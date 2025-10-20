Alertă la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci: o maşină ucraineană a pătruns forţat în R. Moldova
BreakingNews, 20 octombrie 2025 14:10
În noaptea trecută, în jurul orei 03:10, autorităţile de frontieră din Republica Moldova au fost puse în stare de alertă după ce un automobil înmatriculat în Ucraina a forţat bariera la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci şi a intrat pe teritoriul R. Moldova. Vehiculul, un model de marca Lexus, a pătruns cu viteză prin
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:40
În decursul ultimei săptămâni, forțele de frontieră din Republica Moldova au detectat 17 documente de călătorie cu semne evidente de falsificare.Cazurile au fost înregistrate atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, în mai multe puncte de trecere a frontierei. Detalii privind distribuția punctelor de control: PTF „Leușeni": 5 cazuri PTF „Palanca": 3 cazuri
Acum 2 ore
13:10
Justiție întârziată: după 43 de ani în spatele gratiilor, un om nevinovat își recâștigă libertatea # BreakingNews
Un bărbat care a fost condamnat pentru o crimă pe care nu a comis-o a fost eliberat după ce a petrecut 43 de ani în închisoare. Decizia instanţei de a anula condamnarea sau de a revizui cazul a venit în urma unor probe noi, care au demonstrat că nu există dovezi convingătoare împotriva sa. Pe
12:40
Un soldat al armatei nord-coreene a traversat duminică linia de demarcaţie militară care separă cele două Coree şi s-a predat autorităţilor sud-coreene, a anunţat statul major al Coreei de Sud. Militarul a intrat în custodia forţelor sud-coreene şi a declarat că doreşte să se stabilească în Coreea de Sud. Traversarea a avut loc în secţiunea
Acum 4 ore
12:10
În seara zilei de vineri, 17 octombrie 2025, în sectorul Botanica din Chișinău, un incident rutier a fost evitat în ultimul moment. Un șofer care circula pe ultima bandă a drumului nu a redus viteza și nu s-a oprit, deși vehiculele de pe celelalte benzi cedaseră trecerea pentru a permite unui pieton să traverseze
11:30
Luvru închis de urgență după un jaf de proporții: Bijuteriile Coroanei Franței, sustrase # BreakingNews
În dimineața zilei de duminică, 19 octombrie 2025, Muzeul Luvru din Paris a fost închis de urgență după un jaf spectaculos în care hoții au reușit să fure bijuterii de o valoare inestimabilă. Incidentul a avut loc în jurul orei 9:30, la scurt timp după deschiderea muzeului pentru public. Hoții au pătruns în muzeu
11:10
Accident tragic în stânga Nistrului: Un polițist a decedat, altul este în stare critică # BreakingNews
În dimineața zilei de 19 octombrie 2025, în jurul orei 8:30, un grav accident rutier a avut loc în apropiere de localitatea Caragaș, raionul Slobozia, în stânga Nistrului. Un echipaj al poliției rutiere din Slobozia se deplasa cu viteză spre Caragaș, iar la intrarea în sat, un automobil al unei școli auto a oprit pentru
10:40
În data de 18 octombrie 2025, în orașul Bender, o casă părăsită a fost cuprinsă de flăcări. Alarma a fost dată de un șofer care a observat fumul ieșind din locuință. La fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să lichideze incendiul după două ore de intervenție. Datorită reacției rapide, răspândirea focului a
Acum 6 ore
10:10
Aproximativ șapte milioane de persoane au participat sâmbătă la manifestații în Statele Unite, sub sloganul „No Kings" („Fără Regi"), ca semn de opoziție față de agenda pe care o consideră autoritară a președintelui Donald Trump. Evenimentul a avut loc în marile orașe, inclusiv Washington, New York, Los Angeles, Chicago, Austin și Seattle, dar și în sute
09:40
Familia unei tinere de 23 de ani din Bălți, care a murit după ce a căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuințe, solicită redeschiderea anchetei. Rudele nu acceptă concluziile inițiale ale autorităților, potrivit cărora tânăra ar fi căzut accidental, fiind în stare de ebrietate. Mama victimei susține că fiica ei era o
09:10
Judecătoria Chișinău a anulat amenda aplicată activistei Angelica Frolov, una dintre organizatoarele marșului Pride 2025. Instanța a stabilit că sancțiunea fusese nejustificată și că nu au existat încălcări ale legislației privind întrunirile publice. Conform deciziei, Frolov nu a comis nicio contravenție atunci când a refuzat să modifice traseul marșului sau să deblocheze strada la solicitarea
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
În ultimele zile, autorităţile sanitare au înregistrat şapte cazuri de intoxicaţie alimentară cauzate de consumul de ciuperci colectate din natură. Victimele provin din localități diferite, iar starea lor variază de la simptome uşoare până la complicaţii care necesită supraveghere medicală. Cauza incidentelor este, cel mai probabil, consumul de ciuperci nerecunoscute sau asemanătoare cu specii comestibile.
17:40
Șoferi beți, trași pe dreapta: patru conducători auto prinși sub influența alcoolului în nordul țării # BreakingNews
Patrulele Direcției Patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat patru conducători auto care au pus în pericol siguranța rutieră conducând sub influența alcoolului. Incidentele au avut loc în ultimele 24 de ore, în patru localități diferite: Edineț, Râșcani, Bălți și Florești. În municipiul Edineț, pe strada Independenței, un bărbat de 46 de
17:10
Un studiu recent a arătat că infecția cu SARS-CoV-2 poate modifica moleculele de ARN din spermă, ceea ce duce la defecte genetice și schimbări de comportament la descendenții născuți ulterior. Cercetătorii care au studiat masculi de șoarece infectați cu SARS-CoV-2 au descoperit că virusul poate altera sperma, provocând modificări comportamentale la urmașii acestora. Deși concluziile
16:40
Municipiul Bălți s-a transformat într-un adevărat tomberon în aer liber. Locuitorii mai multor cartiere se plâng că întreprinderea responsabilă de evacuarea deșeurilor golește tomberoanele, dar lasă gunoiul aruncat în jurul platformelor de colectare. Un locuitor din Bălți spune că, de aproximativ două săptămâni, gunoiul nu a mai fost evacuat din zonă. Acesta afirmă că, anterior,
15:50
Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, cel mai indicat să se ocupe în noul Parlament de îmbunătățirea legislației electorale pentru a evita haosul din recentele alegeri parlamentare! Alexandr Berlinschii, ales deputat din partea Partidului Nostru, a prezentat un set de propuneri pentru reformarea legislației electorale, menite să elimine abuzurile și haosul din scrutinele naționale. Propunerile
15:40
Cazul contrabandei cu aproape un milion de țigări, descoperite la postul vamal Leușeni-Albița, capătă noi dimensiuni. Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că ancheta ar putea scoate la iveală o grupare criminală mai extinsă. Iacub a spus că documentarea acestui caz a durat două luni și nu exclude
15:10
Un bărbat de 26 de ani și-a dat foc în fața Clinicii de Oncologie Medicală a Spitalului Municipal Timișoara, România, unde era internată soția sa. Bărbatul a recurs la acest gest după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pentru tratamentul femeii, care l-a amenințat cu divorțul. Pe trotuarul din fața spitalului unde soția sa
14:40
Explozie devastatoare într-un bloc din București: două etaje spulberate, cel puțin 2 morți și 12 răniți # BreakingNews
O explozie puternică a avut loc vineri dimineață într-un bloc de 8 etaje situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu". Deflagrația a distrus complet etajele 5 și 6 ale imobilului, iar suflul exploziei a afectat și un bloc vecin, precum și geamurile liceului din apropiere. În urma
14:10
Fiscul cere suplimentar 1,35 milioane lei după depistarea erorilor în declarațiile TVA # BreakingNews
Autoritatea fiscală a emis o notificare prin care solicită unor contribuabili plata suplimentară de 1,35 milioane lei, invocând erori și neconcordanțe identificate în declarațiile lor privind taxa pe valoare adăugată (TVA). Conform documentelor primite, inspectorii au găsit diferențe între sumele declarate și cele constatate în controalele fiscale, în special la deducerea TVA-ului pentru achiziții
14:10
Blocul ALTERNATIVA promite sprijin pentru inițiativele de interes public în Parlament # BreakingNews
Blocul ALTERNATIVA anunță că va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor, indiferent de inițiatorul lor. Reprezentanții formațiunii afirmă că nu mai pot fi acceptate decizii arbitrare de închidere a instituțiilor de învățământ sau de sănătate, subliniind
14:00
Renato Usatîi către noua majoritate: „E timpul pentru un guvern al competenței, nu al intereselor politice” # BreakingNews
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru – apel către noua majoritate parlamentară: Să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști! Renato Usatîi a făcut apel către PAS, formațiunea care deține majoritatea parlamentară, să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un
13:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău s-a confruntat joi dimineață cu o alertă de securitate după ce a fost depistat un bagaj suspect în care ar putea să se afle o substanță explozivă. Echipe ale Poliției de Frontieră și ale structurilor specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au intervenit imediat la fața locului pentru verificări
13:10
Tragedie rutieră în raionul Hâncești: un motociclist și-a pierdut viața după ce a derapat într-un șanț # BreakingNews
Un grav accident rutier s-a produs în raionul Hâncești, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și a ajuns într-un șanț. Tragedia a avut loc în apropierea localității Mingir, în seara zilei de joi. Potrivit datelor preliminare, bărbatul, în vârstă de 37 de ani, se deplasa cu
13:00
12:40
Jimmy Donaldson, cunoscut publicului internațional drept MrBeast, face un pas surprinzător în domeniul financiar, anunțând lansarea propriei sale bănci digitale, „MrBeast Financial". Acesta intenționează să creeze o aplicație bancară mobilă care să ofere utilizatorilor servicii moderne și inovative, incluzând tranzacții cu criptomonede, investiții, emiterea de carduri de credit și consultanță financiară personalizată. Prin această inițiativă,
12:10
Locuitorii satului Racovăț din raionul Soroca se plâng de starea deplorabilă a drumurilor, care au devenit impracticabile din cauza ploilor abundente și a lucrărilor la apeduct. Aceștia afirmă că deplasările cotidiene, cum ar fi mersul la magazin sau la școală, au devenit extrem de dificile din cauza nămolului. Primarul Oxana Fedco recunoaște disconfortul creat și
11:40
Locuitorii din Căușeni denunță campania de dezinformare în alegerile din 28 septembrie # BreakingNews
Locuitorii raionului Căușeni au fost expuși unei campanii intense de dezinformare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Mesaje false despre mobilizarea obligatorie a moldovenilor și despre un posibil război cu Ucraina au fost distribuite pe canale de Telegram afiliate Kremlinului, având scopul de a induce panică și de a submina încrederea în parcursul
11:10
Naționala masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a încheiat parcursul la Campionatul European din Croația, fiind eliminată în optimile de finală de selecționata Sloveniei. Echipa tricoloră a reușit să câștige un meci, dar a cedat în celelalte două, scorul final fiind 3-1 în favoarea Sloveniei. În ciuda eliminării, echipa Moldovei a obținut o
10:40
nspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (IGSU MAI) anunță cu profund regret trecerea în eternitate a doamnei Gavrilova Maria Ion, locotenent-colonel în rezervă. Aceasta și-a dedicat peste 30 de ani activității în cadrul serviciului de salvatori și pompieri, contribuind semnificativ la dezvoltarea unui sistem eficient de prevenire și lichidare a incendiilor.
10:10
Spitalele din Moldova, în alertă: lipsa anesteziologilor pune în pericol intervențiile chirurgicale # BreakingNews
Spitalele din întreaga ţară se confruntă cu o criză majoră de anesteziologi, ce pune în pericol serviciile chirurgicale şi secţiile de Terapie Intensivă. Lipsa acestor specialişti afectează programările intervenţiilor, precum şi capacitatea spitalelor de a asigura gardă continuă pentru cazurile grave. Problema este agravată de faptul că
09:40
Transportul spre Leova rămâne o problemă: locuitorii cer soluții, autoritățile dau explicații # BreakingNews
Problema transportului spre și dinspre orașul Leova rămâne o sursă de nemulțumire pentru locuitorii raionului, care spun că serviciile oferite nu sunt suficiente și nu respectă nevoile cetățenilor, mai ales în orele de vârf. În paralel, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) iese în public cu precizări, susținând că modificările efectuate sunt în conformitate cu legea … Articolul Transportul spre Leova rămâne o problemă: locuitorii cer soluții, autoritățile dau explicații apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Locuitorii din Durlești, revoltați de mormanele de gunoi: „Plătim salubritatea, dar trăim în murdărie” # BreakingNews
Locuitorii de pe Strada Chimiștilor din Durlești se confruntă cu o situație dificilă: gunoiul menajer rămâne necolectat de câteva zile, iar mormanele de deșeuri s-au strâns pe marginea drumului și pe trotuare, generând disconfort și riscuri sanitare. Cetățenii spun că au făcut sesizări către autorități, dar nu au primit niciun răspuns concret sau măsuri vizibile. … Articolul Locuitorii din Durlești, revoltați de mormanele de gunoi: „Plătim salubritatea, dar trăim în murdărie” apare prima dată în BreakingNews.
16 octombrie 2025
18:10
Alexei Cotorobai a fost acuzat de omor, viol și răpire de persoane, fiind escortat în fața instanței. Acesta a declarat din nou că este nevinovat. Printre martorii audiați s-a numărat și mama victimei, care a afirmat că a fost amenințată de familia inculpatului, motiv pentru care a ezitat să facă publice cele două cazuri. Până … Articolul Fratele condamnatului pentru omor, judecat pentru viol și moartea unui bebeluș apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Părinții lui Sergiu Oală, tânărul din Bălți ucis în septembrie 2024, consideră pedeapsa de 22 de ani de închisoare aplicată lui Nicu Gherman, principalul inculpat, ca fiind prea blândă. Mama victimei, Ana Oală, a declarat că fiul ei nu va mai reveni și că nu acceptă pedeapsa aplicată, cerând închisoare pe viață pentru ucigaș. Tatăl … Articolul Familia victimei contestă pedeapsa: „Justiția nu e complet făcută” apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Scuarul Miorița, situat în cartierul Telecentru al municipiului Chișinău, a fost recent reamenajat într-un proiect realizat de Primăria Chișinău. Amenajarea a inclus crearea de alei pietonale, zone verzi, iluminat public modern, sistem de irigare automatizat, mobilier urban, teren de fitness, masă de tenis, teren de joacă pentru copii, pistă pentru bicicliști și camere de supraveghere … Articolul Primăria Chișinău modernizează Scuarul Miorița pentru confortul locuitorilor apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Consiliul Audiovizualului sancționează postul public regional pentru dezinformare și incitare la ură # BreakingNews
În urma unui control efectuat de Consiliul Audiovizualului (CA), Televiziunea Găgăuzia a fost sancționată cu o amendă de 85.000 de lei pentru încălcarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunea a fost aplicată pentru difuzarea de informații false și permiterea discursului care incită la ură în cadrul unor programe audiovizuale. Această decizie face parte dintr-o serie … Articolul Consiliul Audiovizualului sancționează postul public regional pentru dezinformare și incitare la ură apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Blocajele politice nu vor opri investițiile municipale: toate proiectele vor fi terminate # BreakingNews
În cadrul emisiunii „Pe Față”, autoritățile au declarat că toate proiectele începute și programate pentru finalizare în acest an vor fi terminate, în ciuda blocajelor politice care au afectat implementarea unor inițiative. Potrivit oficialilor, portofoliul investițional al municipalității depășește 4 miliarde de lei și include lucrări esențiale pentru locuitori: reabilitarea drumurilor, modernizarea iluminatului public, amenajarea și consolidarea … Articolul Blocajele politice nu vor opri investițiile municipale: toate proiectele vor fi terminate apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Autoritățile promit acces egal la educație și infrastructură modernizată pentru toți copiii # BreakingNews
În cadrul emisiunii „Pe Față”, autoritățile municipale au subliniat că educația rămâne prioritatea statului și că municipalitatea depune toate eforturile pentru a face față creșterii populației școlare. În ultimii patru ani, numărul elevilor din Chișinău a crescut cu aproximativ 20.000 de copii, ceea ce a generat necesitatea extinderii și modernizării infrastructurii educaționale. În această perioadă, zeci de școli și grădinițe … Articolul Autoritățile promit acces egal la educație și infrastructură modernizată pentru toți copiii apare prima dată în BreakingNews.
15:40
În data de 14 octombrie 2025, s-a încheiat perioada de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor afectați de fenomenele meteo extreme. Ajutorul vizează culturile de sfeclă de zahăr și plantațiile perene afectate de înghețurile târzii din primăvară, precum și pagubele înregistrate la vița-de-vie ca urmare a furtunii din raionul Cahul. În total, … Articolul Sute de fermieri primesc compensații după vremea extremă apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Criza energetică în Rusia: interdicții la export și importuri din Asia pentru a evita penuria # BreakingNews
Rusia se confruntă cu o criză energetică severă, cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor sale, care au dus la pierderea a aproximativ 40% din capacitatea de rafinare. Pentru a face față deficitului de combustibil și a asigura aprovizionarea internă, autoritățile ruse au adoptat măsuri radicale. Ministrul rus al Energiei, Serghei Țiviliov, a anunțat că … Articolul Criza energetică în Rusia: interdicții la export și importuri din Asia pentru a evita penuria apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un accident rutier grav s-a produs ieri, 15 octombrie 2025, în orașul Ialoveni, implicând un microbuz de rută, un camion și un autoturism Hyundai. Potrivit informațiilor oficiale, în timp ce efectua o manevră de mers cu spatele, șoferul camionului a lovit microbuzul, care a fost proiectat ulterior într-un Hyundai aflat în apropiere. În urma … Articolul Coliziune în Ialoveni: microbuz proiectat într-un Hyundai după impact cu un camion apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Flăcările distrug o platformă de colectare a gunoiului din Soroca; intervenție rapidă a pompierilor # BreakingNews
În seara zilei de 15 octombrie 2025, pompierii din municipiul Soroca au intervenit prompt pentru a stinge un incendiu izbucnit la prima platformă modulară destinată colectării deșeurilor menajere, situată pe strada Constantin Negruzzi, în apropierea blocurilor locative. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au reușit să localizeze și … Articolul Flăcările distrug o platformă de colectare a gunoiului din Soroca; intervenție rapidă a pompierilor apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora-1” au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. Oamenii legii au observat o persoană într-o barcă gonflabilă care se îndrepta spre malul moldovenesc din Ucraina. Ulterior, s-a stabilit că străinul este cetățean al Ucrainei, în vârstă de 35 de ani, care … Articolul Poliția de frontieră a dejucat o tentativă de migrație ilegală pe râul Nistru apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Un bărbat de 38 de ani din raionul Râșcani a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor într-un conflict izbucnit în timpul consumului de alcool. Incidentul a avut loc pe 25 august 2022, într-o construcție auxiliară de pe proprietatea victimei. Agresorul și … Articolul Tentativă de omor în timpul unui conflict: agresorul primit pedeapsa maximă apare prima dată în BreakingNews.
12:40
La 13 octombrie 2025, în jurul orei 12:00, a avut loc un incident armat la o piață situată pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, în urma unui conflict între mai mulți indivizi. Potrivit surselor, cinci bărbați din Ialoveni s-ar fi deplasat la piață pentru a-și rezolva un conflict cu un bărbat de 33 de ani, … Articolul Conflict armat la Calea Basarabiei: agresor reținut după ce a rănit două persoane apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Autoturism furat din Franța, descoperit la frontieră: Șoferul, cetățean moldovean, cercetat pentru furt # BreakingNews
Un cetățean moldovean în vârstă de 50 de ani a fost prins de poliția de frontieră română la Punctul de Trecere Albița, în timp ce conducea o mașină care figura ca furată din Franța. Autoturismul, de ultimă generație, a generat suspiciuni datorită faptului că era înregistrat în bazele de date ca fiind bun urmărit pentru … Articolul Autoturism furat din Franța, descoperit la frontieră: Șoferul, cetățean moldovean, cercetat pentru furt apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Doi bărbați din Drochia reținuți pentru trafic de droguri și deținere ilegală de arme # BreakingNews
Autoritățile din raionul Drochia au efectuat recent percheziții la domiciliile mai multor suspecți, ocazie cu care au fost confiscate arme de foc, muniții și substanțe narcotice. Acțiunile forțelor de ordine fac parte dintr-o investigație penală pentru deținere și trafic ilicit. Printre bunurile ridicate s-au numărat arme cu țeavă ghintuită, muniții neidentificate, droguri de tip vegetal și accesorii pentru … Articolul Doi bărbați din Drochia reținuți pentru trafic de droguri și deținere ilegală de arme apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Percheziții anti-drog: Trei suspecți arestați pentru cultivare și vânzare de marijuana # BreakingNews
Trei bărbați au fost arestați pentru cultivarea și vânzarea de marijuana, după ce autoritățile au efectuat mai multe percheziții care au dus la capturarea substanțelor interzise și a mijloacelor folosite la activitățile ilegale. Investigațiile au arătat că cei reținuți cultivau plante de cannabis în laboratoare clandestine, folosind echipamente specializate pentru îngrijire, uscare și porționare. Pe … Articolul Percheziții anti-drog: Trei suspecți arestați pentru cultivare și vânzare de marijuana apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Prima condamnare în dosarul Sergiu Oală: Mihail Cebotari primește 17 ani de închisoare # BreakingNews
Un inculpat din dosarul omorului lui Sergiu Oală a primit o condamnare — Mihail Cebotari, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la 17 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești. Sergiu Oală, un tânăr de circa 20–21 de ani, originar din Bălți, a fost dat dispărut la … Articolul Prima condamnare în dosarul Sergiu Oală: Mihail Cebotari primește 17 ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
