/LIVE/ Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, invitat la „Новая неделя”: De la 19:55, doar la TV8!
TV8, 20 octombrie 2025 20:10
/LIVE/ Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, invitat la „Новая неделя”: De la 19:55, doar la TV8!
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
20:10
Acum 2 ore
19:20
19:00
Acum 4 ore
18:30
18:20
17:50
17:20
17:00
Acum 6 ore
16:40
16:30
16:00
15:40
Acum 8 ore
14:40
14:30
14:10
14:10
14:00
13:40
13:30
13:10
13:00
13:00
13:00
Acum 12 ore
12:20
11:50
11:20
10:40
10:10
09:20
07:50
Acum 24 ore
07:20
19 octombrie 2025
22:20
21:50
21:00
Ieri
20:30
20:00
19:20
18:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.