Canadianul Hayden Zablotny a câștigat competiția Red Bull Rampage chiar la debut
Radio Moldova, 20 octombrie 2025 23:10
Adrenalină la maximum și show de zile mari la o nouă ediție a competiției „Red Bull Rampage”. Vedetele din free-ride mountain-biking, dar și sportivi nou-veniți, au concurat pentru titlul de campion în localitatea Virgin din statul american Utah.
• • •
23:10
22:40
Componența viitorului Guvernă, stabilită spre sfârșitul acestei săptămâni. Alexandru Munteanu: „Vor fi schimbări” # Radio Moldova
Unii membrii ai Guvernului condus de Dorin Recean se vor regăsi și în viitorul Cabinet de miniștri. Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, anunță că vor fi și „schimbări”, iar lucrurile vor fi mai „clare” către sfârșitul acestei săptămâni.
22:20
Noul Guvern al R. Moldova, învestit la sfârșitul lunii octombrie. Vladimir Bolea își va continua activitatea în Executiv # Radio Moldova
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern la sfârșitul lunii octombrie, a anunțat viceprim-ministrul în exercițiu Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării regionale, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova1. Oficialul a declarat că a avut deja o întrevedere cu candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, iar discuțiile au vizat proiectele din domeniul infrastructurii.
22:10
Director România Energy Center: UE accelerează eliminarea dependenței de gazul rusesc # Radio Moldova
Miniștrii Energiei din UE, reuniți la Luxemburg pe 20 octombrie curent, au decis eliminarea importurilor de gaze rusești până în 2028 , conform planului REPowerEU, și au discutat despre securitatea energetică a Republicii Moldova și Ucrainei. Eugenia Gusilov, director al România Energy Center, a atras atenția, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra complexității tranziției energetice și a constatat că, în ciuda rezistenței unor state-membre, Bruxelles-ul va impune interdicții pentru gazele rusești, solicitând planuri obligatorii de diversificare energetică.
21:50
Satul Congaz din autonomia găgăuză a răsunat de muzică și dans. Acolo s-a desfășurat un festival care a scos în evidență coloritul și diversitatea tradițiilor din sudul țării. Pe aceeași scenă au evoluat 20 de ansambluri de dansuri moldovenești, bulgărești și ucrainene.
21:20
Șase zile de magie teatrală la „United Shakespeare”: festivalul s-a încheiat cu „Hamlet” în regia lui Declan Donnellan # Radio Moldova
Festivalul Internațional „United Shakespeare” de la Chișinău s-a încheiat după șase zile de spectacole internaționale. Publicul a avut ocazia să urmărească producții teatrale din România, Ucraina, Marea Britanie, Spania, Italia și Republica Moldova. Evenimentul s-a încheiat cu spectacolul „Hamlet”, regizat de britanicul Declan Donnellan, o producție a Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova.
20:30
Aplicarea TVA la importul autoturismelor va fi amânată: noul termen - aderarea la UE # Radio Moldova
Intrarea în vigoare a impozitării sub formă de TVA la importul autoturismelor în Republica Moldova va fi amânată. Anunțul a fost făcut pe Telegram de către deputatul PAS Radu Marian. Se va propune ca intrarea în vigoare a acestui regim să aibă loc la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană.
20:30
Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, detalii despre viitorul Guvern: „Vor fi schimbări” # Radio Moldova
Unii membrii au Guvernului condus de Dorin Recean se vor regăsi și în viitorul Cabinet de miniștri. Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, anunță că vor fi și „schimbări”, iar lucrurile fi „clare” către sfârșitul acestei săptămâni.
20:00
Constantin Țuțu, reținut anterior în Grecia alături de Vladimir Plahotniuc, a fost adus luni în fața instanței, escortat de mascații de la „Fulger”. Acesta se declară în continuare nevinovat. Procurorii consideră că apărarea încearcă să tergiverseze procesul de judecată.
19:20
Rezerve pentru doar câteva zile: șase regiuni rusești, în pragul colapsului financiar # Radio Moldova
O criză bugetară de proporții se apropie de mai multe regiuni ale Rusiei, care în 2025 s-au confruntat cu o scădere semnificativă a veniturilor din taxe și au fost nevoite să își folosească toate rezervele pentru a acoperi obligațiile de cheltuieli. La 1 septembrie, șase subiecți ai Federației Ruse aveau în conturi bancare sume ce acopereau mai puțin de 1% din bugetul aprobat pentru anul în curs - adică fonduri suficiente doar pentru 2-3 zile de cheltuieli, potrivit datelor agenției de rating „Expert RA”, citate de publicația The Moscow Times.
19:00
Tenismenii Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud și Daniil Medvedev speră să se califice la Turneul Campionilor # Radio Moldova
Canadianul Felix Auger-Aliassime, norvegianul Casper Ruud și Daniil Medvedev, tenismen care evoluează sub drapel neutru, continuă să spere în calificarea la Turneul Campionilor, ce va avea loc la Torino în perioada 9 - 16 noiembrie, deși nu au progresat prea mult în clasamentul jucătorilor profesioniști de tenis, dat publicității luni, 20 octombrie.
18:20
Pentru ca Rusia să ocupe complet regiunile Luhansk, Donețk, Herson și Zaporijjie, acțiunile militare ar trebui să continue până în iunie 2030, având în vedere actualul ritm de avansare a armatei ruse. Totodată, pentru ocuparea întregului teritoriu al Ucrainei, ar fi necesari încă 103 ani, arată estimările The Economist.
18:00
Nicio cerere nu a fost depusă încă pentru a oferi acces avionului lui Putin la spațiul aerian al României, Oana Țoiu # Radio Moldova
Niciun zbor nu a fost confirmat și nicio cerere nu a fost depusă deocamdată pentru a oferi acces la spațiul aerian al României președintelui rus Vladimir Putin, ca să ajungă la Budapesta, a declarat ministra de Externe de la București, Oana Țoiu.
17:50
INTERVIU | Rezerviștii, familiarizați periodic cu noul echipament din dotarea Armatei Naționale: Ce scop urmăresc autoritățile # Radio Moldova
Ministerul Apărării organizează, periodic, exerciții de instruire pentru rezerviști cu scopul de a menține pregătirea militară a cetățenilor care au făcut serviciul militar sau au o specialitate relevantă pentru apărarea națională. Autoritățile susțin că aceste activități contribuie la consolidarea capacității de reacție a Forțelor Armate și la întărirea securității în situații de criză.
17:20
„Trădare” și „terorism” - acuzațiile preferate ale justiției ruse în timpul războiului, spun apărătorii drepturilor omului # Radio Moldova
În primele șase luni ale anului 2025, în Rusia au fost condamnați 105 oameni în baza articolului privind trădarea de stat (articolul 275 din Codul Penal al Federației Ruse), potrivit calculelor realizate de Sever.Realii pe baza datelor Curții Supreme de la Moscova, transmite Currenttime.tv.
16:50
Pentru ca o donație destinată unei instituții de învățământ să nu fie interpretată drept mită, aceasta trebuie să respecte procedurile legale. Într-un reportaj realizat de jurnalista Alina Chiperi, pentru emisiunea „Zi de zi”, de la Radio Moldova, Angela Prisăcaru, șefă adjunctă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării, a explicat cum pot părinții sprijini în mod transparent școlile și grădinițele.
16:40
Chișinăuienii, rugați să semnaleze cazurile boschetarilor: 27 de persoane fără adăpost, internate cu suspiciuni de tuberculoză # Radio Moldova
Chișinăuienii sunt îndemnați să raporteze reprezentanților Centrului municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil cazurile persoanelor aflate în dificultate sau care necesită sprijin. Unele dintre acestea ajung în situații critice, necesitând spitalizare de urgență atât din cauza stării de sănătate precare, cât și a riscului pe care îl pot prezenta pentru cei din jur. Pe parcursul anului curent, echipa mobilă a Centrului a transportat 27 de astfel de persoane la spital, cu suspiciuni de tuberculoză.
16:20
Solidaritate cu jurnalista Elena Celac de la Radio Moldova Comrat. Un grup de organizații media cere intervenția autorităților # Radio Moldova
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și alte opt organizații de media condamnă campania de hărțuire online la adresa jurnalistei Elena Celac de la Radio Moldova Comrat și solicită organelor de drept să sancționeze autorii injuriilor și atacurilor verbale. Potrivit declarației comune, jurnalista a devenit ținta unor injurii, etichetări jignitoare și acuzații nefondate lansate pe rețelele sociale, după o emisiune în care deputatul Adunării Populare de la Comrat, Nicolai Dudoglo, a părăsit studioul drept reacție la solicitarea moderatoarei de a-și susține afirmațiile cu probe.
16:20
Chișinăul se pregătește pentru iarnă: utilaje verificate și materiale antiderapante stocate # Radio Moldova
Autoritățile municipale din Chișinău anunță că serviciile responsabile sunt pregătite să acționeze în caz de ninsori și polei. Întreprinderile municipale dispun de echipamentele necesare de intervenție, iar stocurile de material antiderapant sunt în proces de completare.
16:10
Programul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025–2026 a fost stabilit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Toate probele vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină sau centrul de examen în care se desfășoară.
16:10
Comisara europeană Marta Kos: Progresele R. Moldova vor fi evaluate în raportul anual al Comisiei Europene în această toamnă # Radio Moldova
Autoritățile Republicii Moldova sunt încurajate să mențină ritmul implementării reformelor necesare pentru avansarea în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la întrevederea cu viceprim-ministrul în exercițiu, Mihai Popșoi, desfășurată luni, 20 octombrie, în marja reuniunii miniștrilor Afacerilor Externe privind securitatea și conectivitatea interregională.
16:00
Socialista Greceanîi revine la tribuna Legislativului, după refuzul lui Nicolae Botgros de a prezida ședința de constituire a noului Legislativ # Radio Moldova
Ședința de constituire a noului Parlament, care va avea loc pe 22 octombrie curent, va fi prezidată de socialista Zinaida Greceanîi, după refuzul decanului de vârstă, Vladimir Voronin (84 de ani), și al dirijorului Nicolae Botgros (73 de ani).
15:50
Expert militar, despre atenționările cancelarului Merz: „Rusia nu s-ar opri la Republica Moldova” # Radio Moldova
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia „în 24 de ore” dacă Kievul ar înceta luptele și ar ceda teritoriile sale Federației Ruse, consideră cancelarul german Friedrich Merz, care a avertizat însă că o altă țară, cum ar fi Republica Moldova, ar putea deveni următoarea țintă a Moscovei. Analistul moldovean Artur Leșcu, expert militar WatchDog.MD, a comentat în context că, dacă nu va fi oprită, Rusia nu se va opri nici la granițele Ucrainei, nici la Republica Moldova.
15:40
Echipa națională de fotbal a Suediei are un nou selecționer. În urma rezultatelor dezastruoase din preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026, danezul Jon Dahl-Tomasson a fost demis. În locul acestuia, la timonă a fost instalat un tehnician cu experiență în fotbalul englez - Graham Potter. Antrenorul de 50 de ani va conduce selecționata Suediei în ultimele două meciuri din calificări: cu Elveția în deplasare și cu Slovenia pe teren propriu, dar și în eventualele partide din play-off în luna martie a anului viitor.
15:20
15:10
UE va interzice definitiv importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027 # Radio Moldova
Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană (UE) au convenit asupra poziției de negociere privind un nou regulament care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, cu aplicare integrală de la 1 ianuarie 2028. Măsura este parte a planului REPowerEU, menit să reducă dependența energetică a UE. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii ministeriale de profil a Consiliului, care se desfășoară luni, 20 octombrie, la Bruxelles.
15:00
Vladimir Plahotniuc, încă 30 de zile în arest preventiv. Procurorii spun că riscurile inițiale rămân valabile # Radio Moldova
Vladimir Plahotniuc va sta încă 30 de zile în arest preventiv. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis luni, 20 octombrie, demersul procurorilor anticorupție și au dispus prelungirea mandatului de arest pe numele fostului lider al Partidului Democrat.
15:00
Salariile mici și programul solicitant ar putea lăsa instituțiile educaționale din Chișinău fără bucătari # Radio Moldova
Chișinăul s-ar putea confrunta, în câțiva ani, cu o penurie semnificativă de bucătari în instituțiile educaționale. Acest lucru se datorează, în principal, vârstei înaintate a personalului actual, precum și salariilor mici, în condițiile unui program solicitant și ale unui volum mare de muncă.
14:40
„Avocații nu sunt funcționari publici”: UARM critică dur propunerea Maiei Sandu privind un eventual vetting în cazul apărătorilor # Radio Moldova
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) critică în termeni duri ideea președintei Maia Sandu potrivit căreia și avocații ar trebui să fie supuși evaluării externe, la fel ca judecătorii și procurorii. Instituția califică propunerea ca fiind „o ingerință directă în activitatea profesională a apărătorilor” și afirmă că „introducerea unui asemenea mecanism ar contraveni principiilor statului de drept și dreptului constituțional la apărare”.
14:40
Bărbat condamnat la 15 ani de închisoare după ce a rănit dintr-o armă un bărbat pe strada Ismail # Radio Moldova
Un bărbat din Chișinău, care a deschis focul în stradă și a rănit un vecin beat, în aprilie anul trecut, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis. Sentința i-a fost aplicată pentru tentativă de omor, la care s-a adăugat parțial o pedeapsă neexecutată anterior pentru o infracțiune legată de droguri.
14:30
Reacția lui Trump la proteste: „Regele” din avionul de luptă aruncă noroi pe adversari # Radio Moldova
Donald Trump a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care este prezentat pilotând un avion de vânătoare cu inscripția „Regele Trump”. Pe cap poartă o coroană, iar în timp ce zboară deasupra protestatarilor din New York, avionul aruncă peste ei noroi, scrie Meduza Live.
14:20
Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. După ce a câștigat etapele disputate în orașul croat Poreț și în cel grecesc Katerini, sportiva originară din Sărăteni, raionul Leova, și-a încheiat evoluția la Campionatele Mondialele la lupte pe plajă cu o victorie în ultima etapă, ce a avut loc în orașul Alexandria din Egipt.
14:00
Cancerul mamar începe silențios: circa 12 mii de femei sunt la evidența medicilor oncologi în Republica Moldova # Radio Moldova
Tot mai multe femei din Republica Moldova sunt diagnosticate anual cu cancer mamar, una dintre cele mai agresive, dar și tratabile forme de cancer, dacă este descoperită în stadiu incipient. În 2024, peste 1.200 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar, iar în prezent, aproximativ 12 mii de paciente se află la evidența medicilor oncologi. Specialiștii avertizează că boala este asimptomatică la început, iar controlul preventiv, efectuat o dată la șase luni sau un an, poate salva vieți.
13:50
Neînțelegerile dintre Ion Ceban și consilierii municipali vizavi de bugetul Chișinăului pentru 2025 continuă: „Primarul a pierdut încrederea” # Radio Moldova
Anul 2025 se va încheia peste două luni și câteva zile, iar municipiul Chișinău nu are nici acum un buget aprobat. După eșuarea celei de-a opta tentative de a vota bugetul pentru anul 2025, primarul capitalei, Ion Ceban, a acuzat din nou consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ai Partidului Socialiștilor (PSRM) că au „blocat” subiectul la ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC).
13:40
Mai multe aplicații populare funcționează cu întreruperi din cauza unei defecțiuni la serviciul de găzduire Amazon Web Services (AWS), transmite BBC News.
13:40
Olandezul Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, a 19-a etapă a Campionatului Mondial de automobilism Formula 1, disputată pe circuitul din orașul Austin, statul Texas. Pornit de pe prima poziție a grilei de start, pilotul de la Red Bull l-a devansat cu aproape 8 secunde pe britanicul Lando Norris de la McLaren și cu 15 secunde pe monegascul Charles Leclerc de la Ferrari.
13:30
Energocom explică cine citește contoarele de gaze și ce trebuie să întreprindă consumatorii, dacă factura conține date greșite # Radio Moldova
Datele de consum de la contoarele de gaze sunt colectate exclusiv de operatorii de distribuție din teritoriu. În cazurile în care citirea nu este posibilă, consumul este estimat pe baza mediei lunare istorice, urmând ca diferențele să fie ajustate automat în factura următoare. Precizările sunt făcute de SA „Energocom”, care a preluat serviciile de furnizare a gazelor naturale începând cu luna septembrie curent.
13:20
Rețineri în dosarul permiselor de conducere, eliberate contra bani la Călărași: Fost angajat al ASP, în izolatorul CNA # Radio Moldova
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, în cauza penale ce vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Oamenii legii au documentat zeci de cazuri de eliberare a permiselor de conducere contra unor sume cuprinse între 500 și 700 de euro.
13:20
Primarul Ion Ceban, mesaj pentru noul Guvern: „Nu faceți politică, ci politici pentru toți cetățenii” # Radio Moldova
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a anunțat că renunță la mandatul de deputat obținut la alegerile din 28 septembrie, mizează pe o colaborare bună cu noul Guvern, bazată pe „o abordare pragmatică” și „fără blocaje administrative”.
13:00
„Nu am absolut niciun regret”: Ministra Sănătății susține că a „transformat” sistemul medical în ultimii patru ani # Radio Moldova
„A fost greu, dar plin cu realizări”, așa își descrie ministra Sănătății în exercițiu, Ala Nemerenco, mandatul de patru ani în fruntea instituției. Într-un bilanț făcut public luni, 20 octombrie, Nemerenco a afirmat că și-a atins obiectivele propuse, iar sistemul medical din Republica Moldova a trecut prin „una dintre cele mai ample și profunde transformări din istorie”, fiind supus unui amplu proces de modernizare. Singura restanță indicată de ministră este digitalizarea sistemului.
13:00
Escrocherii cu investiții false: Patru moldoveni ar fi păcălit mai multe persoane și le-ar fi luat peste patru milioane de lei # Radio Moldova
Ar fi promis câștiguri rapide din pretinse investiții virtuale, dar și-ar fi însușit banii „clienților”. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 51 de ani, au fost reținuți de angajații Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău, fiind bănuiți de comiterea unor escrocherii online prin care ar fi provocat un prejudiciu de peste patru milioane de lei.
12:40
Dezbateri judiciare pentru limitarea activității Partidului „Inima Moldovei": prima ședință – pe 14 noiembrie # Radio Moldova
Examinarea în fond a cauzei privind limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei" va începe pe 14 noiembrie. Până pe 24 octombrie, urmează să fie prezentate probe suplimentare în dosar, a anunțat avocatul formațiunii, Fadei Nagacevschi, după ședința din 20 octombrie la Curtea de Apel Centru, care a fost una de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare.
12:40
Luvrul nu s-a deschis după jaful de duminică. Un grup format din 60 de anchetatori lucrează la identificarea infractorilor. Conform versiunii principale, atacul asupra celui mai important muzeu al Franței, comis în plină zi, a fost planificat și executat de o grupare criminală organizată, posibil de origine străină, transmite DW.
12:30
Ședința în cazul „Eurasia”, amânată a doua oară: SIS solicită declararea acestei organizații afiliate lui Șor ca fiind „extremistă” # Radio Moldova
Curtea de Apel Centru a amânat, pentru a doua oră, ședința de judecată în cazul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) împotriva organizației „Eurasia”. Programată, inițial, să aibă loc pe 6 octombrie și apoi pe 20 octombrie, ședința a fost amânată și astăzi, deja pentru data de 14 noiembrie.
12:20
Energocom explică cine citește contoarele de gaze și ce trebuie făcut dacă factura e greșită # Radio Moldova
SA Energocom vine cu precizări privind citirea contoarelor de gaze și corectitudinea facturilor, în contextul tranziției serviciilor de furnizare către companie. Potrivit Energocom, datele de consum sunt colectate exclusiv de operatorii de distribuție din teritoriu, iar furnizorul nu are acces direct la contoare.
12:00
Marocul a cucerit Cupa Mondială pentru tineret. În finală, echipa din nordul Africii a învins Argentina cu 2-0 pe stadionul din Santiago, capitala statului Chile. Vedeta meciului a fost Yassir Zabiri, atacant legitimat la clubul portughez Famalicao. El a marcat ambele goluri, unul din lovitură liberă, în minutul 12, iar apoi încă unul, în minutul 29.
11:50
A transmis bunuri interzise și a ajutat o deținută să evadeze: un fost ofițer a fost condamnat la trei ani de închisoare # Radio Moldova
Un fost ofițer, angajat la Penitenciarul nr. 13 Chișinău, a fost condamnat pentru transmiterea obiectelor interzise unei deținute, pe care a ajutat-o să evadeze. Prin sentința emisă de Judecătoria Chișinău, tânărul a fost condamnat la trei ani de detenție, o parte din pedeapsă fiind suspendată condiționat. De asemenea, acesta nu va mai putea exercita activități în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor timp de patru ani.
11:50
California: Un obuz de artilerie a explodat deasupra cortegiului vicepreședintelui SUA # Radio Moldova
În California, deasupra cortegiului vicepreședintelui american J.D. Vance, a explodat un obuz de artilerie de 155 mm, lansat în timpul unei demonstrații de tragere organizate cu ocazia aniversării a 250 de ani de la înființarea Corpului Pușcașilor Marini, la baza Camp Pendleton, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la The New York Times (NYT) și Axios.
11:30
Rapid București a câștigat derby-ul cu Dinamo și a egalat la puncte liderul clasamentului Superligii românești de fotbal, FC Botoșani. Trupa lui Costel Gâlcă a câștigat meciul de pe Arena Națională cu 2-0.
11:10
Problema privind acordarea unui credit din partea Uniunii Europene pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate, este aproape de „o rezolvare favorabilă”, a declarat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, transmite DW.
