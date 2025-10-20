Frunzele arse costă scump: amenzi mari și aer otrăvit, avertizează Agenția de Mediu

13:30

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău au destructurat activitatea ilegală a unui grup de persoane, implicat în escrocherii online, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4 000 000 de lei. Cei patru suspecți, cu vîrste cuprinse între 18 și 51 de ani, sînt originari din municipiul Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei. Aceștia sînt bănuiți de