Când trecem la ora de iarnă în 2025? Vom dormi mai mult cu o oră
NewsMaker, 19 octombrie 2025 16:10
Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, în ultimul weekend al lunii octombrie. Astfel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasurile vor fi date cu o oră înapoi. În Republica Moldova, schimbarea orei are loc de două ori pe an: în ultima duminică din martie se […] The post Când trecem la ora de iarnă în 2025? Vom dormi mai mult cu o oră appeared first on NewsMaker.
• • •
Acum 30 minute
16:10
Zece cetățeni ai R. Moldova – identificați în 2025 ca victime ale implicării forțate în activități ilegale # NewsMaker
De Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane, Centrul Internațional „La Strada Moldova” a atras atenția asupra exploatării prin implicarea forțată a victimelor în activități infracționale, precizând că în acest an au fost identificați 10 cetățeni ai Republicii Moldova constrânși să participe la fapte ilegale. În același timp, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, […] The post Zece cetățeni ai R. Moldova – identificați în 2025 ca victime ale implicării forțate în activități ilegale appeared first on NewsMaker.
16:10
Partidul lui Voronin a decis: va forma propria fracțiune și va iniția o „coaliție largă de opoziție” # NewsMaker
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a acces în Parlament pe listele Blocului „Patriotic”, a decis să-și formeze propria fracțiune parlamentară. Decizia a fost luată pe 18 octombrie, la o săptămână după ce Voronin a declarat presei ruse că PCRM intenționează să aibă o fracțiune separată. În textul deciziei, reprezentanții PCRM fac referire la […] The post Partidul lui Voronin a decis: va forma propria fracțiune și va iniția o „coaliție largă de opoziție” appeared first on NewsMaker.
16:10
16:10
Pe teritoriul Republicii Moldova se vor înregistra ploi slabe, iar cerul va fi predominant noros astăzi, 19 octombrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile vor ajunge până la +12°C în timpul zilei, iar noapte vor coborî la +3°C. În nordul țării, valorile termice vor ajunge până la +10°C în timpul zilei. Iar noaptea, temperatura aerului […] The post Cer noros și ploi slabe. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi, în Moldova appeared first on NewsMaker.
16:10
„Posibil ca urmare a unei acumulări de gaze naturale”. O nouă explozie într-un bloc din România # NewsMaker
O explozie s-a produs în dimineața de 19 octombrie într-un bloc de locuit din Bistrița, România. Șaisprezece adulți și un minor au fost evacuați din clădire în urma deflagrației, care s-ar fi produs din cauza unei acumulări de gaz, transmite Digi24. Explozia s-a produs la etajul al doilea al unui bloc cu patru nivele, într-un […] The post „Posibil ca urmare a unei acumulări de gaze naturale”. O nouă explozie într-un bloc din România appeared first on NewsMaker.
16:10
„Trump poate că vrea coroană, dar în această țară nu există regi”. Proteste masive în SUA (VIDEO) # NewsMaker
Pe teritoriul tuturor celor 50 de state americane, precum și în Canada, Mexic și câteva țări europene, au avut loc mitinguri împotriva politicii președintelui SUA, Donald Trump, pe 18 octombrie. Acestea poartă denumirea de „Nu regilor”. Potrivit presei internaționale, aproape 7 milioane de persoane au participat la manifestațiile desfășurate în marile orașe americane. Partidul Republican, […] The post „Trump poate că vrea coroană, dar în această țară nu există regi”. Proteste masive în SUA (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:10
Explozia din blocul de locuit din București. Cine sunt cele trei femeie care și-au pierdut viața # NewsMaker
Cele 3 persoane care au murit în urma exploziei în blocul de locuit cu opt etaje din București sunt femei. Potrivit publicației Adevărul, este vorba despre o avocată, o tânără însărcinată și o pensionară. Prima persoană care și-a pierdut viața în explozie, care a rămas neidentificată încă, este o femeie de 65 de ani, proiectată […] The post Explozia din blocul de locuit din București. Cine sunt cele trei femeie care și-au pierdut viața appeared first on NewsMaker.
16:10
Renumitul Muzeu Louvre din Paris a fost jefuit în dimineața de 19 octombrie. Ministra franceză a Culturii, Rachida Dati, a comunicat că jaful a avut loc înainte de deschiderea instituției. Oficiala nu a precizat ce s-a furat, menționând doar că, în urma incidentului, nimeni nu a fost rănit. Administrația muzeului a anunțat că acesta va […] The post Muzeul Louvre din Paris a fost jefuit. A fost închis pentru tot restul zilei appeared first on NewsMaker.
16:10
Șeful Serviciului Vamal: Scanerele vechi, principala cauză în combaterea contrabandei la frontierele țării # NewsMaker
Directorul Serviciului Vamala, Alexandru Iacub, a spus că principala problemă care împiedică reducerea semnificativă a fenomenului contrabandei în punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova este tehnica învechită de scanare. Potrivit lui, și eliminarea factorului uman prin digitalizarea completă a serviciilor ar descuraja comiterea unor astfel de infracțiuni. Precizările au fost făcute în cadrul […] The post Șeful Serviciului Vamal: Scanerele vechi, principala cauză în combaterea contrabandei la frontierele țării appeared first on NewsMaker.
Ieri
16:10
(VIDEO) Va plăti Transnistria pentru gaz?/ Sandu „amenință” avocații?/ Lui Putin i s-a permis intrarea în UE # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Trei morți și 13 răniți în urma unei explozii produse într-un bloc de locuințe din București— Ceban: criza energetică din stânga nistrului a fost temporar evitată— UE susține că Vladimir Putin poate merge liber la Budapesta— Maia Sandu vrea vetting pentru avocați. […] The post (VIDEO) Va plăti Transnistria pentru gaz?/ Sandu „amenință” avocații?/ Lui Putin i s-a permis intrarea în UE appeared first on NewsMaker.
16:10
În Republica Moldova se înregistrează defecțiuni masive la plățile cu cardul. Multe unități comerciale din diferite zone ale capitalei și din țară nu pot accepta plăți cu cardul. Asupra acestui fapt au atras atenția mai mulți corespondenți NM. De asemenea, sunt semnalate probleme în funcționarea unei aplicații bancare. Nu se știe care este cauza defecțiunii. […] The post Defecțiuni temporare la plățile cu cardul în mai multe zone ale țării appeared first on NewsMaker.
16:10
„Sunt realist” vs „Să revendice amândoi victoria”. Ce spun Zelenski și Trump după o nouă întâlnire la Casa Albă # NewsMaker
Pe 17 octombrie, la Casa Albă, au avut loc discuții între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski. Partea închisă a întâlnirii a durat aproximativ două ore. După discuții, doar Zelenski a ieșit în fața jurnaliștilor, relatează Meduza. Președintele ucrainean a numit întâlnirea „productivă“. Potrivit lui Zelenski, el și Trump au discutat inclusiv […] The post „Sunt realist” vs „Să revendice amândoi victoria”. Ce spun Zelenski și Trump după o nouă întâlnire la Casa Albă appeared first on NewsMaker.
16:10
NM Espresso: Candidatul PAS își formează echipa guvernamentală, Voronin a refuzat să inaugureze sesiunea, iar Sandu pregătește vetting-ul avocaților? # NewsMaker
Noul Parlament: prima ședință, Voronin Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind convocarea primei ședințe a Parlamentului de legislatura a XII-a, care va avea loc pe 22 octombrie. În cadrul acesteia, deputații vor alege organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și vor iniția procedurile de aprobare a noului Guvern. Fostul Președinte al Republicii Moldova și […] The post NM Espresso: Candidatul PAS își formează echipa guvernamentală, Voronin a refuzat să inaugureze sesiunea, iar Sandu pregătește vetting-ul avocaților? appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Criza din Transnistria s-a atenuat temporar: regiunea revine la sezonul de încălzire # NewsMaker
Riscul unei crize energetice în Transnistria a fost, deocamdată, evitat. După două săptămâni de restricții, regiunea primește din nou gaze – până la 3 milioane m³ pe zi. Acest lucru va permite reluarea furnizării apei calde și începutul sezonului de încălzire. Președintele interimar al Consiliului de administrație al „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a declarat că livrările […] The post (VIDEO) Criza din Transnistria s-a atenuat temporar: regiunea revine la sezonul de încălzire appeared first on NewsMaker.
16:10
O neglijență a administratorilor sau a companiei de gaze, ori o greșeală, voită sau nevoită, a unuia dintre locatari. Acestea sunt cele două ipoteze pe care merg anchetatorii în cazul exploziei blocului de locuințe din București, relatează Digi24. Potrivit sursei citate, ancheta pornește de la faptul că a existat o acumulare imensă de gaze. Anchetatorii […] The post Două ipoteze analizate de anchetatori după explozia din București appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Alarmă falsă: Aeroportul din Chișinău a evacuat pasagerii din cauza unui bagaj suspect # NewsMaker
La Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, dimineața zilei de 17 octombrie, a fost declanșată o alarmă din cauza unui bagaj suspect. Pasagerii și personalul au fost evacuați, înregistrarea zborurilor a fost suspendată temporar, iar la fața locului au sosit poliția de frontieră și unitățile speciale ale MAI. Potrivit martorilor, oamenii au fost rugați să […] The post (VIDEO) Alarmă falsă: Aeroportul din Chișinău a evacuat pasagerii din cauza unui bagaj suspect appeared first on NewsMaker.
16:10
Tehnică militară pe trasee: exercițiu cu participarea României în R. Moldova. Cetățenii atenționați # NewsMaker
În următoarea perioadă, în Republica Moldova se va desfășura un exercițiu cu participarea militarilor moldoveni și români. Exercițiul va implica tehnică militară care va putea fi observată pe trasee din țară. Informațiile au fost comunicate de Ministerul Apărării al Republicii Moldova, care a precizat că activitatea face parte din Planul de instruire al Armatei Naționale […] The post Tehnică militară pe trasee: exercițiu cu participarea României în R. Moldova. Cetățenii atenționați appeared first on NewsMaker.
16:10
„La BNM, femeile au un rol activ în luarea deciziilor”. Anca Dragu, la un eveniment cu lidere din instituții financiare internaționale # NewsMaker
64% dintre angajații Băncii Naționale a Moldovei (BNM) sunt femei, iar peste jumătate dintre funcțiile de conducere sunt deținute de femei. Datele au fost prezentate de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la evenimentul „Women Leaders’ Discussion”, organizat de vicepreședinta Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, Antonella Bassani. Anca Dragu a declarat că, la BNM, „femeile […] The post „La BNM, femeile au un rol activ în luarea deciziilor”. Anca Dragu, la un eveniment cu lidere din instituții financiare internaționale appeared first on NewsMaker.
16:10
Duminică, 19 octombrie, circulația rutieră va fi închisă pe strada Albișoara, pe tronsonul dintre strada Mihai Viteazul (de la pod) și strada Petru Rareș, între orele 06:00 și 17:00. Potrivit autorităților locale, va avea loc un eveniment sportiv, la care sunt așteptați sute de participanți. Primăria Chișinău a declarat că evenimentul sportiv va avea loc […] The post Competiție sportivă în Chișinău, duminică: au fost anunțate restricții de circulație appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Primarii din Drochia şi Glodeni, aleşi deputaţi pe lista partidului lui Usatîi, rămân la conducerea oraşelor # NewsMaker
Primarul de Drochia, Nina Cereteu, și primarul de Glodeni, Stela Onuțu, alese deputați pe lista „Partidului Nostru” (PN), vor renunța la mandatele de parlamentari și vor rămâne la conducerea localităților. Anunțul a fost făcut de liderul PN, Renato Usatîi, în cadrul unei conferințe de presă din 17 octombrie. „Noi preventiv am discutat că toți primarii […] The post Primarii din Drochia şi Glodeni, aleşi deputaţi pe lista partidului lui Usatîi, rămân la conducerea oraşelor appeared first on NewsMaker.
16:00
Directoarea unei grădinițe din Chișinău, condamnată pentru corupție. Care este pedeapsa? (VIDEO) # NewsMaker
Trei ani de închisoare în regim semi-deschis, cu suspendarea executării pentru o perioadă de doi ani. Sentința a fost pronunțată, în data de 16 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru directoarea grădiniței nr. 32, Dina Pavaleanu, după ce a fost găsită vinovată de corupție pasivă. Asta deși procurorii au cerut 9 ani de detenție. […] The post Directoarea unei grădinițe din Chișinău, condamnată pentru corupție. Care este pedeapsa? (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:00
Voronin refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului. Motivul invocat: „Demnitatea nu îmi permite” # NewsMaker
Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, ales deputat în Parlament pe lista blocului „Patriotic”, refuză să deschidă prima ședință a noului legislativ, în calitate de decan de vârstă. Liderul comuniștilor susține că „nu reflectă preferințele reale ale societății moldovenești” și nici nu îi permite „demnitatea publică”. Voronin a criticat și a venit cu mai […] The post Voronin refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului. Motivul invocat: „Demnitatea nu îmi permite” appeared first on NewsMaker.
16:00
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor a atenționat asupra unei noi tentative de fraudă. Potrivit centrului, oamenii sunt invitați să voteze pentru o persoană care, potrivit mesajului, ar urma să primească o bursă gratuită pentru studii. În realitate, prin accesarea unui link, atacatorii încearcă să preia controlul asupra contului de WhatsApp. „Deschizi telefonul și vezi acest […] The post „Votează pentru Maria”. O nouă tentativă de fraudă semnalată în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) Genți din deșeuri: afacerea neobișnuită a două creatoare de modă din Moldova. Cât costă accesoriile # NewsMaker
Două tinere creatoare de modă din Moldova au găsit o modalitate de a da ambalajelor o a doua viață – transformând deșeurile în accesorii stilate. Veronica Ternavscaia și Anna Marinova s-au cunoscut la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, iar mai târziu au fondat împreună un eco-brand care îmbină designul cu grija față de […] The post (VIDEO) Genți din deșeuri: afacerea neobișnuită a două creatoare de modă din Moldova. Cât costă accesoriile appeared first on NewsMaker.
16:00
Șase profesori din sudul R. Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte 10 000 de lei # NewsMaker
Șase cadre didactice din sudul Republicii Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte un premiu de 10.000 de lei, pentru excelență și inovație în educație. Informația a fost anunțată de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit ministrului, profesorii premiați au fost selectați în bază de concurs, unde au demonstrat excelență în utilizarea tehnologiilor moderne […] The post Șase profesori din sudul R. Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte 10 000 de lei appeared first on NewsMaker.
16:00
Vlah, prima apariție după parlamentare. A anunțat data când instanța decide soarta partidului # NewsMaker
Curtea de Apel va pronunța pe 20 octombrie o decizie privind limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM) pentru un termen de 12 luni. Anunțul a fost făcut de președinta formațiunii, Irina Vlah, în cadrul unui briefing din 17 octombrie, care a marcat prima apariție publică a politicienei după alegerile parlamentare. „Regimul nu renunță la […] The post Vlah, prima apariție după parlamentare. A anunțat data când instanța decide soarta partidului appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) Voronin refuză locul lui Grosu/Munteanu, 2 nopți nedormite după apelul lui Sandu/Dodon va fi deputat # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Voronin refuză să prezideze prima ședință a noului Parlament— Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie— Munteanu: structura noului Guvern este stabilită în proporție de 80-90%— Alertă pe aeroport din cauza unui bagaj suspect. Declarațiile pasagerilor— Sandu l-a […] The post (VIDEO) Voronin refuză locul lui Grosu/Munteanu, 2 nopți nedormite după apelul lui Sandu/Dodon va fi deputat appeared first on NewsMaker.
16:00
Gazele naturale au revenit, începând de astăzi, 17 octombrie, în regiunea transnistreană. Volumele zilnice livrate nu vor depăși 3 milioane de metri cubi, a declarat pentru TVR Moldova președintele interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban. Deși această cantitate permite reluarea furnizării apei calde și începutul sezonului de încălzire, Ceban admite că siguranța aprovizionării regiunii cu gaze […] The post Transnistria și-a achitat gazul până la sfârșitul lunii. Ce volume sunt livrate zilnic appeared first on NewsMaker.
16:00
Maia Sandu spune că salariile din unele instituții sunt „exagerate”: Trebuie să fie „corectate” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu consideră că salariile din unele instituții de stat sunt prea mari și ar trebui revizuite. Șefa statului a declarat că a discutat acest subiect cu Partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS), a cărei fondatoare este. Precizările au fost făcute în cadrul ediției din 16 octombrie a emisiunii „Realitatea te privește” de […] The post Maia Sandu spune că salariile din unele instituții sunt „exagerate”: Trebuie să fie „corectate” appeared first on NewsMaker.
16 octombrie 2025
16:00
Moldovenii care muncesc în Slovacia vor putea primi pensii. Prima rundă de negocieri – finalizată # NewsMaker
Republica Moldova și Slovacia au încheiat prima rundă de negocieri asupra Aranjamentului administrativ pentru punerea în aplicare a Acordului în domeniul securității sociale. Discuțiile au avut loc în perioada 13-16 octombrie, la Bratislava. Aranjamentul administrativ reprezintă un instrument de implementare a prevederilor Acordului, menit să asigure un cadru clar pentru garantarea drepturilor de securitate socială […] The post Moldovenii care muncesc în Slovacia vor putea primi pensii. Prima rundă de negocieri – finalizată appeared first on NewsMaker.
16:00
Fonduri „aflate sub controlul indirect” al fostului deputat Vladimir Andronachi, blocate: decizie # NewsMaker
În Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată o decizie a Serviciului Fiscal de Stat, prin care se blochează fonduri „aflate sub controlul indirect al subiectului restricțiilor” Vladimir Andronachi, printr-o persoană asociată. Decizia Serviciului Fiscal de Stat din 8 octombrie, publicată în Monitorul Oficial pe 16 octombrie, prevede „blocarea fondurilor și/sau resurselor economice aflate […] The post Fonduri „aflate sub controlul indirect” al fostului deputat Vladimir Andronachi, blocate: decizie appeared first on NewsMaker.
16:00
Doi studenți din Moldova, cetățeni de onoare în România: au creat cea mai mică inimă artificială pentru copii # NewsMaker
Doi tineri originari din Republica Moldova – Vlad Onceanu și Robert Gatman – au fost desemnați Cetățeni de Onoare ai Municipiului Iași, devenind cei mai tineri laureați ai acestui titlu. Distincția le-a fost acordată pe 14 octombrie, în semn de recunoaștere a contribuției lor la inovația medicală mondială. Consulatul General al Republicii Moldova la Iași […] The post Doi studenți din Moldova, cetățeni de onoare în România: au creat cea mai mică inimă artificială pentru copii appeared first on NewsMaker.
16:00
Un bărbat de 33 de ani a tras mai multe focuri de armă la o piață din Chișinău, rănind două persoane. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar incidentul ar fi avut loc în urma unui conflict. Informațiile au fost comunicate pentru NewsMaker de către Direcția de Poliție Chișinău. Potrivit Institutului de Medicină […] The post Focuri de armă la o piață din Chișinău: două persoane – rănite. O persoană reținută appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) „Au reparat drumurile sau au adus microbuze mai bune?” Ce spun pasagerii și șoferii despre scumpirea cu 20% la cursele interurbane # NewsMaker
Prețurile pentru transportul de pasageri între raioane și în interiorul lor s-ar putea scumpi cu până la 20% — guvernul a aprobat o nouă metodologie de calcul a tarifelor. Acum vor fi luate în considerare nu doar costurile pentru combustibil și reparații, ci și detalii precum prezența unui aparat de aer condiționat sau tipul de transport — […] The post (VIDEO) „Au reparat drumurile sau au adus microbuze mai bune?” Ce spun pasagerii și șoferii despre scumpirea cu 20% la cursele interurbane appeared first on NewsMaker.
16:00
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune care a obținut din nou majoritate parlamentară în urma alegerile din septembrie, nu și-a asumat preluarea conducerii Guvernului pentru că vizează un nou mandat de președinte al Parlamentului. Declarația a fost făcută de Adrian Băluțel, șef al Cabinetului prezidențial, care a fost ales deputat pe lista […] The post De ce Grosu nu își asumă conducerea Guvernului? Băluțel: „Țintește funcția de speaker” appeared first on NewsMaker.
16:00
O persoană a murit, 29 spitalizate: intoxicație cu Salmonella după o masă de pomenire la Orhei # NewsMaker
În raionul Orhei a izbucnit un focar de toxiinfecție alimentară, cauzat de Salmonella enteritidis, după o masă de pomenire organizată într-un local neautorizat. Toxiinfecția s-a înregistrat în perioada 31 august–3 septembrie. 29 de persoane au fost spitalizate, iar o persoană a decedat. Ultima nu a fost prezentă la eveniment, dar consumase alimente contaminate aduse de rude. […] The post O persoană a murit, 29 spitalizate: intoxicație cu Salmonella după o masă de pomenire la Orhei appeared first on NewsMaker.
16:00
Ucrainenii, îndemnați să economisească „fiecare metru cub de gaz” după un atac rusesc. Vor fi afectate stocurile Moldovei? # NewsMaker
Autorităţile Ucrainei au îndemnat ucrainenii să economisească gazul, după un nou atac asupra unei întreprinderi de extracție a resursei energetice. Contactată de NM, compania de stat Energocom din Republica Moldova a declarat că stocurile de gaz ale țării noastre din Ucraina nu vor fi afectate din cauza bombardamentelor rusești. Armata rusă a atacat, în noaptea […] The post Ucrainenii, îndemnați să economisească „fiecare metru cub de gaz” după un atac rusesc. Vor fi afectate stocurile Moldovei? appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) Tarlev se grăbește să ajute/Recean critică presa în cazul lui Munteanu?/Zeci de intoxicații în Orhei # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Împușcături într-o piață din Chișinău: doi oameni răniți— Doi oameni s-au intoxicat cu monoxid de carbon la Fălești— Fondurile lui Andronachi, blocate de FISC— Recean, în apărarea lui Munteanu: este o persoană integră— Percheziții la Drochia: au fost confiscate arme și substanțe […] The post (VIDEO) Tarlev se grăbește să ajute/Recean critică presa în cazul lui Munteanu?/Zeci de intoxicații în Orhei appeared first on NewsMaker.
16:00
LIVE Verdictul Curții Constituționale – confirmă sau nu rezultatele alegerilor parlamentare? # NewsMaker
Curtea Constituțională se pronunță asupra confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și asupra validării mandatelor deputaților aleși. Pronunțarea are loc după ce judecătorii Curții s-au retras în camera de consiliu, după mai bine de trei ore de audieri ale părților prezente la ședință. The post LIVE Verdictul Curții Constituționale – confirmă sau nu rezultatele alegerilor parlamentare? appeared first on NewsMaker.
15 octombrie 2025
16:00
Tragedii la Colonița și Cahul: Două persoane au murit electrocutate în urma unor lucrări neautorizate # NewsMaker
Două persoane și-au pierdut viața prin electrocutare în ultimele zile, după ce au efectuat lucrări neautorizate în zonele de protecție ale rețelelor electrice. Tragediile s-au produs la Colonița, în municipiul Chișinău, și la Cahul, anunță Premier Energy. Primul incident a avut loc joi, 9 octombrie, în localitatea Colonița, municipiul Chișinău. Potrivit companiei, o betonieră de […] The post Tragedii la Colonița și Cahul: Două persoane au murit electrocutate în urma unor lucrări neautorizate appeared first on NewsMaker.
16:00
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și ucrainenii care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate – inclusiv pensii și alte prestații – pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Executivul a aprobat, în ședința din 15 octombrie, inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord bilateral […] The post Pensii pentru moldovenii care au lucrat în Ucraina: Guvernul dă start negocierilor appeared first on NewsMaker.
16:00
„Țara merită mai multă responsabilitate”. Vasile Tofan explică de ce a refuzat funcția de premier # NewsMaker
Antreprenorul Vasile Tofan, care a refuzat propunerea PAS de a fi premier, a spus că Alexandru Munteanu are „înțelepciunea de viață pentru a fi un prim-ministru remarcabil”, dar și „confortul financiar deplin pentru a se putea focusa pe construirea unei economii competitive”. Despre propria sa candidatură, Tofan a afirmat că ar fi fost un privilegiu […] The post „Țara merită mai multă responsabilitate”. Vasile Tofan explică de ce a refuzat funcția de premier appeared first on NewsMaker.
16:00
Regiunea transnistreană ar putea rămâne fără gaz din nou? Chișinăul: volumele ajung doar până astăzi # NewsMaker
Autoritățile de la Chișinău nu au, deocamdată, certitudinea că în regiunea transnistreană vor ajunge volumele necesare de gaze naturale după data de 15 octombrie. Informația a fost confirmată de vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, după ultima ședință a Guvernului condus de Dorin Recean. Potrivit oficialului, Moldovagaz – compania desemnată să asigure livrarea gazului pe malul […] The post Regiunea transnistreană ar putea rămâne fără gaz din nou? Chișinăul: volumele ajung doar până astăzi appeared first on NewsMaker.
16:00
„A fost o onoare”. Daniel Vodă și-a anunțat retragerea din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului # NewsMaker
După ce premierul Dorin Recean a prezidat ultima sa ședință în fruntea Guvernului, purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, și-a anunțat retragerea oficială din funcție. „A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la această înaltă tribună publică”, a spus Vodă în timpul unui briefing de presă. „Este ultimul briefing pe […] The post „A fost o onoare”. Daniel Vodă și-a anunțat retragerea din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului appeared first on NewsMaker.
16:00
Procurorii contestă sentința prin care Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: „Este prea blândă” # NewsMaker
Procuratura Anticorupție a contestat sentința pronunțată în cazul deputatei Marina Tauber, condamnată pe 30 septembrie la 7 ani și 6 luni de închisoare. Apelul a fost depus pe 13 octombrie la Curtea de Apel Chișinău. Procurorii consideră hotărârea instanței „neîntemeiată” în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției. La fel, […] The post Procurorii contestă sentința prin care Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: „Este prea blândă” appeared first on NewsMaker.
16:00
„Pentru examen vă trebuie 5 iepuri”: Peste 50 de persoane riscă să rămână fără permise de conducere AUDIO # NewsMaker
Peste 50 de percheziții au avut loc în Republica Moldova, într-un dosar de corupție la obținerea permiselor de conducere la Călărași. Trei persoane au fost reținute. În total, 53 de candidați la obținerea permiselor urmează să fie audiați și recunoscuți în calitate de bănuiți pentru comiterea infracțiunii de corupere activă. Informațiile au fost comunicate de […] The post „Pentru examen vă trebuie 5 iepuri”: Peste 50 de persoane riscă să rămână fără permise de conducere AUDIO appeared first on NewsMaker.
16:00
„Și Ghena curăță, suntem trei persoane”. Gafă sau atac asupra paginii de Facebook a Primăriei Chișinău? # NewsMaker
Primăria Municipiului Chișinău anunță că pagina sa oficială de Facebook a fost „compromisă temporar”, după ce, în cursul zilei de astăzi, pe cont a apărut o postare incoerentă și cu greșeli, care a fost însoțită de o fotografie cu un indicator rutier lucrări. Postarea a stârnit reacții în rândul internauților, înainte de a fi ștearsă. […] The post „Și Ghena curăță, suntem trei persoane”. Gafă sau atac asupra paginii de Facebook a Primăriei Chișinău? appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) Recean, ucenicul lui Munteanu/Ratingul pașaportului moldovenesc crește/Transnistria rămâne fără gaz? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Marea Britanie trimite experți antidronă în Moldova. Nosatîi: nu cunosc— Nemerenco: în zilele de sărbătoare, spitalele sunt pline— Regiunea transnistreană ar putea rămâne fără gaz din nou?— Corupere electorală la Bălți: suspectul riscă până la 8 ani de închisoare— Ratingul pașapoartelor: Unde […] The post (VIDEO) Recean, ucenicul lui Munteanu/Ratingul pașaportului moldovenesc crește/Transnistria rămâne fără gaz? appeared first on NewsMaker.
16:00
„Dubios” vs „Nu le pasă“: Proiectul bugetului capitalei pentru 2025 – exclus de pe ordinea de zi a CMC # NewsMaker
Proiectul de buget al municipiului Chișinău pentru anul 2025 a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 15 octombrie. Inițiativa a venit din partea consilierului PSRM, Adrian Lebedinschi, și a fost susținută de consilierii PAS și PSRM. Socialiștii au numit proiectul „dubios”, iar reprezentanții PAS au declarat că […] The post „Dubios” vs „Nu le pasă“: Proiectul bugetului capitalei pentru 2025 – exclus de pe ordinea de zi a CMC appeared first on NewsMaker.
14 octombrie 2025
16:00
Hramul Chișinăului 2025: Întregul program artistic, locațiile târgurilor și traseele transportului public pe 14 octombrie # NewsMaker
Pe 14 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale va fi marcat Hramul orașului Chișinău. În ajunul evenimentului, Primăria capitalei a prezentat întreg programul artistic și a anunțat totodată ce străzi vor fi închise și cum va circula transportul public. 08:00–09:45 – Liturghia de hram la Catedrala Mitropolitană. 10:00–11:00 – Ceremonia de inaugurare a hramului orașului, […] The post Hramul Chișinăului 2025: Întregul program artistic, locațiile târgurilor și traseele transportului public pe 14 octombrie appeared first on NewsMaker.
