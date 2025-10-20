Armata israeliană anunță că va relua implementarea armistițiului în Gaza

11:00

La cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din orașul Durlești, locatarii nu au fost reconectați la gaz.Acum, cînd temperaturile au scăzut, oamenii se plîng că îngheață în case și gătesc doar la plite electrice. Autoritățile dau asigurări că problema va fi rezolvată în următoarele săptămîni, însă lucrările la acoperiș sînt blocate de un locatar care nu vrea să renunțe la c