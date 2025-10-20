Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții - FOTO
ProTV.md, 20 octombrie 2025 12:50
Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții - FOTO
Acum 5 minute
13:10
Droguri în valoare de peste un milion de lei, ridicate de polițiști, la Bălți. Un tânăr riscă 7 ani de închisoare, după ce vindea narcotice prin Telegram - VIDEO # ProTV.md
13:10
Plahotniuc va fi eliberat sau rămâne în penitenciar? Magistrații analizează cererea procurorilor de prelungire a arestului cu încă 30 de zile. Oligarhul lipsește și de această dată # ProTV.md
Acum 15 minute
13:00
Constantin Tutu ar urma să fie adus silit la ședința de judecată din dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.10.2025
Acum 30 minute
12:50
Acum 2 ore
12:10
„Umilință” națională, după jaful de la Luvru. Securitatea celui mai mare muzeu din lume, intens dezbătută # ProTV.md
12:10
Primele imagini din timpul jafului de la Muzeul Luvru. Unul dintre hoți, surprins când taie geamul vitrinei - VIDEO # ProTV.md
12:10
Zelenski se declară pregătit să-l întâlnească pe Putin. Îl compară pe președintele rus cu organizația teroristă Hamas # ProTV.md
12:00
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
12:00
A revenit gazul în stânga Nistrului. S-au format cozi imense la stațiile de alimentare - FOTO # ProTV.md
11:50
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită în brațe. Rușii împușcă civili pe străzile din Pokrovsk - VIDEO # ProTV.md
11:50
11:50
11:50
Suspiciuni că un avion ce zbura deasupra SUA a fost lovit de un obiect ce provine din spațiu # ProTV.md
11:50
Medvedev, campion la Almaty! Primul titlu după 29 de luni de "secetă"! Rusul, tradiție uluitoare în circuitul ATP # ProTV.md
11:40
11:40
Alertă la vama Otaci. Șoferul unui automobil ar fi lovit un autocar, apoi ar fi fugit și intrat ilegal în Republica Moldova. IGPF: Cazul este investigat # ProTV.md
11:30
Un ofițer superior al Penitenciarului numărul 13 - condamnat la închisoare după ce a ajutat o deținută să evadeze. Câți ani va sta după gratii și de ce a făcut asta # ProTV.md
11:20
11:20
Max Verstappen relansează lupta în Formula 1! Olandezul obține a 3-a victorie în ultimele patru GP-uri # ProTV.md
Acum 4 ore
11:10
11:00
10:50
Man United triumfă pe Anfield după aproape un deceniu! De 11 ani Liverpool nu a mai pățit așa ceva # ProTV.md
10:40
10:30
Două persoane, plasate în arest preventiv și una - în arest la domiciliu într-un dosar privind eliberarea permiselor la Călărași. Bunuri de circa 1,6 milioane de lei, sechestrate # ProTV.md
09:50
Verstappen câștigă Marele Premiu al Statelor Unite la Austin. Liderul F1 Piastri termină pe locul cinci # ProTV.md
09:30
09:30
Uniunea Europeană caută o soluție pentru extindere: Țările care aderă la UE ar putea avea drepturi de vot limitate # ProTV.md
Acum 6 ore
09:10
09:00
08:50
Încă un cutremur de suprafață într-o zonă neobișnuită din România. Este al 19-seism notabil de luna aceasta # ProTV.md
08:40
08:30
Sugestia controversată a lui Donald Trump pentru a opri războiul din Ucraina: „Să fie împărţită aşa cum este” # ProTV.md
08:20
Reacția lui Donald Trump după ce Hamas și Israel au continuat să se lupte după ce el a anunțat „pacea în Gaza” # ProTV.md
08:10
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
08:10
Un avion cargo a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Doi angajați ai aeroportului au fost uciși - VIDEO # ProTV.md
Acum 24 ore
23:10
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge” # ProTV.md
21:50
Atacuri israeliene în Gaza, în primul test major pentru noul armistițiu. Oficialii din Gaza au raportat zeci de decese. IDF susține că a fost o ripostă la atacuri asupra trupelor sale # ProTV.md
21:30
21:00
Lovitură în inima industriei ruse. Cel mai mare combinat de gaz a fost oprit de un atac ucrainean cu drone. Kazahstanul anunță oprirea fluxului de gaz către Rusia # ProTV.md
21:00
O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie folosind numerele generate de ChatGPT. Avertismentul loteriei # ProTV.md
20:50
Câini îmbrăcați în tot felul de costumații au participat la o paradă de Halloween în capitala statului american Michigan. Cum au arătat patrupezii - VIDEO # ProTV.md
20:50
După un deceniu în care s-a aventurat în domenii exacte, a decis să-și valorice talentul, cel de a picta. Este vorba de Irinei Bărdiță - lucrările ei sunt expuse în galerii de la București sau Paris - VIDEO # ProTV.md
20:50
„Testul permanent” la care Rusia supune Europa. Trei scenarii posibile prin care să răspundă Kremlinului. „Trebuie să demonstreze că frica nu definește viitorul continentului” # ProTV.md
20:00
Cine este Victor Gușan și de unde vin banii la Sheriff Tiraspol? Declarațiile fostului fotbalist și actualul deputat PAS la Podcastul Lorenei # ProTV.md
20:00
19:30
O nouă stea în campionatul mondial de motociclism viteză. Raul Fernandez a fost imperial la prima sa victorie din circuit, obținută astăzi în Marele Premiu al Australiei - VIDEO # ProTV.md
19:30
Bayern Munchen domină autoritar Bundesliga germană. Bavarezii au 7 victorii în 7 etape, după ce aseară s-au impus și în clasicul cu rivala Borussia Dortmund - VIDEO # ProTV.md
19:30
Spiritele se încing în Formula 1. Cu 6 curse rămase olandezul Max Verstappen le crează discomfort celor de la McLaren - VIDEO # ProTV.md
19:20
Seară istorică pentru formația românească Metaloglobus. Echipa din București a reușit prima victorie din Superliga, una de vis, chiar în fața campioanei FCSB - VIDEO # ProTV.md
