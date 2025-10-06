Finalul campaniei electorale pe TikTok: dezinformarea s-a mutat pe conturi-clonă și continuă post-scrutin
Centrul pentru Jurnalism Independent, 6 octombrie 2025 11:00
Finalul campaniei electorale pe TikTok: dezinformarea s-a mutat pe conturi-clonă și continuă post-scrutin
Monitorizarea mass-mediei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.2 / 6 – 12 septembrie 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
CJI lansează Gala Clubului de Presă „Jurnaliștii anului” 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Comitetul pentru Libertatea Presei (CLP) lansează cea de-a 31-a ediție a Galei Anuale a Clubului de Presă pentru a decerna premiile „Jurnaliștii anului” 2025. Evenimentul încurajează eforturile jurnaliștilor din Republica Moldova de a face presă de calitate, în conformitate cu standardele profesionale internaţionale. În 2025, materialele pentru concurs, publicate în perioada 1 noiembrie 2024 – 31 octombrie 2025 de presa națională și locală, vor fi pr...
Ultimele zile de campanie și ziua votării pe Telegram: flux de falsuri despre fraude, zvonuri că scrutinul va fi anulat sau manipulat, amenințări cu atac militar # Centrul pentru Jurnalism Independent
În timp ce în ultimele două săptămâni de campanie, în ziua tăcerii și în ziua alegerilor media tradițională a păstrat, în cea mai mare parte, echilibrul și decența în reflectarea subiectelor politice și electorale, pe canalele de Telegram specializate în dezinformări se desfășura o realitate paralelă. Cine a citit aceste canale în perioada 13-28 septembrie a aflat „adevăruri” inclusiv contradictorii, și anume că: moldovenii au primit citații de mobilizare, deci ne pregătim de război; după scrut...
În luna octombrie, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează o serie nouă de inițiative menite să consolideze cultura jurnalistică și să formeze un public mai informat și mai critic. Alături de rubricile deja consacrate, vom continua să aducem în prim-plan subiecte de interes public și să oferim un spațiu deschis pentru dialog și reflecție. Pe… The post Agenda CJI pentru luna octombrie 2025 first appeared on CJI.
30 septembrie 2025
Cum au reflectat 10 televiziuni ultima săptămână de campanie pentru parlamentarele 2025. Concluziile finale # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a lansat marți, 30 septembrie, cel de-al patrulea raport de monitorizare în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raportul, ultimul din această serie, reflectă rezultatele monitorizării a zece posturi de televiziune – Moldova 1, TVR Moldova, GRT, Jurnal TV, Pro TV Chișinău, TV8, Exclusiv TV, Cinema 1, One TV și N4 – selectate în baza unor criterii precum audiența, forma de proprietate, limba în care difuzează. Raportu...
25 septembrie 2025
De la spaima războiului, la iluzia colonizării. Scenariile dezinformării pe TikTok în 3 săptămâni de campanie electorală # Centrul pentru Jurnalism Independent
Analizăm în continuare cele mai proeminente narațiuni prezente în conținutul difuzat de canalele monitorizate: Narațiunea despre implicarea Republicii Moldova într-un război a fost intens promovată în luna septembrie pe TikTok, atingând apogeul odată cu publicarea unui fals direct la Kremlin. De-a lungul timpului, tema a fost exploatată de diverse pagini false și bloggeri, mulți dintre ei asociați cu politicianul Ilan Șor. De asemenea, unii politicieni alimentează indirect aceste speculații prin...
24 septembrie 2025
Dezinformare promovată în videouri și amplificată prin comentarii. Cum s-au văzut primele trei săptămâni de campanie electorală pe YouTube # Centrul pentru Jurnalism Independent
În perioada 29 august – 18 septembrie, cele 15 canale monitorizate au difuzat 867 de materiale video, dintre care aproape jumătate (382 de clipuri sau 44%) conțin una sau mai multe narațiuni. Datele arată că spațiul informațional de pe YouTube a fost dominat în acest timp de câteva mesaje-cheie: în țară au loc represiuni politice (19% din cazuri); Maia Sandu nu este o președintă legitimă (14%); opoziția este persecutată (12%); UE distruge economia (8%); în țară persistă cenzura (7%). Într-un reg...
23 septembrie 2025
CJI a lansat al treilea raport de monitorizare a zece posturi TV în perioada campaniei electorale pentru parlamentarele din 2025, cu concluzii pentru fiecare canal # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a lansat marți, 23 septembrie, cel de-al treilea raport de monitorizare în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raportul reflectă rezultatele monitorizării a zece posturi de televiziune – Moldova 1, TVR Moldova, GRT, Jurnal TV, Pro TV Chișinău, TV8, Exclusiv TV, Cinema 1, One TV și N4 – selectate în baza unor criterii precum audiența, forma de proprietate, limba în care difuzează. Cel de-al treilea raport de monitori...
CJI și DW Akademie lansează concursul de postere digitale „Educația media ne ajută să #gândimcritic” # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și DW Akademie invită elevii și elevele claselor gimnaziale să participe la concursul de postere digitale „Educația media ne ajută să #gândimcritic”. Competiția este lansată în contextul Săptămânii Globale a Educației Media, marcată de UNESCO în luna octombrie 2025. Prin acest concurs încurajăm creativitatea și gândirea critică a adolescenților, invitându-i să transmită printr-un poster digital idei despre cum educația media îi ajută să se informeze cor...
22 septembrie 2025
Atelier de educație media la UPS „Ion Creangă”: Viitorii pedagogi instruiți să analizeze critic mesajele pentru a identifica dezinformarea și manipularea prin media # Centrul pentru Jurnalism Independent
Ce este educația media și de ce este important să gândim critic într-o societate în care volumul de informații este imens? La aceste și alte întrebări au aflat răspuns peste 80 de studenți și studente de la Facultatea de Filologie și Istorie și Facultatea de Pedagogie și Psihopedagogie Specială de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Aceștia au participat la un atelier în domeniul alfabetizării informaționale și educației media, organizat pe 19 septembrie 2025 de Centr...
CJI lansează a treia ediție a Forumului de Educație Media – Moldova Media Literacy Forum 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează cea de-a treia ediție a Forumului de Educație Media – Moldova Media Literacy Forum 2025. Evenimentul va avea loc la Clasa Viitorului din incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și va reuni factori de decizie, profesori și profesoare de Educație pentru media, experți locali și străini pentru a discuta cele mai recente evoluții în domeniu. În debutul celui de-al nouălea an de predare a Educației pentru media, CJI invită profesorii...
19 septembrie 2025
Primele două săptămâni de campanie electorală pe Facebook: narațiuni identitare, strategii de polarizare, conspirații și victimizare colectivă # Centrul pentru Jurnalism Independent
În primele două săptămâni de campanie electorală pentru parlamentarele din Republica Moldova, am identificat în spațiul informațional de pe Facebook atât narațiuni identitare și conspiraționiste, cât și exploatarea unor episoade punctuale, pentru a proiecta imaginea unei guvernări arogante și abuzive. Totodată, figuri externe precum George Soros au fost utilizate în discursul politic și mediatic, consolidând mesaje vechi bazate pe frică și polarizare. Narațiunile identificate pe 117 de pagini și...
17 septembrie 2025
Dreptul jurnalistului de a asista la totalizarea voturilor și la alte operațiuni electorale. Care este procedura de obținere a statutului de observator? # Centrul pentru Jurnalism Independent
Codul electoral,[1] alături de Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media,[2] garantează jurnaliștilor dreptul de a asista la o serie de operațiuni electorale, de la numărarea voturilor, până la întocmirea proceselor verbale privind rezultatele votării. În practică, aceasta înseamnă că, pentru a putea asista legal la alegeri ca reprezentanți ai presei, jurnaliștii trebuie să… The post Dreptul jurnalistului de a asista la totalizarea voturilor și la alte operațiuni electorale. Care este procedura de obținere a statutului de observator? first appeared on CJI.
16 septembrie 2025
Monitorizarea mass-mediei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.2 / 6 – 12 septembrie 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
15 septembrie 2025
Dezbaterile electorale la TV. Ce este permis și ce este interzis în discursurile și conduita invitaților sau a persoanei care moderează programul? # Centrul pentru Jurnalism Independent
Comportamentul impropriu al unor invitați la dezbaterile desfășurate la TV sau radio a constituit subiect de discuție și îngrijorare pe parcursul mai multor campanii electorale. Într-o bună parte a cazurilor deviante, este vorba despre schimburi de replici defăimătoare sau injurioase între invitați, utilizarea discursului de ură sau a retoricilor ce constituie dezinformare și, în anumite… The post Dezbaterile electorale la TV. Ce este permis și ce este interzis în discursurile și conduita invitaților sau a persoanei care moderează programul? first appeared on CJI.
12 septembrie 2025
Cinci minute gratuite la TV. Când a fost ultima zi pentru recepționarea spoturilor din partea concurenților electorali? # Centrul pentru Jurnalism Independent
Legea obligă posturile TV și de radio să acorde gratuit concurenților electorali timpi de antenă pentru expunerea programelor electorale. Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți care își doresc să valorifice acest beneficiu trebuie să trimită televiziunilor și radiourilor spoturile în primele zece zile de la începutul campaniei electorale. Conform practicilor semnalate de mai multe… The post Cinci minute gratuite la TV. Când a fost ultima zi pentru recepționarea spoturilor din partea concurenților electorali? first appeared on CJI.
11 septembrie 2025
Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.1 / 29 august – 5 septembrie 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
9 septembrie 2025
Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.1 / 29 august – 5 septembrie 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
