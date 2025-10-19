Luptă încinsă în Serie A: Internazionale Milano, Napoli Calcio și AS Roma au câte 15 puncte în fruntea clasamentului
Radio Moldova, 19 octombrie 2025 16:10
Luptă încinsă în prima divizie italiană de fotbal. După primele 7 etape, în fruntea clasamentului este triumviratul format de Internazionale Milano, Napoli Calcio și AS Roma, cu câte 15 puncte fiecare, cu mențiunea că AC Milan poate deveni lider solitar în cazul unei victorii în meciul de pe teren propriu cu FC Fiorentina. Napoli, campioana en titre, a pierdut cu 0:1 pe terenul lui FC Torino, iar singurul gol al meciului a fost marcat de argentinianul Giovanni Simeone în minutul 32.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
16:20
Titlul onorific „Doctor Honoris Causa” i-a fost conferit la UTM renumitului inovator Steve Wozniak # Radio Moldova
Unuia dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX, Steve Wozniak, i-a fost conferit duminică, 19 octombrie, titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, în cadrul unei ceremonii solemne la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).
Acum 30 minute
16:10
Luptă încinsă în Serie A: Internazionale Milano, Napoli Calcio și AS Roma au câte 15 puncte în fruntea clasamentului # Radio Moldova
Luptă încinsă în prima divizie italiană de fotbal. După primele 7 etape, în fruntea clasamentului este triumviratul format de Internazionale Milano, Napoli Calcio și AS Roma, cu câte 15 puncte fiecare, cu mențiunea că AC Milan poate deveni lider solitar în cazul unei victorii în meciul de pe teren propriu cu FC Fiorentina. Napoli, campioana en titre, a pierdut cu 0:1 pe terenul lui FC Torino, iar singurul gol al meciului a fost marcat de argentinianul Giovanni Simeone în minutul 32.
Acum 2 ore
15:20
Jaf la Muzeul Louvre din Paris. Câteva persoane au pătruns în clădire și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii furate. Oamenii legii din Franța evaluează pagubele.
Acum 4 ore
14:10
Bayern Munchen a triumfat în „Der Klassiker” și are un parcurs perfect în acest sezon competițional # Radio Moldova
Bayern Munchen a câștigat episodul 138 din „Der Klassiker”. În derby-ul etapei a 7-a din cadrul Bundesligii germane de fotbal, bavarezii au învins-o cu 2:1 acasă pe Borussia Dortmund. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 22 prin englezul Harry Kane, după care francezul Michael Olise a fost aproape să dubleze avantajul echipei conduse de belgianul Vincent Kompany, însă a trimis balonul în bară.
13:50
Șeful Serviciului Vamal: „Scanerele vechi sunt principala problemă în combaterea contrabandei” # Radio Moldova
Principala problemă care împiedică reducerea semnificativă a fenomenului contrabandei în punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova este tehnica învechită de scanare, a declarat șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, în emisiunea „Factor Economic” de la „Next TV”. Potrivit acestuia, și eliminarea factorului uman prin digitalizarea completă a serviciilor ar descuraja comiterea unor astfel de infracțiuni.
13:10
Internaționalul moldovean Artur Crăciun a înscris primul său gol în tricoul echipei ŁKS Łódź. În etapa a 13-a dintr-a doua divizie a fotbalului polonez, gruparea din orașul Łódź a învins cu 4:1 în deplasare pe Stal Rzeszów, iar fundașul central a marcat în minutul 32 cu o lovitură de cap.
12:30
Podul care leagă șoseaua Ceadâr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat: Șoferi: „Pe aici circulă multe mijloace de transport” # Radio Moldova
Podul care leagă șoseaua Ceadâr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Autoritățile locale și șoferii vorbesc despre importanța acestui traseu, unde nu s-a intervenit cu lucrări de mai bine de 50 de ani. Lucrările vor începe într-o lună și trebuie să fie gata până în primăvara anului 2027.
Acum 6 ore
12:10
Meteorologii au emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Avertizarea este valabilă în perioada 20-21 octombrie.
11:50
Pakistanul și Afganistanul au convenit duminică, 19 octombrie, asupra unei încetări imediate a focului, în urma unor lungi discuții purtate în Qatar, după cele mai grave ciocniri la frontieră din ultimele decenii între cele două state vecine. Confruntările la granița dintre cele două țări s-au intensificat în ultimele zile, fiind raportate zeci de victime, scrie DW.
11:20
Militarii moldoveni și din România se vor antrena împreună la un exercițiu în R. Moldova # Radio Moldova
Militarii moldoveni și din România vor participa, în perioada 20-31 octombrie, la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025”, care se va desfășura la Centrele de Instruire ale Armatei Naționale.
10:40
Sistemul medical se confruntă cu un deficit semnificativ de medici anesteziologi, specialiști care au un rol vital în salvarea vieților. Ei sunt cei care veghează pacienții în stare gravă, în secția de terapie intensivă. Din cauza turelor lungi și, mai ales, a responsabilității pe care o poartă, anesteziologii sunt predispuși fenomenului de burnout, după cum chiar ei mărturisesc. Echipa postului Moldova 1 a selectat câteva povești ale unor medici care fac față tuturor dificultăților, pentru că pacienții își pun toate speranțele în mâinile lor.
Acum 8 ore
10:10
Washington Post: Președintele rus a cerut în discuția cu Trump ca Ucraina să cedeze Donbasul # Radio Moldova
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Donald Trump din această săptămână, să renunțe complet la controlul asupra regiunii Donețk, ca o condiție pentru încetarea războiului, au spus pentru Washington Post doi oficiali de rang înalt familiari cu discuția.
09:30
Israelul a încălcat armistițiul de 47 de ori și a ucis 38 de palestinieni, au anunțat autoritățile din Gaza # Radio Moldova
Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistițiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia. Au fost uciși 38 de palestinieni și răniți alți 143, informează The Guardian.
09:10
The Orheiul Vechi cultural and natural reserve welcomed more than 100,000 visitors in the first nine months of this year, with about 65% being local visitors.
08:50
Pădurile sunt pline de ciuperci după ploile abundente din săptămânile trecute. S-au înmulțit și comercianții care le vând pe marginea drumului. Specialiștii avertizează asupra riscului unor intoxicații grave, mai ales dacă nu știm să deosebim ciupercile toxice de cele comestibile. De la începutul toamnei, zece persoane au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci.
Acum 12 ore
08:10
After a long, dry summer, the rains were initially welcomed, but for grape growers in Moldova's Hâncești district, they quickly became a disaster. Instead of a good harvest and profit, farmers are now grappling with cracked grapes, huge losses, and debt.
08:00
Primele comunități de energie verde apar în R. Moldova: Antreprenor: „Vom plăti mai puțin pentru energie electrică” # Radio Moldova
Republica Moldova lansează primele comunități de energie din surse regenerabile, cu sprijinul Suediei, Norvegiei și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Este un proiect pilot, deocamdată implementat în trei localități. Una dintre aceste comunități de energie va fi creată la Cociulia, raionul Cantemir, unde va fi instalată o centrală fotovoltaică.
Acum 24 ore
21:30
După o vară secetoasă, ploile păreau o binecuvântare, dar pentru viticultorii din Hâncești s-au dovedit a fi o calamitate. În loc de roadă și câștig, fermierii s-au ales cu struguri crăpați, pierderi uriașe și datorii. Ploile din ultimele săptămâni au lovit în plin unul dintre cele mai profitabile sectoare ale agriculturii - strugurii de masă. În special, strugurii de soi „Moldova”, destinați exportului, au fost grav afectați.
21:00
Nu sunt salvatori de profesie, dar sunt pregătiți mereu de o nouă misiune. Vorbim de pompierii voluntari, tot mai mulți în țara noastră. Astăzi, ei s-au întrecut în mai multe probe și au demonstrat că se descurcă la fel de bine ca pompierii profesioniști.
20:20
Peste 25.000 de soldați și ofițeri au părăsit armata rusă de la sfârșitul anului 2024 # Radio Moldova
Peste 25.000 de soldați și ofițeri au dezertat din armata rusă de la sfârșitul anului 2024, a declarat sâmbătă Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), potrivit TVPWorld.
20:00
Programul „Curtea Europeană” // Tot mai multe curți de bloc din Chișinău sunt renovate # Radio Moldova
Curțile de bloc moderne, ca în Occident. Programul „Curtea Europeană” este în plină desfășurare în capitală. În cadrul acestuia, muncitorii reabilitează căile și amenajează terenuri de joacă sau de sport. În prima etapă a proiectului vor fi renovate 89 de curți din Chișinău. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 250 de milioane de lei.
19:20
La centrala nucleară Zaporojie au început lucrările de reparații pentru reluarea alimentării cu energie electrică # Radio Moldova
Au început lucrările de reparații pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă și rămasă fără curent de patru săptămâni, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), scrie The Kyiv Independent.
19:00
Milsami Orhei a repurtat o nouă victorie în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal # Radio Moldova
Campioana națională la fotbal, Milsami Orhei, a repurtat a 9-a victorie în această ediție de campionat. Trupa pregătită de Igor Picușceac, a câștigat, cât se poate de clar, scor 5:0, pe terenul echipei Politehnica-UTM Chișinău. Pentru „Vulturii Roșii”, Andrei Cobeț a marcat două goluri, iar Marius Iosipoi, Sorin Chele și Veaceslav Posmac și-au trecut și ei numelele pe lista marcatorilor.
18:50
Locuitorii municipiului Soroca au redescoperit orașul pe două roți. Printre participanți s-au numărat și copii mai mici de șapte ani, care se descurcă foarte bine pe bicicletă și trotinetă. Evenimentul a fost organizat în contextul Săptămânii Europene a Mobilității.
18:40
Peste 100.000 de vizitatori la Rezervația „Orheiul Vechi” în acest an. 65% sunt turiști moldoveni # Radio Moldova
Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a înregistrat, în primele trei trimestre ale acestui an, un flux turistic de peste 100.000 de vizitatori, dintre care aproximativ 65% sunt turiști locali. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, această creștere se datorează investițiilor făcute în regiune și consolidării poziției rezervației ca fiind una dintre cele mai vizitate destinații din R. Moldova.
18:30
Zece cetățeni moldoveni au devenit, în acest an, prin înșelăciune, victime ale traficului de persoane, fiind exploatați în activități infracționale. Aceștia au fost constrânși să participe la transportarea și introducerea ilegală a migranților din Afganistan, Pakistan, Siria și alte state asiatice în țările Uniunii Europene sau în statele balcanice vecine UE.
18:30
FC Botoșani continuă să impresioneze în Superliga românească de fotbal. În etapa a 13-a, echipa la care este legitimat mijlocașul moldovean Ștefan Bodișteanu a învins-o cu 2:0 în deplasare pe Universitatea Cluj, formație la care un alt internațional moldovean, Virgiliu Postolachi, a fost integralist. Disicipolii lui Leo Grozavu au deschis scorul în minutul 53 prin George Cîmpanu.
18:10
Evangelos Marinakis, „devoratorul” de antrenori: Angelos Postecoglou a fost demis de clubul Nottingham Forest # Radio Moldova
Ange Postecoglou a fost demis din postura de antrenor al echipei Nottingham Forest aproape imediat după eșecul din meciul cu Chelsea Londra. „Pădurarii” au pierdut cu 0-3 partida de pe teren propriu din etapa a 8-a a campionatului Angliei.
18:00
Campioana națională la baschet masculin, formația Ceadîr-Basket Ceadîr-Lunga face legea și în noua ediție. Discipolii lui Iurie Fraseniuc au repurtat a treia victorie consecutivă, cu mențiunea că au disputat cu un meci mai puțin. Într-o partidă din etapa a patra, jucată la Complexul Sportiv al Academiei de Studii Economice din Moldova, Ceadîr-Basket a învins fără drept de apel echipa Academiei Sportive Anatolie Pervanciuc din Chișinău, scor 125:70.
18:00
Locuitorii municipiului Soroca au redescoperit orașul pe două roți. Printre participanți s-au numărat și copii mai mici de șapte ani, care se descurcă foarte bine pe bicicletă și trotinetă. Evenimentul a fost organizat în contextul Săptămânii Europene a Mobilității.
17:20
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) își formează o fracțiune separată în noul Legislativ. Decizia a fost luată sâmbătă, 18 octombrie, la cel de-al cincilea plen al Comitetului Central al partidului, dedicat rezultatelor alegerilor parlamentare.
17:10
Performanță fabuloasă a celebrului jucător japonez de baseball, Shohei Ohtani. Starul echipei Los Angeles Dodgers a devenit primul jucător care reușește 3 home run-uri și 10 strike-out-uri într-un meci din play-off-ului ligii profesioniste nord-americane de baseball. S-a întâmplat într-a 4-a partidă din semifinalele cu Milwaukee Brewers, câștigată cu scorul de 5:1. La unul dintre cele 3 home run-uri, Ohtani a lovit mingea atât de bine, încât aceasta a zburat în afara stadionului.
Ieri
16:10
Sisteme moderne de tratare a apei potabile în localitățile din țară. Dosarele pot fi depuse până pe 12 noiembrie # Radio Moldova
Localitățile din țară pot beneficia de sisteme moderne de tratare a apei potabile, ce vor îmbunătăți accesul populației la apă de calitate. Concursul de selectare a localităților beneficiare are loc în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, până pe 12 noiembrie.
16:00
Zece moldoveni, victime ale traficului de persoane și exploatați în activități infracționale în acest an # Radio Moldova
Zece cetățeni moldoveni au fost implicați, în acest an, prin înșelăciune, în situații de trafic de persoane pentru a fi exploatați în activități infracționale. Victimele au fost constrânse să participe la transportarea și introducerea ilegală a migranților din Afganistan, Pakistan, Siria și alte state asiatice în țările Uniunii Europene sau în statele balcanice vecine UE. Sunt date prezentate de Centrul Internațional „La Strada”, de Ziua Europeană împotriva Traficului de Persoane, marcată anual pe 18 octombrie.
15:10
Zece moldoveni, implicați în acest an în situații de trafic de persoane în scopuri infracționale # Radio Moldova
Zece cetățeni moldoveni au fost implicați, în acest an, prin înșelăciune, în situații de trafic de persoane pentru a fi exploatate în activități infracționale. Victimele au fost constrânse să participe la transportarea și introducerea ilegală a migranților din Afganistan, Pakistan, Siria și alte state asiatice în țările Uniunii Europene sau în statele balcanice vecine UE. Sunt date prezentate de Centrul Internațional „La Strada”, de Ziua Europeană împotriva Traficului de Persoane, marcată anual pe 18 octombrie.
14:40
Apa din majoritatea fântânilor de pe teritoriul R. Moldova este poluată, avertizează specialiștii # Radio Moldova
În peste jumătate din sistemele publice de alimentare cu apă din satele R. Moldova au fost depistate probe neconforme, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Analizele arată depășiri semnificative ale parametrilor chimici și microbiologici, iar specialiștii atrag atenția că, în unele cazuri, consumul acestei ape poate pune în pericol sănătatea oamenilor.
14:40
Tenismenele românce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au ratat în mod dramatic calificarea în finala turneului WTA de la Osaka, în Japonia. Cîrstea a cedat îdupă 3 seturi în fața jucătoarei canadiene Leylah Fernandez, scor 1-6, 6-2, 4-6. Românca a condus cu 3-1 în setul decisiv, dar nu a rezistat în fața tenismenei care a jucat finala US Open în anul 2021.
14:20
Depozit modern pentru păstrarea materialului semincer. Director: „Să asigurăm fermierii cu produs calitativ, ieftin și la timp” # Radio Moldova
Construcția noului depozit de cereale la Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor a fost finalizată. Cu o suprafață de aproximativ 1.200 de metri pătrați, spațiul este destinat păstrării materialului semincer, asigurând condiții moderne pentru conservarea calității și viabilității acestuia.
13:40
Tot mai mulți absolvenți de la Medicină aleg să lucreze în raioane: Spitalele din teritoriu devin atractive pentru tinerii specialiști # Radio Moldova
Fiecare al doilea absolvent de la Medicină își începe cariera într-un spital raional, potrivit Ministerului Sănătății. În ultimii doi ani, rata de angajare a tinerilor în afara Chișinăului a crescut de aproape patru ori, o evoluție pe care autoritățile o consideră un semn clar al progresului în politicile de resurse umane din sistemul medical.
13:40
Politolog român, la Radio Moldova: „Discuția dintre Trump și Zelenski, un preambul al întâlnirii dintre președintele american cu Vladimir Putin” # Radio Moldova
Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au fost foarte dificile pentru președintele ucrainean - nu a fost un eșec, dar nu a fost niciun succes. Acestea au reprezentat, de fapt, un preambul al întâlnirii dintre președintele american și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc în câteva zile la Budapesta, a declarat, pentru Radio Moldova, politologul român Cristian Pârvulescu.
13:20
Politolog român: „Discuția dintre Trump și Zelenski, un preambul al întâlnirii dintre președintele american cu Vladimir Putin” # Radio Moldova
Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au fost foarte dificile pentru președintele ucrainean, nu a fost un eșec, dar nu a fost niciun succes. Reprezintă, de fapt, un preambul al întâlnirii dintre președintele american și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc în câteva zile la Budapesta, a declarat pentru Radio Moldova, politologul român Cristian Pârvulescu. Analizând acest context, dar și întâlnirea anterioară de la Alaska dintre Trump și Putin s-a conturat clar poziția americană, a mai menționat expertul.
13:10
Reprezentativele României și-au asigurat medalii la Campionatele Europene de tenis de masă pe echipe # Radio Moldova
Selecționatele României s-au calificat, aseară în semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe, competiție ce se desfășoară la Zadar în Croația și și-au asigurat astfel medalii. La feminin, România a câștigat clar în sferturile de finală în fața Slovaciei, scor 3:0.
13:00
Meci strict interzis cardiacilor în Ligue 1: Paris Saint-Germain și Racing Club de Strasbourg au remizat, scorul 3:3 # Radio Moldova
Meci nebun în prima divizie franceză de fotbal. În prima partidă a etapei a 8-a, Paris Saint-Germanin și Racing Club de Strasbourg au remizat cu scorul de 3:3. Echipa-gază a început perfect partida, deschizând scorul încă din minutul 6. Bradley Barcola a finalizat simplu, din fața porții, după o pasă cu exteriorul a lui Désiré Doué. Totuși, meciul a luat o întorsătură suprinzătoare.
12:40
Dacă nu v-ați gândit vreodată… „fără” și „afară” sunt la origine același cuvânt. În latină, pentru a spune „afară” se spunea „foras”, un acuzativ plural de la „fores” = ușă, uși. Tot ce era dincolo de „fores” (ușă) era „foras” = a-fară (ad foras).
12:20
Fructele căzute și lăsate să putrezească la rădăcina pomilor pot deveni o sursă majoră de infecții și dăunători, avertizează agronomul consultant Daniel Drăgan. Acestea pot provoca boli fungice și pot afecta pe termen lung sănătatea solului și a pomilor fructiferi, a spus specialistul într-un interviu pentru Radio Moldova.
11:40
Tot mai mulți absolvenți de la Medicină aleg să lucreze în raioane: Spitalele din teritoriu, tot mai atractive pentru tinerii specialiști # Radio Moldova
Fiecare al doilea absolvent de la Medicină își începe cariera într-un spital raional, potrivit Ministerului Sănătății. În ultimii doi ani, rata de angajare a tinerilor în afara Chișinăului a crescut de aproape patru ori, o evoluție pe care autoritățile o consideră un semn clar al progresului în politicile de resurse umane din sistemul medical.
11:10
Peste 280 de oameni au avut nevoie de consiliere psihologică după explozia de la București # Radio Moldova
După explozia de vineri, 17 octombrie, de la București, 66 de persoane fost cazate în hoteluri, iar peste 280 au fost evaluate și consiliate de psihologi. Trei familii au primit ajutor să își refacă documentele pierdute, a informat primarul interimar Stelian Bujduveanu, citat de Digi24. Între timp, trei dintre 15 persoane rănite sunt internate la Spitalul de Urgență Floreasca, iar două au fost operate.
10:30
În peste jumătate din sistemele publice de alimentare cu apă din satele R. Moldova au fost depistate probe neconforme, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Analizele arată depășiri semnificative ale parametrilor chimici și microbiologici, iar specialiștii atrag atenția că în unele cazuri consumul acestei ape poate pune în pericol sănătatea oamenilor.
09:50
Dobândă fixă sau flotantă? Expertul economic Viorel Gîrbu explică avantajele și riscurile # Radio Moldova
Tot mai mulți moldoveni apelează la credite pentru a-și acoperi cheltuielile curente, în timp ce veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Portofoliul total al creditelor acordate de băncile comerciale din Republica Moldova a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, a menționat expertului economic Viorel Gîrbu, într-un interviu oferit pentru Radio Moldova.
09:40
Revista Presei: Din culisele operațiunii rusești împotriva Moldovei: Noi nu am luptat cu Șor, ci cu serviciile secrete ruse # Radio Moldova
Reacția avocaților la declarația președintei de a fi trecuți prin vetting; au trecut cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din Durlești, dar locatarii rămân în continuare fără gaz; în premieră, exportăm mai multe servicii decât bunuri – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.