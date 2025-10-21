Adeverințe medicale false pentru obținerea de permise auto: Un medic și un șef al Poliției din Hâncești, cercetați penal
Moldova1, 21 octombrie 2025 12:10
Un șef din cadrul Inspectoratului de Poliție Hâncești și un medic sunt cercetați penal pentru implicare într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
12:20
Cu jucători precum Kourt Zouma sau Islam Slimani, CFR Cluj se află pe locul 11 în clasamentul Superligii românești de fotbal # Moldova1
CFR Cluj își continuă parcursul oscilant în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Discipolii italianului Andrea Mandorlini au suferit a patra înfrângere în 13 etape și au rămas pe locul 11 în clasament. Etapa a 13-a a fost una cu ghinion pentru fosta campioană a României, care a pierdut cu 0:1 în deplasare pe terenul grupării Petrolul Ploiești. Echipa-oaspete a jucat modest, având puține ocazii de gol. În minutul 7, kosovarul Lindon Emerllahu a tras pe lângă poartă, iar Denis Radu a marcat singurul gol al meciului în minutul 77.
12:20
Zboară legal, zboară în siguranță! Operarea dronelor în apropierea persoanelor este interzisă, inspector AAC # Moldova1
Fie că dronele sunt achiziționate pentru servicii foto-video, pentru a fi utilizate în agricultură sau, pur și simplu, din pasiune, fiecare utilizator este obligat să dețină o autorizație de pilotare. În lipsa acesteia, posesorii riscă amenzi sau chiar pedepse penale, avertizează Anton Danici, inspector pentru aeronave fără pilot din cadrul Autorității Aeronautice Civile (AAC).
Acum 30 minute
12:10
Adeverințe medicale false pentru obținerea de permise auto: Un medic și un șef al Poliției din Hâncești, cercetați penal # Moldova1
Un șef din cadrul Inspectoratului de Poliție Hâncești și un medic sunt cercetați penal pentru implicare într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere.
Acum o oră
11:50
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a ajuns în finala concursului categoriei sale de greutate, cea de până la 63 de kilograme, la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, competiție ce se desfășoară în orașul Novi Sad din Serbia. În prima confruntare, Eriomenco l-a învins cu 9:0 pe kazahul Nurdaulet Kapas, după care nu i-a lăsat nici o șansă suedezului Jan Algot Erik Gamelius, scor 8:0.
11:50
Donald Trump a început restructurarea reședinței președintelui Statelor Unite. Pe 20 octombrie a început demontarea aripii estice a Casei Albe - acolo unde Trump intenționează să construiască o sală de bal. Inspirația vine de la reședința sa privată de la complexul Mar-a-Lago din Florida, unde președintele american a construit de asemenea o sală de bal cu pereți acoperiți cu foiță de aur, scrie DW.
11:40
Anunț de la FISC: echipamentele de casă trebuie actualizate până la 20 noiembrie, conform orei de iarnă # Moldova1
Contribuabilii din R. Moldova sunt obligați să își seteze echipamentele de casă și de control la ora de iarnă până la 20 noiembrie 2025, atenționează Serviciul Fiscal de Stat (SFS).
11:40
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a ajuns în finala concursului categoriei sale de greutate, cea de până la 63 de kilograme, la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, competiție ce se desfășoară în orașul Novi Sad din Serbia. În prima confruntare, Eriomenco l-a învins cu 9:0 pe kazahul Nurdaulet Kapas, după care nu i-a lăsat nici o șansă suedezului Jan Algot Erik Gamelius, scor 8:0.
11:30
CNN: Întâlnirea Rubio - Lavrov, amânată. Divergențe privind încetarea războiului din Ucraina # Moldova1
Întâlnirea programată pentru această săptămână între secretarul de stat al SUA, Mark Rubio, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost amânată pentru moment, transmite BBC News cu referire la CNN, care citează surse.
11:30
Noapte de coșmar la Bălți: un bărbat a ajuns la spital după ce a sărit de la etajul cinci pentru a scăpa dintr-un incendiu # Moldova1
Un bărbat din Bălți a suferit arsuri grave într-un incendiu izbucnit, noaptea trecută, în apartamentul său. În stare de șoc, acesta a sărit de la fereastra locuinței sale, aflate la etajul cinci.
Acum 2 ore
11:20
Recensământ 2024, date finale | Circa 85% dintre locuitorii R. Moldova se declară români/moldoveni: Româna, limba maternă pentru 79.9% din populație # Moldova1
Circa 85% din locuitorii Republicii Moldova se declară români/moldoveni, potrivit rezultatelor finale ale Recensământului populației și locuințelor din 2024, prezentate pe 20 octombrie de Biroul Național de Statistică (BNS). Totodată, 79.9% din populație a declarat româna și „moldoveneasca” drept limbă maternă.
11:20
Republica Moldova trece duminică la ora de iarnă: recomandările medicilor pentru o adaptare mai ușoară # Moldova1
Republica Moldova trece la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie, ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00.
11:00
Recensământ 2024, date finale | 94% dintre moldoveni se declară ortodocși: Crește ponderea celor fără religie și a cultelor neoprotestante # Moldova1
Republica Moldova rămâne o țară profund religioasă, dar tot mai diversă din punct de vedere confesional. Aproape 94% dintre locuitori se declară ortodocși, potrivit datelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024, prezentate pe 20 octombrie de Biroul Național de Statistică (BNS). Totuși, numărul celor care se identifică drept baptiști, penticostali sau adventiști este în creștere, iar fenomenul secularizării devine tot mai vizibil, mai ales în mediul urban.
10:50
Bugetul asigurărilor sociale a crescut cu 9%, datorită legalizării muncii și reformei sistemului de inspecție a muncii # Moldova1
Bugetul asigurărilor sociale de stat a crescut cu aproximativ 9% în ultimii ani, pe fondul reducerii muncii nedeclarate și al creșterii numărului de angajați care activează oficial. Rezultatele sunt atribuite reformei sistemului de inspecție a muncii, lansată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în anul 2023. De asemenea, după restructurare, numărul cazurilor de muncă nedeclarată depistate de inspectori a crescut de zeci de ori.
Acum 4 ore
10:20
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, nu se va regăsi în viitorul Guvern. Anunțul a fost făcut marți, 21 octombrie, de Ala Nemerenco, pe pagina sa de Facebook.
10:10
Bărbatul care i-a pus vânzătorului arma la tâmplă, într-un local de la Ciocana, condamnat la șapte ani de pușcărie # Moldova1
A intrat într-un local de timp fast-food de la Ciocana, municipiul Chișinău, i-a pus arma la tâmplă vânzătorului, cerând toți banii din aparatul de casă. Un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru tâlhărie.
09:50
Several drivers in Calarasi were fined for illegally operating as taxis after raids conducted by the National Motor Transport Agency (ANTA) in collaboration with patrol officers from the National Inspectorate of Public Security (INSP). In addition to the fines, authorities also ordered the removal of the license plates from the vehicles used for unauthorized passenger transport.
09:40
„Nu m-am gândit niciun minut”: povestea unei mame care a schimbat viața unui copil cu dizabilități # Moldova1
În timp ce sistemul de asistență socială se confruntă cu o criză acută de asistenți parentali, unii oameni sunt gata să-și deschidă casele și sufletele pentru un copil lipsit de ocrotire. În prezent, în Chișinău activează 28 astfel de specialiști, în timp ce necesarul este de aproape 70. Salariile modeste, neproporționale cu responsabilitatea pe care și-o asumă asistenții, este una dintre cauzele ce generează fenomenul. Există însă exemple care arată că empatia și dragostea contează.
09:20
Expertul Mihai Isac, la Moldova 1: Rusia continuă să utilizeze diplomația hibridă pentru a amâna pacea cu Ucraina # Moldova1
Lipsa unei mediatizări a ultimei întrevederi dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său american Donald Trump atestă o maturizare a dialogului, contrar episoadelor anterioare tensionate. Constatarea aparține expertului în spațiul Mării Negre Mihai Isac, care a atenționat despre strategiile rusești „de diplomație hibridă, menite să întârzie cu cât mai multă putință deschiderea unor negocieri de încheiere a focului”.
09:10
Deși numărul cazurilor de abandon școlar în Republica Moldova a scăzut simțitor în ultimii ani (de la 250 de 100 de copii), fenomenul rămâne o problemă serioasă, strâns legată de sărăcia din familii și de lipsa sprijinului emoțional și educațional. Psihologul Lilia Dubița atrage atenția că elevii care renunță la studii riscă excluderea socială și devianță comportamentală, iar ministrul Muncii și Protecției Sociale în exercițiu, Alexei Buzu, afirmă că autoritățile intensifică intervențiile pentru a preveni asemenea situații.
09:10
Un tânăr de 31 de ani a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un copac. Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 20 octombrie, în satul Chiurt, raionul Edineț.
08:40
Comisia Europeană lansează Forumul Extinderii UE: R. Moldova, parte a dialogului despre viitorul Uniunii # Moldova1
Comisia Europeană va organiza, pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, prima ediție a Forumului Extinderii Uniunii Europene, un eveniment la care vor paelrticipa lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri pentru a discuta viitorul Uniunii.
08:40
Taximetrie ilegală la Călărași: șoferi amendați și mașini rămase fără plăcuțe de înmatriculare # Moldova1
Mai mulți șoferi din Călărași au fost amendați pentru practicarea ilegală a taximetriei, în urma unor razii organizate în oraș de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) împreună cu polițiștii de patrulare ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP). Pe lângă amenzi, autoritățile au dispus și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare ale mașinilor folosite pentru transport ilicit de călători.
08:30
Linie de tren între Gară și Aeroportul „Eugen Doga”: Proiectul ar putea fi gata până în primăvară # Moldova1
Călătoria de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău până în centrul capitalei ar putea deveni, în curând, mult mai rapidă și mai comodă. Autoritățile lucrează la un proiect care va lega aeroportul de Gară printr-o linie de tren destinată pasagerilor, a anunțat vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 20 octombrie.
Acum 6 ore
08:20
Nouă persoane au fost rănite în urma unui atac al armatei ruse asupra orașului Harkov, în noaptea de luni spre marți. Potrivit autorităților locale, cel puțin 15 case au fost avariate după ce forțele ruse au lansat bombe aeriene ghidate asupra cartierului Industrial.
08:10
Candidatul PAS la funcția de premier, întâlnire cu Macron, Merz și Tusk: Gluma cancelarului german despre liderul francez și Alexandru Munteanu # Moldova1
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a participat, pe 27 august curent, la întâlnirea cu unii dintre cei mai importanți lideri europeni, care au felicitat cetățenii R. Moldova cu ocazia Zilei Independenței, inclusiv în limba română, de pe scena instalată în centrul Chișinăului. Totuși, Alexandru Munteanu respinge informațiile potrivit cărora candidatura sa ar fi „impusă” de Occident autorităților de la Chișinău pentru funcția de premier.
08:10
Autoritățile bulgare au anunțat că îi vor permite președintelui rus Vladimir Putin să survoleze spațiul aerian al Bulgariei în cazul în care acesta se va deplasa la Budapesta pentru întâlnirea planificată cu președintele american Donald Trump. Informația a fost difuzată luni, 20 octombrie, de Radio Național Bulgar (BNR), care citează o declarație a ministrului bulgar de externe, Gheorghi Gheorghiev.
08:00
Senatul SUA amână examinarea proiectului de lege pentru sancțiuni împotriva Rusiei până după întrevederea Trump-Putin de la Budapesta # Moldova1
Senatul Statelor Unite nu va examina noul proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei înainte de întrevederea președintelui american Donald Trump cu omologul său rus, Vladimir Putin, programată să aibă loc la Budapesta. Informația a fost confirmată luni, 20 octombrie, de agenția Bloomberg, care citează declarațiile liderului majorității republicane din Senat, John Thune.
07:50
Comisia Europeană lansează Forumul Extinderii UE: Republica Moldova, parte a noului dialog despre viitorul Uniunii # Moldova1
Pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, Comisia Europeană organizează prima ediție a Forumului Extinderii Uniunii Europene, un eveniment care aduce împreună lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri pentru a discuta viitorul Uniunii. Scopul evenimentului este să transforme extinderea într-un proiect comun al întregii societăți europene, notează Executivul european.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Parlamentul UE: Care ar fi consecințele extinderii în absența reformelor interne? # Moldova1
Parlamentul European va discuta marți, 21 octombrie, un raport combinat cu o propunere de reformare în profunzime a instituțiilor europene în perspectiva viitoarei extinderi a UE în Balcani (cinci țări candidate) și în estul Europei (Ucraina și R. Moldova). Există un consens în UE în a spune și a constata că orice extindere de acum înainte a Uniunii Europene trebuie însoțită de reforme instituționale interne în profunzime.
Acum 24 ore
23:10
Adrenalină la maximum și show de zile mari la o nouă ediție a competiției „Red Bull Rampage”. Vedetele din free-ride mountain-biking, dar și sportivi nou-veniți, au concurat pentru titlul de campion în localitatea Virgin din statul american Utah.
22:20
Noul Guvern ar putea intra în funcție la sfârșitul lunii octombrie. Vladimir Bolea, la Moldova 1: Prioritatea zero este dezvoltarea economiei # Moldova1
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern la sfârșitul lunii octombrie, a anunțat viceprim-ministrul în exercițiu Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării regionale, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova1. Oficialul a declarat că a avut deja o întrevedere cu candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, iar discuțiile au vizat proiectele din domeniul infrastructurii.
22:10
Director România Energy Center, la Moldova 1: UE sprijină integrarea energetică a R. Moldova și Ucrainei # Moldova1
Miniștrii Energiei din UE, reuniți la Luxemburg pe 20 octombrie curent, au decis eliminarea importurilor de gaze rusești până în 2028 , conform planului REPowerEU, și au discutat despre securitatea energetică a Republicii Moldova și Ucrainei. Eugenia Gusilov, director al România Energy Center, a atras atenția, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra complexității tranziției energetice și a constatat că, în ciuda rezistenței unor state-membre, Bruxelles-ul va impune interdicții pentru gazele rusești, solicitând planuri obligatorii de diversificare energetică.
21:50
Satul Congaz din autonomia găgăuză a răsunat de muzică și dans. Acolo s-a desfășurat un festival care a scos în evidență coloritul și diversitatea tradițiilor din sudul țării. Pe aceeași scenă au evoluat 20 de ansambluri de dansuri moldovenești, bulgărești și ucrainene.
21:20
Chișinăul, capitala teatrului shakespearian: final spectaculos al Festivalului „United Shakespeare” # Moldova1
Festivalul Internațional „United Shakespeare” de la Chișinău s-a încheiat după șase zile de spectacole internaționale. Publicul a avut ocazia să urmărească producții teatrale din România, Ucraina, Marea Britanie, Spania, Italia și Republica Moldova. Evenimentul s-a încheiat cu spectacolul „Hamlet”, regizat de britanicul Declan Donnellan, o producție a Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova.
20:30
Aplicarea TVA la importul autoturismelor va fi amânată până la aderarea Republicii Moldova la UE # Moldova1
Intrarea în vigoare a impozitării sub formă de TVA la importul autoturismelor în Republica Moldova va fi amânată. Anunțul a fost făcut pe Telegram de către deputatul PAS Radu Marian. Se va propune ca intrarea în vigoare a acestui regim să aibă loc la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană.
20:30
Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, detalii despre viitorul Guvern: „Vor fi schimbări” # Moldova1
Unii membrii au Guvernului condus de Dorin Recean se vor regăsi și în viitorul Cabinet de miniștri. Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, anunță că vor fi și „schimbări”, iar lucrurile fi „clare” către sfârșitul acestei săptămâni.
20:00
Constantin Țuțu, reținut anterior în Grecia alături de Vladimir Plahotniuc, a fost adus luni în fața instanței, escortat de mascații de la „Fulger”. Acesta se declară în continuare nevinovat. Procurorii consideră că apărarea încearcă să tergiverseze procesul de judecată.
19:20
Șase regiuni ale Rusiei, la un pas de faliment: rezervele bugetare s-au epuizat aproape complet # Moldova1
O criză bugetară de proporții se apropie de mai multe regiuni ale Rusiei, care în 2025 s-au confruntat cu o scădere semnificativă a veniturilor din taxe și au fost nevoite să își folosească toate rezervele pentru a acoperi obligațiile de cheltuieli. La 1 septembrie, șase subiecți ai Federației Ruse aveau în conturi bancare sume ce acopereau mai puțin de 1% din bugetul aprobat pentru anul în curs - adică fonduri suficiente doar pentru 2-3 zile de cheltuieli, potrivit datelor agenției de rating „Expert RA”, citate de publicația The Moscow Times.
19:00
Tenismenii Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud și Daniil Medvedev speră să se califice la Turneul Campionilor # Moldova1
Canadianul Felix Auger-Aliassime, norvegianul Casper Ruud și Daniil Medvedev, tenismen care evoluează sub drapel neutru, continuă să spere în calificarea la Turneul Campionilor, ce va avea loc la Torino în perioada 9 - 16 noiembrie, deși nu au progresat prea mult în clasamentul jucătorilor profesioniști de tenis, dat publicității luni, 20 octombrie.
18:20
The Economist: Rusia va avea nevoie de încă cinci ani pentru a ocupa complet Donbasul și alte regiuni ucrainene # Moldova1
Pentru ca Rusia să ocupe complet regiunile Luhansk, Donețk, Herson și Zaporijjie, acțiunile militare ar trebui să continue până în iunie 2030, având în vedere actualul ritm de avansare a armatei ruse. Totodată, pentru ocuparea întregului teritoriu al Ucrainei, ar fi necesari încă 103 ani, arată estimările The Economist.
18:10
„Starea familială nu-mi permite”: Nici Nicolae Botgros nu va prezida prima ședință a Parlamentului, deși se declara „onorat” să accepte misiunea # Moldova1
Ședința de constituire a noului Parlament, care va avea loc pe 22 octombrie curent, va fi prezidată de socialista Zinaida Greceanîi, după refuzul decanului de vârstă, Vladimir Voronin (84 de ani), și al dirijorului Nicolae Botgros (73 de ani). Astfel, Zinaida Greceanîi, în vârstă de 69 de ani, va reveni la tribuna centrală a Parlamentului, după ce a condus forul legislativ al R. Moldova în perioada anilor 2019 – 2021.
18:00
Ministra de Externe a României: „Putin trebuie să ceară permisiunea pentru survolarea spațiului aerian” # Moldova1
Niciun zbor nu a fost confirmat și nicio cerere nu a fost depusă deocamdată pentru a oferi acces la spațiul aerian al României președintelui rus Vladimir Putin, ca să ajungă la Budapesta, a declarat ministra de Externe de la București, Oana Țoiu.
17:50
INTERVIU | De ce rezerviștii sunt chemați, periodic, la exerciții de instruire: Explicațiile Ministerului Apărării # Moldova1
Ministerul Apărării organizează, periodic, exerciții de instruire pentru rezerviști cu scopul de a menține pregătirea militară a cetățenilor care au făcut serviciul militar sau au o specialitate relevantă pentru apărarea națională. Autoritățile susțin că aceste activități contribuie la consolidarea capacității de reacție a Forțelor Armate și la întărirea securității în situații de criză.
17:20
Val de condamnări pentru „trădare de stat” în Rusia: peste o sută de persoane doar în primele șase luni ale anului # Moldova1
În primele șase luni ale anului 2025, în Rusia au fost condamnați 105 oameni în baza articolului privind trădarea de stat (articolul 275 din Codul Penal al Federației Ruse), potrivit calculelor realizate de Sever.Realii pe baza datelor Curții Supreme de la Moscova, transmite Currenttime.tv.
16:50
Banii oferiți de părinți, între mită și sprijin legal: 403 școli și grădinițe sunt conectate la sistemul de donații legale # Moldova1
Pentru ca o donație destinată unei instituții de învățământ să nu fie interpretată drept mită, aceasta trebuie să respecte procedurile legale. Într-un reportaj realizat de jurnalista Alina Chiperi, pentru emisiunea „Zi de zi”, de la Radio Moldova, Angela Prisăcaru, șefă adjunctă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării, a explicat cum pot părinții sprijini în mod transparent școlile și grădinițele.
16:40
Chișinăuienii, îndemnați să raporteze autorităților persoanele fără adăpost: 27 de boschetari, spitalizați cu suspiciuni de tuberculoză # Moldova1
Chișinăuienii sunt îndemnați să raporteze reprezentanților Centrului municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil cazurile persoanelor aflate în dificultate sau care necesită sprijin. Unele dintre acestea ajung în situații critice, necesitând spitalizare de urgență atât din cauza stării de sănătate precare, cât și a riscului pe care îl pot prezenta pentru cei din jur. Pe parcursul anului curent, echipa mobilă a Centrului a transportat 27 de astfel de persoane la spital, cu suspiciuni de tuberculoză.
16:20
O jurnalista de la Radio Moldova Comrat, atacată pe rețelele sociale: organizații media cer intervenția autorităților # Moldova1
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și alte opt organizații de media condamnă campania de hărțuire online la adresa jurnalistei Elena Celac de la Radio Moldova Comrat și solicită organelor de drept să sancționeze autorii injuriilor și atacurilor verbale. Potrivit declarației comune, jurnalista a devenit ținta unor injurii, etichetări jignitoare și acuzații nefondate lansate pe rețelele sociale, după o emisiune în care deputatul Adunării Populare de la Comrat, Nicolai Dudoglo, a părăsit studioul drept reacție la solicitarea moderatoarei de a-și susține afirmațiile cu probe.
16:20
Serviciile municipale din Chișinău dau asigurări că sunt pregătite să intervină în caz de ninsori și polei # Moldova1
Autoritățile municipale din Chișinău anunță că serviciile responsabile sunt pregătite să acționeze în caz de ninsori și polei. Întreprinderile municipale dispun de echipamentele necesare de intervenție, iar stocurile de material antiderapant sunt în proces de completare.
16:10
Programul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025–2026 a fost stabilit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Toate probele vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină sau centrul de examen în care se desfășoară.
16:10
Marta Kos: Republica Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor pe calea aderării la UE # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova sunt încurajate să mențină ritmul implementării reformelor necesare pentru avansarea în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la întrevederea cu viceprim-ministrul în exercițiu, Mihai Popșoi, desfășurată luni, 20 octombrie, în marja reuniunii miniștrilor Afacerilor Externe privind securitatea și conectivitatea interregională.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.