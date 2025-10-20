Educație pentru media, disciplina care de nouă ani dezvoltă gândirea critică

13:50

Ce înseamnă diversitatea în relatările jurnalistice și care sunt stereotipurile de gen în presă, cum să documentezi cazurile de violență împotriva femeilor din perspectivă etică și deontologică, cum să-ți protejezi sursele, cum să structurezi un material sau cum să păstrezi un echilibru între emoție și date statistice? Toate aceste subiecte au fost abordate în cadrul programului de instruire „Dincolo de senzațional: Cum relatăm profesionist despre violența împotriva femeilor?”, la care au partic...