AIPA a încheiat Campania de informare 2025 privind subvențiile pentru agricultură
Agrobook, 14 octombrie 2025 17:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a finalizat Campania de informare 2025, dedicată promovării oportunităților de subvenționare oferite prin Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR). Activitățile s-au desfășurat în perioada 6–10 octombrie 2025, în 16 localități din țară, cu participarea grupurilor țintă din peste 30 de raioane.
Municipiul Chișinău rămâne principalul motor al economiei naționale, contribuind cu peste 60% la activitatea economică totală a Republicii Moldova. Totodată, mai mult de jumătate din producția industrială este realizată în capitală, potrivit datelor prezentate de analistul economic Veaceslav Ioniță, în contextul hramului orașului, sărbătorit pe 14 octombrie.
Consiliul Concurenței pune sub semnul întrebării temeiul măsurii provizorii prin care Guvernul a introdus o taxă vamală de 75% la importul de zahăr din Serbia, avertizând că aceasta ar putea duce la creșterea prețurilor și la consolidarea poziției dominante a producătorilor locali.
Descoperă cum tehnologiile moderne, precum senzori, drone și gemeni digitali, pot ajuta fermierii moldoveni să gestioneze mai eficient culturile și resursele agricole.
În Europa, albinele sălbatice și fluturii se confruntă cu un declin semnificativ: peste 170 de specii de albine și 40% dintre fluturii endemici sunt acum amenințați, potrivit unui raport recent al IUCN.
Astăzi, 14 octombrie, Chișinăul își sărbătorește Hramul Orașului – Ziua Chișinăului, o zi specială dedicată comunității, tradițiilor și valorilor capitalei.
Prețurile produselor agroalimentare în septembrie: ce s-a scumpit și ce s-a ieftinit în Moldova # Agrobook
Biroul Național de Statistică anunță că în luna septembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut ușor, cu 0,1% față de luna august. De la începutul anului, inflația cumulată a ajuns la 4,9%, iar în ultimul an – la 6,9%.
În perioada 06–10 octombrie 2025, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au atins circa 1 miliard de lei.
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă între 13 și 18 octombrie 2025 la Reuniunile Anuale ale Grupului Băncii Mondiale (GBM) și Fondului Monetar Internațional (FMI), desfășurate în Washington D.C., Statele Unite ale Americii.
UE deschide larg porțile pentru produsele agroalimentare ucrainene: taxe vamale reduse sau eliminate # Agrobook
Uniunea Europeană a făcut un nou pas în liberalizarea comerțului cu Ucraina. Consiliul UE a adoptat decizia privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru o gamă largă de produse agroalimentare.
Modernizarea programelor universitare cu profil agricol, conform standardelor Uniunii Europene, este esențială pentru pregătirea Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. În acest context, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) continuă evaluarea curriculumului pentru domeniile agricol și zootehnic.
În trimestrul II al anului 2025, Republica Moldova se situează pe locul doi în Europa în ceea ce privește dobânzile la creditele ipotecare, potrivit Global Property Guide. Rata medie a dobânzilor ipotecare în Moldova este de 7,4%, fiind depășită doar de Ucraina (10%). Pe locul trei se află Polonia (7,2%), urmată de Ungaria (6,7%) și România (5,9%).
În perioada 6–12 octombrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a raportat încasări la bugetul de stat de peste 716,7 milioane de lei. De la începutul anului, totalul sumelor colectate a atins 31,1 miliarde de lei, contribuind semnificativ la veniturile fiscale ale statului.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat astăzi la Future Banking Summit 2025, cel mai important eveniment regional dedicat inovației și transformării sectorului financiar, desfășurat la Brașov, România.
Începând cu 1 aprilie 2026, consumatorii noncasnici mari de gaze naturale din Moldova, care folosesc peste 100.000 de metri cubi anual, vor fi obligați să treacă pe piața liberă. Decizia face parte din calendarul de liberalizare aprobat de ANRE, care urmărește „o tranziție sigură după sezonul rece".
Stabilitatea financiară și integrarea europeană sporesc reziliența economică a Republicii Moldova # Agrobook
Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru, a participat astăzi la Conferința Internațională „Creștere economică în condițiile provocărilor globale: consolidarea economiilor naționale și reducerea inegalităților sociale", organizată de Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei de Studii Economice din Moldova.
Două lovituri pentru agricultorii Moldovei: birocrația din Turcia și ploile necontenite blochează recoltarea la floarea-soarelui # Agrobook
La începutul lunii octombrie, o modificare în legislația fitosanitară a Turciei a blocat parțial fluxul comercial de cereale și oleaginoase moldovenești prin portul Constanța. Traderii români, care de obicei preluau loturi de grâu, porumb, floarea-soarelui sau rapiță de origine moldovenească pentru reexport către Turcia, au încetat să mai accepte volumele. Motivația ține de noile reguli privind trasabilitatea mărfii.
Ministerul Agriculturii așteaptă clarificări după ce Rusia a blocat 20,5 tone de mere din Moldova # Agrobook
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că instituția pe care o conduce nu a primit, până în prezent, nicio notificare oficială din partea autorităților ruse privind interdicția la importul a 20,5 tone de mere din Republica Moldova.
Etichete clare pentru vinurile moldovenești: protecție pentru consumatori și standarde internaționale # Agrobook
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi un proiect care modifică regulile de etichetare în sectorul vitivinicol, aliniind practicile naționale la standardele internaționale. Scopul este de a oferi consumatorilor informații transparente și precise despre vinurile pe care le aleg și de a crea un cadru normativ coerent pentru producători.
Republica Moldova își modernizează sistemul alimentar prin actualizarea Sistemului Rapid de Alertă (RASFF) la standarde europene # Agrobook
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi o decizie care oferă cadrul legal necesar pentru actualizarea sistemului național al Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF), conform normelor Uniunii Europene. Scopul este să se asigure gestionarea mai eficientă a situațiilor de risc alimentar, prin schimb rapid de informații, intensificarea controalelor și informarea transparentă a publicului.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat recent modificări importante ale normelor referitoare la producerea şi comercializarea seminţelor şi răsadurilor de legume. Scopul este instituirea unui cadru unitar care să garanteze calitatea, trasabilitatea şi controlul pe întregul lanţ de producţie şi distribuţie a materialului semincer.
Dacă analizăm evoluția exporturilor de porumb din Republica Moldova, se observă o tendință clară de descreștere constantă. Cauza principală este determinată de factorii climaterici, care în ultimii ani au afectat randamentele la hectar și calitatea boabelor, reducând volumul disponibil pentru export.
Exporturile de grâu din Republica Moldova au înregistrat, în primele trei luni ale sezonului actual (iulie–septembrie 2025), cea mai bună performanță din ultimii patru ani. În perioada analizată, din țară au plecat peste hotare 483,4 mii tone de grâu, la un preț mediu de 3,53 lei/kg. Volumul este cu 42% mai mare decât în aceeași perioadă din 2024, când exporturile au fost de 340 mii tone, și cu aproape 19% peste nivelul din 2023, când s-au livrat 406 mii tone.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut la Sarajevo o întrevedere cu guvernatoarea Băncii Centrale a Bosniei și Herțegovinei, Jasmina Selimović, și cu guvernatorul Băncii Naționale a Macedoniei de Nord, Trajko Slaveski.
Exporturile de orz din Republica Moldova în sezonul 2025–2026 au fost cele mai mari din ultimii patru ani, apropiindu-se de recordul istoric din 2021. În perioada iulie–septembrie 2025, din țară au fost livrate 107 872 tone de orz, volum care depășește cu 20,4% nivelul aceleași perioade din 2024, cu 4,6% mai mult decât în 2023 și de aproape cinci ori peste rezultatul modest al anului 2022.
În perioada iulie–septembrie 2025, balanța comercială a Republicii Moldova pentru uleiul de floarea-soarelui arată o ușoară îmbunătățire față de anul trecut, chiar dacă exporturile rămân la un nivel modest comparativ cu anii de vârf.
Deși ritmul exporturilor de ulei de floarea-soarelui în perioada iulie–septembrie 2025 nu atinge nivelurile din anii 2022–2023, volumul livrat este semnificativ mai mare decât în sezonul precedent. În primele trei luni ale actualului sezon, Republica Moldova a exportat 4,4 mii tone de ulei, comparativ cu 1,59 mii tone în aceeași perioadă a anului trecut. Față de sezonul 2023, considerat de referință pentru industria locală, diferența este uriașă — atunci s-au exportat 52,4 mii tone, aproape de 12 ori mai mult decât în 2025.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la Reuniunea anuală a Proiectului OECD/INFE pentru educație financiară, desfășurată la Sarajevo (Bosnia și Herțegovina), cu sprijinul Ministerului Finanțelor al Țărilor de Jos.
Accesul la apă pentru irigare joacă un rol esențial în reducerea vulnerabilității fermierilor la schimbările climatice și în asigurarea unor recolte stabile și de calitate. Totodată, acesta permite aplicarea tehnologiilor moderne, atragerea investițiilor în plantații performante și contribuie la dezvoltarea comunităților rurale.
Exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova: un început de sezon mai lent, dar promițător # Agrobook
În sezonul agricol 2025–2026, exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova au început într-un ritm mai lent comparativ cu anul trecut. În primele trei luni ale sezonului — din iulie până în septembrie — s-au exportat 54,3 mii tone, cu 23% mai puțin față de aceeași perioadă din 2024, când volumele au atins 70,8 mii tone. Diferența însă nu se datorează unei recolte mai mici.
În perioada 4–8 octombrie 2025, Republica Moldova participă la ANUGA, una dintre cele mai mari expoziții agroalimentare din lume, desfășurată la Köln, Germania, cu standul național „Pomul vieții". Evenimentul reunește peste 8.000 de companii din 110 țări și atrage peste 140.000 de vizitatori.
Pe 4 și 5 octombrie 2025, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a găzduit cea de-a XXIV-a ediție
Pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, Republica Moldova a început să proceseze rapița pe plan intern, transformând-o în ulei și șrot – produse cu valoare adăugată superioară semințelor brute. În două luni, august și septembrie 2025, exporturile de ulei de rapiță au totalizat 16 180 de tone, dintre care 6 432 de tone au fost livrate în august și 9 748 de tone în septembrie. Prețul mediu de export a fost de 17,51 lei/kg, generând venituri totale de peste 283,2 milioane de lei. The post Primul ulei de rapiță produs și exportat din Moldova appeared first on AgroBook.
De astăzi, 6 octombrie 2025, Republica Moldova este parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructura europeană care permite transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în Uniunea Europeană. SEPA reunește 41 de țări și facilitează plățile transfrontaliere între cetățeni, companii și instituții financiare. The post Republica Moldova, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) appeared first on AgroBook.
Guvernul investește în viitorul zahărului moldovenesc: plăți directe, irigare și modernizare # Agrobook
În ultimii doi ani marcați de secetă, înghețuri și costuri de producție tot mai ridicate, cultura sfeclei de zahăr și a producerii zahărului a trecut printr-o perioadă dificilă. Totuși, anul 2025 marchează o schimbare de direcție, inclusiv datorită unor măsuri de sprijin adoptate de Guvern care au oferit fermierilor un respiro și un semnal de încredere. The post Guvernul investește în viitorul zahărului moldovenesc: plăți directe, irigare și modernizare appeared first on AgroBook.
Un grup de lucru condus de secretarul de stat Vasile Șarban a efectuat o vizită în teren pentru a evalua modul de realizare a Planului de acțiuni 2024–2025 privind implementarea Programului de îmbunătățiri funciare 2021–2025. Scopul evaluării a fost analizarea progreselor înregistrate, a impactului activităților desfășurate și a modului în care instituțiile partenere contribuie la gestionarea durabilă a resurselor de sol și apă. The post Rezultate vizibile în modernizarea infrastructurii de irigare appeared first on AgroBook.
EcoVoucher 2025: 3.369 de familii cu copii și persoane vârstnice primesc vouchere de 6.000 lei # Agrobook
Programul EcoVoucher lansează astăzi, 3 octombrie, cea de-a 6-a sesiune din acest an, dedicată sprijinirii gospodăriilor cu doi copii și a familiilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani. The post EcoVoucher 2025: 3.369 de familii cu copii și persoane vârstnice primesc vouchere de 6.000 lei appeared first on AgroBook.
Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru, a participat astăzi la Fintech Moldova Conference 2025, principalul eveniment dedicat inovațiilor financiare digitale din Republica Moldova. The post Fintech Moldova 2025: BNM digitalizează plățile și Open Banking appeared first on AgroBook.
Între Moromete și Speculatores, primul podcast Agrobook cu Adrian Furculiță și Cezar Gheorghe # Agrobook
Agricultura noastră trăiește mereu între două extreme. Pe de o parte, fermierul este prins în grijile zilnice, asemeni lui Moromete, mereu cu ochii la cer și cu inima strânsă pentru ziua de mâine. Pe de altă parte, logica rece a pieței și a burselor – lumea Speculatores, unde totul se traduce în cifre, grafice și tranzacții. The post Între Moromete și Speculatores, primul podcast Agrobook cu Adrian Furculiță și Cezar Gheorghe appeared first on AgroBook.
Tarifele feroviare cresc, piața reacționează din prima zi: unde se îndreaptă Calea Ferată din Moldova? # Agrobook
Decizia Căii Ferate din Moldova (CFM) de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri începând cu 12 septembrie 2025 a produs o reacție imediată pe piața agricolă. Asociația exportatorilor de produse agricole „Agrocereale” atenționează că schimbarea va avea consecințe directe asupra competitivității exporturilor moldovenești, provocând îngrijorare în rândul exportatorilor și, mai ales, al fermierilor. The post Tarifele feroviare cresc, piața reacționează din prima zi: unde se îndreaptă Calea Ferată din Moldova? appeared first on AgroBook.
În primele trei luni ale sezonului agricol 2025-2026, Republica Moldova a înregistrat un rezultat istoric la exporturile de rapiță. Între iulie și septembrie au fost livrate 257,7 mii tone, un volum de peste patru ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut (62 mii tone). Performanța depășește și nivelul sezonului record 2023, când exporturile ajungeau la 210 mii tone. The post Export record de rapiță: Moldova livrează 257,7 mii tone appeared first on AgroBook.
Victoriabank приобрел лидера рынка микрофинансирования Microinvest, входящего в группу Banca Transilvania, сообщает агентство IPN. Банк завершил сделку после получения всех необходимых разрешений от регулирующих и надзорных органов. The post Завершена сделка по покупке Microinvest: кто покупатель appeared first on AgroBook.
În cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu Maarten Verwey, director general al Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) din cadrul Comisiei Europene. The post Dialog între BNM și DG ECFIN despre stabilitatea economică a Moldovei appeared first on AgroBook.
„Apă-Canal Chișinău” a transmis către ANRE proiectul privind cheltuielile de bază pentru anul 2025, în valoare totală de 578,6 milioane lei, mai mic decât prognoza din 2024 de 651 milioane lei. The post Mai puțini bani, mai multe probleme: „Apă-Canal Chișinău” în 2025 appeared first on AgroBook.
Republica Moldova are în total 6 414 producători agricoli care gestionează exploatații de peste 10 hectare. La nivel național, un agent economic lucrează în medie circa 180 hectare, însă există diferențe semnificative între regiuni. The post Numărul producătorilor agricoli pe raioane în Moldova appeared first on AgroBook.
La nivel național, Republica Moldova își direcționează cea mai mare parte a suprafețelor cultivate către culturile tehnice. Datele arată că 44% (504 170 ha) din întreaga suprafață însămânțată este destinată floarei-soarelui, rapiței, soiei, sfeclei de zahăr sau tutunului. The post Tendințe agricole 2025: raionale cu cele mai profitabile culturi appeared first on AgroBook.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu europarlamentarul Eugen Tomac, în cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles. The post Guvernatoarea BNM discută cu Eugen Tomac despre aderare UE appeared first on AgroBook.
Structura agricolă a raioanelor Republicii Moldova arată o imagine complexă. Cele mai recente date despre suprafețele semănate cu culturi de toamnă, primăvară și culturi tehnice evidențiază diferențe clare între nord, centru și sud. The post Ratingul raioanelor Moldovei după terenuri și soluri appeared first on AgroBook.
În perioada 1 iulie – 21 septembrie 2025, Moldova rămâne principalul furnizor de floarea-soarelui pentru UE, chiar dacă sezonul nu este încă pe deplin activ. Ponderea Moldovei în importurile comunitare s-a menținut la 57,5%, echivalent cu 34 813 tone. The post Moldova își consolidează exporturile de oleaginoase către UE appeared first on AgroBook.
În marja vizitei de lucru la Bruxelles, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European și susținător activ al parcursului european al Republicii Moldova. The post Guvernatoarea BNM s-a întâlnit cu Nicolae Ștefănuță la Bruxelles appeared first on AgroBook.
