Test Drive: ZEEKR 9X
Autoblog.md, 13 octombrie 2025 21:20
Autor: Constantin Mihalachi Fiind una dintre cele mai mari premiere ale Salonului Auto de la Shanghai din acest an, era de așteptat ca Zeekr 9X să fie așteptat cu nerăbdare de foarte mulți pasionați. Doar în China, peste 40.000 de clienți și-au rezervat un exemplar în primele ore de la deschiderea precomenzilor. Motivul este simplu: […]
• • •
Acum 30 minute
21:20
Acum 4 ore
18:10
(video) Premieră în China: Marele Chery Fulwin T11 – EREV cu șase locuri și 1400 km autonomie # Autoblog.md
Într-o perioadă curentă în care automobilele hibride devin standardul pentru mobilitatea sustenabilă, Chery intră în cursa SUV-urilor mari și își lansează propria ofertă sub marca Fulwin. Se numește T11 și are să ofere, corespunzător prețului, tot ce are mai bun brandul în palmares. Siguranță de Top: Oțel de Rezistență Militară și Protecție Integrală Fulwin T11 […]
18:00
Acum 6 ore
15:50
(video) Brazilia: Cum un proprietar de Porsche 911 a încercat să iasă din datorii, în loc să-l vândă # Autoblog.md
Un locuitor al statului brazilian Paraná a declarat la poliție furtul Porsche-ului său 911. Mașina a fost găsită arsă până la temelie, însă foarte repede s-a dovedit că vinovat de toate este chiar proprietarul mașinii. Bărbatul, se pare, s-a pregătit temeinic. A declarat poliției că a fost victima unei ambuscade organizate de indivizi înarmați, mașina […]
Acum 8 ore
14:00
(video) Premieră: Noul capricorn 01 Zagato nu se va învechi nici peste jumătate de secol # Autoblog.md
Capricorn Group (capricorn), un lider german în tehnologii ușoare pentru automotive și motorsport, și-a dezvăluit primul automobil, un hypercar limitat care poartă denumirea companiei. Cu un corp desenat de Zagato și construit manual în Germania, automobilul a fost proiectat pentru a oferi o experiență de condus pură, imersivă și analogică, chiar și peste mulți ani […]
Acum 12 ore
12:20
Toyota Motor Corporation se pregătește să ne surprindă. Pentru expoziția Japan Mobility Show 2025, în cadrul unui dialog între manageri cheie ai companiei, au fost arătate imagini teaser cu câteva mașini-spectacol. Din start este necesar de anunțat că astăzi nu are loc premiera supercarului mărcii. Posterul pe care l-am publicat pe canalul nostru de Telegram […]
11:10
Compania Zeekr a organizat sâmbătă prezentarea completă a modelului actualizat 001 și lista modificărilor este una semnificativă, suficientă pentru a putea fi numită mașină cu facelift sau chiar de nouă generație, deși înfățișarea nu i s-a schimbat. Dacă anterior am scos în evidență modernizarea trenului de propulsie, aflați acum că multe noutăți există și în […]
Ieri
11:20
(video) Furt în Codru. Lecția: încuierea mașinii rămâne esențială, chiar și în curtea supravegheată # Autoblog.md
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt. Acesta ar fi pătruns în ograda unei gospodării din orașul Codru, unde, profitând de faptul că un BMW Z4 era descuiat, ar fi sustras bani și bunuri personale. Prejudiciul cauzat proprietarului este estimat la peste 149.000 […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Astăzi dimineața, în jurul orei 7:00, pe traseul R1 în apropierea satului Bahmut, un cerb nobil a fost lovit frontal de o Dacia Duster. La fața locului au intervenit polițiștii de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului și ulterior polițiștii de la IP Călărași. SUV-ul compact românesc era condus de un bărbat în vârstă de 66 […]
10 octombrie 2025
18:40
(video) Aglomerație istorică la cea mai mare stație de taxare din China, după opt zile de sărbătoare națională # Autoblog.md
În China, odată cu încheierea celor opt zile de sărbători naționale combinate cu Mid-Autumn Festival, stația de taxare Wuzhuang din estul Chinei a devenit epicentrul unui haos rutier fără precedent. Acest uriaș "ghișeu", cu nu mai puțin de 36 de benzi de plată (12 pe un sens și restul pe altul), s-a transformat într-un râu […]
17:10
(video) Imaginea zilei: Circa un milion de dolari, scoși dintr-un motor de Mercedes-AMG # Autoblog.md
Descoperire surprinzătoare în punctul ucrainean de trecere a frontierei Porubne. O șoferiță, care intenționa să ajungă în România, a încercat într-un mod mai neobișnuit să scoată circa un milion de dolari în numerar din patria sa. În sensul adevărat al cuvintelor, banii au fost ascunși în motorul mașinii! Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei […]
16:10
(foto) Știai asta? Singura mașină Škoda care e transportată din fabrică la client în husă # Autoblog.md
Škoda Elroq RS, cu finisaj mat unic, este singura mașină Škoda transportată din fabrică la client într-o husă specială de protecție. Această culoare se va aplica pe doar 800 de mașini. Suprafața caroseriei mate este completată cu detalii negre lucioase, pe mânerele ușilor, oglinzile laterale și spoilerul spate al plafonului. De la idee la producție: […]
13:40
(foto) BYD și-a inaugurat mega fabrica din Brazilia. NEV-ul cu numărul 14.000.000 a fost dat președintelui țării # Autoblog.md
Pe 9 octombrie, compania BYD și-a inaugurat în Brazilia a doua fabrică auto complet proprietară din afara Chinei, marcând un nou stadiu în globalizarea companiei. Iar startul producției a coincis cu fabricarea automobilului NEV cu numărul de ordine 14 milioane. Ținem să amintim că automobilul cu numărul 13 milioane a ieșit de pe linia de […]
12:00
ANRE: Acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas ieftinește carburanții în Moldova # Autoblog.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor descendent. Acestea, potrivit ANRE, reflectă evoluțiile recente de pe piețele internaționale. Astfel, în ultimele două săptămâni, prețurile la principalele produse petroliere au scăzut gradual cu aproximativ 2% la benzină și 1.75% […]
11:40
În după amiaza zilei de ieri, în jurul orei 16:15, pe traseul R15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Iabloana, s-a produs un accident rutier grav. O tânără de 21 de ani, aflată la volanul unui Mercedes-Benz E-Class, i-ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă. Ieșirea pe contrasens a generat un impact frontal cu o Dacia […]
10:40
(video) Un Lamborghini Urus și un VW Passat s-au ciocnit minor într-o intersecție din sectorul Botanica # Autoblog.md
Un accident rutier notabil a fost înregistrat la ora 23:51 în intersecția bulevardelor Traian și Dacia. S-au ciocnit un VW Passat și un rar în țara noastră Lamborghini Urus. Din fericire impactul a fost unul minor și persoane rănite nu s-au înregistrat. Circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite, însă conform declarației unui martor, SUV-ul […]
10:00
General Motors anunță revenirea lui Chevrolet Bolt pe piață, un EV compact accesibil, cerut de public, cu un preț de lansare de 28.995 dolari. Cu o autonomie estimată de 410 km per încărcare completă, Bolt este numit cel mai longeviv EV de sub 30.000 dolari, oferind în același timp încărcare rapidă de 150 kW și […]
9 octombrie 2025
18:20
În februarie 2025 a apărut vestea că Volvo va scoate din producție modelul V90. Ulterior, compania a comunicat presei că-l va elimina doar de pe o piață. Într-un final însă, producătorul auto a revenit la planul inițial și i-a încheiat producția acum câteva zile. Britanicii de la Car Magazine au avut deosebita ocazie nu doar […]
17:30
(video) Mercedes-Benz ELF are la bord tot felul de încărcătoare, inclusiv MCS și wireless # Autoblog.md
Mercedes-Benz a dezvăluit ELF, un alt vehicul din linia celor experimentale ale mărcii, marchează un pas decisiv în evoluția mobilității electrice. Denumit după acronimul german Experimental-Lade-Fahrzeug (Vehicul Experimental de Încărcare), ELF nu este doar o mașină, ci un laborator pe roți conceput să testeze limitele tehnologiei de încărcare. Bazat pe un V-Class adaptat, ELF integrează […]
16:10
(foto/video) Două persoane au fost descarcerate după un accident grav produs în satul Hagimus # Autoblog.md
Ieri, 8 octombrie 2025, salvatorii din raionul Căușeni au intervenit pentru a efectua lucrări de descarcerare în urma unui accident rutier produs în satul Hagimus. Serviciul 112 a fost alertat la ora 15:34. Conform informațiilor înregistrate, automobilul de model Honda CR-V a derapat de pe carosabil din cauza vitezei excesive și s-a lovit de un […]
16:10
În așteptarea dezvăluirii oficiale, setate pentru ziua de 6 noiembrie, fanii noului Renault Twingo E-Tech electric pot adera la programul Twingo R Pass, care oferă acces prioritar la comenzi și livrări. Programul, deschis în funcție de țări începând din 8 octombrie, permite membrilor să plaseze comenzi înaintea publicului general și să fie printre primii care […]
16:10
Șoferii din Republica Moldova urmează să achite două taxe distincte pentru infrastructura rutieră – una pentru deținerea automobilului și alta pentru utilizarea drumurilor naționale! Măsura, pregătită de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), urmează să fie implementată treptat până în 2028 și are scopul de a alinia sistemul național la standardele Uniunii Europene. Mecanismul de […]
16:10
(video) Vittori Turbio: Hypercarul care îmbină inteligența artificială cu moștenirea italiană a vitezei # Autoblog.md
În primul weekend a lunii octombrie, sub lumina soarelui tropical din Opa-locka (Florida), a avut loc un eveniment care a captat atenția pasionaților de automobile de lux din întreaga lume. La Concours Club, un spațiu dedicat exclusivității auto, a fost dezvăluit Vittori Turbio, primul hypercar al unei companii tinere, dar ambițioase Vittori Motors. Această mașină […]
16:10
KIA – primul producător auto care testează un pașaport pentru baterii la nivel celular # Autoblog.md
KIA Europe anunță că realizează, ca cercetare preliminară, primul test public al unui pașaport de baterie la nivel de celulă. Această avansare asigură transparență în bateriile mașinilor electrice prin furnizarea de date live detaliate despre sănătatea fiecărei celule în parte. Un pașaport de genul dat permite urmărirea live a Stării de Sănătate (SoH), diagnosticări pentru […]
16:10
Caz uimitor în Moldova: 321 de puncte de penalizare și ”concediu” pentru doar 30 de zile # Autoblog.md
I-a venit ziua. Conducătorul unui microbuz, care circulă pe ruta Căinari–Chișinău, a fost tras pe drepta de polițiști. S-a întâmplat la ieșirea din orașul Căinari în dimineața zilei de miercuri. Și mare a fost descoperirea: șoferul originar din satul Cărbuna avea înregistrate nu mai puțin de 107 încălcări în baza de date a poliției. Dintre […]
16:10
(video) Ziua cea mare! Ferrari dezvăluie toate detaliile tehnice ale primului model electric # Autoblog.md
A venit ziua cea mare la Ferrari, una care reprezintă un capitol notabil în istoria sa. Amintim că pentru 9 octombrie 2025 a fost setată inițial premiera mondială a primului Ferrari electric. Ulterior, compania a schimbat planurile, organizând dezvăluirea prin câteva etape. Astăzi aflăm despre tot ce va pune în mișcare acest automobil. Primul Ferrari […]
8 octombrie 2025
17:30
(video) Autoritățile de la frontieră anunță primul PTF în care va fi implementat sistemul EES # Autoblog.md
Duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument electronic modern de control la frontierele externe ale Uniunii Europene. În România, sistemul va fi operaționalizat etapizat, începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanța), Stânca (jud. Botoșani), Naidaș (jud. Caraș-Severin), Sighet (jud. Maramureș) și Aeroport Sibiu, urmând să fie […]
16:30
Asociația Băștinașilor din Cahul a anunțat că lucrările de amenajare a cinci treceri pietonale cu efect 3D plastifiat au fost finalizate cu succes. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Cahul și face parte dintr-un efort comun de a spori siguranța pietonală și de a promova educația rutieră în comunitate. Cele cinci treceri au […]
15:20
Octombrie 2025 marchează aniversarea oficială a 20 de ani de Lamborghini Centro Stile, inclusiv printr-un concept nou – Manifesto. Centrul de design, inaugurat la începutul anilor 2000 și cu prima sa mașină finalizată în 2005, a fost primul departament intern de acest fel pentru un producător de super sportive, stabilind, în stilul autentic Lamborghini, un […]
13:50
CUPRA împinge din nou limitele performanței și designului cu cel mai iconic vehicul cu combust
12:40
Zlatan Ibrahimović continuă tradiția anuală de a-și cumpăra modele exotice Ferrari de ziua lui # Autoblog.md
Legenda suedeză a fotbalului, Zlatan Ibrahimović, și-a marcat împlinirea vârstei de 44 de ani printr-un cadou extravagant: un Ferrari F80. Această achiziție continuă tradiția sa anuală de a se răsfăța cu modele Ferrari exotice cu ocazia zilei sale de naștere (3 octombrie), consolidându-și statutul de colecționar pasionat al mărcii italiene. Fotbalistul, retras din activitate, dar […] Articolul Zlatan Ibrahimović continuă tradiția anuală de a-și cumpăra modele exotice Ferrari de ziua lui apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
(video) Aproape ca RS! Škoda Fabia 130 are cea mai mare viteză maximă din toate timpurile # Autoblog.md
Škoda introduce Fabia 130, o ediție specială derivată din actuala Fabia Monte Carlo 1.5 TSI. Acest vehicul de producție specială oferă mai multă putere, un șasiu coborât, manevrabilitate mai precisă și elemente de design inspirate din bogata și de succesul moștenire de motorsport a mărcii. Este, de asemenea, cel mai rapid model Škoda Fabia de […] Articolul (video) Aproape ca RS! Škoda Fabia 130 are cea mai mare viteză maximă din toate timpurile apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Compania Tesla anunță, deocamdată în SUA, noi versiuni de bază pentru automobilele Model 3 și Model Y. Astfel, noua linie va fi compusă din următoarele versiuni distinctive: Standard, Premium și Performance. Iată cum arată vizual cele trei interpretări de Model 3: Iată cum arată vizual cele trei interpretări de Model Y: Ce oferă Tesla Model […] Articolul (video) Tesla a găsit cum să ieftinească Model 3 și Model Y – prin simplificare apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
(video) Atenție! Umezeala mare duce la căderea copacilor și formarea gropilor periculoase în carosabil # Autoblog.md
Precipitațiile sub formă de ploaie care nu contenesc își arată unul dintre efectele negative. Acumulările de apă și umezeală duc la pagube semnificative pentru automobiliștii din capitală, unde sunt concentrate cele mai multe mașini. În ultimele ore câteva zeci de șoferi și-au deteriorat roțile, iar în curți de bloc au căzut copaci peste mașini. Primul […] Articolul (video) Atenție! Umezeala mare duce la căderea copacilor și formarea gropilor periculoase în carosabil apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(video) Premieră: DB12 S devine noul model de referință al legendarei serii DB de la Aston Martin # Autoblog.md
Aston Martin anunță cu mândrie lansarea noului model halo DB12 S, care devine vârful de gamă al legendarei linii DB. Pornind de la formula captivantă și orientată spre șofer a lui DB12, DB12 S amplifică performanța ultra-luxoasă dinamică prin adăugarea unei puteri mai mari și a unei agilități superioare. Împreună cu modificări exterioare izbitoare și […] Articolul (video) Premieră: DB12 S devine noul model de referință al legendarei serii DB de la Aston Martin apare prima dată în Autoblog.md.
7 octombrie 2025
19:20
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, MAI și autoritățile române anunță că, începând cu data de 12 octombrie 2025, în punctele de trecere a frontierei externe ale Uniunii Europene va fi implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES). Acest sistem electronic este destinat înregistrării datelor privind intrarea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe de la […] Articolul (video) Atenție, călători în statele membre Schengen! Din 12 octombrie se aplică EES apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
(P) AUTOMOTIVE FORUM MOLDOVA 2025: platformă internațională de cunoștințe și inovații în industria serviciilor auto # Autoblog.md
Articol de: AUTOMALL Pe 20 septembrie, la Chișinău Arena, a avut loc cea de-a șasea ediție AUTOMOTIVE FORUM MOLDOVA – o platformă internațională de referință care reunește liderii industriei serviciilor auto. La forum au participat 32 de parteneri internaționali din 10 țări, peste 58 de branduri aftermarket și mai mult de 1800 de specialiști ai domeniului. […] Articolul (P) AUTOMOTIVE FORUM MOLDOVA 2025: platformă internațională de cunoștințe și inovații în industria serviciilor auto apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
Ca parte a realinierii sale comprehensive, Porsche AG anunță că se va concentra în viitor pe doar două proiecte de fabrică în motorsport. Porsche Motorsport se va axa pe competiția cu Porsche 99X Electric în Campionatul Mondial ABB FIA Formula E și cu Porsche 963 DOAR în Campionatul Nord-American IMSA WeatherTech SportsCar. Această strategie subliniază […] Articolul Porsche părăsește din nou campionatul FIA WEC și Le Mans apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
(video) Rețea criminală specializată în furtul de mașini de lux, inclusiv cu membri moldoveni, destructurată în UE # Autoblog.md
O rețea de crimă organizată, specializată în furtul a peste 100 de vehicule hibride de lux, evaluate la câteva milioane de euro, a fost destructurată într-o operațiune internațională condusă de Carabinierii din Italia, cu sprijinul Europol și Eurojust. Gruparea, formată în principal din cetățeni moldoveni vorbitori de limbă rusă, a vizat vehicule scumpe din nordul […] Articolul (video) Rețea criminală specializată în furtul de mașini de lux, inclusiv cu membri moldoveni, destructurată în UE apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
După evenimentul oficial de lansare BYD în Republica Moldova am avut ocazia să încercăm toate cele trei modele care promit să redefinească mobilitatea urbană și nu numai. Amintim că gama locală cuprinde din start două mașini plug-in hybrid și una electrică. Fiecare a lăsat impresii puternice, de la tehnologie avansată și performanță notabilă până la […] Articolul (video) Test Drive: Primele impresii despre BYD Seal U DM-i, Sealion 7 și Seal 5 DM-i apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
Moldovenii nu știu să conducă pe timp de ploaie? Circa 40 de accidente înregistrate în 90 de minute # Autoblog.md
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează și la această oră mai multe regiuni ale țării. În decurs de numai o oră și jumătate s-au înregistrat până la 40 […] Articolul Moldovenii nu știu să conducă pe timp de ploaie? Circa 40 de accidente înregistrate în 90 de minute apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Într-o eră în care mobilitatea modernă cere flexibilitate, eficiență și un impact redus asupra mediului, Lynk & Co a lansat în Europa modelul 08, un SUV plug-in hybrid care redefinește limitele posibilelor. Cu o autonomie electrică de până la 200 km – o premieră în Europa – și o tehnologie care îmbină performanța unui motor […] Articolul (video) Noul Lynk & Co 08 pentru Europa – toate detaliile apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule cu energie nouă, a spart un nou record de vânzări pe piața britanică. Marca a vândut 11.271 de mașini în luna septembrie, reprezentând o creștere substanțială de 880% comparativ cu aceeași lună din anul precedent, depășind astfel branduri tradiționale precum Renault și SEAT. Acest succes a transformat […] Articolul Plus 880% în septembrie! Marea Britanie a devenit cea mai mare piață BYD după China apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Dacia a anunțat evoluții majore și pentru Spring, primul său model 100% electric, care continuă să domine piața europeană drept cel mai accesibil EV. Cu peste 179.000 de unități vândute în Europa până în iunie 2025 și peste 17.000 în 2025 (locul 2 în segmentul EV retail A/B/B-SUV), Spring menține prețul sub 20.000 euro, oferind […] Articolul (foto) Dacia Spring 2026: O experiență de condus optimizată, tot la un preț accesibil apare prima dată în Autoblog.md.
6 octombrie 2025
16:40
(foto) Trecutul întâlnește viitorul electric: Škoda insuflă viață nouă în iconicul 110 R # Autoblog.md
Škoda are mereu un ochi pe viitor, dar fără a uita legendele care au construit trecutul său. Cu 130 de ani de istorie sub roți, marca poate apela la un catalog remarcabil de modele clasice care au modelat istoria auto. Ca parte a procesului său creativ, echipa de design Škoda se uită adesea înapoi la […] Articolul (foto) Trecutul întâlnește viitorul electric: Škoda insuflă viață nouă în iconicul 110 R apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Astăzi, 6 octombrie 2025, Dacia a mai anunțat evoluții extinse pentru modelele sale iconice Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan, consolidând poziția de lider în segmentul accesibil. Sandero, cel mai vândut model retail din Europa din 2017, a depășit 300.000 de unități în 2024 (309.392 unități, +14.5%), fiind primul model Dacia care atinge acest prag […] Articolul (video) Premieră: Noile Dacia Logan, Sandero și Jogger facelift apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
(video) BYD în Moldova: Cum a fost la evenimentul de lansare oficială și ce trebuie să mai cunoașteți # Autoblog.md
Brandul chinezesc BYD, lider mondial în vehicule electrice și hibride, și-a oficializat prezența sa în Republica Moldova în cadrul unui eveniment exclusivist desfășurat la Mediacor. Cu peste 150 de invitați, lansarea a marcat începutul unei noi ere pentru mobilitatea sustenabilă în țară, introducând primele modele accesibile și bine echipate. Importatorul oficial, Molfintur, promite o gamă […] Articolul (video) BYD în Moldova: Cum a fost la evenimentul de lansare oficială și ce trebuie să mai cunoașteți apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
(video) Știai că G-Class poate fi vopsit nu doar în negru, ci în alte 20.000 de culori? Iată câteva exemple văzute pe viu # Autoblog.md
La un eveniment exclusiv dedicat lui Mercedes-Benz G-Class, la care am participat, culorile și detaliile personalizate au dominat scena. Pentru prima dată am văzut într-un singur loc mai multe nuanțe ce pot fi aplicate pe acest renumit SUV. Însă adevărul este că am putut admira… doar o mică parte din imensa paletă! „Nu pot decide […] Articolul (video) Știai că G-Class poate fi vopsit nu doar în negru, ci în alte 20.000 de culori? Iată câteva exemple văzute pe viu apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
(video) No comment: A revenit în trafic, cu mașină nouă, pentru a continua încălcările în serie # Autoblog.md
În traficul din capitală a fost observat, din nou, un celebru automobilist în mediul online. Acesta a revenit pe drumurile publice după un accident în care a fost implicat la început de august. Vorbim despre un oarecare agent imobiliar pe nume Ștefan. În ultimii ani acesta a comis zeci de încălcări ale regulilor de circulație […] Articolul (video) No comment: A revenit în trafic, cu mașină nouă, pentru a continua încălcările în serie apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) Dacia lansează Hipster Concept: Viziune alternativă asupra mobilității electrice ultra-accesibile și esențiale # Autoblog.md
Dacia pornește de la o foaie albă pentru a imagina MAȘINA ELECTRICĂ POPULARĂ a viitorului. Dacia Hipster Concept sfidează convențiile industriei auto și materializează viziunea mărcii de a face ca mobilitatea electrică să fie accesibilă pentru cât mai mulți utilizatori. Acest concept oferă patru locuri reale și un portbagaj modular, într-un vehicul de doar trei […] Articolul (video) Dacia lansează Hipster Concept: Viziune alternativă asupra mobilității electrice ultra-accesibile și esențiale apare prima dată în Autoblog.md.
