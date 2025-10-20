/VIDEO/ Prăpăd în Filipine: Țara a fost lovită de o furtună violentă, după valul de cutremure devastatoare

TV8, 20 octombrie 2025 19:20

/VIDEO/ Prăpăd în Filipine: Țara a fost lovită de o furtună violentă, după valul de cutremure devastatoare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
19:50
Explozie pe un vas cu GPL în Golful Aden: Doi marinari sunt dați dispăruți TV8
Acum o oră
19:20
/VIDEO/ Prăpăd în Filipine: Țara a fost lovită de o furtună violentă, după valul de cutremure devastatoare TV8
19:00
/VIDEO/ Vasile Costiuc a semnat un acord cu George Simion: Liderul AUR România e interzis în Moldova TV8
Acum 2 ore
18:30
ANRE avertizează: Ofertele care promit profit garantat din energie verde sunt înșelătoare TV8
18:20
Benzină mai scumpă și motorină mai ieftină: Cât vor costa carburanții pe 21 octombrie 2025 TV8
Acum 4 ore
17:50
/VIDEO/ Momentul „jafului deceniului” de la Luvru: Poliția are o săptămână să recupereze bijuteriile TV8
17:30
Nicolae Botgros explică de ce a refuzat să deschidă prima ședință a noului Parlament TV8
17:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1335: Scenariul cu Moldova, cravata lui Hegseth și vizită neplăcută. „Locul lui Putin e la Haga” TV8
17:00
Lovitură pentru Rusia: Uniunea Europeană a decis să renunțe gradual la importurile de gaz rusesc TV8
16:40
„Câștiguri rapide”, prejudiciu de milioane: Patru persoane reținute pentru escrocherii online TV8
16:30
/VIDEO/ La mulți ani, Nicolae Gribincea! Ce vârstă împlinește fondatorul ansamblului „Plăieșii” TV8
16:00
Pană majoră de Internet la nivel global: Sute de companii, site-uri, jocuri și aplicații sunt afectate TV8
Acum 6 ore
15:40
/PROMO/ Premieră! Serialul îndrăgit de milioane de telespectatori se vede de la 21:30, doar la TV8 TV8
15:30
Oficial: Zinaida Greceanîi va conduce prima ședință a noului Parlament TV8
15:00
/VIDEO/ Plahotniuc rămâne după gratii încă 30 de zile: A absentat din nou de la ședință TV8
14:40
/VIDEO/ Momentul în care Constantin Țuțu este adus forțat în fața judecătorilor. Ședința, amânată TV8
14:30
/VIDEO/ Amendă pentru 7 pretinși taximetriști: Au rămas și fără plăcuțele de înmatriculare TV8
14:30
/VIDEO/ Momentul în care Constantin Țuțu este adus forțat în fața judecătorilor TV8
14:10
Fost angajat ASP, reținut de CNA: Ar fi implicat în schema cu permise de conducere cumpărate la Călărași TV8
14:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1335: Scenariul cu Moldova, vizită neplăcută și gaz interzis. „UE trebuie să fie gata de război” TV8
14:00
/PROMO/ Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, invitat la „Новая неделя”: De la 19:55, doar la TV8! TV8
Acum 8 ore
13:40
/VIDEO/ Lupta pentru titlu revine în Formula 1: Max Verstappen, a treia victorie în ultimele patru curse TV8
13:30
Explicația angajatului din penitenciar care ar fi ajutat o femeie să evadeze: Îl costă libertatea TV8
13:10
/VIDEO/ Șirul absențelor continuă: Plahotniuc lipsește de la noua ședință în dosarul fraudei bancare TV8
13:00
/VIDEO/ Accident mortal la Călărași: Un tânăr fără permis a ajuns cu motocicleta în gard TV8
13:00
Premieră la TV8! TV8
13:00
O șansă în plus pentru Moldova și Ucraina: UE ar putea primi noi membri fără drepturi de vot complete TV8
12:40
/VIDEO/ Cine va fi ministrul Sănătății în noul Guvern? Anunțul făcut de Ala Nemerenco TV8
12:20
/VIDEO/ Trebuie sau nu avocații supuși vettingului? Vadim Vieru: „E o chestie extrem de periculoasă” TV8
Acum 12 ore
11:50
/VIDEO/ Ghena și Nicoleta șterg comentarii negative la primărie? Răspunsul lui Ion Ceban TV8
11:20
A revenit gazul la benzinăriile din stânga Nistrului: Șoferii au format cozi lungi TV8
11:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1335: Scenariul cu Moldova, ceartă în SUA și anunțul lui Zelenski. De ce insistă Putin să ia Donbasul TV8
10:40
Moldova are campioană mondială la lupte pe plajă: Irina Rîngaci a obținut o victorie și în ultima etapă TV8
10:10
Cutremur matinal în România: Al 19-lea seism din luna octombrie a avut loc într-o zonă neobișnuită TV8
09:50
Accident mortal la Călărași: Un tânăr fără permis a ajuns cu motocicleta în gard TV8
09:20
/VIDEO/ Tragedie pe Aeroportul din Hong Kong: Doi morți după ce un avion a aruncat o mașină în mare TV8
08:30
„Putin vă va distruge”: Ce s-ar fi întâmplat cu adevărat la întâlnirea Trump-Zelenski TV8
07:50
Horoscop 20 octombrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii importante, Capricornii au nevoie de odihnă, iar Racii de reflecție TV8
07:20
/METEO/ Cer variabil, fără precipitații: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 20 octombrie 2025 TV8
Acum 24 ore
04:20
Un nou Guvern, noi așteptări în justițieReforma justiției rămâne unul dintre c... TV8
19 octombrie 2025
22:20
/VIDEO/ Un nou Guvern, noi așteptări în justiție. Dezbatem prioritățile și restanțele - la Cutia Neagră PLUS! TV8
22:10
Un nou Guvern, noi așteptări în justițieReforma justiției rămâne unul dintre c... TV8
21:50
Criza continuă la Liverpool: Manchester United obține o victorie uriașă în fața marii rivale TV8
21:00
/VIDEO/ Un nou Guvern, noi așteptări în justiție. Dezbatem prioritățile și restanțele - de la 19:45, la Cutia Neagră PLUS! TV8
20:50
Atenție, consumatori: Trei localități rămân fără gaze timp de o săptămână TV8
20:30
/VIDEO/ Numărul ministerelor din viitorul Guvern s-ar putea modifica? Istratii: „Sunt diferite opinii și tot timpul au fost” TV8
20:00
/LIVE/ Un nou Guvern, noi așteptări în justiție. Dezbatem prioritățile și restanțele - de la 19:45, la Cutia Neagră PLUS! TV8
Ieri
19:20
Avertisment de la Berlin. Cancelarul Merz: „Dacă Ucraina cedează, Rusia ar putea ataca altă țară, poate Moldova” TV8
18:50
Ex-liderul francez, Nicolas Sarkozy, gata de închisoare: „Nu mi-e frică”. Ce planuri are pentru perioada de detenție TV8
18:00
/VIDEO/ Numărul ministerelor din viitorul Guvern s-ar putea modifica? Istrati: „Sunt diferite opinii și tot timpul au fost” TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.