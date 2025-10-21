Fără ploi, doar soare blând de octombrie azi
UNIMEDIA, 21 octombrie 2025 07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, în general, o vreme stabilă în Moldova, fără precipitații semnificative și cu vizibilitate redusă dimineața din cauza ceții.
• • •
Acum 5 minute
07:40
„A fost cumpărată la licitație!” O motocicletă furată din Elveția, descoperită la Albița de polițiștii români # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit și reținut o motocicletă semnalată ca furată din Elveția. Aceasta va fi păstrată pentru continuarea cercetărilor.
Acum 15 minute
07:30
A murit „mama Erasmus”, profesoara italiană care a conceput programul de care au beneficiat milioane de studenți. Sofia Corradi avea 91 de ani # UNIMEDIA
Sofia Corradi, profesoară titulară de științe ale educației la Universitatea Roma Tre și cunoscută sub numele de „mama Erasmus”, s-a stins din viață la Roma, la vârsta de 91 de ani, scrie hotnews.ro.
Acum 30 minute
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, în general, o vreme stabilă în Moldova, fără precipitații semnificative și cu vizibilitate redusă dimineața din cauza ceții.
Acum o oră
07:10
Trump avertizează Hamas pentru încălcarea armistițiului: „Vor fi eradicați. Israelul ar interveni în 2 gminute dacă i-aș cere acest lucru” # UNIMEDIA
Donald Trump a avertizat luni că mișcarea Hamas va fi „eradicată” dacă încalcă acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, după schimburile de acuzații între Israel și Hamas privind încălcări ale armistițiului intrat în vigoare pe 10 octombrie, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:10
Ex-directoarea grădiniței de la Ciocana, condamnată într-un dosar de corupție, ar putea rămâne fără grad didactic. Perciun: Vom examina cazul la ședința Consiliului de Etică # UNIMEDIA
Fosta directoare a grădiniței nr.32 din sectorul Ciocana al capitalei, condamnată într-un dosar de corupție, ar putea rămâne fără grad didactic. Despre aceasta a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-o postare pe rețelele de socializare.
22:00
Bulgaria, dispusă să permită trecerea avionului lui Putin către Budapesta pentru întâlnirea cu Trump # UNIMEDIA
Bulgaria este pregătită să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta decide să se deplaseze la Budapesta, în Ungaria, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a anunțat luni ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, relatează Novinite.com, citată de hotnews.ro.
21:40
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că marţi, 21 octombrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
20:40
Șoferi vitezomani și beți la volan: Mii de amenzi, împărțite de polițiști în acest weekend # UNIMEDIA
Weekendul a fost unul „aglomerat” pentru polițiștii de patrulare. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultimele două zile, au fost documentate peste 4 500 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere.
20:20
Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare # UNIMEDIA
Un oraș vizitat de milioane de turiști anual va interzice închirierea de trotinete electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru „haosul” pe care îl provoacă pe trotuare, scrie digi24.ro.
20:20
Mai mulți locuitori ai capitalei rămân fără apă la robinet, mâine, 21 octombrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate. Vezi în știre adresele și graficul.
20:00
TVA-ul la importul autovehiculelor va fi amânat. Radu Marian: Va intra în vigoare odată cu aderarea țării noastre la UE # UNIMEDIA
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi amânată. Despre aceasta a anunțat deputatul PAS, Radu Marian. „Se va propune ca intrarea în vigoare a acestui regim să aibă loc la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană”, a menționat politicianul pe rețele.
19:50
Explozie la bordul unui vas care transporta GPL, în Golful Aden. Doi marinari sunt dați dispăruți. S-a emis o alertă de navigaţie # UNIMEDIA
O explozie la bordul petrolierului MV Falcon, care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), a declanșat o operațiune de salvare de amploare în Golful Aden. Doi membri ai echipajului sunt dați dispăruți, iar navele din zonă au fost avertizate de pericolul pentru navigație, scrie adevărul.ro.
19:40
Doliu la Centrul Sănătățiii Familiei „Galaxia”. Vicedirectorul Nicolae Frunza s-a stins din viață: „A fost un profesionist desăvârșit” # UNIMEDIA
Vice-directorul Centrului Sănătății Familiei „Galaxia”, Nicolae Frunza, s-a stins din viață ieri, 19 octombrie. Anunțul trist a fost făcut de administrația instituției pe rețelele de socializare.
19:10
Atenție, călători: Traficul rutier, suspendat pe două străzi din capitală. Cum va circula transportul public # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că în următoarele zile va fi suspendat traficul rutier pe două străzi din capitală. Este vorba despre str. Maria Dragan și str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici.
18:50
Pizza Hut Marea Britanie va închide 68 de restaurante după ce a intrat în insolvență. Angajații au fost trimiși acasă la mijlocul zilei # UNIMEDIA
Lanțul de restaurante Pizza Hut din Marea Britanie a intrat luni în insolvenţă, iar circa 68 de locaţii tip dine-in sunt în pericol de închidere, punând în risc sute de locuri de muncă, scrie adevărul.ro.
Acum 24 ore
18:40
Dealer la 18 ani: Un tânăr, reținut cu droguri de 1 mil. lei, pe care le cumpăra la Chișinău și le vindea în nordul țării. Ce riscă # UNIMEDIA
Un tânăr de doar 18 ani din municipiul Bălți este cercetat penal după ce polițiștii au descoperit că se ocupa cu distribuirea drogurilor sintetice în nordul Republicii Moldova. Drogurile, estimate la peste un milion de lei, erau procurate din Chișinău și plasate în locuri izolate, coordonatele fiind transmise prin Telegram.
18:10
F.C. Zimbru Chișinău anunță transferul fotbalistului argentinian, Thiago Ceijas, care a semnat din postura din jucător liber de contract. În vârstă de 24 de ani, mijlocașul s-a alăturat echipei de la Chișinău după despărțirea de Beroe (Bulgaria), club pentru care a evoluat în 30 de meciuri oficiale.
17:50
Freon ilegal în cabina camionului: Două butelii de agent refrigerant confiscate la Albița # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Albița investighează cazul unui bărbat cu cetățenie română și moldovenească, prins încercând să introducă în țară două butelii cu freon, fără autorizație.
17:20
Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy la Palatul Elysee. Fostul preşedinte, condamnat la 5 ani, va fi încarcerat marţi # UNIMEDIA
Preşedintele Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, prevăzută pentru marţi, scrie observatornews.ro.
17:00
(video) Tensiuni în timpul ședinței CMC: „- Nu-mi place cum prezidați, deloc! - Mie tot nu, când ați fost dvs. Așteptați!” # UNIMEDIA
Tensiuni în plenul Consiliului Municipal Chișinău: o discuție despre ordinea de luare a cuvântului a degenerat într-un schimb de replici tăioase între președinta ședinței, Ala Antoci și consilierul Chiril Moțpan, nemulțumit de modul în care aceasta conduce întrunirea.
16:30
Fiul unui fotbalist englez legendar a murit la 21 de ani, într-un accident de tractor: Era cel mai mic dintre cei doi copii # UNIMEDIA
Fiul legendarului fotbalist Stuart Pearce a murit tragic într-un accident cu tractorul, scrie Daily Mail, citat de hotnews.ro.
16:30
„Casa visurilor s-a transformat în coșmar”. Valerie Lungu și iubitul, situație disperată din cauza unei neînțelegeri: Ne-au lăsat baltă # UNIMEDIA
Influencerița Valerie Lungu și iubitul ei, Alex, pot răsufla, în sfârșit, ușurați: casa visurilor lor e aproape gata! După un an și nouă luni de muncă și bătăi de cap, Valerie și Alex Glika au reușit să se mute. Doar că, deși aveau totul planificat până la ultimul detaliu, realitatea de pe șantier i-a lovit din plin. S-au confruntat cu probleme serioase care și-au pus amprenta asupra lor. Au fost lăsați cu buza umflată de cei care ar fi trebuit să-i ajute, scrie cancan.ro.
16:20
Microinvest și Proparco își consolidează parteneriatul printr-un nou acord de finanțare în valoare de 15 milioane de euro # UNIMEDIA
Microinvest a încheiat cu succes un nou acord de finanțare cu Proparco, instituția de finanțare a sectorului privat din cadrul Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD Group). Prin acest împrumut de 15 milioane de euro, Microinvest își va consolida capacitatea de a susține întreprinderile micro, mici și mijlocii din Moldova, de a sprijini sectorul agricol și de a promova o creștere economică durabilă și incluzivă, cu accent pe sprijinirea femeilor, tinerilor și migranților.
16:00
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale vor merge curând în vacanța de toamnă care va dura 7 zile.
16:00
(foto) Noua obsesie de pe TikTok: Jucăriile care au eclipsat Labubu şi costă cât o vacanţă all inclusive # UNIMEDIA
O jucărie aparent banală de pluş a reușit să cucerească TikTok-ul și să transforme o companie britanică într-un imperiu de sute de milioane. În mod paradoxal, clienţii ţintă nu sunt copiii, ci adulţii tineri, nostalgici după copilărie, aşa numiţii Kidults, scrie adevarul.ro.
15:30
Șoferul Volkswagen-ului, implicat astăzi într-un accident la Buiucani, transportat la spital: Cum a avut loc impactul # UNIMEDIA
Șoferul Volkswagen-ului care a fost implicat astăzi într-un accident la Buiucani a fost transportat la spital. Potrivit Poliției, impactul a avut loc după ce aceasta a lovit un automobil de marca Ford, condus de un bărbat de 32 de ani, care ulterior a fost proiectat într-un obstacol.
15:30
(video) „Nu ne mai redirecționați la pagini!” O consilieră PAS către Vitiuc, la ședința CMC: Știm că sunteți buni la asta... # UNIMEDIA
În timpul ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 20 octombrie, consiliera PAS, Diana Roșca a criticat modul în care Primăria gestionează contractele de comodat ale Regiei Transport Electric, cerând clarificări despre modificările aduse. „Era normal să anexați aici ambele contracte… Și să nu ne mai redirecționați la pagini, noi știm că voi sunteți buni la asta”, s-a adresat aceasta către raport, Roman Vitiuc, șef al Direcției Generale Economie, Comerț și Turism.
15:20
Volodimir Zelenski a cerut prelungirea stării de urgență: Rada Supremă urmează să examineze proiectele de lege # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimr Zelenski a înaintat proiecte de lege către Rada Supremă (Parlamentul ucrainean) pentru prelungirea mobilizării și a legii marțiale cu 90 de zile, începând cu 5 noiembrie, scrie dig24.ro.
15:10
(video) Ședința CMC. Lebedinschi: Haideți să nu mai folosim cutuma asta aberantă. Ați pus la bătaie secretarul general # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
15:10
Interdicţia de a importa gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg, scrie digi24.ro.
15:10
Nicolae Botgros sau Zinaida Greceanîi? Cine va prezida ședința de constituire a noului Parlament, după ce liderul PCRM a refuzat # UNIMEDIA
Noua legislatură își începe activitatea pe 22 octombrie, iar ședința de constituire a Parlamentului va fi prezidată de decanul supleant de vârstă, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin, cel mai vârstnic deputat, a refuzat această onoare.
15:00
Ultima oră! Vladimir Plahotniuc rămâne după gratii încă 30 de zile. Decizia, luată în lipsa fostului lider PD # UNIMEDIA
Fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, rămâne în continuare după gratii. Magistrații au admis astăzi recursul procurorilor și au prelungit arestul cu încă 30 de zile.
14:50
(video) Constantin Țuțu, adus silit în fața instanței în dosarul de îmbogățire ilicită, însă ședința a fost amânată: Imagini din sala de judecată # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost adus forțat la o nouă ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită, scrie tv8.md.
14:40
Pană majoră de internet la nivel global: Sunt afectate site-uri, aplicații, jocuri online și servicii bancare # UNIMEDIA
O întrerupere majoră a rețelelor online a paralizat luni, 20 octombrie, zeci de site-uri web, aplicații și platforme de gaming, printre care se numără Amazon, Snapchat, Roblox sau Coinbase, scrie adevărul.ro.
14:30
(live/update) CMC continuă ședința. Lebedinschi: Haideți să nu mai folosim cutuma asta aberantă. Ați pus la bătaie secretarul general # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
14:30
(video) „Vă rog frumos, stimă și respect!”. Consilierii PAS, așteptați o oră la ședința CMC: Aplauze # UNIMEDIA
Consilierii fracțiunii PAS au întârziat cu o oră la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), din 20 octombrie, fiind întâmpinați la intrarea în sală cu aplauze de colegii săi.
14:20
(video) Situație periculoasă în trafic: Un BMW a ieșit pe contrasens, a depășit o mașină, apoi a frânat brusc, provocând un accident. Șoferul care l-a lovit din spate avea cameră de bord # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs pe strada Ion Pelivan din capitală, după ce șoferul unui BMW a efectuat o manevră periculoasă în trafic. Acesta a depășit o altă mașină, fără a semnaliza, apoi a frânat brusc în fața acesteia.
14:00
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, a publicat pe pagina sa un editorial, în care vorbește despre alegerile care au trecut și despre rolul opoziției. În opinia sa, nu Partidul Acţiune şi Solidaritate a câştigat alegerile, ci opoziţia le-a pierdut.
13:50
Un fost angajat al ASP, reținut de CNA în dosarul permiselor de conducere, la Călărași: Ofițerii au descins cu percheziții și la Ungheni # UNIMEDIA
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, în cadrul cauzei penale ce vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al CNA.
13:30
(video) Un Volkswagen și un Ford Fusion, boțite într-un accident la Buiucani: Ambulanța, la fața locului # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc acum câteva clipe pe o stradă din sectorul Buiucani. Potrivit imaginilor, la fața locului a venit o ambulanță.
13:20
(live/update) CMC continuă ședința: Aleșii PAS, întâmpinați cu aplauze în sală, după o oră de întârziere # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
13:10
Tensiuni între statele UE din cauza vizitei lui Putin în Ungaria: „Nu există loc pentru criminali de război în Europa” # UNIMEDIA
Liderul rus Vladimir Putin ar trebui împiedicat să participe la negocierile de mare importanță menite să înghețe războiul din Ucraina, a avertizat unul dintre cei mai importanți diplomați europeni, după ce președintele american Donald Trump a sugerat Ungaria ca țară gazdă, scrie adevarul.ro.
13:10
(video) „Vă regăsiți în noul Guvern sau conferința a fost de „La revedere”? Ala Nemerenco: Se va decide astăzi, după-amiază # UNIMEDIA
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a evitat să spună dacă se va regăsi în noul Guvern, menționând că decizia urmează să fie luată în cursul zilei de astăzi. „Este decizia politicienilor referitor la cine va fi viitorul ministru. Dacă o să am informații, vă promit că le voi face publice”, a declarat Nemerenco în cadrul conferinței de totalizare a activităților desfășurate în cei patru ani de mandat.
12:50
(live) CMC continuă ședința: Ce subiecte au mai rămas pe agenda aleșilor, după 2 zile de dezbateri # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețuri noi la carburanți pentru mâine, 21 octombrie. Astfel, un litru de motorina va fi mai ieftin cu 3 bani, iar prețul benzinei crește cu un ban.
12:40
„Autonomia avocaturii nu este negociabilă”: UARM ripostează dur la declarațiile Maiei Sandu despre vettingul apărătorilor: O ingerință directă în exercitarea profesiei # UNIMEDIA
Uniunea Avocaților din Republica Moldova critică declarațiile recente ale președintei Maia Sandu privind posibilitatea aplicării unui proces de vetting pentru avocați, calificând o astfel de inițiativă drept „ilegală și periculoasă pentru democrație”. „Orice tentativă de control extern asupra profesiei constituie o ingerință în autonomia avocaturii și o amenințare la adresa dreptului la apărare. Astfel de practici ar apropia Republica Moldova de statele nedemocratice și ar pune în pericol parcursul său european”, notează UARM.
12:40
(live) CMC continuă ședința: Ce subiecte au mai rămas pe agenda aleșilor, duă 2 zile de dezbateri # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) continuă astăzi, 20 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte care urmează a fi examinate.
12:30
„Ai pupat Satana”: Alina Stoianov povestește despre experiența sa alături de Till, după ce a apărut semidezgolită în videoclipul „Prostitution”, care a scandalizat societatea # UNIMEDIA
Videoclipul piesei „Porstitution” al solistului trupei Rammstein, Till Lindemann, filmat recent la Chișinău, a stârnit reacții intense în societate, La rândul său, actrița Alina Stoianov a vorbit despre experiența sa de filmare alături Till, în care apare în scene intense, inclusiv secvențe în care este semidezgolită.
12:10
„Să nu faceți politică, dar politici pentru toți”: Mesajul lui Ceban pentru viitorul premier # UNIMEDIA
Edilul Ion Ceban a adresat, în cadrul ședinței Primăriei Chișinău, un mesaj viitorului premier. „Tare vreau să cred că și vin cu un sfat pentru viitorul premier, dar și miniștri - să nu facă politică, ci politici pentru toți cetățenii în mod egal”, a menționat Ceban.
12:00
Angajatul Penitenciarului 13, care a ajutat o deținută ucraineană să fugă, condamnat la 3 ani: Ar fi făcut-o „din milă”. Cum a pregătit evadarea # UNIMEDIA
Un ofițer de la Penitenciarul nr. 13 a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de transmiterea ilegală de obiecte interzise unei deținute ucrainene și facilitarea evadării acesteia.
