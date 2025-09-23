CJI a lansat al treilea raport de monitorizare a zece posturi TV în perioada campaniei electorale pentru parlamentarele din 2025, cu concluzii pentru fiecare canal
Centrul pentru Jurnalism Independent, 23 septembrie 2025 21:50
CJI a lansat al treilea raport de monitorizare a zece posturi TV în perioada campaniei electorale pentru parlamentarele din 2025, cu concluzii pentru fiecare canal
Primele două săptămâni de campanie electorală pe Facebook: narațiuni identitare, strategii de polarizare, conspirații și victimizare colectivă # Centrul pentru Jurnalism Independent
În primele două săptămâni de campanie electorală pentru parlamentarele din Republica Moldova, am identificat în spațiul informațional de pe Facebook atât narațiuni identitare și conspiraționiste, cât și exploatarea unor episoade punctuale, pentru a proiecta imaginea unei guvernări arogante și abuzive. Totodată, figuri externe precum George Soros au fost utilizate în discursul politic și mediatic, consolidând mesaje vechi bazate pe frică și polarizare. Narațiunile identificate pe 117 de pagini și...
17 septembrie 2025
13:40
Dreptul jurnalistului de a asista la totalizarea voturilor și la alte operațiuni electorale. Care este procedura de obținere a statutului de observator? # Centrul pentru Jurnalism Independent
Codul electoral,[1] alături de Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media,[2] garantează jurnaliștilor dreptul de a asista la o serie de operațiuni electorale, de la numărarea voturilor, până la întocmirea proceselor verbale privind rezultatele votării. În practică, aceasta înseamnă că, pentru a putea asista legal la alegeri ca reprezentanți ai presei, jurnaliștii trebuie să… The post Dreptul jurnalistului de a asista la totalizarea voturilor și la alte operațiuni electorale. Care este procedura de obținere a statutului de observator? first appeared on CJI.
16 septembrie 2025
16:50
16:40
Monitorizarea mass-mediei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.2 / 6 – 12 septembrie 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Monitorizarea mass-mediei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.2 / 6 – 12 septembrie 2025...
14:00
15 septembrie 2025
13:10
Dezbaterile electorale la TV. Ce este permis și ce este interzis în discursurile și conduita invitaților sau a persoanei care moderează programul? # Centrul pentru Jurnalism Independent
Comportamentul impropriu al unor invitați la dezbaterile desfășurate la TV sau radio a constituit subiect de discuție și îngrijorare pe parcursul mai multor campanii electorale. Într-o bună parte a cazurilor deviante, este vorba despre schimburi de replici defăimătoare sau injurioase între invitați, utilizarea discursului de ură sau a retoricilor ce constituie dezinformare și, în anumite… The post Dezbaterile electorale la TV. Ce este permis și ce este interzis în discursurile și conduita invitaților sau a persoanei care moderează programul? first appeared on CJI.
12 septembrie 2025
16:50
16:10
Cinci minute gratuite la TV. Când a fost ultima zi pentru recepționarea spoturilor din partea concurenților electorali? # Centrul pentru Jurnalism Independent
Legea obligă posturile TV și de radio să acorde gratuit concurenților electorali timpi de antenă pentru expunerea programelor electorale. Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți care își doresc să valorifice acest beneficiu trebuie să trimită televiziunilor și radiourilor spoturile în primele zece zile de la începutul campaniei electorale. Conform practicilor semnalate de mai multe… The post Cinci minute gratuite la TV. Când a fost ultima zi pentru recepționarea spoturilor din partea concurenților electorali? first appeared on CJI.
11 septembrie 2025
11:20
Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.1 / 29 august – 5 septembrie 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Мониторинг СМИ в ходе предвыборной кампании к парламентским выборам от 28 сентября 2025 года. Отчет № 1 / 29 августа – 5 сентября 2025 года...
9 septembrie 2025
17:00
16:20
Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.1 / 29 august – 5 septembrie 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.1 / 29 august – 5 septembrie 2025...
5 septembrie 2025
19:00
Dezinformarea despre secțiile de vot din Transnistria pe Facebook: de la „drepturi încălcate”, la „război iminent” # Centrul pentru Jurnalism Independent
Subiectul secțiilor de votare pentru locuitorii din stânga Nistrului, unde autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu au control, a stârnit dispute și discuții aprinse în a doua jumătate a lunii august și a devenit unul dintre principalele instrumente de propagare a dezinformării în context electoral pe Facebook. Narațiunile identificate pe 98 de pagini și grupuri publice de Facebook, deși prezentate sub forme variate – discriminare, cetățeni „de mâna a doua”, conspirații legate de...
18:20
Canalele care dezinformează pe Telegram nu reduc turațiile: val de falsuri și la sfârșit de august # Centrul pentru Jurnalism Independent
„Parada” falsurilor pe Telegram, începută în primele zile de august, a continuat. Și în a doua jumătate a lunii, la fiecare 2-3 zile se lansa câte un nou fals, pe care aveau misiunea să-l transmită mai multe canale. O practică aplicată mai des decât anterior este distribuirea unor videoclipuri cu imagini și text în limba engleză, care ar fi o dovadă pentru publicul de la noi că jurnaliștii străini au scris ceva despre Moldova. În realitate, fie nu s-a scris nimic, fie a apărut vreun articol, dar...
4 septembrie 2025
16:30
Falsuri generate cu AI pe TikTok: exemple relevante în context electoral # Centrul pentru Jurnalism Independent
TikTokul moldovenesc este „invadat” zilnic de videouri manipulative sau false, create parțial sau în totalitate cu instrumente de inteligență artificială. Subiectele lor coincid, în mare parte, cu narațiunile de dezinformare promovate în aceeași perioadă de politicieni, influenceri și conturi anonime asociate cu Federația Rusă sau Ilan Șor. În cadrul monitorizărilor anterioare, în care am utilizat o listă predefinită de hashtaguri pentru a identifica narațiuni de dezinformare în context elector...
13:30
2 septembrie 2025
15:30
1 septembrie 2025
09:20
În prima lună de toamnă, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și-a planificat mai multe activități. Între altele, vom avea în vizor evoluțiile din spațiul informațional în contextul campaniei electorale și vom continua să întreținem rubricile noastre permanente, abordând diverse subiecte de interes public. Vă invităm să fiți alături de noi! În campania electorală pentru alegerile… The post Agenda CJI pentru luna septembrie 2025 first appeared on CJI.
28 august 2025
15:30
14:10
Platforma digitală Educație pentru media – un nou instrument educațional, care face procesul de studii mai interactiv # Centrul pentru Jurnalism Independent
Începând din luna septembrie 2025, elevii și elevele care au ales să studieze disciplina Educație pentru media vor beneficia și de platforma digitală – https://emi.cji.md/, care găzduiește versiunea electronică a manualelor cu același nume, în limbile română și rusă. Platforma este destinată și cadrelor didactice care vor preda disciplina în calitate de curs opțional sau în formatul de integrare a conținutului de educație media la diferite discipline obligatorii. Acest lucru a devenit posibil gr...
25 august 2025
11:30
Cazul Guțul, Curtea Constituțională, gazul și evenimente de interes local. Pretexte de reactivare a arsenalului propagandistic pe Facebook în preajma alegerilor # Centrul pentru Jurnalism Independent
În prima parte a lunii august, monitorizarea spațiului informațional moldovenesc pe Facebook arată că campaniile de dezinformare și discursul manipulator continuă să se intensifice. Mesajele urmăresc erodarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, subminarea procesului electoral și amplificarea diviziunilor sociale prin teme sensibile. Pe cele 83 de pagini și grupuri publice de Facebook, pe care le-am avut în vizor, se observă că narațiunile dominante provin dintr-un arsenal propagandi...
