanu, despre actualii miniștri: „O echipă cu un avânt tineresc, cum nu am mai întâlnit în viața mea. Au reușit multe în patru ani” # Moldpres
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, afirmă că profesionalismul, reputația și dorința de a munci vor fi criteriile principale în selectarea noii componențe a Guvernului Republicii Moldova.Munteanu ...
21:20
Cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității din Pittsburgh au dezvoltat un implant ocular inovator care le permite pacienților nevăzători să-și recapete parțial vederea. Dispozitivul s-a dovedit eficient în cazul a 81% dintre participanții la testele c...
21:20
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu: „Republica Moldova prezintă interes pentru SUA” # Moldpres
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, susține că Republica Moldova rămâne un partener de interes pentru Statele Unite ale Americii, în pofida priorităților globale ale Washingtonului. El a mențion...
19:30
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor ar putea fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE, anunță deputatul Radu Marian # Moldpres
Deputatul Radu Marian a anunțat că aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autovehiculelor în Republica Moldova va fi amânată. Decizia vine în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal și urmează să fie propusă Parl...
19:20
Pasajul peste calea ferată din apropierea orașului Bălți va fi reparat capital. Lucrările vor costa 37,5 milioane de lei # Moldpres
Pasajul peste calea ferată din proximitatea municipiului Bălți, pe drumul public R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,20, va fi reparat capital. Lucrările vor costa 37,5 milioane de lei și ar urma să fie finalizate în vara anului viitor, informează MOLDPRES.Admini...
19:20
Ministrul Dan Perciun după condamnarea unei foste directoare de grădiniță: „MEC va continua să aplice o politică de toleranță zero față de corupție” # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării va solicita retragerea gradului didactic al fostei directoare de la grădinița nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei, condamnată recent într-un dosar de corupție, transmite MOLDPRES.„Un sistem educațional integru și ...
18:40
În perioada 21 - 22 octombrie 2025, în intervalul 09.00 - 20.00, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Maria Dragan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă şi Ciocana din capitală, transmite MOLDPRES.Potrivit Pri...
18:30
O nouă misiune aero-medicală SMURD: un bărbat de 47 de ani a fost transportat de urgență de la Iași la Institutul de Medicină Urgentă din capitală # Moldpres
Un echipaj aero-medical SMURD Iași a efectuat astăzi după-amiază o misiune de urgență pentru transportarea unui bărbat de 47 de ani, cetățean al Republicii Moldova, de la Iași la Chișinău, după ce acesta a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier,...
18:10
VIDEO // Mihai Popșoi la Luxemburg: „Republica Moldova mizează pe sprijinul Uniunii Europene pentru deschiderea clustere-lor de negocieri” # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe a declarat, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, că Republica Moldova contează pe sprijinul statelor membre ale Uniuni...
18:00
Peste 360 de blocuri sanitare modernizate în școli, cu o investiție de circa 60 de milioane de lei # Moldpres
Circa 60 de milioane de lei au fost investite în ultimii trei ani în modernizarea a peste 360 de blocuri sanitare din școli, în cadrul Programului de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățămâ...
17:20
VIDEO // Un tânăr de 18 ani, cercetat pentru realizarea substanțelor narcotice și psihotrope. Polițiștii au ridicat droguri în sumă de 1 milion de lei # Moldpres
Un tânăr de 18 ani este cercetat pentru realizarea substanțelor narcotice și psihotrope în nordul țării. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat droguri în sumă de peste 1 milion de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului Genera...
16:50
Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației # Moldpres
Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat astăzi date privind caracteristicile etnoculturale ale populației obținute în urma Recensământului din 2024. Acestea relevă că din totalul persoanelor recenzate, 76,7 la sută s-au declarat moldoveni, iar al...
16:50
CNAS desfășoară campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. Programul vizitelor în localitățile țării # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) desfășoară campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. În cadrul acesteia, specialiștii instituției vor merge în fiecare raion pentru a vorbi cu cetățenii despre modalităț...
16:30
Curtea Constituțională a României declară neconstituțională legea privind pensiile magistraților # Moldpres
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. CCR a stabilit că actul normat...
15:40
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu Marta Kos, Comisarul European pentru Extindere: „Suntem pregătiți să trecem la deschiderea clusterelor de negociere” # Moldpres
Republica Moldova este pregătită să treacă la deschiderea clusterelor de negociere, în contextul în care țara a finalizat cu succes etapa de screening bilateral. Mesajul a fost transmis astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, în cadrul unei întreveder...
15:30
VIDEO // Ucraina a creat un nou interceptor de drone, capabil să distrugă Shahed-urile rusești # Moldpres
Compania ucraineană de tehnologie militară General Chereshnia a anunțat crearea unei drone „anti-Shahed” numită General Chereshnia Bullet, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.Dezvoltatorii au subliniat că drona accelerează până la o viteză de pe...
15:20
ANRE atenționează privind platforme neautorizate de investiții în proiecte energetice care promit câștiguri din tarife reglementate fixe # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a atenționat astăzi cetățenii privind apariția, în spațiul public și pe rețelele de socializare, a unor anunțuri publicitare ce promovează platforme de investiții participative în proiecte...
15:10
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea re...
15:10
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, a primit încă 30 de zile de arest. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședința de judecată, informează MOLDPRES.Man...
15:00
Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare” a fost inaugurat la Șoldănești, în memoria maestrului Grigore Zănoagă # Moldpres
Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare” a fost inaugurat la Șoldănești, adunând fanfare din mai multe raioane ale Republicii Moldova într-o celebrare a tradiției muzicale autohtone. Evenimentul a fost dedicat memoriei maestrului Gri...
14:40
Orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025-2026, stabilit de MEC. Când vor avea loc probele # Moldpres
Orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026 a fost anunțat astăzi de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, testarea națională pentru clasele primare va avea loc în perioada 12-21 mai, examenele de absolvire a gimnaziului vor fi org...
14:20
Producția industrială (serie brută) s-a majorat în luna august curent cu 3,3 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.Potrivit sursei citate, majorarea pr...
14:20
VIDEO // Patru bărbați, cercetați pentru escrocherii prin intermediul platformelor de investiții. Victimele au fost prejudiciate cu peste 4 milioane de lei # Moldpres
Patru bărbați din municipiul Chișinău, raioanele Sângerei și Orhei sunt cercetați pentru escrocherii online prin intermediul platformelor de investiții. Suspecții au cauzat victimelor un prejudiciu de peste 4 milioane de lei, informează MOLDPRES.Potrivit Inspec...
14:10
Kaja Kallas critică posibila vizită a lui Vladimir Putin în Ungaria: „Este neplăcut să vezi un inculpat al Curții Penale Internaționale într-o țară UE” # Moldpres
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a calificat drept „neplăcută” eventuala vizită a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria, pentru discuții privind războiul din Ucraina,...
Ieri
14:00
Am construit o armată modernă și vom continua investițiile în apărare și securitate. Declarațiile au fost făcute de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul unei conferințe de presă, comunică MOLDPRES.În discursul său, ministrul a ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.