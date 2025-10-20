Tragedie la Bălți. O femeie a fost lovită mortal de o mașină
ProTV.md, 20 octombrie 2025 11:10
Tragedie la Bălți. O femeie a fost lovită mortal de o mașină
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
11:20
11:20
Max Verstappen relansează lupta în Formula 1! Olandezul obține a 3-a victorie în ultimele patru GP-uri
Acum 30 minute
11:10
Tragedie la Bălți. O femeie a fost lovită mortal de o mașină
11:00
Norvegianul Casper Ruud a câştigat turneul de la Stockholm
Acum o oră
10:50
Man United triumfă pe Anfield după aproape un deceniu! De 11 ani Liverpool nu a mai pățit așa ceva
10:40
AC Milan devine lider în Serie A. Fiorentina rămâne fără victorie
10:30
Două persoane, plasate în arest preventiv și una - în arest la domiciliu într-un dosar privind eliberarea permiselor la Călărași. Bunuri de circa 1,6 milioane de lei, sechestrate
Acum 2 ore
09:50
Verstappen câștigă Marele Premiu al Statelor Unite la Austin. Liderul F1 Piastri termină pe locul cinci
09:30
Mbappe, din nou decisiv pentru Real! Victorie muncită pentru ”Los blancos” la Getafe
09:30
Uniunea Europeană caută o soluție pentru extindere: Țările care aderă la UE ar putea avea drepturi de vot limitate
Acum 4 ore
09:10
Cum să alegi apartamentul ideal?
09:00
Redescopera luxul: viața la ultimele etaje în Milanin Residence, Durlești
08:50
Încă un cutremur de suprafață într-o zonă neobișnuită din România. Este al 19-seism notabil de luna aceasta
08:40
Lista artefactelor furate din Luvru în operațiunea care a durat doar câteva minute
08:30
Sugestia controversată a lui Donald Trump pentru a opri războiul din Ucraina: „Să fie împărţită aşa cum este”
08:20
Reacția lui Donald Trump după ce Hamas și Israel au continuat să se lupte după ce el a anunțat „pacea în Gaza”
08:10
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
08:10
Un avion cargo a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Doi angajați ai aeroportului au fost uciși - VIDEO
Acum 12 ore
23:10
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Acum 24 ore
21:50
Atacuri israeliene în Gaza, în primul test major pentru noul armistițiu. Oficialii din Gaza au raportat zeci de decese. IDF susține că a fost o ripostă la atacuri asupra trupelor sale
21:30
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra. Anunțul SHS - VIDEO
21:00
Lovitură în inima industriei ruse. Cel mai mare combinat de gaz a fost oprit de un atac ucrainean cu drone. Kazahstanul anunță oprirea fluxului de gaz către Rusia
21:00
O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie folosind numerele generate de ChatGPT. Avertismentul loteriei
20:50
Câini îmbrăcați în tot felul de costumații au participat la o paradă de Halloween în capitala statului american Michigan. Cum au arătat patrupezii - VIDEO
20:50
După un deceniu în care s-a aventurat în domenii exacte, a decis să-și valorice talentul, cel de a picta. Este vorba de Irinei Bărdiță - lucrările ei sunt expuse în galerii de la București sau Paris - VIDEO
20:50
„Testul permanent” la care Rusia supune Europa. Trei scenarii posibile prin care să răspundă Kremlinului. „Trebuie să demonstreze că frica nu definește viitorul continentului”
20:00
Cine este Victor Gușan și de unde vin banii la Sheriff Tiraspol? Declarațiile fostului fotbalist și actualul deputat PAS la Podcastul Lorenei
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 19.10.2025
19:30
O nouă stea în campionatul mondial de motociclism viteză. Raul Fernandez a fost imperial la prima sa victorie din circuit, obținută astăzi în Marele Premiu al Australiei - VIDEO
19:30
Bayern Munchen domină autoritar Bundesliga germană. Bavarezii au 7 victorii în 7 etape, după ce aseară s-au impus și în clasicul cu rivala Borussia Dortmund - VIDEO
19:30
Spiritele se încing în Formula 1. Cu 6 curse rămase olandezul Max Verstappen le crează discomfort celor de la McLaren - VIDEO
19:20
Seară istorică pentru formația românească Metaloglobus. Echipa din București a reușit prima victorie din Superliga, una de vis, chiar în fața campioanei FCSB - VIDEO
19:10
„Nici nu m-am gândit! Acum văd multă lume străină, așa mi-e de dragă." Ce spun moldovenii care au filmat într-un documentar despre Moldova pentru Netflix și cum li s-a schimbat viața - VIDEO
18:50
În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie, ca o condiție pentru încetarea războiului (Washington Post) - VIDEO
18:50
Veșnicul rival al lui Messi, Cristiano Ronaldo continuă să facă senzație în campionatul Arabiei Saudite. Lusitanul a marcat un gol de generic pentru Al Nassr - VIDEO
18:50
Pasionații de ciclism și alergat și-au testat rezistența în cadrul unei competiții desfășurate pe strada Albișoara din capitală - VIDEO
18:40
Lovitură în inima industriei ruse. Cel mai mare combinat de gaz a fost oprit de un atac ucrainean cu drone
18:40
Tenismena din Canada, Leylah Fernandez și-a adjudecat al doilea titlu din acest an. Fosta finalista de la US Open a învins-o pe tânăra de 18 ani Tereza Valentova - VIDEO
18:30
Explozia de la București: Autoritățile încă nu au anunțat cine se face vinovat. Anchetatorii români au început audierea martorilor - VIDEO
18:10
Fotbalistul Artur Ioniță a înscris al doilea gol al stagiunii pentru echipa sa Triestina în liga a treia din Italia. Moldoveanul a marcat în urma unei lovituri libere executate perfect - VIDEO
18:00
Jannik Sinner îl domină pe Carlos Alcaraz și câștigă cel mai mare premiu din istoria tenisului - VIDEO
18:00
Momente de groază la bordul unui avion. O baterie din bagaje a luat foc în timpul zborului - VIDEO
17:50
Planul SUA pentru Fâșia Gaza întâmpină obstacole tot mai mari. Gruparea Hamas insistă că vrea să păstreze controlul asupra Fâşiei Gaza în perioada de tranziţie - VIDEO
17:50
Agricultorii din sudul țării vor putea planifica mai eficient activitățile agricole și recoltele. O nouă stație meteorologică automată - instalată la Hîncești - VIDEO
17:50
Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile. Primele date din anchetă - VIDEO
17:40
Lionel Messi impresionează peste ocean. Starul argentinian a marcat un hat-trick noaptea trecută și a câștigat Gheata de Aur în MLS - VIDEO
17:00
Istoria jafurilor de la Luvru. De la Mona Lisa furată de un meșter italian la trei spargeri într-un singur an
16:00
Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina – presă
15:40
După ce s-a întors fără rachete Tomahawk din SUA, Zelenski le cere aliaților să ia „măsuri decisive”
15:20
Angajați ai așa-zisului minister de Interne de la Tiraspol - implicați într-un grav accident. Imagini de la locul impactului, publicate de martori - VIDEO
