Un bărbat din Hâncești a murit după ce motocicleta sa a derapat în șanț

11:10

Pensionarii din raionul Căușeni spun că veniturile pe care le primesc lunar nu le mai ajung nici pentru strictul necesar. Mulți dintre ei trăiesc la limita sărăciei, iar în prag de iarnă sunt nevoiți să caute soluții disperate pentru a-și acoperi cheltuielile. Pe străzile orașului Căușeni, tot mai des pot fi văzuți oameni în vârstă … Articolul Pensionarii din Căușeni, în pragul disperării: „Pensiile nu ajung nici de iarnă” apare prima dată în BreakingNews.