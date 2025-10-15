Președintele Serbiei confirmă implicarea rușilor în tabăra unde au fost instruiți indivizi pentru destabilizări în R. Moldova
Veridica.md, 15 octombrie 2025 20:10
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat prezența cetățenilor Federației Ruse în tabăra de instruire militară unde au fost antrenați cetățeni moldoveni pentru destabilizări în R. Moldova,
Acum 30 minute
20:10
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat prezența cetățenilor Federației Ruse în tabăra de instruire militară unde au fost antrenați cetățeni moldoveni pentru destabilizări în R. Moldova,
Acum 6 ore
16:30
Anul trecut a fost, de asemenea, cel mai călduros înregistrat vreodată.
15:30
Va fi redus timpul de aşteptare, va fi sporită siguranţa, prin cooperare directă între autorităţi, şi vor fi dezvoltate schimburile comerciale între cele două maluri ale Prutului.
Acum 8 ore
14:10
Siegfried Mureșan: „Accelerarea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE trebuie să fie prioritate” # Veridica.md
Eurodeputatul a subliniat că este momentul ca Uniunea Europeană să deschidă negocierea pe capitole, pentru ca Moldova să avanseze concret pe calea europeană.
13:10
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a lansat o campanie de promovare adresată elevilor din Republica Moldova # Veridica.md
Ei vor putea vedea dotările din laboratoare, condiţiile şi confortul oferit de unităţile de cazare şi gradul înalt de integrare a studenţilor basarabeni în viaţa comunităţii academice – precizează instituţia.
12:50
Situația din regiunea transnistreană, în luna septembrie, a fost marcată de noi măsuri și încălcări grave ale drepturilor fundamentale, constată Asociația Promo-LEX.
Acum 12 ore
12:20
Episodul 6 al seriei „Cum n-o dai!”
12:10
Ministrul maghiar de Externe a participat la forumul Săptămâna Energiei Ruse, organizat la Moscova.
12:00
Este vorba de o „operațiune de rutină, în strânsă colaborare cu aliații noștri”.
11:50
Retragerea lui Dorin Recean din politică – el nu-și mai dorește nici funcția de prim ministru, deși liderul PAS, Igor Grosu și-a exprimat intenția de a-i propune din nou să conducă guvernul, nici cea de legislator, - pare surprinzătoare pe fundalul alegerilor parlamentare cu un rezultat impresionant pentru partidul de guvernământ. De obicei, un câștigător se comportă altfel.
11:50
Dorin Recean despre candidatul PAS la funcția de premier: va aduce un suflu nou de care avem nevoie ca să dezvoltăm economia # Veridica.md
Premierul Dorin Recean și-a exprimat aprecierea față de economistul Alexandru Munteanu, propus de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru.
11:10
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat.
11:00
Serviciul de Securitate l-a acuzat că are cetățenie rusă și „deține un pașaport internațional valabil din țara agresoare”, lucru pe care acesta l-a negat în mod constant.
10:20
Donald Trump s-a declarat "foarte dezamăgit" de liderul rus Vladimir Putin.
09:00
Guvernul Recean, în ultima ședință. Până la învestirea unui nou cabinet, acesta va avea atribuții limitate # Veridica.md
Odată cu validarea rezultatelor alegerilor parlamentare, mandatul actualului Guvern se consideră încheiat, iar activitatea acestuia se va limita la gestionarea treburilor publice curente.
07:40
Preşedintele american susţine că şase traficanţi de droguri au fost ucişi în atac.
Acum 24 ore
06:20
Luptătorii grupării teroriste palestiniene îşi reimpun controlul asupra Fâşiei Gaza.
14 octombrie 2025
22:30
Moscova ar trebui să le plătească peste un sfert de miliard de euro victimelor georgiene ale războiului din 2008 # Veridica.md
Media occidentale, care difuzează știrea, recunosc că este puțin probabil ca rușii să dea banii.
Ieri
18:20
Hamas nu a predat toate trupurile neînsufleţite ale ostaticilor israelieni morţi în captivitate.
18:10
Membri ai comandoului „Osvetnici” - Răzbunătorii, aceștia au participat la asasinarea a 20 de civili bosniaci.
17:50
Potrivit legii, proclamarea rezultatului nu poate fi făcută înainte de anunțul Consiliului Constituțional.
15:40
Acesta transporta un lot de 800 de colete individuale, „care conțineau articole esențiale pentru vârstnici, femei și fete”.
14:00
Sunt pe afiș și cele mai importante pelicule ale anului, semnate de regizori cunoscuţi, între care și basarabeanul Igor Cobileanski.
13:40
PAS îl va propune pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de premier al R. Moldova # Veridica.md
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, cu o carieră în investiții și educație internațională, dar fără experiență politică, va fi desemnat de PAS drept candidat pentru funcția de premier.
13:20
Media acuză că regulile actualizate încalcă Primul Amendament al Constituției SUA, care garantează dreptul la libertatea de exprimare.
13:10
Armata obligatorie a fost suspendată în Germania în 2011.
12:50
Premierul Dorin Recean a anunțat că se retrage din politică „din motive personale”, că nu va conduce viitorul Guvern și că nici nu va rămâne deputat în noul Legislativ.
12:20
Cristina Gherasimov, în vizită oficială la Bruxelles pentru discuții privind etapele pregătitoare deschiderii negocierilor # Veridica.md
Vicepremiera pentru Integrare Europeană are programate întrevederi bilaterale cu oficiali europeni de rang înalt, printre care comisari europeni, reprezentanți ai Direcției Generale pentru Vecinătate și eurodeputați.
12:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE ignoră acordul de pace ruso-american pentru a continua războiului din Ucraina # Veridica.md
UE și Ucraina sabotează negocierile de pace dintre Rusia și SUA, fiind interesate de prelungirea războiului, potrivit propagandei pro-Kremlin.
11:40
CSJ menține sancțiunea CEC: „Democrația Acasă” rămâne fără finanțare publică timp de un an # Veridica.md
Hotărârea vine după ce Curtea de Apel Centru anulase, pe 9 octombrie, decizia CEC de a priva partidul de alocațiile bugetare pentru un an.
10:20
Biden și Clinton l-au lăudat pe Trump pentru contribuția la negocierea armistițiului din Gaza # Veridica.md
Ieri, în Egipt, a fost semnat un acord de încetare a focului, prima parte a planului american de pace între Israel și Hamas.
10:10
R. Moldova prelungește termenul pentru finalizarea vetting-ului magistraților până la sfârșitul anului 2026 # Veridica.md
Potrivit ministrei Justiției Veronica Mihailov-Moraru, decizia a fost luată din cauza complexității și duratei mari a procedurilor de evaluare.
13 octombrie 2025
21:00
De ce i-a acordat Putin o medalie fiului directorului adjunct al CIA? - [PROFILAKTIKA] # Veridica.md
Oficialii Kremlinului plănuiesc să extragă bani din Occident pentru Africa
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Premierul Israelului este judecat, din 2020, pentru mai multe fapte de corupţie.
14:50
Raport STRATCOM: R. Moldova este ținta unei campanii sofisticate și persistente de manipulare informațională orchestrată de Federația Rusă # Veridica.md
Potrivit raportului, atacurile nu mai sunt izolate, ci parte a unui ecosistem industrializat de influență malignă, în care sunt implicate rețele de conturi false, platforme de Telegram controlate, ferme de boți, tehnici de micro-targetare și materiale fabricate, inclusiv deepfake-uri și scurgeri false.
14:00
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au fost premiaţi pentru că "au explicat creșterea economică axată pe inovare".
13:40
Ar mai trece pragul electoral de 5 procente doar componentele guvernului cvadripartit, declarat pro-european.
13:10
Echipa naţională de fotbal a României a învins dramatic selecționata Austriei, cu scorul de 1-0 # Veridica.md
Românii au marcat golul la ultima fază a meciului.
13:00
Regiunea transnistreană aproape că a rămas fără gaze naturale, apă caldă și energie electrică. De asemenea, locuitorii suportă cu greu frigul din case, din cauza că nu au căldură, iar temperaturile de afară sunt neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului.
13:00
Acesta este capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr.
13:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru conducerea Guvernului în „ani complicați”, subliniind rolul acestuia în gestionarea crizelor, întărirea instituțiilor statului și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.
12:50
Medici în exod: Povestea chirurgului toracic din Republica Moldova care vindecă România # Veridica.md
Dr. Ruslan Șcarăbnîi este chirurg toracic și profesează în unul din cele mai căutate spitale oncologice private din România. De la nordul țării, din Bălți, până în inima Bucureștiului, tânărul medic și-a croit drumul singur.
12:20
Donald Trump afirmă că războiul s-a încheiat.
11:30
El a anunțat că va depune și mandatul de deputat PAS și va reveni la proiectele sale private.
11:10
Dmitri Peskov, avertizează că Republica Moldova comite „o greșeală gravă” prin desemnarea Rusiei ca principală amenințare la adresa securității naționale.
10:20
Volodimir Zelenski negociază cu SUA furnizarea acestui tip de rachete, cu rază lungă de acțiune.
10:00
DEZINFORMARE: NATO transformă Republica Moldova într-o bază de aprovizionare a Kievului # Veridica.md
Occidentul încearcă să transforme Republica Moldova într-o bază din spatele frontului pentru aprovizionarea Ucrainei, în timp ce Chișinăul își intensifică cooperarea cu NATO, în pofida statutului de neutralitate a țării, susține propaganda rusă.
09:40
Ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi, și omologul său neerlandez, Ruben Brekelmans, s-au întâlnit la Chișinău pentru discuții despre securitate și cooperare.
09:20
Donald Trump va face o vizită scurtă, azi, în Israel.
08:40
Acesta este compus din politicieni și tehnicieni puțin cunoscuți publicului larg și proveniți din societatea civilă.
