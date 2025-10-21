Pilotarea dronelor în Moldova fără autorizație poate atrage amenzi și chiar sancțiuni penale
Realitatea.md, 21 octombrie 2025 18:40
Fie că dronele sunt achiziționate pentru servicii foto-video, pentru a fi utilizate în agricultură sau, pur și simplu, din pasiune, fiecare utilizator este obligat să dețină o autorizație de pilotare. În lipsa acesteia, posesorii riscă amenzi sau chiar pedepse penale, avertizează Anton Danici, inspector pentru aeronave fără pilot din cadrul Autorității Aeronautice Civile (AAC). „Dacă […] Articolul Pilotarea dronelor în Moldova fără autorizație poate atrage amenzi și chiar sancțiuni penale apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum o oră
18:40
Pilotarea dronelor în Moldova fără autorizație poate atrage amenzi și chiar sancțiuni penale # Realitatea.md
Fie că dronele sunt achiziționate pentru servicii foto-video, pentru a fi utilizate în agricultură sau, pur și simplu, din pasiune, fiecare utilizator este obligat să dețină o autorizație de pilotare. În lipsa acesteia, posesorii riscă amenzi sau chiar pedepse penale, avertizează Anton Danici, inspector pentru aeronave fără pilot din cadrul Autorității Aeronautice Civile (AAC). „Dacă […] Articolul Pilotarea dronelor în Moldova fără autorizație poate atrage amenzi și chiar sancțiuni penale apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Primul Forum al Extinderii UE: Lideri europeni și ai țărilor candidate, inclusiv R. Moldova, vor discuta despre viitor # Realitatea.md
Comisia Europeană va organiza, pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, prima ediție a Forumului Extinderii Uniunii Europene, un eveniment la care vor participa lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri pentru a discuta viitorul Uniunii. Scopul evenimentului este să transforme extinderea într-un proiect comun al întregii societăți europene, notează Executivul european. Potrivit postului public de […] Articolul Primul Forum al Extinderii UE: Lideri europeni și ai țărilor candidate, inclusiv R. Moldova, vor discuta despre viitor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
18:10
Ambasadoarea UE, discuții cu preoții: Au vorbit despre combaterea propagandei politico-religioase # Realitatea.md
Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a discutat cu reprezentanții Mitropoliei Basarabiei. Conform unui comunicat emis de clerici, discuțiile au vizat contextul social și religios din țara noastră, dar și rolul Bisericii Ortodoxe Române în susținerea parcursului european. Mitropolitul Petru a menționat importanța sprijinului constant al instituțiilor europene de care au beneficiat instituțiile sociale, […] Articolul Ambasadoarea UE, discuții cu preoții: Au vorbit despre combaterea propagandei politico-religioase apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
România, Moldova și Ucraina vor crea o Cameră de Comerț trilaterală pentru reconstrucția Ucrainei # Realitatea.md
O Cameră de Comerț trilaterală România–Ucraina–Republica Moldova urmează să fie creată în perioada următoare, cu scopul de a sprijini coordonarea proiectelor de reconstrucție a Ucrainei și implicarea mediului de afaceri din cele trei țări. Inițiativa a fost validată în cadrul unei dezbateri desfășurate pe 9 septembrie la Camera Deputaților din București și este inclusă în […] Articolul România, Moldova și Ucraina vor crea o Cameră de Comerț trilaterală pentru reconstrucția Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Percheziții la un ex-președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Este vizat într-un dosar de trafic de influență # Realitatea.md
Ofițerii CNA, împreună cu procurorii din Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, în cadrul unui dosar penal de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins, acceptat și primit, prin intermediul unui bărbat și al altor persoane aflate în curs de identificare, bani […] Articolul Percheziții la un ex-președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Este vizat într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Astăzi, 21 octombrie, în plenul Parlamentului se fac repetiții pentru ședința de constituire a Legislativului. În imagini evoluează orchestra Prezidențială a Republicii Moldova „Colectiv Artistic Emerit”. Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de […] Articolul IMAGINI din Parlament: Cum decurg repetițiile pentru constituirea noului legislativ apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
UE a ajuns la un acord privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru finanțarea Ucrainei # Realitatea.md
Liderii țărilor din UE vor cere Comisiei Europene să elaboreze un cadru legal pentru utilizarea a 140 de miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei pentru a finanța un împrumut masiv acordat Ucrainei, după ce Belgia a semnalat că nu se va opune acestui demers, relatează Politico. Comisia Europeană, care deține puterea executivă în UE, […] Articolul UE a ajuns la un acord privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru finanțarea Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în cele trei cauze penale # Realitatea.md
Cele trei cereri ale procurorilor de prelungire a măsurii preventive, arestul preventiv pentru 30 de zile, în cazul lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele penale privind dosarul „Frauda bancară”, „Metalferos” și cazul blanchetelor pentru pașapoarte, au fost admise astăzi, 21 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție (PA). „Astăzi, Judecătoria […] Articolul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în cele trei cauze penale apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Realizările cheie, anunțate de Prodan la final de mandat: Viața culturală în comunități înseamnă patriotism # Realitatea.md
Ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, a prezentat raportul și a enumerat realizările cheie din perioada mandatului. Oficialul s-a referit la programul național „Acces la Cultură”, dar și la banii alocați pentru proiecte naționale. Astfel, Prodan s-a lăudat cu lansarea Fondului Național al Culturii, cu buget național de 28 de milioane de lei, creșterea […] Articolul Realizările cheie, anunțate de Prodan la final de mandat: Viața culturală în comunități înseamnă patriotism apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
16:40
VIDEO Ministra Finanțelor: Nu toate primăriile au capacitatea de a-și gestiona singure finanțele # Realitatea.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Guvernul lucrează la un nou mecanism de redistribuire a impozitelor și taxelor către autoritățile publice locale (APL), dar a subliniat că procesul este complex și trebuie ajustat la realitățile economice și bugetare ale țării, transmite BANI.MD. În contextul discuțiilor despre legea descentralizării, […] Articolul VIDEO Ministra Finanțelor: Nu toate primăriile au capacitatea de a-și gestiona singure finanțele apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Parlamentul European a aprobat marți, 21 octombrie curent, o actualizare a normelor Uniunii privind permisele de conducere, care urmăresc să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor, în contextul în care în UE se înregistrează anual aproape 20.000 de decese din această cauză. „Până în 2030, noua Directivă europeană privind permisele de conducere va […] Articolul Normele UE privind permisele de conducere au fost actualizate. Ce înseamnă asta apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Flăcări uriașe la singura rafinărie mare din Ungaria: focul a fost vizibil de la kilometri distanță # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit luni seara la rafinăria Danube din Százhalombatta, principala instalație de prelucrare a țițeiului din Ungaria. Focul a fost stins abia în cursul nopții de către pompieri, însă nu au fost raportate victime, au anunțat marți autoritățile și compania energetică MOL, scrie Digi24.ro. Incendiul a afectat o unitate de procesare a […] Articolul Flăcări uriașe la singura rafinărie mare din Ungaria: focul a fost vizibil de la kilometri distanță apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Majorarea prețurilor la apartamente, determinată de creșterea salariilor și costurilor din construcții – Belous # Realitatea.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat cauzele creșterii prețurilor la locuințe din Chișinău și a dat asigurări că nu există riscuri iminente pentru beneficiarii programului „Prima Casă Plus”, chiar dacă pe piață se observă o tendință de scumpire a apartamentelor. „Vreau să liniștesc spiritele și să menționez că nivelul de executare și onorare a obligațiilor […] Articolul Majorarea prețurilor la apartamente, determinată de creșterea salariilor și costurilor din construcții – Belous apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Când spațiul aerian al Moldovei nu va mai putea fi violat? Nosatîi anunță perioada punerii în funcțiune a radarului # Realitatea.md
Radarul care va monitoriza spațiul aerian al Moldovei se va pune în funcțiune în primul semestru al anului 2026. Precizarea a fost făcută de ministrul în exercițiu al Apărării, Anatolie Nosatîi. Oficialul a menționat că militarii moldoveni care îl vor opera au început instruirile, potrivit Moldpres. Aceștia au mers în țara producătoare, pentru a învăța […] Articolul Când spațiul aerian al Moldovei nu va mai putea fi violat? Nosatîi anunță perioada punerii în funcțiune a radarului apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
„La atât ne-am rezumat”. Ce i-a spus Plahotniuc avocatului său despre condițiile din penitenciar # Realitatea.md
Ex-liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, aflat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a calificat drept „suportabilă” celula în care este deținut. Declarația a fost făcută astăzi, 21 octombrie, de avocatul său, Lucian Rogac. Totodată, apărătorul a precizat că Plahotniuc nu se prezintă la ședințele de judecată deoarece studiază dosarul său, aflat în […] Articolul „La atât ne-am rezumat”. Ce i-a spus Plahotniuc avocatului său despre condițiile din penitenciar apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Rozenberg: Volumul de gaz consumat trebuie monitorizat. Tiraspolul distribuie lemne populației vulnerabile # Realitatea.md
Așa-numitul premier din stânga Nistrului, Alexandr Rozenberg, a dat indicații să fie monitorizat volumul de gaz consumat în stânga Nistrului. Oficialului separatist i s-a comunicat că familiilor vulnerabile și instituțiilor sociale le sunt distribuite lemne. Rozenberg a cerut ca aprovizionarea cu tipuri de combustibil solid să fie făcută pe parcursul întregului an. Potrivit lui, funcționarii […] Articolul Rozenberg: Volumul de gaz consumat trebuie monitorizat. Tiraspolul distribuie lemne populației vulnerabile apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
De ce autoritățile au renunțat peste noapte la cota TVA pentru importul de mașini? Explicațiile ministrei finanțelor # Realitatea.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat motivele pentru care autoritățile au renunțat peste noapte la introducerea cotei TVA de 20% la importul de mașini, măsură care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. În cadrul unei conferințe de presă, Belous a declarat că decizia nu reprezintă o „țeapă” pentru piață, ci o măsură […] Articolul De ce autoritățile au renunțat peste noapte la cota TVA pentru importul de mașini? Explicațiile ministrei finanțelor apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Serviciile de informații din România și Polonia au dejucat acte de sabotaj instrumentate de Rusia – 8 reținuți # Realitatea.md
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că planificau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, precizând că trei dintre arestări au legătură cu un nou plan presupus de trimitere de colete explozive, de această dată către Ucraina, în timp ce Serviciul Român de Informații a precizat că […] Articolul Serviciile de informații din România și Polonia au dejucat acte de sabotaj instrumentate de Rusia – 8 reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
În anul 2024, municipiul Chișinău a înregistrat cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din ultimii cinci ani – 6,9% față de anul precedent. Datele au fost prezentate de șeful Direcției generale Economie, Comerț și Turism, Roman Vitiuc, în cadrul ședinței Consiliului municipal Chișinău. Potrivit lui Vitiuc, la sfârșitul anului trecut, […] Articolul Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii din Chișinău a crescut cu 6,9% în 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO 300.000 de lei, estorcați de la o bătrână de 85 de ani. Femeii i s-a spus că fiica are nevoie de o intervenție # Realitatea.md
De la o bătrână au fost estorcați 300.000 de lei. Femeii i s-a spus că fiica sa a fost implicată într-un accident și are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală. Polițiștii din Bălți au reținut trei persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 31 de ani. Acestea sunt suspectate că fac parte dintr-un grup criminal […] Articolul VIDEO 300.000 de lei, estorcați de la o bătrână de 85 de ani. Femeii i s-a spus că fiica are nevoie de o intervenție apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Specialiști feroviari din cadrul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și „Grup Feroviar Român” au efectuat marți, 21 octombrie 2025, vizite de lucru la mai multe sucursale ale CFM. Scopul vizitelor a fost evaluarea stării tehnice a locomotivelor și vagoanelor, dar și identificarea necesităților de reabilitare a infrastructurii feroviare. Totodată, specialiștii au verificat calitatea […] Articolul Specialiști feroviari din Moldova și România, în vizite de lucru la sucursalele CFM apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Furturi de peste 400.000 de lei la Chișinău: spărgea apartamente ziua în amiaza mare. Un cetățean străin a fost reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 34 de ani, cetățean străin, este cercetat penal pentru comiterea a cel puțin două furturi și un jaf, toate săvârșite în sectorul Botanica al capitalei. Suspectul a fost reținut de polițiștii din Chișinău și a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul acționa în timpul zilei, […] Articolul Furturi de peste 400.000 de lei la Chișinău: spărgea apartamente ziua în amiaza mare. Un cetățean străin a fost reținut apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
VIDEO Regizorul Ivan Naniev a vorbit, la Radio Noroc, despre succesul cinematografic al filmului „Puterea Dragostei” # Realitatea.md
Regizorul Ivan Naniev, autorul peliculei „Puterea Dragostei”, a fost invitatul emisiunii matinale „Dimineța cu noroc” de la Radio Noroc, moderată de Andrei Porubin și fiica sa, Sanda Porubin. Discuția a avut loc la scurt timp după premiera filmului, care face parte dintr-un amplu proiect cinematografic format din cinci producții reunite sub conceptul „Puterea”. Naniev a […] Articolul VIDEO Regizorul Ivan Naniev a vorbit, la Radio Noroc, despre succesul cinematografic al filmului „Puterea Dragostei” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
15:10
Sergiu Prodan susține că nu mai vrea să fie ministru al Culturii. Oficialul în exercițiu a precizat că urmează să se concentreze pe activitatea de creație. Funcționarul a precizat că lucrează la un film care nu poate fi ținut pe pauză încă patru ani. Potrivit lui, filmarea producției este suspendată de când a venit ministru. […] Articolul VIDEO Sergiu Prodan nu mai vrea să fie ministru: Categoric, voi termina filmul apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
O persoană a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Impactul a avut loc astăzi, 21 octombrie, la intersecția străzii Mitropolit Bănulescu-Bodoni cu strada București. În coliziune au fost implicate două automobile, Toyota și Nissan, conduse de șoferi în vârstă de 58 […] Articolul FOTO Coliziune între două mașini în Capitală. O persoană a fost dusă la spital apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Ion Ceban, despre viitorul Guvern: Ajunge cu dominarea doar pe Facebook. Avem nevoie de profesioniști # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat posibilele schimbări din componența viitorului Guvern, subliniind că echipa executivului trebuie să fie formată din specialiști dedicați și competenți, care să vină cu soluții concrete pentru fiecare domeniu. „Noul Guvern trebuie să fie unul profesionist, cu specialiști dedicați și care să vină cu soluții pentru fiecare domeniu. Ajunge […] Articolul Ion Ceban, despre viitorul Guvern: Ajunge cu dominarea doar pe Facebook. Avem nevoie de profesioniști apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Stop cadru! Ministra Finanțelor, Victoria Belous, întrebată dacă va rămâne în Guvernul Munteanu # Realitatea.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a fost întrebată, în cadrul unei conferințe de presă de totalizare, dacă va rămâne în funcție în Guvernul condus de Alexandru Munteanu. Șefa de la finanțate a refuzat să spună dacă își va păstra funcția, precizând că este de competența viitorului premier să anunțe echipa cabinetului de miniștri. La 31 iulie […] Articolul Stop cadru! Ministra Finanțelor, Victoria Belous, întrebată dacă va rămâne în Guvernul Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Născut în cămașă! Un copil, în pericol, după ce a pătruns pe teritoriul unei stații electrice ca să găsească mingea # Realitatea.md
Un copil și-a pus viața în pericol, după ce a pătruns pe teritoriul unei stații electrice de 110 kV. Minorul se juca cu alți doi prieteni și mingea a ajuns după gardul instalației, iar piciul a decis să o recupereze. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 13 octombrie, în sectorul Ciocana al Capitalei. […] Articolul Născut în cămașă! Un copil, în pericol, după ce a pătruns pe teritoriul unei stații electrice ca să găsească mingea apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Situația școlilor cu predare în română din Transnistria, discutată de Roman Roșca și un oficial român # Realitatea.md
Problemele celor opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană au fost discutate la Chișinău de vicepremierul Roman Roșca și un oficial din Guvernul României, Constantin-Valentin Răducanu. Roman Roșca a subliniat că autoritățile de la Chișinău, în colaborare cu partenerii români, vor continua să asigure sprijinul necesar pentru funcționarea acestor instituții, care rămân […] Articolul Situația școlilor cu predare în română din Transnistria, discutată de Roman Roșca și un oficial român apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Accident evitat în ultimul moment: Un șofer a fost amendat după ce nu a acordat prioritate pietonilor # Realitatea.md
Un șofer din Chișinău a fost amendat de polițiști pentru neacordarea priorității pietonului, fapta sa generând o situație de accident. Imaginile video au devenit virale pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc vineri, 17 octombrie, pe bulevardul Dacia. „Polițiștii Secției patrulare Chișinău a INSP au identificat șoferul Range Rover-ului. Este vorba despre un bărbat […] Articolul VIDEO Accident evitat în ultimul moment: Un șofer a fost amendat după ce nu a acordat prioritate pietonilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Capitala României va fi legată de orașul Salonic din Grecia printr-o autostradă și o linie feroviară # Realitatea.md
Capitala României, București, va fi legată de orașul Salonic din Grecia printr-o autostradă și o linie feroviară. Acordul privind dezvoltarea acestei conexiuni strategice urmează să fie semnat în luna noiembrie de către România, Bulgaria și Grecia, transmite IPN. Potrivit publicației Business Daily, acordul urmează să fie semnat în cadrul unei reuniuni care va avea loc […] Articolul Capitala României va fi legată de orașul Salonic din Grecia printr-o autostradă și o linie feroviară apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
A plecat cu mașina și nu s-a mai întors. Polițiștii caută un bărbat de 43 de ani din Sîngerei # Realitatea.md
Un bărbat de 43 de ani, din satul Mărinești, raionul Sîngerei, a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Polițiștii au fost sesizați de fratele acestuia. Potrivit Inspectoratului de Poliție Sîngerei, bărbatul a plecat cu un automobil de model Dacia Logan, de culoare argintie, cu numărul de înmatriculare NYD 998, care […] Articolul A plecat cu mașina și nu s-a mai întors. Polițiștii caută un bărbat de 43 de ani din Sîngerei apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
De mâine, adolescenții din Transnistria pot fi sancționați contravențional de la 14 ani # Realitatea.md
Începând cu 22 octombrie 2025, vârsta minimă pentru răspunderea contravențională în regiunea transnistreană scade de la 16 la 14 ani. Modificarea legislativă a fost semnată de liderul regiunii și va intra în vigoare mâine. Potrivit noii legi, adolescenții de 14 ani și mai mult pot fi sancționați pentru o serie de abateri administrative, inclusiv: consumul […] Articolul De mâine, adolescenții din Transnistria pot fi sancționați contravențional de la 14 ani apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
BANI.MD: Moldovenii se sufocă în datorii. Soldul creditelor neperformante s-a majoarat cu 14% # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a raportat că rata creditelor neperformante (NPL) din sectorul bancar a înregistrat o creștere ușoară în trimestrul II 2025, ajungând la 4,5%, în urcare cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul precedent. Rata NPL pentru persoanele juridice s-a menținut la 5,6%, în timp ce rata pentru persoanele fizice a crescut […] Articolul BANI.MD: Moldovenii se sufocă în datorii. Soldul creditelor neperformante s-a majoarat cu 14% apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
13:10
VIDEO Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé. Ieșise din casă de mână cu soția sa, cântăreața Carla Bruni # Realitatea.md
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns marți, 21 octombrie curent, la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și executa pedeapsa de cinci ani de închisoare, relatează Reuters. Sarkozy, care a fost președintele conservator al Franței între 2007 și 2012, a fost condamnat în septembrie la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală privind un […] Articolul VIDEO Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé. Ieșise din casă de mână cu soția sa, cântăreața Carla Bruni apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Biblioteca Națională a redeschis sala „Mihai Eminescu”, complet modernizată printr-un proiect finanțat de Guvernul României. Sala, inaugurată marți, 21 octombrie, a fost transformată, după renovare, într-un spațiu multifuncțional, dedicat culturii, educației și dialogului intelectual. Proiectul de modernizare a inclus lucrări de reamenajare, instalarea unui sistem performant de sonorizare, echipamente de proiecție video, iluminat scenic, precum […] Articolul Biblioteca Națională redeschide sala modernizată „Mihai Eminescu” apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Rectorul Emil Ceban ar putea renunța la mandatul de deputat: O să fac tot posibilul să mă întorc la USMF # Realitatea.md
Rectorul USMF Emil Ceban lasă de înțeles că va renunța la mandatul de deputat. Ales pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate, profesorul a declarat pentru Agora că va merge o lună la ședințele de parlament, apoi vrea să revină la activitate academică. Ceban a precizat că nu i s-a propus funcția de ministru al Sănătății […] Articolul Rectorul Emil Ceban ar putea renunța la mandatul de deputat: O să fac tot posibilul să mă întorc la USMF apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Curieri și consumatori de droguri depistați la Botanica și Ciocana: Mai multe pachețele confiscate # Realitatea.md
Mai multe persoane implicate în păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul Capitalei au fost identificate de oamenii legii. În sectorul Botanica, a fost reținut un tânăr de 22 de ani, curier de droguri, care avea asupra sa 31 de pachețele cu PVP (sare). O minoră de 17 ani și un bărbat de 34 de […] Articolul VIDEO Curieri și consumatori de droguri depistați la Botanica și Ciocana: Mai multe pachețele confiscate apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
TikTok în Moldova face bilanțul: Peste 134.000 de conturi false eliminate în timpul alegerilor parlamentare # Realitatea.md
Platforma TikTok a publicat un raport detaliat despre acțiunile întreprinse pentru a proteja integritatea platformei în timpul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care au avut loc pe 28 septembrie 2025. Potrivit companiei, în perioada 1 iulie – 28 septembrie, echipele sale au eliminat peste 9.300 de conținuturi care încălcau regulile privind integritatea civică, dezinformarea și […] Articolul TikTok în Moldova face bilanțul: Peste 134.000 de conturi false eliminate în timpul alegerilor parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtuna, a promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat astăzi raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a concluzionat că nu există abateri de integritate în activitatea acestuia, transmite IPN. În raportul Comisiei se menționează că toate neclaritățile din declarația depusă și informațiile […] Articolul Victor Furtuna, șeful PCCOCS, a trecut vettingul apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Dacă va tranzita Polonia, avionul lui Putin va fi forțat să aterizeze. Varșovia este gata să îl aresteze pe liderul rus # Realitatea.md
Avionul lui Vladimir Putin va fi adus la sol, iar liderul rus – arestat, dacă aeronava va încerca să tranziteze Polonia, în drum spre Budapesta. Avertizarea a fost făcută de ministrul de Externe Radoslaw Sikorski. Oficialul a punctat la un post de radio local din Polonia că autoritățile vor acționa în conformitate cu mandatul de […] Articolul Dacă va tranzita Polonia, avionul lui Putin va fi forțat să aterizeze. Varșovia este gata să îl aresteze pe liderul rus apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Intervenție la Orhei! O lebădă rătăcită a fost salvată și eliberată în habitatul ei natural # Realitatea.md
O lebădă rătăcită a fost salvată după ce s-a rătăcit în satul Seliște, raionul Orhei. Autoritățile au fost alertate de un localnic. Ajunși la fața locului, inspectorii de mediu au constatat că pasărea fusese găsită pe traseul din preajma satului de către aceeași persoană. Aceasta a luat lebăda acasă pentru a o îngriji, observând că […] Articolul VIDEO Intervenție la Orhei! O lebădă rătăcită a fost salvată și eliberată în habitatul ei natural apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Start campaniei de vaccinare a vulpilor împotriva rabiei! ANSA vine cu recomandări către cetățeni # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dat start campaniei de vaccinare a vulpilor împotriva rabiei, desfășurată în perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2025, prin distribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice. „Momelile vor fi distribuite manual de către medicii veterinari ai ANSA, în cooperare cu colaboratori din cadrul întreprinderilor silvice și ai Societății Vânătorilor […] Articolul Start campaniei de vaccinare a vulpilor împotriva rabiei! ANSA vine cu recomandări către cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Hîncești și un medic cu funcție de conducere din cadrul Spitalului Raional sunt cercetați penal pentru implicare într-o schemă de eliberare necorespunzătoare a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere. Cazul a fost documentat de ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS, care au stabilit că adeverințele erau eliberate ilegal, […] Articolul Corupție la Hîncești: adeverințe eliberate ilegal în schimbul banilor apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, nu a confirmat dacă va rămâne în fruntea instituției, dar a subliniat că, indiferent cine va prelua portofoliul, este esențial ca reformele deja începute în domeniu să continue, scrie voceabasarabiei.md. El a declarat, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, că viitorul premier al […] Articolul Ce spune Buzu despre un nou mandat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Naţionalista Sanae Takaichi, preşedinta Partidului Liberal Democrat (PLD), a fost confirmată marţi, 21 octombrie curent, ca prim-ministru al Japoniei, devenind prima femeie din istoria ţării care ocupă această funcţie, graţie unei coaliţii parlamentare formate cu o zi înainte în urma unor negocieri de ultim moment. Camera inferioară a Parlamentului japonez a confirmat-o pe Sanae Takaichi, […] Articolul Prima femeie prim-ministră a Japoniei: Vrea și un Guvern dominat de genul feminin apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Bilanțul activității Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în dezbateri! Alexei Buzu, invitat la Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Realizările/insuccesele mandatului Prezența/absența lui Alexei Buzu […] Articolul Bilanțul activității Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în dezbateri! Alexei Buzu, invitat la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Ala Nemerenco nu va mai fi ministră a Sănătății. Oficiala a făcut anunțul pe rețelele de socializare, în dimineața de 21 octombrie. Mesajul Alei Nemerenco a fost însoțit de o fotografie în care apar mai mulți ex-oficiali, alături de șefa statului. În imagine sunt surprinși Andrei Spînu și Natalia Gavrilița. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Ala Nemerenco nu va mai fi ministră a Sănătății: Nu mă regăsesc în listă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
CSM a dat undă verde perchezițiilor în cazul unui fost judecător vizat într-un dosar de corupție # Realitatea.md
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, în ședința extraordinară din 21 octombrie 2025, solicitarea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, privind efectuarea unor acțiuni de urmărire penală asupra unui fost judecător. Hotărârea permite percheziționarea și aducerea silită a ex-magistratului, vizat într-un dosar penal pentru corupere pasivă și trafic de influență. Faptele ar fi fost comise în […] Articolul CSM a dat undă verde perchezițiilor în cazul unui fost judecător vizat într-un dosar de corupție apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
09:30
Accident în Edineț: un tânăr de 31 de ani a fost rănit după ce s-a izbit cu mașina de un copac # Realitatea.md
Un tânăr de 31 de ani a fost rănit, în după-amiaza zilei de 20 octombrie, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac, în satul Chiurt, raionul Edineț. Accidentul s-a produs în jurul orei 15:47. Potrivit primelor informații, șoferul unui BMW a pierdut controlul volanului, a derapat și a ajuns cu […] Articolul Accident în Edineț: un tânăr de 31 de ani a fost rănit după ce s-a izbit cu mașina de un copac apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.