„Trădare” și „terorism” - acuzațiile preferate ale justiției ruse în timpul războiului, spun apărătorii drepturilor omului

Tot mai multe femei din Republica Moldova sunt diagnosticate anual cu cancer mamar, una dintre cele mai agresive, dar și tratabile forme de cancer, dacă este descoperită în stadiu incipient. În 2024, peste 1.200 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar, iar în prezent, aproximativ 12 mii de paciente se află la evidența medicilor oncologi. Specialiștii avertizează că boala este asimptomatică la început, iar controlul preventiv, efectuat o dată la șase luni sau un an, poate salva vieți.