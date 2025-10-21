(live) CSP, în ședință: Raportul comisiei de evaluare a procurorului Mihail Ivanov, examinat cu ușile închise

15:30

În timpul ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 20 octombrie, consiliera PAS, Diana Roșca a criticat modul în care Primăria gestionează contractele de comodat ale Regiei Transport Electric, cerând clarificări despre modificările aduse. „Era normal să anexați aici ambele contracte… Și să nu ne mai redirecționați la pagini, noi știm că voi sunteți buni la asta”, s-a adresat aceasta către raport, Roman Vitiuc, șef al Direcției Generale Economie, Comerț și Turism.