Centrul pentru Jurnalism Independent, 20 octombrie 2025 21:10
Educație pentru media, disciplina care de nouă ani dezvoltă gândirea critică
Condamnăm campania de hărțuire în mediul online a jurnalistei Elena Celac de la Radio Moldova Comrat și solicităm organelor de drept să sancționeze autorii injuriilor și atacurilor verbale # Centrul pentru Jurnalism Independent
Constatăm cu îngrijorare și condamnăm perpetuarea practicilor de intimidare în mediul online a jurnaliștilor în legătură cu activitatea profesională pe care o desfășoară. Cerem organelor de drept să tragă la răspundere hărțuitorii și autorii amenințărilor, calomniilor și injuriilor. În această săptămână, jurnalista Elena Celac de la Radio Moldova Comrat a devenit ținta multiplelor injurii, etichetări… The post Condamnăm campania de hărțuire în mediul online a jurnalistei Elena Celac de la Radio Moldova Comrat și solicităm organelor de drept să sancționeze autorii injuriilor și atacurilor verbale first appeared on CJI.
Presă rezilientă, alegători informați: protejarea alegerilor din Moldova împotriva dezinformării # Centrul pentru Jurnalism Independent
Finanțator: Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Moldova Scop: Susținerea instituțiilor media independente în crearea de conținut profesionist și consolidarea gândirii critice și a rezilienței cetățenilor în fața propagandei și dezinformării. Activități: Oferirea de granturi pentru instituții media, monitorizarea conținutului media și a rețelelor sociale în perioada preelectorală și electorală a alegerilor parlamentare, precum și actualizarea platformelor Mediacritica și Media Azi....
Instruire // Dincolo de senzațional: Jurnaliști și jurnaliste de la diverse redacții au învățat cum să relateze etic și responsabil despre violența împotriva femeilor # Centrul pentru Jurnalism Independent
Ce înseamnă diversitatea în relatările jurnalistice și care sunt stereotipurile de gen în presă, cum să documentezi cazurile de violență împotriva femeilor din perspectivă etică și deontologică, cum să-ți protejezi sursele, cum să structurezi un material sau cum să păstrezi un echilibru între emoție și date statistice? Toate aceste subiecte au fost abordate în cadrul programului de instruire „Dincolo de senzațional: Cum relatăm profesionist despre violența împotriva femeilor?”, la care au partic...
Monitorizarea mass-mediei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.4 / 20 – 26 septembrie 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Мониторинг СМИ в ходе предвыборной кампании по парламентским выборам от 28 сентября 2025 г. Отчет № 4 / 20-26 сентября 2025 г....
Expoziția de fotografii și ilustrații #narativ a fost lansată la Cahul # Centrul pentru Jurnalism Independent
Expoziția itinerantă de fotografii și ilustrații #narativ, dedicată drepturilor omului, a fost lansată pe 8 octombrie 2025 în incinta Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Organizată de Ambasada Regatului Țărilor de Jos la Chișinău în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), agenția Piko Creative și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, expoziția pune în valoare efortul jurnaliștilor care au reflectat diverse aspecte ale drepturilor o...
Parteneriate pentru coeziune socială: CJI anunță un concurs de granturi pentru instituțiile media și organizațiile nonguvernamentale # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță un concurs de granturi destinat instituțiilor media și organizațiilor nonguvernamentale din Republica Moldova, cu scopul de a promova incluziunea și de a consolida coeziunea socială. Prin această inițiativă, CJI își propune să încurajeze și să consolideze dialogul între diverse instituții media și organizații nonguvernamentale active în domeniul promovării drepturilor omului, prin crearea unor parteneriate solide și producerea de conținut media p...
Promovarea coeziunii sociale și a încrederii prin educație media și conținut media incluziv # Centrul pentru Jurnalism Independent
Scop: promovarea incluziunii și coeziunii sociale prin susținerea instituțiilor media în crearea de conținut profesionist și consolidarea educației media în rândul liderilor comunitari ai societății civile. Activități: acordarea de granturi pentru redacțiile media, organizarea de instruiri în domeniul educației media, realizarea de conținut video și a podcastului cuMINTE....
Monitorizarea mass-mediei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.2 / 6 – 12 septembrie 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Media monitoring during the election campaign for the parliamentary elections of September 28, 2025. Report No. 2 / September 6 – 12, 2025...
CJI lansează Gala Clubului de Presă „Jurnaliștii anului” 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Comitetul pentru Libertatea Presei (CLP) lansează cea de-a 31-a ediție a Galei Anuale a Clubului de Presă pentru a decerna premiile „Jurnaliștii anului” 2025. Evenimentul încurajează eforturile jurnaliștilor din Republica Moldova de a face presă de calitate, în conformitate cu standardele profesionale internaţionale. În 2025, materialele pentru concurs, publicate în perioada 1 noiembrie 2024 – 31 octombrie 2025 de presa națională și locală, vor fi pr...
Ultimele zile de campanie și ziua votării pe Telegram: flux de falsuri despre fraude, zvonuri că scrutinul va fi anulat sau manipulat, amenințări cu atac militar # Centrul pentru Jurnalism Independent
În timp ce în ultimele două săptămâni de campanie, în ziua tăcerii și în ziua alegerilor media tradițională a păstrat, în cea mai mare parte, echilibrul și decența în reflectarea subiectelor politice și electorale, pe canalele de Telegram specializate în dezinformări se desfășura o realitate paralelă. Cine a citit aceste canale în perioada 13-28 septembrie a aflat „adevăruri” inclusiv contradictorii, și anume că: moldovenii au primit citații de mobilizare, deci ne pregătim de război; după scrut...
În luna octombrie, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează o serie nouă de inițiative menite să consolideze cultura jurnalistică și să formeze un public mai informat și mai critic. Alături de rubricile deja consacrate, vom continua să aducem în prim-plan subiecte de interes public și să oferim un spațiu deschis pentru dialog și reflecție. Pe… The post Agenda CJI pentru luna octombrie 2025 first appeared on CJI.
Cum au reflectat 10 televiziuni ultima săptămână de campanie pentru parlamentarele 2025. Concluziile finale # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a lansat marți, 30 septembrie, cel de-al patrulea raport de monitorizare în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raportul, ultimul din această serie, reflectă rezultatele monitorizării a zece posturi de televiziune – Moldova 1, TVR Moldova, GRT, Jurnal TV, Pro TV Chișinău, TV8, Exclusiv TV, Cinema 1, One TV și N4 – selectate în baza unor criterii precum audiența, forma de proprietate, limba în care difuzează. Raportu...
De la spaima războiului, la iluzia colonizării. Scenariile dezinformării pe TikTok în 3 săptămâni de campanie electorală # Centrul pentru Jurnalism Independent
Analizăm în continuare cele mai proeminente narațiuni prezente în conținutul difuzat de canalele monitorizate: Narațiunea despre implicarea Republicii Moldova într-un război a fost intens promovată în luna septembrie pe TikTok, atingând apogeul odată cu publicarea unui fals direct la Kremlin. De-a lungul timpului, tema a fost exploatată de diverse pagini false și bloggeri, mulți dintre ei asociați cu politicianul Ilan Șor. De asemenea, unii politicieni alimentează indirect aceste speculații prin...
Dezinformare promovată în videouri și amplificată prin comentarii. Cum s-au văzut primele trei săptămâni de campanie electorală pe YouTube # Centrul pentru Jurnalism Independent
În perioada 29 august – 18 septembrie, cele 15 canale monitorizate au difuzat 867 de materiale video, dintre care aproape jumătate (382 de clipuri sau 44%) conțin una sau mai multe narațiuni. Datele arată că spațiul informațional de pe YouTube a fost dominat în acest timp de câteva mesaje-cheie: în țară au loc represiuni politice (19% din cazuri); Maia Sandu nu este o președintă legitimă (14%); opoziția este persecutată (12%); UE distruge economia (8%); în țară persistă cenzura (7%). Într-un reg...
CJI a lansat al treilea raport de monitorizare a zece posturi TV în perioada campaniei electorale pentru parlamentarele din 2025, cu concluzii pentru fiecare canal # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a lansat marți, 23 septembrie, cel de-al treilea raport de monitorizare în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raportul reflectă rezultatele monitorizării a zece posturi de televiziune – Moldova 1, TVR Moldova, GRT, Jurnal TV, Pro TV Chișinău, TV8, Exclusiv TV, Cinema 1, One TV și N4 – selectate în baza unor criterii precum audiența, forma de proprietate, limba în care difuzează. Cel de-al treilea raport de monitori...
CJI și DW Akademie lansează concursul de postere digitale „Educația media ne ajută să #gândimcritic” # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și DW Akademie invită elevii și elevele claselor gimnaziale să participe la concursul de postere digitale „Educația media ne ajută să #gândimcritic”. Competiția este lansată în contextul Săptămânii Globale a Educației Media, marcată de UNESCO în luna octombrie 2025. Prin acest concurs încurajăm creativitatea și gândirea critică a adolescenților, invitându-i să transmită printr-un poster digital idei despre cum educația media îi ajută să se informeze cor...
Atelier de educație media la UPS „Ion Creangă”: Viitorii pedagogi instruiți să analizeze critic mesajele pentru a identifica dezinformarea și manipularea prin media # Centrul pentru Jurnalism Independent
Ce este educația media și de ce este important să gândim critic într-o societate în care volumul de informații este imens? La aceste și alte întrebări au aflat răspuns peste 80 de studenți și studente de la Facultatea de Filologie și Istorie și Facultatea de Pedagogie și Psihopedagogie Specială de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Aceștia au participat la un atelier în domeniul alfabetizării informaționale și educației media, organizat pe 19 septembrie 2025 de Centr...
CJI lansează a treia ediție a Forumului de Educație Media – Moldova Media Literacy Forum 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează cea de-a treia ediție a Forumului de Educație Media – Moldova Media Literacy Forum 2025. Evenimentul va avea loc la Clasa Viitorului din incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și va reuni factori de decizie, profesori și profesoare de Educație pentru media, experți locali și străini pentru a discuta cele mai recente evoluții în domeniu. În debutul celui de-al nouălea an de predare a Educației pentru media, CJI invită profesorii...
