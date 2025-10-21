Candidatul PAS la funcția de premier: Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă prin intermediul unor mecanisme economice

09:40

În timp ce sistemul de asistență socială se confruntă cu o criză acută de asistenți parentali, unii oameni sunt gata să-și deschidă casele și sufletele pentru un copil lipsit de ocrotire. În prezent, în Chișinău activează 28 astfel de specialiști, în timp ce necesarul este de aproape 70. Salariile modeste, neproporționale cu responsabilitatea pe care și-o asumă asistenții, este una dintre cauzele ce generează fenomenul. Există însă exemple care arată că empatia și dragostea contează.