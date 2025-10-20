Continuă consultațiile gratuite în raioane: În ce sate ajung medicii
20 octombrie 2025
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Astfel, săptămîna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Strășeni, și anum
• • •
Agenția de Mediu avertizează populația să nu ardă frunzele uscate, o practică frecventă în această perioadă, dar interzisă prin lege și periculoasă pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu, transmite Noi.md.Instituția amintește că arderea resturilor vegetale se sancționează cu amenzi între 10.000 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 30.000 și 40.000 de lei pentru persoanele jur
Ce răspunde Kremlinul la declarațiile lui Zelenski privind apropierea sfîrșitului conflictului # Noi.md
Poziția părții ucrainene în ceea ce privește încetarea conflictului militar este plină de contradicții, dar Rusia va continua să lucreze la soluționarea acestuia, a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov, relatează corespondentul RBC.„Vedem declarații foarte contradictorii din partea Kievului. Vedem că poziția regimului de la Kiev este plină de contradicții. Toate ac
Cel de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și-a început luni dimineață, la Beijing, cea de-a patra sesiune plenară, scrie romanian.cgtn.com. Secretarul general al Comitetului Central al PCC, Xi Jinping, a prezentat un raport de activitate în numele Biroului Politic și a explicat propunerile preliminare ale conducerii partidului privind elaborarea celui de-al 15-lea Pl
Ce a declarat Kremlinul cu privire la participarea lui Zelenski la summitul dintre Putin și Trump # Noi.md
Detaliile întîlnirii dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care va avea loc la Budapesta, nu au fost încă stabilite, a declarat purtătorul de cuvînt al liderului rus, Dmitri Peskov, răspunzînd la întrebarea privind posibila participare la summit a președintelui ucrainean Vladimir Zelenski.Cuvintele sale sînt transmise de RBC.„Deocamdată nu există detalii despre
Orașul Vancouver din Canada a devenit din nou arena unei nopți în care fluierul a sunat ca o provocare, iar lovitura - ca un argument.UFC Fight Night 262 a oferit publicului tot ceea ce iubește la MMA: deznodăminte neașteptate, granița fragilă dintre eroism și durere și cîteva knock-out-uri care vor fi revăzute în slow motion.Eroul principal al serii a fost Brendan Allen, același tip care
Un deranjament tehnic a fost înregistrat la rețeaua de contact la intersecția străzilor 31 August 1989 și Vasile Alecsandri, fapt ce a afectat circulația troleibuzelor din zonă.Modificări temporare ale rutelor:{{838641}}Ruta nr. 20 – redirecționată de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Vasile Alecsandri;Ruta nr. 24 – redirecționată de pe str.
Ce sumă a încasat Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național în săptămîna precedentă # Noi.md
În perioada săptămînii precedente, 13 - 17 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 720,2 milioane de lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, a
Luptătorul moldovean Gheorghe Balaur a cîștigat medalia de argint la Campionatul Mondial de MMA # Noi.md
Sportivul moldovean Gheorghe Balaur a cîștigat medalia de argint la Campionatul Mondial de arte marțiale mixte pentru amatori, care s-a desfășurat în perioada 17-19 octombrie în orașul sîrb Novi Sad.În categoria de greutate pînă la 77 de kilograme, Balaur a ajuns cu succes în finală, obținînd două victorii convingătoare. În prima luptă, el l-a învins pe sportivul din Azerbaidjan, după ce adver
Energocom vine cu precizări privind citirea contoarelor de gaze și corectitudinea facturilor # Noi.md
SA Energocom vine cu precizări privind citirea contoarelor de gaze și corectitudinea facturilor, în contextul tranziției serviciilor de furnizare către companie.Potrivit Energocom, datele de consum sînt colectate exclusiv de operatorii de distribuție din teritoriu, iar furnizorul nu are acces direct la contoare, transmite Moldova1.{{841834}}În cazurile în care citirea nu este posibilă, con
Pentru ca o donație destinată unei instituții de învățămînt să nu fie interpretată drept mită, aceasta trebuie să respecte procedurile legale.Într-un reportaj realizat de jurnalista Alina Chiperi, pentru emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”, Angela Prisăcaru, șefă adjunctă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării, a explicat cum pot părinții sprijini în mod transparent școlile și gr
BNS: 185 de etnii prezente în Moldova, dar peste trei sferturi din populație se declară moldoveni # Noi.md
Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat astăzi date privind caracteristicile etnoculturale ale populației obținute în urma Recensămîntului din 2024.Potrivit BNS, din totalul celor 2,4 milioane de persoane recenzate, 1 milion 848 mii de persoane sau 76,7% s-au declarat moldoveni și 193,2 mii sau 8% - romîni. Celelalte grupuri etnice reprezentau o pondere de 15,3%, dintre care s-au decla
Pană digitală globală: Lumea digitală s-a oprit brusc luni dimineață, cînd o pană uriașă a afectat serverele Amazon Web Services (AWS) din Statele Unite, lăsînd milioane de utilizatori din întreaga lume fără acces la platformele lor preferate. Printre serviciile afectate se numără Snapchat, Canva, Duolingo, dar și jocuri online populare precum Fortnite, Roblox, Clash of Clans sau Clash Royale.
Biroul Național de Statistică (BNS) a anunțat astăzi rezultatele finale privind structura etnoculturală a populației, obținute în cadrul Recensămîntului din 2024.Potrivit BNS, din populația totală de 2 409,2 mii de persoane, au declarat limba maternă 99,9%, dintre care moldovenească a fost declarată de către 1 441,4 mii persoane (48,1%), română - de 765,8 mii persoane (31,8%), rusă 280 mii per
Astăzi, Biroul Național de Statistică (BNS) a făcut public raportul privind diversitatea etnică, lingvistică și religioasă a populației, rezultat al Recensămîntului 2024.Astfel, datele recensămîntului relevă că majoritatea absolută a populației, ceea ce înseamnă 2 271,1 mii de persoane recenzate sau 94,3%, s-au declarat ortodocși. Dintre alte confesiuni religioase mai numeroși erau cei aparț
Zdob și Zdub a sărbătorit 30 de ani cu multă energie — o melodie, un videoclip și Bonaparte # Noi.md
Trupa Zdob și Zdub sărbătorește 30 de ani de la înființare. Cîntăreții au mulțumit fanilor și au prezentat o nouă melodie și un videoclip, creat de autorii legendarului „Trenulețul”.De asemenea, trupa a anunțat un turneu aniversar. ”Anul acesta sărbătorim 30 de ani de Zdob și Zdub! 30 de ani de muzică, concerte, prietenii și momente de neuitat alături de voi. Vă mulțumim că ați fost alături de
Microinvest și Proparco își consolidează parteneriatul printr-un nou acord de finanțare în valoare de 15 milioane de euro # Noi.md
Microinvest a încheiat cu succes un nou acord de finanțare cu Proparco, instituția de finanțare a sectorului privat din cadrul Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD Group). Prin acest împrumut de 15 milioane de euro, Microinvest își va consolida capacitatea de a susține întreprinderile micro, mici și mijlocii din Moldova, de a sprijini sectorul agricol și de a promova o creștere economică dura
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a discutat cu omologul său francez, Emmanuel Macron, despre presiunea asupra Rusiei și a convenit să se întîlnească în curînd.El a scris despre aceasta pe rețelele sociale, relatează „Adevărul European”.După discuția cu Macron, președintele ucrainean a subliniat că acum este „momentul potrivit pentru a impulsiona situația către încheierea războiulu
Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (AGSV) anunță că este pregătită pentru intervențiile din sezonul rece 2024–2025. Decizia vine după solicitarea Primăriei municipiului Chișinău privind verificarea tehnicii de deszăpezire și a stocurilor de materiale antiderapante, transmite Noi.md.Conducerea întreprinderii precizează că au fost definite principalele direcți
Iarna a venit mai devreme în zonele de munte din România și a adus viscol, zăpadă și drumuri închise.Mai multe șosele naționale și montane au fost afectate luni dimineață, 20 octombrie, iar pe DN 1, una dintre cele mai circulate artere din țară, se circulă alternativ din cauza lucrărilor și a vremii nefavorabile. Poliția Rutieră recomandă prudență și informare înainte de plecare, potrivit Medi
Vameșii din Leușeni au interceptat două tentative de contrabandă: ce încercau să transporte infractorii # Noi.md
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri, fără acte de proveniență legală și/sau vamală, în regiunea centrală a țării.{{843158}}Cazurile au fost înregistrate în proximitatea localității Leușeni, după ce au fost stopate și supuse controlului vamal două unități de transport. În rezultat, în compartimentele marfare au fost găsite
Jaful de la Luvru: Hoții au furat bijuterii de o valoare inestimabilă din galeria care adăpostește bijuteriile coroanei Franței # Noi.md
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică, după un jaf spectaculos în plină zi, în urma căruia o bandă de hoți a sustras bijuterii regale de o valoare considerată „neprețuită”, potrivit ministrului francez de interne, Laurent Nunez.Incidentul a avut loc în jurul orei 9:30 dimineața, cînd mai mulți indivizi au folosit un lift montat pe un camion pentru a pătrunde printr-o fereastră în Galer
Fundașul naționalei Moldovei, Artur Crăciun, a marcat primul său gol pentru clubul polonez LKS Lodz.Jucătorul moldovean a înscris în meciul din deplasare contra echipei Stal Rzeszow, cîștigat de echipa sa cu scorul de 4:1. Crăciun a înscris în minutul 32.Acesta a fost primul gol marcat de Artur de la transferul său în această vară la LKS Lodz, dar care a ajutat clubul său să se consolideze
În acest weekend, carabinierii Inspectoratului General de Carabinieri al MAI au desfășurat mai multe intervenții pentru menținerea ordinii și siguranței publice, transmite Noi.md.Astfel, patrula a observat un bărbat de 45 de ani care manifesta un comportament suspect. În urma verificărilor, asupra acestuia au fost depistate un tub artizanal folosit pentru consumul de substanțe interzise, un cu
Medicii trag un nou semnal de alarmă privind apariția variantei Covid Stratus, o tulpină care provoacă simptome neobișnuite precum dureri de dinți și în zona maxilarului. Specialiștii avertizează că aceste manifestări aparent banale pot indica o infecție activă cu noua variantă.Noua variantă a virusului SARS-CoV-2, denumită Stratus, a atras atenția comunității medicale internaționale după ce p
Președintele SUA, Donald Trump, la întîlnirea cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, nu numai că a refuzat să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, dar a și reflectat asupra acordării de garanții de securitate atît Kievului, cît și Moscovei.Despre aceasta, relatează Reuters, citînd două surse.Potrivit acestora, comentariile președintelui american au derutat delegația ucraineană.Ze
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025–2026. Toate probele vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină, instituție de învățămînt sau centru de examen, transmite Noi.md.Calendarul include testarea națională pentru clasele primare, examenele de absolvire a gimnaziul
Un moldovean în vîrstă de 28 de ani a fost depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău în timp ce încerca să plece spre Londra, avînd valiza ticsită cu țigări, transmite Noi.md.Deși, la controlul de frontieră, pasagerul a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a răspuns că nu are bunuri supuse declarării, comportamentul său a trezit suspiciuni. Astfel, polițiștii de fr
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începînd cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională.O nouă legislatură își începe activitatea prin ședi
Avocații poporului cer resetarea dialogului cu Găgăuzia și apărarea drepturilor pe malul stîng # Noi.md
Avocații poporului îndeamnă noul Parlament să relanseze dialogul instituțional cu UTA Găgăuzia și să consolideze mecanismele de protecție a drepturilor omului pentru locuitorii din regiunea transnistreană.Apelul vine după alegerile parlamentare din 28 septembrie, cînd cetățenii și-au exercitat dreptul de vot, oferind un nou mandat de încredere Legislativului și viitorului Guvern, transmite IPN
Capitala s-ar putea confrunta, în cîțiva ani, cu o lipsă semnificativă de bucătari în instituțiile educaționale.Acest lucru se datorează, în principal, vîrstei înaintate a personalului actual, precum și salariilor mici, în condițiile unui program solicitant și ale unui volum mare de muncă.{{839912}}„Angajații sînt cu vîrste de peste 60 - 70 de ani. Programul de activitate a acestora este u
Anul 2025 se va încheia peste două luni și cîteva zile, iar municipiul Chișinău nu are nici acum un buget aprobat.După eșuarea celei de-a opta tentative de a vota bugetul pentru anul 2025, primarul capitalei, Ion Ceban, a acuzat din nou consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ai Partidului Socialiștilor (PSRM) că au „blocat” subiectul la ultima ședință a Consiliul
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a cîștigat turul doi al alegerilor prezidențiale din Bolivia, obținînd 54,6% din voturi, față de 45,4% pentru rivalul său, Jorge „Tuto” Quiroga, după numărarea a 97,8% din buletine.Rezultatele au declanșat manifestații de bucurie pe străzile din La Paz. „Am venit să sărbătorim victoria și speranța unei noi direcții pentru Bolivia”, a spus un susținător.
Potrivit situației la 20 octombrie, la rețeaua de termoficare au fost conectate 1 223 de clădiri, anunță Termoelectrica S.A.Printre imobilele conectate se numără 137 de instituții de educație timpurie, 81 de școli și licee, 40 de instituții medicale, 38 de instituții de învățămînt superior, 712 blocuri locative, 50 de case particulare și 165 de agenți economici.Instituția a specificat că c
Pasajul peste calea ferată situat pe drumul R6 Chișinău–Orhei–Bălți, în apropiere de municipiul Bălți, va fi reparat capital, transmite Noi.md.Administrația Națională a Drumurilor a inițiat o procedură de achiziție publică pentru selectarea companiei care va executa lucrările. Termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 octombrie 2025, ora 10:00.Pasaju
14:41 // Ședință de judecată în care fostul deputat Constantin Țuțu este învinuit de îmbogățire ilicită a fost amînată pentru 24 octombrie. Măsura a fost luată la cererea avocatului său.Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost adus forțat la ședința de judecată de astăzi, notează Noi.md.Constantin Țuțu a fost reținut în iulie odată cu fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, amb
14:45 // Vladimir Plahotniuc va rămîne închis încă 30 de zile. Judecata a prelungit termenul de arest pentru o lună, la cererea procurorilor.O nouă ședință de judecată în dosarul fraudei bancare s-a desfășurat astăzi în absența fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a refuzat să se prezinte în fața instanței, motivînd că încă „studiază materialele cauzei”.Procurorii au solicitat
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat o operațiune comună pentru combaterea transportului ilegal de călători și a prestării neautorizate a serviciilor de taxi, transmite Noi.md.Acțiunea a fost inițiată după ce un operator de taxi notificat din orașul Călărași a semnalat existența unei concurențe neloiale d
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, urmează să înceapă, marți, executarea unei pedepse de cinci ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, după condamnarea definitivă în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din Libia, în anul 2007.Sarkozy va fi încarcerat la închisoarea La Santé din Paris, începînd cu 21 octombrie. Într-un interviu acordat ziarului,
Ala Nemerenco: "Nu regret nimic. Am reușit cu echipa de la minister mai mult decît ne-am așteptat" # Noi.md
"Echipa ministerului Sănătății a atins rezultate chiar mai mult decît ne-am așteptat și vreau să le mulțumesc pentru aceasta". Declarația a fost făcută de către Ala Nemerenco, care încă mai ocupă funcția de șefă a acestei instituții, notează Noi.md.Ala Nemerenco a fost întrebată de jurnaliști, dacă are vreun regret privind activitatea sa în calitate de ministră a Sănătății și dacă consideră că
O nouă ședință de judecată în dosarul fraudei bancare s-a desfășurat astăzi în absența fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a refuzat să se prezinte în fața instanței, motivînd că încă „studiază materialele cauzei”.Procurorii au solicitat prelungirea măsurii de arest preventiv, care urmează să expire pe 25 octombrie 2025. Potrivit reprezentanților acuzării, absența repetată a incu
UE, pregătită să deschidă toate clusterele de negociere pentru Moldova – anunțul făcut de Marta Kos # Noi.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a anunțat că pînă în luna noiembrie Consiliul Uniunii Europene ar putea deschide toate cele șase clustere de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, marcînd un pas decisiv în procesul de aderare al celor două state.Declarațiile au fost făcute înainte de debutul Consiliului Afaceri Externe, care are loc la Luxemburg, la 20 octombrie 2025.
Bilanț CNA: trei persoane reținute în dosarul de corupție la eliberarea permiselor de conducere din Călărași # Noi.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat sinteza săptămînală a activităților desfășurate în domeniul combaterii și prevenirii corupției.În perioada de referință, ofițerii CNA și procurorii au efectuat peste 50 de percheziții în cadrul dosarului de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere din Călărași, soldat cu reținerea a trei persoane pentru 72 de ore.Instanța de j
Un cutremur ciudat, însoțit de o bubuitură puternică, a speriat locuitorii din Brăila și Galați, România, în noaptea de duminică spre luni, la ora 03:35. Seismul a avut o magnitudine de 3,3 și s-a produs la o adîncime foarte mică, de sub 8 kilometri, ceea ce a făcut ca zgomotul și mișcarea să fie resimțite mai intens decît ar indica valoarea magnitudinii.Pe rețelele sociale, oamenii au descris
În weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 4500 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere, notează Noi.md.Cele mai frecvente încălcări au fost:-60 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice;-2319 au depășit limita de viteză;-794 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semn
Datele statistice la nivel național relevă o creștere alarmantă a fraudelor online, notează Noi.md.Potrivit Poliției, în primele nouă luni ale anului curent, au fost raportate peste 1.200 de infracțiuni financiar-bancare online, cu un prejudiciu total estimat de peste 211 milioane lei.{{841570}}Comparativ cu anul 2024, când au fost înregistrate 832 de cazuri și un prejudiciu de aproximativ
Poliția a demascat un grup de escroci la Chișinău: cum au fost înșelate victimele cu milioane de lei # Noi.md
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău au destructurat activitatea ilegală a unui grup de persoane, implicat în escrocherii online, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4 000 000 de lei. Cei patru suspecți, cu vîrste cuprinse între 18 și 51 de ani, sînt originari din municipiul Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei. Aceștia sînt bănuiți de
Primăria Chișinău a organizat în Pădurea-Parc „Rîșcani” competițiile naționale de atletism, care au reunit sportivi de toate vîrstele din diferite orașe ale țării.Participanții au demonstrat forță, rezistență și spirit de echipă, transformînd ziua într-o adevărată sărbătoare a mișcării și a prieteniei.Atmosfera plină de energie și entuziasm a unit concurenții și susținătorii deopotrivă, ia
Care sînt așteptările Primarului de la noul Guvern și Parlament: decizii rapide, dialog și responsabilitate # Noi.md
Primarul municipiului Chișinău cere cooperare reală între administrația locală și Guvern, acuzînd că blocajele politice afectează dezvoltarea Capitalei și viața oamenilor. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, edilul a făcut un apel public către autoritățile centrale, în contextul formării unui nou cabinet de miniștri, transmite Noi.md. „În curînd urmează, probabil, să fie inv
Granturi de pînă la 1 milion de dolari, disponibile pentru crescătorii de bovine, ovine și caprine # Noi.md
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începînd cu 20 octombrie 2025, dosarele de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”.Apelul, deschis pînă la 31 decembrie 2025, are drept scop sprijinirea fermelor de bovine, ovine și caprine orientate spre producția de lapte, carne sau mixtă.Prin inte
