Un bărbat din Hâncești a murit după ce motocicleta sa a derapat în șanț
BreakingNews, 17 octombrie 2025 13:00
Un grav accident rutier s-a produs în raionul Hâncești, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și a ajuns într-un șanț. Tragedia a avut loc în apropierea localității Mingir, în seara zilei de joi. Potrivit datelor preliminare, bărbatul, în vârstă de 37 de ani, se deplasa cu …
Acum 5 minute
13:10
Un grav accident rutier s-a produs în raionul Hâncești, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și a ajuns într-un șanț. Tragedia a avut loc în apropierea localității Mingir, în seara zilei de joi. Potrivit datelor preliminare, bărbatul, în vârstă de 37 de ani, se deplasa cu …
Acum 15 minute
13:00
Un grav accident rutier s-a produs în raionul Hâncești, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și a ajuns într-un șanț. Tragedia a avut loc în apropierea localității Mingir, în seara zilei de joi. Potrivit datelor preliminare, bărbatul, în vârstă de 37 de ani, se deplasa cu …
Acum o oră
12:40
Jimmy Donaldson, cunoscut publicului internațional drept MrBeast, face un pas surprinzător în domeniul financiar, anunțând lansarea propriei sale bănci digitale, „MrBeast Financial". Acesta intenționează să creeze o aplicație bancară mobilă care să ofere utilizatorilor servicii moderne și inovative, incluzând tranzacții cu criptomonede, investiții, emiterea de carduri de credit și consultanță financiară personalizată. Prin această inițiativă, …
Acum 2 ore
12:10
Locuitorii satului Racovăț din raionul Soroca se plâng de starea deplorabilă a drumurilor, care au devenit impracticabile din cauza ploilor abundente și a lucrărilor la apeduct. Aceștia afirmă că deplasările cotidiene, cum ar fi mersul la magazin sau la școală, au devenit extrem de dificile din cauza nămolului. Primarul Oxana Fedco recunoaște disconfortul creat și …
11:40
Locuitorii din Căușeni denunță campania de dezinformare în alegerile din 28 septembrie # BreakingNews
Locuitorii raionului Căușeni au fost expuși unei campanii intense de dezinformare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Mesaje false despre mobilizarea obligatorie a moldovenilor și despre un posibil război cu Ucraina au fost distribuite pe canale de Telegram afiliate Kremlinului, având scopul de a induce panică și de a submina încrederea în parcursul …
Acum 4 ore
11:10
Naționala masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a încheiat parcursul la Campionatul European din Croația, fiind eliminată în optimile de finală de selecționata Sloveniei. Echipa tricoloră a reușit să câștige un meci, dar a cedat în celelalte două, scorul final fiind 3-1 în favoarea Sloveniei. În ciuda eliminării, echipa Moldovei a obținut o …
10:40
nspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (IGSU MAI) anunță cu profund regret trecerea în eternitate a doamnei Gavrilova Maria Ion, locotenent-colonel în rezervă. Aceasta și-a dedicat peste 30 de ani activității în cadrul serviciului de salvatori și pompieri, contribuind semnificativ la dezvoltarea unui sistem eficient de prevenire și lichidare a incendiilor. …
10:10
Spitalele din Moldova, în alertă: lipsa anesteziologilor pune în pericol intervențiile chirurgicale # BreakingNews
Spitalele din întreaga ţară se confruntă cu o criză majoră de anesteziologi, ce pune în pericol serviciile chirurgicale şi secţiile de Terapie Intensivă. Lipsa acestor specialişti afectează programările intervenţiilor, precum şi capacitatea spitalelor de a asigura gardă continuă pentru cazurile grave. Problema este agravată de faptul că foarte puţini medici tineri optează pentru specializarea în …
09:40
Transportul spre Leova rămâne o problemă: locuitorii cer soluții, autoritățile dau explicații # BreakingNews
Problema transportului spre și dinspre orașul Leova rămâne o sursă de nemulțumire pentru locuitorii raionului, care spun că serviciile oferite nu sunt suficiente și nu respectă nevoile cetățenilor, mai ales în orele de vârf. În paralel, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) iese în public cu precizări, susținând că modificările efectuate sunt în conformitate cu legea …
Acum 6 ore
09:10
Locuitorii din Durlești, revoltați de mormanele de gunoi: „Plătim salubritatea, dar trăim în murdărie” # BreakingNews
Locuitorii de pe Strada Chimiștilor din Durlești se confruntă cu o situație dificilă: gunoiul menajer rămâne necolectat de câteva zile, iar mormanele de deșeuri s-au strâns pe marginea drumului și pe trotuare, generând disconfort și riscuri sanitare. Cetățenii spun că au făcut sesizări către autorități, dar nu au primit niciun răspuns concret sau măsuri vizibile. …
Acum 24 ore
18:10
Alexei Cotorobai a fost acuzat de omor, viol și răpire de persoane, fiind escortat în fața instanței. Acesta a declarat din nou că este nevinovat. Printre martorii audiați s-a numărat și mama victimei, care a afirmat că a fost amenințată de familia inculpatului, motiv pentru care a ezitat să facă publice cele două cazuri. Până …
17:40
Părinții lui Sergiu Oală, tânărul din Bălți ucis în septembrie 2024, consideră pedeapsa de 22 de ani de închisoare aplicată lui Nicu Gherman, principalul inculpat, ca fiind prea blândă. Mama victimei, Ana Oală, a declarat că fiul ei nu va mai reveni și că nu acceptă pedeapsa aplicată, cerând închisoare pe viață pentru ucigaș. Tatăl …
17:10
Scuarul Miorița, situat în cartierul Telecentru al municipiului Chișinău, a fost recent reamenajat într-un proiect realizat de Primăria Chișinău. Amenajarea a inclus crearea de alei pietonale, zone verzi, iluminat public modern, sistem de irigare automatizat, mobilier urban, teren de fitness, masă de tenis, teren de joacă pentru copii, pistă pentru bicicliști și camere de supraveghere …
16:30
Consiliul Audiovizualului sancționează postul public regional pentru dezinformare și incitare la ură # BreakingNews
În urma unui control efectuat de Consiliul Audiovizualului (CA), Televiziunea Găgăuzia a fost sancționată cu o amendă de 85.000 de lei pentru încălcarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunea a fost aplicată pentru difuzarea de informații false și permiterea discursului care incită la ură în cadrul unor programe audiovizuale. Această decizie face parte dintr-o serie …
16:10
Blocajele politice nu vor opri investițiile municipale: toate proiectele vor fi terminate # BreakingNews
În cadrul emisiunii „Pe Față", autoritățile au declarat că toate proiectele începute și programate pentru finalizare în acest an vor fi terminate, în ciuda blocajelor politice care au afectat implementarea unor inițiative. Potrivit oficialilor, portofoliul investițional al municipalității depășește 4 miliarde de lei și include lucrări esențiale pentru locuitori: reabilitarea drumurilor, modernizarea iluminatului public, amenajarea și consolidarea …
16:10
Autoritățile promit acces egal la educație și infrastructură modernizată pentru toți copiii # BreakingNews
În cadrul emisiunii „Pe Față", autoritățile municipale au subliniat că educația rămâne prioritatea statului și că municipalitatea depune toate eforturile pentru a face față creșterii populației școlare. În ultimii patru ani, numărul elevilor din Chișinău a crescut cu aproximativ 20.000 de copii, ceea ce a generat necesitatea extinderii și modernizării infrastructurii educaționale. În această perioadă, zeci de școl și grădinițe …
15:40
În data de 14 octombrie 2025, s-a încheiat perioada de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor afectați de fenomenele meteo extreme. Ajutorul vizează culturile de sfeclă de zahăr și plantațiile perene afectate de înghețurile târzii din primăvară, precum și pagubele înregistrate la vița-de-vie ca urmare a furtunii din raionul Cahul. În total, …
15:10
Criza energetică în Rusia: interdicții la export și importuri din Asia pentru a evita penuria # BreakingNews
Rusia se confruntă cu o criză energetică severă, cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor sale, care au dus la pierderea a aproximativ 40% din capacitatea de rafinare. Pentru a face față deficitului de combustibil și a asigura aprovizionarea internă, autoritățile ruse au adoptat măsuri radicale. Ministrul rus al Energiei, Serghei Țiviliov, a anunțat că …
14:40
Un accident rutier grav s-a produs ieri, 15 octombrie 2025, în orașul Ialoveni, implicând un microbuz de rută, un camion și un autoturism Hyundai. Potrivit informațiilor oficiale, în timp ce efectua o manevră de mers cu spatele, șoferul camionului a lovit microbuzul, care a fost proiectat ulterior într-un Hyundai aflat în apropiere. În urma …
14:10
Flăcările distrug o platformă de colectare a gunoiului din Soroca; intervenție rapidă a pompierilor # BreakingNews
În seara zilei de 15 octombrie 2025, pompierii din municipiul Soroca au intervenit prompt pentru a stinge un incendiu izbucnit la prima platformă modulară destinată colectării deșeurilor menajere, situată pe strada Constantin Negruzzi, în apropierea blocurilor locative. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au reușit să localizeze și …
13:40
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora-1" au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. Oamenii legii au observat o persoană într-o barcă gonflabilă care se îndrepta spre malul moldovenesc din Ucraina. Ulterior, s-a stabilit că străinul este cetățean al Ucrainei, în vârstă de 35 de ani, care …
Ieri
13:10
Un bărbat de 38 de ani din raionul Râșcani a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor într-un conflict izbucnit în timpul consumului de alcool. Incidentul a avut loc pe 25 august 2022, într-o construcție auxiliară de pe proprietatea victimei. Agresorul și …
12:40
La 13 octombrie 2025, în jurul orei 12:00, a avut loc un incident armat la o piață situată pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, în urma unui conflict între mai mulți indivizi. Potrivit surselor, cinci bărbați din Ialoveni s-ar fi deplasat la piață pentru a-și rezolva un conflict cu un bărbat de 33 de ani, …
12:00
Autoturism furat din Franța, descoperit la frontieră: Șoferul, cetățean moldovean, cercetat pentru furt # BreakingNews
Un cetățean moldovean în vârstă de 50 de ani a fost prins de poliția de frontieră română la Punctul de Trecere Albița, în timp ce conducea o mașină care figura ca furată din Franța. Autoturismul, de ultimă generație, a generat suspiciuni datorită faptului că era înregistrat în bazele de date ca fiind bun urmărit pentru …
11:40
Doi bărbați din Drochia reținuți pentru trafic de droguri și deținere ilegală de arme # BreakingNews
Autoritățile din raionul Drochia au efectuat recent percheziții la domiciliile mai multor suspecți, ocazie cu care au fost confiscate arme de foc, muniții și substanțe narcotice. Acțiunile forțelor de ordine fac parte dintr-o investigație penală pentru deținere și trafic ilicit. Printre bunurile ridicate s-au numărat arme cu țeavă ghintuită, muniții neidentificate, droguri de tip vegetal și accesorii pentru …
11:30
Percheziții anti-drog: Trei suspecți arestați pentru cultivare și vânzare de marijuana # BreakingNews
Trei bărbați au fost arestați pentru cultivarea și vânzarea de marijuana, după ce autoritățile au efectuat mai multe percheziții care au dus la capturarea substanțelor interzise și a mijloacelor folosite la activitățile ilegale. Investigațiile au arătat că cei reținuți cultivau plante de cannabis în laboratoare clandestine, folosind echipamente specializate pentru îngrijire, uscare și porționare. Pe …
11:20
Prima condamnare în dosarul Sergiu Oală: Mihail Cebotari primește 17 ani de închisoare # BreakingNews
Un inculpat din dosarul omorului lui Sergiu Oală a primit o condamnare — Mihail Cebotari, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la 17 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești. Sergiu Oală, un tânăr de circa 20–21 de ani, originar din Bălți, a fost
10:10
Curtea Constituțională analizează validarea alegerilor parlamentare și mandatelor de deputat # BreakingNews
Curtea Constituțională a Republicii Moldova examinează sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea rezultatelor alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie și confirmarea mandatelor de deputat pentru noile legislaturi. Decizia instanței este esențială pentru validitatea Parlamentului și pentru formarea oficială a majorității parlamentare care va guverna țara. Potrivit rezultatelor preliminare ale scrutinului, Partidul Acțiune și Solidaritate … Articolul Curtea Constituțională analizează validarea alegerilor parlamentare și mandatelor de deputat apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Marina Tauber a reacționat după ce Procuratura Anticorupție a solicitat o pedeapsă mai severă în cazul ei, contestând sentința inițială. Fosta deputată afirmă că solicitarea este dovadă a unei persecuții politice, și că este pregătită să lupte pentru anularea deciziei prin toate căile legale. Tauber susține că pedepsele cerute — aproximativ 13 ani de închisoare … Articolul Marina Tauber: „Este o pedeapsă politică, nu justiție” apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Militarul Michael Randrianirina preia puterea în Madagascar după demisia forțată a lui Rajoelina # BreakingNews
Situație tensionată în Madagascar, unde armata a preluat controlul total al țării, după ce președintele Andry Rajoelina a fugit în străinătate pe fondul unor proteste masive și al unei crize politice fără precedent. Potrivit autorităților militare, președintele a părăsit țara în grabă după ce mii de oameni au ieșit în stradă cerând demisia sa, acuzând … Articolul Militarul Michael Randrianirina preia puterea în Madagascar după demisia forțată a lui Rajoelina apare prima dată în BreakingNews.
15 octombrie 2025
18:10
Prețurile biletelor în transportul public vor crește cu 20% din martie 2026. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și internațional a fost aprobată astăzi de Guvern și va intra în vigoare din 1 martie 2026. Estimările din proiect arată că diferența dintre tarifele actuale și cele calculate … Articolul Noi tarife în transportul public: Creștere de până la 40% a prețurilor biletelor apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat două tentative de introducere ilicită a unor loturi de marfă de origine străină, fără deținerea actelor de proveniență legală/vamală. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Țânțăreni, raionul Anenii Noi, unde ofițerii vamali au stopat pentru verificări un microbuz de marca Mercedes Viano, condus de un conațional … Articolul Haine introduse ilegal în Moldova, depistate la Țânțăreni și Cimișlia apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Dosar în revizuire: Procurorii cer majorarea pedepsei Marinei Tauber la 13 ani de închisoare # BreakingNews
Procuratura Anticorupție a depus un apel la Curtea de Apel Centru, solicitând rejudecarea cauzei fostei deputate Marina Tauber și majorarea pedepsei aplicate acesteia. Procurorii consideră că pedeapsa de 7 ani și 6 luni de închisoare, pronunțată prin cumul parțial pentru patru capete de acuzare, este prea blândă și nu reflectă gravitatea faptelor comise. Astfel, aceștia … Articolul Dosar în revizuire: Procurorii cer majorarea pedepsei Marinei Tauber la 13 ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Lucrările de reparație a străzii Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei se apropie de finalizare. În aceste zile este aplicat ultimul strat de asfalt pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, marcând o etapă importantă în modernizarea infrastructurii rutiere din zonă. Până la această fază, echipele de muncitori au efectuat frezarea asfaltului uzat, reparația și aducerea la … Articolul Modernizare la Buiucani: Strada Nicolae H. Costin primește primul său asfalt nou apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Refuzul autorităților transnistrene de a accepta ajutorul UE pune în pericol aprovizionarea cu gaze # BreakingNews
Într-o conferință de presă susținută pe 15 octombrie 2025, vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a avertizat că regiunea transnistreană riscă să rămână fără gaze naturale, întrucât livrările asigurate de Moldovagaz s-au încheiat la 15 octombrie, iar nu există încă claritate privind volumele viitoare. Roșca a menționat că autoritățile de pe malul drept al Nistrului au … Articolul Refuzul autorităților transnistrene de a accepta ajutorul UE pune în pericol aprovizionarea cu gaze apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Explozie provocată de scurgere de gaz într-o casă din Grigoriopol: victimă transportată la spital # BreakingNews
Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital după ce a aprins un chibrit în propria locuință din satul Tașlîc, raionul Grigoriopol, provocând o explozie din cauza unei scurgeri de gaz. Incidentul a avut loc pe 15 octombrie 2025, iar deflagrația a fost cauzată de un furtun de gaz defect care conecta plita … Articolul Explozie provocată de scurgere de gaz într-o casă din Grigoriopol: victimă transportată la spital apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Un cetățean ucrainean în vârstă de 29 de ani a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Leușeni, în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova cu un autocar pe ruta Chișinău – București. În urma unui control suplimentar, polițiștii de frontieră au descoperit în borseta acestuia trei țigări confecționate manual, conținând o substanță … Articolul Control de frontieră: Marijuana descoperită într-un autocar Chișinău – București apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Într-un caz deosebit de grav, doi soți au fost uciși în localitatea Grăiești în anul 2002, iar autorul crimei a fost judecat abia acum, după mai mult de două decenii de la comiterea faptei. Procesul a avut loc recent, iar instanța a pronunțat sentința în urma unei anchete complexe și îndelungate. Potrivit informațiilor disponibile, autorul crimei a … Articolul Cazul Grăiești: Doi soți uciși în 2002, autorul judecat în 2025 apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă la sensul giratoriu de pe strada Calea Orheiului, la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu din Chișinău. Potrivit imaginilor transmise redacției, în coliziune au fost implicate un ATV și un automobil. Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de Poliție, transmite breakingnews.md … Articolul Un accident rutier cu implicarea unui ATV, produs în Capitală apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Primăria municipiului Chișinău a reacționat după ce bugetul pentru anul 2025 a fost scos de pe ordinea de zi de către consilierii PAS și PSRM, criticând abordarea politică a acestora. Executivul local subliniază că capitala nu va rămâne fără buget și proiecte, iar lucrările pentru dezvoltarea orașului vor continua conform planului stabilit. Reprezentanții primăriei atrag atenția … Articolul Primăria Chișinău: Dezvoltarea orașului continuă, în ciuda blocajului politic apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Corupție în procesul obținerii permiselor de conducere: Trei reținuți în urma perchezițiilor din Călărași # BreakingNews
În urma unei ample operațiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, au fost efectuate peste 50 de percheziții în raionul Călărași, vizând o schemă de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, fiind cercetate pentru corupere activă, corupere pasivă … Articolul Corupție în procesul obținerii permiselor de conducere: Trei reținuți în urma perchezițiilor din Călărași apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Tragedie la Telenești: Peste 60 de persoane afectate de toxiinfecție alimentară după un parastas # BreakingNews
Patru persoane au decedat, iar peste 60 au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară după ce au participat la un parastas organizat într-un local din raionul Telenești. Se presupune că victimele s-au intoxicat cu salmonella, iar numărul celor afectați depășește 60 de persoane. Bărbatul care a comandat parastasul susține că este blamat de consăteni, unii … Articolul Tragedie la Telenești: Peste 60 de persoane afectate de toxiinfecție alimentară după un parastas apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Chișinău și Germania consolidează colaborarea prin proiecte comune și parteneriate europene # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău a avut onoarea de a se întâlni cu Excelența sa Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, pentru a discuta direcțiile de dezvoltare ale capitalei și oportunitățile de colaborare cu sprijinul Ambasadei și al statului german. În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe domenii de interes comun: proiecte finanțate din fonduri europene, eficiență … Articolul Chișinău și Germania consolidează colaborarea prin proiecte comune și parteneriate europene apare prima dată în BreakingNews.
12:40
De Hramul Chișinăului, numărul persoanelor care s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a crescut semnificativ. La Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 225 de cazuri, dintre care 28 au fost extrem de grave, necesitând intervenții complexe din partea echipelor medicale. Dintre acestea, 19 au fost victime ale accidentelor vasculare cerebrale severe, iar … Articolul Haos la Urgențe de Hram: Secțiile de terapie intensivă au fost pline apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Procuratura Bălți a trimis în instanță un dosar penal privind coruperea alegătorilor, în care este implicat un membru al grupării „Șor”. Acesta este acuzat că, în perioada mai–septembrie 2025, ar fi promis sume de bani mai multor persoane din municipiul Bălți, în schimbul votului lor favorabil unei formațiuni politice. Pentru a-și urmări scopul, bărbatul ar … Articolul Un membru al grupării „Șor” trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor apare prima dată în BreakingNews.
11:40
În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat un flux total de aproape 59 de mii de traversări ale persoanelorla punctele de trecere din țară. În această perioadă, 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, din diverse motive legale. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost: … Articolul Situația la frontieră: 20 de străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Pensionarii din raionul Căușeni spun că veniturile pe care le primesc lunar nu le mai ajung nici pentru strictul necesar. Mulți dintre ei trăiesc la limita sărăciei, iar în prag de iarnă sunt nevoiți să caute soluții disperate pentru a-și acoperi cheltuielile. Pe străzile orașului Căușeni, tot mai des pot fi văzuți oameni în vârstă … Articolul Pensionarii din Căușeni, în pragul disperării: „Pensiile nu ajung nici de iarnă” apare prima dată în BreakingNews.
10:40
De Hramul Chișinăului s-a născut Eva Romanciuc – primul cetățean al zilei de sărbătoare # BreakingNews
De Hramul Orașului Chișinău, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” a venit pe lume primul bebeluș al zilei – Eva Romanciuc. A devenit deja o frumoasă tradiție ca Primăria Municipiului Chișinău, împreună cu partenerii săi, să felicite primul cetățean născut în ziua Hramului capitalei, o zi încărcată de simbolism și bucurie. Cu această ocazie, Primăria Chișinău a oferit o … Articolul De Hramul Chișinăului s-a născut Eva Romanciuc – primul cetățean al zilei de sărbătoare apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Trafic rutier suspendat temporar pe str. Nicolae Costin – detalii despre tronsoanele afectate # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 15 – 18 octombrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea lucrărilor de reparație îndeplinite pe str. Nicolae Costin. ▶️Astfel, pe 15.10.2025, în intervalul orelor 09:00-19:00, va fi suspendat … Articolul Trafic rutier suspendat temporar pe str. Nicolae Costin – detalii despre tronsoanele afectate apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Serviciul britanic de securitate internă MI5 a emis un avertisment public rar, informând membrii Parlamentului și angajații acestuia că Rusia, China și Iran desfășoară activități de spionaj și interferează în mod direct cu democrația britanică. Potrivit MI5, metodele utilizate includ phishing, colectarea informațiilor prin relații personale lungi și profunde, donații politice suspecte și încercări de … Articolul MI5 avertizează: Spioni din China și Rusia s-au infiltrat în Parlamentul britanic apare prima dată în BreakingNews.
