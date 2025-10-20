OMS monitorizează noua variantă Covid – începe cu dureri în maxilar

10:00

Sezonul de toamnă vine la pachet cu plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de viță-de-vie, florilor sau arbuștilor decorativi. Piețele au oferte variate și cumpăratorii au de unde alege. Comercianţii se plîng însă că în acest sezon vînzările au scăzut considerabil.Deşi preţurile se menţin ca şi în anii precedenţi, comercianţii spun că depun tot mai mult efort pentru a creşte puieţii.{{8