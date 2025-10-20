/VIDEO/ Prăpăd în Filipine: Țara a fost lovită de o furtună violentă, după valul de cutremure devastatoare

/VIDEO/ Prăpăd în Filipine: Țara a fost lovită de o furtună violentă, după valul de cutremure devastatoare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8