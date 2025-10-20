OMS monitorizează noua variantă Covid – începe cu dureri în maxilar
Noi.md, 20 octombrie 2025 16:00
Medicii trag un nou semnal de alarmă privind apariția variantei Covid Stratus, o tulpină care provoacă simptome neobișnuite precum dureri de dinți și în zona maxilarului. Specialiștii avertizează că aceste manifestări aparent banale pot indica o infecție activă cu noua variantă.Noua variantă a virusului SARS-CoV-2, denumită Stratus, a atras atenția comunității medicale internaționale după ce p
Medicii trag un nou semnal de alarmă privind apariția variantei Covid Stratus, o tulpină care provoacă simptome neobișnuite precum dureri de dinți și în zona maxilarului. Specialiștii avertizează că aceste manifestări aparent banale pot indica o infecție activă cu noua variantă.Noua variantă a virusului SARS-CoV-2, denumită Stratus, a atras atenția comunității medicale internaționale după ce p
Avocații poporului cer resetarea dialogului cu Găgăuzia și apărarea drepturilor pe malul stîng # Noi.md
Avocații poporului îndeamnă noul Parlament să relanseze dialogul instituțional cu UTA Găgăuzia și să consolideze mecanismele de protecție a drepturilor omului pentru locuitorii din regiunea transnistreană.Apelul vine după alegerile parlamentare din 28 septembrie, cînd cetățenii și-au exercitat dreptul de vot, oferind un nou mandat de încredere Legislativului și viitorului Guvern, transmite IPN
15:30
Capitala s-ar putea confrunta, în cîțiva ani, cu o lipsă semnificativă de bucătari în instituțiile educaționale.Acest lucru se datorează, în principal, vîrstei înaintate a personalului actual, precum și salariilor mici, în condițiile unui program solicitant și ale unui volum mare de muncă.{{839912}}„Angajații sînt cu vîrste de peste 60 - 70 de ani. Programul de activitate a acestora este u
15:00
Anul 2025 se va încheia peste două luni și cîteva zile, iar municipiul Chișinău nu are nici acum un buget aprobat.După eșuarea celei de-a opta tentative de a vota bugetul pentru anul 2025, primarul capitalei, Ion Ceban, a acuzat din nou consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ai Partidului Socialiștilor (PSRM) că au „blocat” subiectul la ultima ședință a Consiliul
15:00
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a cîștigat turul doi al alegerilor prezidențiale din Bolivia, obținînd 54,6% din voturi, față de 45,4% pentru rivalul său, Jorge „Tuto” Quiroga, după numărarea a 97,8% din buletine.Rezultatele au declanșat manifestații de bucurie pe străzile din La Paz. „Am venit să sărbătorim victoria și speranța unei noi direcții pentru Bolivia”, a spus un susținător.
15:00
Potrivit situației la 20 octombrie, la rețeaua de termoficare au fost conectate 1 223 de clădiri, anunță Termoelectrica S.A.Printre imobilele conectate se numără 137 de instituții de educație timpurie, 81 de școli și licee, 40 de instituții medicale, 38 de instituții de învățămînt superior, 712 blocuri locative, 50 de case particulare și 165 de agenți economici.Instituția a specificat că c
15:00
Pasajul peste calea ferată situat pe drumul R6 Chișinău–Orhei–Bălți, în apropiere de municipiul Bălți, va fi reparat capital, transmite Noi.md.Administrația Națională a Drumurilor a inițiat o procedură de achiziție publică pentru selectarea companiei care va executa lucrările. Termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 octombrie 2025, ora 10:00.Pasaju
15:00
14:41 // Ședință de judecată în care fostul deputat Constantin Țuțu este învinuit de îmbogățire ilicită a fost amînată pentru 24 octombrie. Măsura a fost luată la cererea avocatului său.Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost adus forțat la ședința de judecată de astăzi, notează Noi.md.Constantin Țuțu a fost reținut în iulie odată cu fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, amb
15:00
14:45 // Vladimir Plahotniuc va rămîne închis încă 30 de zile. Judecata a prelungit termenul de arest pentru o lună, la cererea procurorilor.O nouă ședință de judecată în dosarul fraudei bancare s-a desfășurat astăzi în absența fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a refuzat să se prezinte în fața instanței, motivînd că încă „studiază materialele cauzei”.Procurorii au solicitat
14:30
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat o operațiune comună pentru combaterea transportului ilegal de călători și a prestării neautorizate a serviciilor de taxi, transmite Noi.md.Acțiunea a fost inițiată după ce un operator de taxi notificat din orașul Călărași a semnalat existența unei concurențe neloiale d
14:30
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, urmează să înceapă, marți, executarea unei pedepse de cinci ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, după condamnarea definitivă în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din Libia, în anul 2007.Sarkozy va fi încarcerat la închisoarea La Santé din Paris, începînd cu 21 octombrie. Într-un interviu acordat ziarului,
14:00
Ala Nemerenco: "Nu regret nimic. Am reușit cu echipa de la minister mai mult decît ne-am așteptat" # Noi.md
"Echipa ministerului Sănătății a atins rezultate chiar mai mult decît ne-am așteptat și vreau să le mulțumesc pentru aceasta". Declarația a fost făcută de către Ala Nemerenco, care încă mai ocupă funcția de șefă a acestei instituții, notează Noi.md.Ala Nemerenco a fost întrebată de jurnaliști, dacă are vreun regret privind activitatea sa în calitate de ministră a Sănătății și dacă consideră că
14:00
O nouă ședință de judecată în dosarul fraudei bancare s-a desfășurat astăzi în absența fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a refuzat să se prezinte în fața instanței, motivînd că încă „studiază materialele cauzei”.Procurorii au solicitat prelungirea măsurii de arest preventiv, care urmează să expire pe 25 octombrie 2025. Potrivit reprezentanților acuzării, absența repetată a incu
14:00
UE, pregătită să deschidă toate clusterele de negociere pentru Moldova – anunțul făcut de Marta Kos # Noi.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a anunțat că pînă în luna noiembrie Consiliul Uniunii Europene ar putea deschide toate cele șase clustere de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, marcînd un pas decisiv în procesul de aderare al celor două state.Declarațiile au fost făcute înainte de debutul Consiliului Afaceri Externe, care are loc la Luxemburg, la 20 octombrie 2025.
14:00
Bilanț CNA: trei persoane reținute în dosarul de corupție la eliberarea permiselor de conducere din Călărași # Noi.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat sinteza săptămînală a activităților desfășurate în domeniul combaterii și prevenirii corupției.În perioada de referință, ofițerii CNA și procurorii au efectuat peste 50 de percheziții în cadrul dosarului de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere din Călărași, soldat cu reținerea a trei persoane pentru 72 de ore.Instanța de j
14:00
Un cutremur ciudat, însoțit de o bubuitură puternică, a speriat locuitorii din Brăila și Galați, România, în noaptea de duminică spre luni, la ora 03:35. Seismul a avut o magnitudine de 3,3 și s-a produs la o adîncime foarte mică, de sub 8 kilometri, ceea ce a făcut ca zgomotul și mișcarea să fie resimțite mai intens decît ar indica valoarea magnitudinii.Pe rețelele sociale, oamenii au descris
14:00
În weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 4500 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere, notează Noi.md.Cele mai frecvente încălcări au fost:-60 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice;-2319 au depășit limita de viteză;-794 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semn
14:00
Datele statistice la nivel național relevă o creștere alarmantă a fraudelor online, notează Noi.md.Potrivit Poliției, în primele nouă luni ale anului curent, au fost raportate peste 1.200 de infracțiuni financiar-bancare online, cu un prejudiciu total estimat de peste 211 milioane lei.{{841570}}Comparativ cu anul 2024, când au fost înregistrate 832 de cazuri și un prejudiciu de aproximativ
13:30
Poliția a demascat un grup de escroci la Chișinău: cum au fost înșelate victimele cu milioane de lei # Noi.md
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău au destructurat activitatea ilegală a unui grup de persoane, implicat în escrocherii online, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4 000 000 de lei. Cei patru suspecți, cu vîrste cuprinse între 18 și 51 de ani, sînt originari din municipiul Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei. Aceștia sînt bănuiți de
13:30
Primăria Chișinău a organizat în Pădurea-Parc „Rîșcani” competițiile naționale de atletism, care au reunit sportivi de toate vîrstele din diferite orașe ale țării.Participanții au demonstrat forță, rezistență și spirit de echipă, transformînd ziua într-o adevărată sărbătoare a mișcării și a prieteniei.Atmosfera plină de energie și entuziasm a unit concurenții și susținătorii deopotrivă, ia
13:30
Care sînt așteptările Primarului de la noul Guvern și Parlament: decizii rapide, dialog și responsabilitate # Noi.md
Primarul municipiului Chișinău cere cooperare reală între administrația locală și Guvern, acuzînd că blocajele politice afectează dezvoltarea Capitalei și viața oamenilor. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, edilul a făcut un apel public către autoritățile centrale, în contextul formării unui nou cabinet de miniștri, transmite Noi.md. „În curînd urmează, probabil, să fie inv
13:30
Granturi de pînă la 1 milion de dolari, disponibile pentru crescătorii de bovine, ovine și caprine # Noi.md
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începînd cu 20 octombrie 2025, dosarele de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”.Apelul, deschis pînă la 31 decembrie 2025, are drept scop sprijinirea fermelor de bovine, ovine și caprine orientate spre producția de lapte, carne sau mixtă.Prin inte
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 20 octombrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 21 octombrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,51 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 19,30 lei/litru (-3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
13:00
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. După ce s-a impus în etapele găzduite de Poreč, Croația și Katerini, Grecia, Irina Rîngaci a încheiat evoluția la mondialele pe plajă cu o victorie în ultima rundă, care a avut loc în orașul Alexandria, Egipt, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în finala ul
13:00
Un fost angajat al ASP, reținut de CNA în dosarul de corupție la eliberarea permiselor de conducere # Noi.md
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cooperare cu procurorii municipiului Chișinău, în cadrul unei investigații ample privind corupția sistemică în procesul de eliberare a permiselor de conducere în raionul Călărași.Suspectul a fost plasat în izolatorul CNA, iar anchetatorii continuă acțiu
13:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 13 – 17 octombrie 2025.Pe parcursul perioadei respective, AIPA a autorizat spre plată 4,57 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, după cum urmează:
12:30
În SUA, un avion Boeing 737 MAX al companiei aeriene United, care zbura de la Denver la Los Angeles, a aterizat la Salt Lake City.Motivul a fost o fisură apărută în parbrizul aeronavei care zbura la o altitudine de 11 mii de metri.Avionul a deviat de la ruta sa pentru a repara crăpătura apărută la unul dintre straturile parbrizului multistratificat, relatează Noi.md, cu referire la oxu.az.
12:30
Viața bate filmul: un ofițer de penitenciar ajută o deținută să evadeze și ajunge el după gratii # Noi.md
Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13 Chișinău, în vîrstă de 24 de ani, a fost condamnat la închisoare pentru înlesnirea evadării unei persoane din penitenciar, transmite Noi.md. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Acesta a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare, dintre care 2 ani vor fi executați în detenți
12:30
Curtea Constituțională cere Parlamentului măsuri mai ferme împotriva dezinformării în alegeri # Noi.md
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a transmis o adresă oficială președintelui Parlamentului, Igor Grosu, prin care solicită întărirea cadrului legal pentru combaterea dezinformării și a ingerințelor străine în procesele electorale, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Potrivit Hotărîrii nr. 12 din 16 octombrie 2025, Curtea a confirmat rezultatele scrutinului și
12:30
Șeful diplomației Republicii Moldova va întreprinde o vizită de lucru la Luxemburg pe linia cooperării cu Uniunea Europeană # Noi.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene.Participarea are loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securi
12:00
Podul care leagă șoseaua Ceadîr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Autoritățile locale și șoferii vorbesc despre importanța acestui traseu, unde nu s-a intervenit cu lucrări de mai bine de 50 de ani.Podul din apropierea localității Corten, din raionul Taraclia, a fost construit în perioada 1975-1980, pe rîul Lunguța. Structura are o lungime de 35 de metri și o lățime de 10 metri. De la co
12:00
Principala problemă care împiedică reducerea semnificativă a fenomenului contrabandei în punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova este tehnica învechită de scanare, a declarat șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub.Potrivit șefului Vămii, și eliminarea factorului uman prin digitalizarea completă a serviciilor ar descuraja comiterea unor astfel de infracțiuni.„Ultima procur
11:30
Jurnalistul Gheorghe Gonța a scris în rețelele sociale că președinta Maia Sandu îl va acționa în judecată, notează Noi.md."Maia Sandu îmi cere 100 de mii de lei.Prin intermediul avocatului său, aceasta mi-a expediat o cerere prealabilă prin care-mi solicită să dezmint afirmațiile pe care le-aș fi făcut într-un editorial video cu privire la persoana sa, să-mi cer scuze publice, să șterg ima
11:30
Ucraina, împreună cu partenerii săi internaționali, se apropie de un posibil sfîrșit al războiului cu Rusia. În primul rînd, acest lucru este posibil datorită eforturilor președintelui SUA, Donald Trump.Despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru jurnaliști, relatează RBC-Ucraina.Zelenski a subliniat că situația din Ucraina nu are analogii în lume, iar
11:30
Începerea examinării cauzei privind declararea drept extremistă a organizației neguvernamentale „Evrazia”, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor și își are sediul la Moscova, a fost amînată din nou. Prima ședință de judecată a fost reprogramată pentru data de 14 noiembrie.După cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, prima ședință de judecată din această cauză fusese stabilită pe
11:30
Crește numărul moldovenilor care dețin o armă de foc, potrivit celor mai recente date statistice ale poliției.Aproape 65 de mii de persoane aveau permis de port-armă, înregistrîndu-se o creștere de cinci la sută într-un singur an.Permisul se eliberează în urma unei proceduri complexe, care presupune un curs teoretic și, desigur, unul practic. Datele poliției nu includ armele deținute ilega
11:30
Poliția de Frontieră a raportat că, pe parcursul săptămînii precedente, au fost depistate șaptesprezece cazuri de documente de călătorie falsificate, în urma controalelor efectuate la trecerea frontierei de stat.Cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe ieșire din Republica Moldova, în mai multe puncte de trecere: PTF „Leușeni” – 9 cazuri; PTF „Sculeni” – 1 caz
11:00
Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, consideră că majoritatea politicienilor din Uniunea Europeană vor face tot posibilul pentru a sabota summitul planificat între liderii Rusiei și SUA la Budapesta.Potrivit lui Szijjártó, majoritatea politicienilor din Uniunea Europeană vor încerca să împiedice desfășurarea summitului dintre Rusia și SUA la Budapesta.{{841313}}Ministrul de E
11:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii că 27 octombrie 2025 este termenul-limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare medicală obligatorie și a contribuțiilor sociale aferente lunii septembrie.Totodată, instituția amintește că, începînd cu 10 octombrie 2025, au intrat în vigoare modificările privind completarea
11:00
Unii fermieri din țară reușesc nu doar să păstreze tradițiile, ci chiar să le transforme în afaceri moderne și profitabile.Cu sprijinul tehnologiei și al subvențiilor, meseriile considerate cîndva tradiționale capătă o nouă valoare economică. Este și cazul unui crescător de ovine din raionul Orhei, care și-a dotat stîna cu panouri fotovoltaice.{{840400}}Fermierul Andrei Țurcan din satul Zo
10:30
Un proiectil de 155 mm, lansat în timpul unui exercițiu de tragere cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Corpului de Infanterie Marină la Camp Pendleton, pe 18 octombrie, a explodat prematur deasupra șoselei pe care se deplasau mașinile de patrulare care îl însoțeau pe vicepreședintele SUA, Jay D. Vance.Explozia a avut loc deasupra autostrăzii Interstate 5, o autostradă importantă care leagă
10:30
Facebook (Meta) anunță că aplicația Messenger pentru desktop nu va mai putea fi folosită după 15 decembrie. Utilizatorii care deschid aplicația vor fi redirecționați către aplicația Facebook pentru desktop (interfața echivalentă versiunii web de pe facebook.com).Notificările privind retragerea au început deja să apară în aplicație, transmite presa.Ce se întîmplă după eliminarea aplicației
10:30
În țara noastră, necesitatea unei schimbări plutește literalmente în aer. Cum să nu devenim outsideri într-un mediu global în rapidă schimbare? Cum putem păstra și spori potențialul existent al țării? Elena Radu, directoarea Institutului ”Alfa” pentru Branding Strategic (INBRASA), propune un Plan de Resetare a Moldovei-2036. În interviul pentru Noi.md, Elena explică ce implică acesta și cum crede
10:00
Sezonul de toamnă vine la pachet cu plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de viță-de-vie, florilor sau arbuștilor decorativi. Piețele au oferte variate și cumpăratorii au de unde alege. Comercianţii se plîng însă că în acest sezon vînzările au scăzut considerabil.Deşi preţurile se menţin ca şi în anii precedenţi, comercianţii spun că depun tot mai mult efort pentru a creşte puieţii.{{8
10:00
Noile țări ar putea adera la Uniunea Europeană fără drepturi de vot depline. Propunerea de modificare a regulilor de aderare la UE se află într-un stadiu incipient și ar trebui să fie aprobată de toate țările existente, potrivit surselor Politico.După cum transmite Noi,md cu referire la Agora, inițiativa ar permite țărilor care se află în prezent pe calea aderării, precum Ucraina, Moldova și M
