(live) CSP, în ședință: Raportul comisiei de evaluare a procurorului Mihail Ivanov, examinat cu ușile închise
UNIMEDIA, 21 octombrie 2025 10:30
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 21 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi fugurează 10 subiecte, dintre care șase sunt contestații
Acum 5 minute
10:50
Noapte de coșmar la Bălți: 20 de persoane, dintre care 5 copii, evacuate de salvatori, după ce un apartament de la etajul 5 a luat foc. Propietarul a sărit pe geam pentru a se salva # UNIMEDIA
Douăzeci de persoane, dintre care 5 copii au fost evacuați de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Bălți. Potrivit informațiilor, propietarul apartamentului fiind în stare de șoc a sărit de pe geam pentru a se proteja de foc.
Acum 30 minute
10:30
10:30
Accident șocant la Orhei: Un pieton a murit, după ce o scară metalică aflată într-o remorcă a căzut peste el # UNIMEDIA
Un bărbat de 72 de ani a murit după ce o scară metalică aflată într-o remorcă a căzut peste el. Potrivit informațiilor, remorca era tractată de un Peugeot care era condus de un bărbat care nu deține permis de conducere.
Acum o oră
10:20
Ultima oră! Ala Nemerenco nu se regăsește pe lista noului Guvern. Postarea făcută de ministra Sănătății # UNIMEDIA
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, nu figurează în lista noului Cabinet de miniștri. Un anunț în acest sens a fost făcut de aceasta, după mai bine de patru ani în fruntea Ministerului Sănătății.
10:10
10:10
10:00
Un bărbat de 31 de ani s-a izbit cu BMW-ul într-un copac, la Edineț: Șoferul, scos de salvatori dintre fiare # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 20 octombrie într-o localitate din raionul Edineț. Potrivit informațiilor, șoferul unui BMW a rămas blocat între fiare, după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina într-un copac.
Acum 2 ore
09:50
(live) CSM, în ședință extraordinară: O sesizare a PG referitor la pornirea urmăririi penale a unui judecător, pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 21 octombrie, într-o nouă ședință extraordinară. Pe ordinea de zi figurează 17 subiecte.
09:40
Atac aerian cu bombe ghidate asupra Harkovului: Explozii și incendii devastatoare în două cartiere, 9 persoane au fost rănite # UNIMEDIA
Orașul Harkov a fost vizat în noaptea de 21 octombrie de un atac cu bombe aeriene ghidate (KAB) lansate de armata rusă, provocând pagube semnificative și rănirea mai multor persoane, scrie adevarul.ro.
09:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 21 octombrie, într-o nouă ședință extraordinară. Pe ordinea de zi figurează 17 subiecte.
09:30
09:20
(video) „A pornit într-o nouă cursă, printre nori”. Prietenii motociclistului de 19 ani, care s-a izbit mortal de un gard la Călărași, cu mesaje răvășitoare: „Drum bun spre cer, Ionel” # UNIMEDIA
Doliu la Călărași, după moartea tragică a motociclistului de doar 19 ani. Comunitatea este cutremurată, iar rețelele sociale s-au umplut de mesaje răvășitoare din partea prietenilor și cunoscuților tânărului: „Drum bun spre cer, Ionel.”
09:10
Volvo Cars: Centura de siguranță multi-adaptivă, care va debuta în noul EX60, a fost desemnată una dintre cele mai bune invenții ale anului 2025 de către TIME # UNIMEDIA
Prima centură de siguranță multi-adaptivă din lume, creată de Volvo Cars, va debuta în SUV-ul complet electric Volvo EX60 și a fost recunoscută de revista TIME drept una dintre „Cele mai bune invenții ale anului 2025”.
09:00
Pe 21 octombrie, istoria a fost marcată de inaugurarea școlilor din Blaj în 1754 și de victoria britanică la Trafalgar în 1805.
Acum 4 ore
08:50
Doliu la Centrul „Galaxia”. Vicedirectorul Nicolae Frunza s-a stins din viață: „A fost un profesionist desăvârșit” # UNIMEDIA
Vice-directorul Centrului Sănătății Familiei „Galaxia”, Nicolae Frunza, s-a stins din viață ieri, 19 octombrie. Anunțul trist a fost făcut de administrația instituției pe rețelele de socializare.
08:50
08:50
(video) Bolea, dezvăluiri despre cum va arăta noul Guvern: Patru miniștri își păstrează fotoliile # UNIMEDIA
Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a afirmat că își va păstra funcția și în noul Cabinet de Miniștri. Potrivit oficialului, alți trei colegi își vor continua activitatea în aceleași instituții. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1.
08:40
Doliu în lumea şahului: Marele maestru Daniel Naroditsky a murit la 29 de ani. Ultimul videoclip de pe YouTube # UNIMEDIA
Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a murit pe neașteptate la vârsta de 29 de ani, a anunțat familia sa într-un comunicat emis luni de clubul său, Centrul de Șah Charlotte. Apropiaţii săi nu au precizat nicio dată și nicio cauză a decesului, scrie observatornews.ro.
08:30
Racii întâmpină surprize care le schimbă perspectiva, iar nativii Berbec sunt sfătuiți să evite riscurile: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Alinierile planetare importante de astăzi oferă oportunități de vindecare și introspecție. Fiecare semn zodiacal va fi ghidat de arhetipurile astrologice în căutarea echilibrului între muncă și viața personală.
08:10
08:10
Ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că, indiferent cine va prelua acest portofoliu, este important ca reformele începute în cadrul instituției să fie continuate. Oficialul nu a precizat dacă își va păstra funcția, menționând că următorul prim-ministru are dreptul să-și formeze propria echipă. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
„A fost cumpărată la licitație!” O motocicletă furată din Elveția, descoperită la Albița de polițiștii români # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit și reținut o motocicletă semnalată ca furată din Elveția. Aceasta va fi păstrată pentru continuarea cercetărilor.
07:30
A murit „mama Erasmus”, profesoara italiană care a conceput programul de care au beneficiat milioane de studenți. Sofia Corradi avea 91 de ani # UNIMEDIA
Sofia Corradi, profesoară titulară de științe ale educației la Universitatea Roma Tre și cunoscută sub numele de „mama Erasmus”, s-a stins din viață la Roma, la vârsta de 91 de ani, scrie hotnews.ro.
07:20
07:10
Trump avertizează Hamas pentru încălcarea armistițiului: „Vor fi eradicați. Israelul ar interveni în 2 gminute dacă i-aș cere acest lucru” # UNIMEDIA
Donald Trump a avertizat luni că mișcarea Hamas va fi „eradicată” dacă încalcă acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, după schimburile de acuzații între Israel și Hamas privind încălcări ale armistițiului intrat în vigoare pe 10 octombrie, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:10
Ex-directoarea grădiniței de la Ciocana, condamnată într-un dosar de corupție, ar putea rămâne fără grad didactic. Perciun: Vom examina cazul la ședința Consiliului de Etică # UNIMEDIA
Fosta directoare a grădiniței nr.32 din sectorul Ciocana al capitalei, condamnată într-un dosar de corupție, ar putea rămâne fără grad didactic. Despre aceasta a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-o postare pe rețelele de socializare.
22:00
Bulgaria, dispusă să permită trecerea avionului lui Putin către Budapesta pentru întâlnirea cu Trump # UNIMEDIA
Bulgaria este pregătită să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta decide să se deplaseze la Budapesta, în Ungaria, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a anunțat luni ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, relatează Novinite.com, citată de hotnews.ro.
Acum 24 ore
21:40
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că marţi, 21 octombrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
20:40
Șoferi vitezomani și beți la volan: Mii de amenzi, împărțite de polițiști în acest weekend # UNIMEDIA
Weekendul a fost unul „aglomerat” pentru polițiștii de patrulare. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultimele două zile, au fost documentate peste 4 500 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere.
20:20
Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare # UNIMEDIA
Un oraș vizitat de milioane de turiști anual va interzice închirierea de trotinete electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru „haosul” pe care îl provoacă pe trotuare, scrie digi24.ro.
20:20
Mai mulți locuitori ai capitalei rămân fără apă la robinet, mâine, 21 octombrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate. Vezi în știre adresele și graficul.
20:00
TVA-ul la importul autovehiculelor va fi amânat. Radu Marian: Va intra în vigoare odată cu aderarea țării noastre la UE # UNIMEDIA
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi amânată. Despre aceasta a anunțat deputatul PAS, Radu Marian. „Se va propune ca intrarea în vigoare a acestui regim să aibă loc la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană”, a menționat politicianul pe rețele.
19:50
Explozie la bordul unui vas care transporta GPL, în Golful Aden. Doi marinari sunt dați dispăruți. S-a emis o alertă de navigaţie # UNIMEDIA
O explozie la bordul petrolierului MV Falcon, care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), a declanșat o operațiune de salvare de amploare în Golful Aden. Doi membri ai echipajului sunt dați dispăruți, iar navele din zonă au fost avertizate de pericolul pentru navigație, scrie adevărul.ro.
19:40
Doliu la Centrul Sănătățiii Familiei „Galaxia”. Vicedirectorul Nicolae Frunza s-a stins din viață: „A fost un profesionist desăvârșit” # UNIMEDIA
Vice-directorul Centrului Sănătății Familiei „Galaxia”, Nicolae Frunza, s-a stins din viață ieri, 19 octombrie. Anunțul trist a fost făcut de administrația instituției pe rețelele de socializare.
19:10
Atenție, călători: Traficul rutier, suspendat pe două străzi din capitală. Cum va circula transportul public # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că în următoarele zile va fi suspendat traficul rutier pe două străzi din capitală. Este vorba despre str. Maria Dragan și str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici.
18:50
Pizza Hut Marea Britanie va închide 68 de restaurante după ce a intrat în insolvență. Angajații au fost trimiși acasă la mijlocul zilei # UNIMEDIA
Lanțul de restaurante Pizza Hut din Marea Britanie a intrat luni în insolvenţă, iar circa 68 de locaţii tip dine-in sunt în pericol de închidere, punând în risc sute de locuri de muncă, scrie adevărul.ro.
18:40
Dealer la 18 ani: Un tânăr, reținut cu droguri de 1 mil. lei, pe care le cumpăra la Chișinău și le vindea în nordul țării. Ce riscă # UNIMEDIA
Un tânăr de doar 18 ani din municipiul Bălți este cercetat penal după ce polițiștii au descoperit că se ocupa cu distribuirea drogurilor sintetice în nordul Republicii Moldova. Drogurile, estimate la peste un milion de lei, erau procurate din Chișinău și plasate în locuri izolate, coordonatele fiind transmise prin Telegram.
18:10
F.C. Zimbru Chișinău anunță transferul fotbalistului argentinian, Thiago Ceijas, care a semnat din postura din jucător liber de contract. În vârstă de 24 de ani, mijlocașul s-a alăturat echipei de la Chișinău după despărțirea de Beroe (Bulgaria), club pentru care a evoluat în 30 de meciuri oficiale.
17:50
Freon ilegal în cabina camionului: Două butelii de agent refrigerant confiscate la Albița # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Albița investighează cazul unui bărbat cu cetățenie română și moldovenească, prins încercând să introducă în țară două butelii cu freon, fără autorizație.
17:20
Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy la Palatul Elysee. Fostul preşedinte, condamnat la 5 ani, va fi încarcerat marţi # UNIMEDIA
Preşedintele Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, prevăzută pentru marţi, scrie observatornews.ro.
17:00
(video) Tensiuni în timpul ședinței CMC: „- Nu-mi place cum prezidați, deloc! - Mie tot nu, când ați fost dvs. Așteptați!” # UNIMEDIA
Tensiuni în plenul Consiliului Municipal Chișinău: o discuție despre ordinea de luare a cuvântului a degenerat într-un schimb de replici tăioase între președinta ședinței, Ala Antoci și consilierul Chiril Moțpan, nemulțumit de modul în care aceasta conduce întrunirea.
16:30
Fiul unui fotbalist englez legendar a murit la 21 de ani, într-un accident de tractor: Era cel mai mic dintre cei doi copii # UNIMEDIA
Fiul legendarului fotbalist Stuart Pearce a murit tragic într-un accident cu tractorul, scrie Daily Mail, citat de hotnews.ro.
16:30
„Casa visurilor s-a transformat în coșmar”. Valerie Lungu și iubitul, situație disperată din cauza unei neînțelegeri: Ne-au lăsat baltă # UNIMEDIA
Influencerița Valerie Lungu și iubitul ei, Alex, pot răsufla, în sfârșit, ușurați: casa visurilor lor e aproape gata! După un an și nouă luni de muncă și bătăi de cap, Valerie și Alex Glika au reușit să se mute. Doar că, deși aveau totul planificat până la ultimul detaliu, realitatea de pe șantier i-a lovit din plin. S-au confruntat cu probleme serioase care și-au pus amprenta asupra lor. Au fost lăsați cu buza umflată de cei care ar fi trebuit să-i ajute, scrie cancan.ro.
16:20
Microinvest și Proparco își consolidează parteneriatul printr-un nou acord de finanțare în valoare de 15 milioane de euro # UNIMEDIA
Microinvest a încheiat cu succes un nou acord de finanțare cu Proparco, instituția de finanțare a sectorului privat din cadrul Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD Group). Prin acest împrumut de 15 milioane de euro, Microinvest își va consolida capacitatea de a susține întreprinderile micro, mici și mijlocii din Moldova, de a sprijini sectorul agricol și de a promova o creștere economică durabilă și incluzivă, cu accent pe sprijinirea femeilor, tinerilor și migranților.
16:00
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale vor merge curând în vacanța de toamnă care va dura 7 zile.
16:00
(foto) Noua obsesie de pe TikTok: Jucăriile care au eclipsat Labubu şi costă cât o vacanţă all inclusive # UNIMEDIA
O jucărie aparent banală de pluş a reușit să cucerească TikTok-ul și să transforme o companie britanică într-un imperiu de sute de milioane. În mod paradoxal, clienţii ţintă nu sunt copiii, ci adulţii tineri, nostalgici după copilărie, aşa numiţii Kidults, scrie adevarul.ro.
15:30
Șoferul Volkswagen-ului, implicat astăzi într-un accident la Buiucani, transportat la spital: Cum a avut loc impactul # UNIMEDIA
Șoferul Volkswagen-ului care a fost implicat astăzi într-un accident la Buiucani a fost transportat la spital. Potrivit Poliției, impactul a avut loc după ce aceasta a lovit un automobil de marca Ford, condus de un bărbat de 32 de ani, care ulterior a fost proiectat într-un obstacol.
15:30
(video) „Nu ne mai redirecționați la pagini!” O consilieră PAS către Vitiuc, la ședința CMC: Știm că sunteți buni la asta... # UNIMEDIA
În timpul ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 20 octombrie, consiliera PAS, Diana Roșca a criticat modul în care Primăria gestionează contractele de comodat ale Regiei Transport Electric, cerând clarificări despre modificările aduse. „Era normal să anexați aici ambele contracte… Și să nu ne mai redirecționați la pagini, noi știm că voi sunteți buni la asta”, s-a adresat aceasta către raport, Roman Vitiuc, șef al Direcției Generale Economie, Comerț și Turism.
15:20
Volodimir Zelenski a cerut prelungirea stării de urgență: Rada Supremă urmează să examineze proiectele de lege # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimr Zelenski a înaintat proiecte de lege către Rada Supremă (Parlamentul ucrainean) pentru prelungirea mobilizării și a legii marțiale cu 90 de zile, începând cu 5 noiembrie, scrie dig24.ro.
