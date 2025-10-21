Incendiu la cea mai mare rafinărie din Ungaria: Guvernul lui Orban ar putea apela la rezervele strategice de combustibil

11:50

După divorțul de Elena Vîșcu, CRBL nu a stat prea mult pe tușă, iar la două luni de la anunțul despărțirii s-a afișat cu noua iubită. Cea care l-a cucerit pe artiste este Olga Guțanu, o tânără de 24 de ani. De ceva timp aceștia formează un cuplu și pare că relația lor merge cât se poate de bine. Însă, începuturile ei nu au fost prea ușoare, mai ales pentru Olga. Mama tinerei nu a fost de acord cu relația și chiar nu i-a mai vorbit o bună perioadă, scrie cancan.ro.