După un deceniu în care s-a aventurat în domenii exacte, a decis să-și valorice talentul, cel de a picta. Este vorba de Irinei Bărdiță - lucrările ei sunt expuse în galerii de la București sau Paris - VIDEO

După un deceniu în care s-a aventurat în domenii exacte, a decis să-și valorice talentul, cel de a picta. Este vorba de Irinei Bărdiță - lucrările ei sunt expuse în galerii de la București sau Paris - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md