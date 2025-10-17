(VIDEO) Genți din deșeuri: afacerea neobișnuită a două creatoare de modă din Moldova. Cât costă accesoriile
NewsMaker, 17 octombrie 2025 16:00
Două tinere creatoare de modă din Moldova au găsit o modalitate de a da ambalajelor o a doua viață – transformând deșeurile în accesorii stilate. Veronica Ternavscaia și Anna Marinova s-au cunoscut la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, iar mai târziu au fondat împreună un eco-brand care îmbină designul cu grija față de […] The post (VIDEO) Genți din deșeuri: afacerea neobișnuită a două creatoare de modă din Moldova. Cât costă accesoriile appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
16:00
Primarii din Drochia şi Glodeni, aleşi deputaţi pe lista partidului lui Usatîi, rămân la conducerea oraşelor # NewsMaker
Primarul de Drochia, Nina Cereteu, și primarul de Glodeni, Stela Onuțu, alese deputați pe lista „Partidului Nostru” (PN), vor renunța la mandatele de parlamentari și vor rămâne la conducerea localităților. Anunțul a fost făcut de liderul PN, Renato Usatîi, în cadrul unei conferințe de presă din 17 octombrie. „Noi preventiv am discutat că toți primarii […] The post Primarii din Drochia şi Glodeni, aleşi deputaţi pe lista partidului lui Usatîi, rămân la conducerea oraşelor appeared first on NewsMaker.
16:00
Directoarea unei grădinițe din Chișinău, condamnată pentru corupție. Care este pedeapsa? (VIDEO) # NewsMaker
Trei ani de închisoare în regim semi-deschis, cu suspendarea executării pentru o perioadă de doi ani. Sentința a fost pronunțată, în data de 16 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru directoarea grădiniței nr. 32, Dina Pavaleanu, după ce a fost găsită vinovată de corupție pasivă. Asta deși procurorii au cerut 9 ani de detenție. […] The post Directoarea unei grădinițe din Chișinău, condamnată pentru corupție. Care este pedeapsa? (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:00
Voronin refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului. Motivul invocat: „Demnitatea nu îmi permite” # NewsMaker
Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, ales deputat în Parlament pe lista blocului „Patriotic”, refuză să deschidă prima ședință a noului legislativ, în calitate de decan de vârstă. Liderul comuniștilor susține că „nu reflectă preferințele reale ale societății moldovenești” și nici nu îi permite „demnitatea publică”. Voronin a criticat și a venit cu mai […] The post Voronin refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului. Motivul invocat: „Demnitatea nu îmi permite” appeared first on NewsMaker.
16:00
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor a atenționat asupra unei noi tentative de fraudă. Potrivit centrului, oamenii sunt invitați să voteze pentru o persoană care, potrivit mesajului, ar urma să primească o bursă gratuită pentru studii. În realitate, prin accesarea unui link, atacatorii încearcă să preia controlul asupra contului de WhatsApp. „Deschizi telefonul și vezi acest […] The post „Votează pentru Maria”. O nouă tentativă de fraudă semnalată în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) Genți din deșeuri: afacerea neobișnuită a două creatoare de modă din Moldova. Cât costă accesoriile # NewsMaker
Două tinere creatoare de modă din Moldova au găsit o modalitate de a da ambalajelor o a doua viață – transformând deșeurile în accesorii stilate. Veronica Ternavscaia și Anna Marinova s-au cunoscut la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, iar mai târziu au fondat împreună un eco-brand care îmbină designul cu grija față de […] The post (VIDEO) Genți din deșeuri: afacerea neobișnuită a două creatoare de modă din Moldova. Cât costă accesoriile appeared first on NewsMaker.
16:00
Șase profesori din sudul R. Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte 10 000 de lei # NewsMaker
Șase cadre didactice din sudul Republicii Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte un premiu de 10.000 de lei, pentru excelență și inovație în educație. Informația a fost anunțată de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit ministrului, profesorii premiați au fost selectați în bază de concurs, unde au demonstrat excelență în utilizarea tehnologiilor moderne […] The post Șase profesori din sudul R. Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte 10 000 de lei appeared first on NewsMaker.
16:00
Vlah, prima apariție după parlamentare. A anunțat data când instanța decide soarta partidului # NewsMaker
Curtea de Apel va pronunța pe 20 octombrie o decizie privind limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM) pentru un termen de 12 luni. Anunțul a fost făcut de președinta formațiunii, Irina Vlah, în cadrul unui briefing din 17 octombrie, care a marcat prima apariție publică a politicienei după alegerile parlamentare. „Regimul nu renunță la […] The post Vlah, prima apariție după parlamentare. A anunțat data când instanța decide soarta partidului appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) Voronin refuză locul lui Grosu/Munteanu, 2 nopți nedormite după apelul lui Sandu/Dodon va fi deputat # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Voronin refuză să prezideze prima ședință a noului Parlament— Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie— Munteanu: structura noului Guvern este stabilită în proporție de 80-90%— Alertă pe aeroport din cauza unui bagaj suspect. Declarațiile pasagerilor— Sandu l-a […] The post (VIDEO) Voronin refuză locul lui Grosu/Munteanu, 2 nopți nedormite după apelul lui Sandu/Dodon va fi deputat appeared first on NewsMaker.
16:00
Gazele naturale au revenit, începând de astăzi, 17 octombrie, în regiunea transnistreană. Volumele zilnice livrate nu vor depăși 3 milioane de metri cubi, a declarat pentru TVR Moldova președintele interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban. Deși această cantitate permite reluarea furnizării apei calde și începutul sezonului de încălzire, Ceban admite că siguranța aprovizionării regiunii cu gaze […] The post Transnistria și-a achitat gazul până la sfârșitul lunii. Ce volume sunt livrate zilnic appeared first on NewsMaker.
16:00
Maia Sandu spune că salariile din unele instituții sunt „exagerate”: Trebuie să fie „corectate” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu consideră că salariile din unele instituții de stat sunt prea mari și ar trebui revizuite. Șefa statului a declarat că a discutat acest subiect cu Partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS), a cărei fondatoare este. Precizările au fost făcute în cadrul ediției din 16 octombrie a emisiunii „Realitatea te privește” de […] The post Maia Sandu spune că salariile din unele instituții sunt „exagerate”: Trebuie să fie „corectate” appeared first on NewsMaker.
Ieri
16:00
Moldovenii care muncesc în Slovacia vor putea primi pensii. Prima rundă de negocieri – finalizată # NewsMaker
Republica Moldova și Slovacia au încheiat prima rundă de negocieri asupra Aranjamentului administrativ pentru punerea în aplicare a Acordului în domeniul securității sociale. Discuțiile au avut loc în perioada 13-16 octombrie, la Bratislava. Aranjamentul administrativ reprezintă un instrument de implementare a prevederilor Acordului, menit să asigure un cadru clar pentru garantarea drepturilor de securitate socială […] The post Moldovenii care muncesc în Slovacia vor putea primi pensii. Prima rundă de negocieri – finalizată appeared first on NewsMaker.
16:00
Fonduri „aflate sub controlul indirect” al fostului deputat Vladimir Andronachi, blocate: decizie # NewsMaker
În Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată o decizie a Serviciului Fiscal de Stat, prin care se blochează fonduri „aflate sub controlul indirect al subiectului restricțiilor” Vladimir Andronachi, printr-o persoană asociată. Decizia Serviciului Fiscal de Stat din 8 octombrie, publicată în Monitorul Oficial pe 16 octombrie, prevede „blocarea fondurilor și/sau resurselor economice aflate […] The post Fonduri „aflate sub controlul indirect” al fostului deputat Vladimir Andronachi, blocate: decizie appeared first on NewsMaker.
16:00
Doi studenți din Moldova, cetățeni de onoare în România: au creat cea mai mică inimă artificială pentru copii # NewsMaker
Doi tineri originari din Republica Moldova – Vlad Onceanu și Robert Gatman – au fost desemnați Cetățeni de Onoare ai Municipiului Iași, devenind cei mai tineri laureați ai acestui titlu. Distincția le-a fost acordată pe 14 octombrie, în semn de recunoaștere a contribuției lor la inovația medicală mondială. Consulatul General al Republicii Moldova la Iași […] The post Doi studenți din Moldova, cetățeni de onoare în România: au creat cea mai mică inimă artificială pentru copii appeared first on NewsMaker.
16:00
Un bărbat de 33 de ani a tras mai multe focuri de armă la o piață din Chișinău, rănind două persoane. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar incidentul ar fi avut loc în urma unui conflict. Informațiile au fost comunicate pentru NewsMaker de către Direcția de Poliție Chișinău. Potrivit Institutului de Medicină […] The post Focuri de armă la o piață din Chișinău: două persoane – rănite. O persoană reținută appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) „Au reparat drumurile sau au adus microbuze mai bune?” Ce spun pasagerii și șoferii despre scumpirea cu 20% la cursele interurbane # NewsMaker
Prețurile pentru transportul de pasageri între raioane și în interiorul lor s-ar putea scumpi cu până la 20% — guvernul a aprobat o nouă metodologie de calcul a tarifelor. Acum vor fi luate în considerare nu doar costurile pentru combustibil și reparații, ci și detalii precum prezența unui aparat de aer condiționat sau tipul de transport — […] The post (VIDEO) „Au reparat drumurile sau au adus microbuze mai bune?” Ce spun pasagerii și șoferii despre scumpirea cu 20% la cursele interurbane appeared first on NewsMaker.
16:00
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune care a obținut din nou majoritate parlamentară în urma alegerile din septembrie, nu și-a asumat preluarea conducerii Guvernului pentru că vizează un nou mandat de președinte al Parlamentului. Declarația a fost făcută de Adrian Băluțel, șef al Cabinetului prezidențial, care a fost ales deputat pe lista […] The post De ce Grosu nu își asumă conducerea Guvernului? Băluțel: „Țintește funcția de speaker” appeared first on NewsMaker.
16:00
O persoană a murit, 29 spitalizate: intoxicație cu Salmonella după o masă de pomenire la Orhei # NewsMaker
În raionul Orhei a izbucnit un focar de toxiinfecție alimentară, cauzat de Salmonella enteritidis, după o masă de pomenire organizată într-un local neautorizat. Toxiinfecția s-a înregistrat în perioada 31 august–3 septembrie. 29 de persoane au fost spitalizate, iar o persoană a decedat. Ultima nu a fost prezentă la eveniment, dar consumase alimente contaminate aduse de rude. […] The post O persoană a murit, 29 spitalizate: intoxicație cu Salmonella după o masă de pomenire la Orhei appeared first on NewsMaker.
16:00
Ucrainenii, îndemnați să economisească „fiecare metru cub de gaz” după un atac rusesc. Vor fi afectate stocurile Moldovei? # NewsMaker
Autorităţile Ucrainei au îndemnat ucrainenii să economisească gazul, după un nou atac asupra unei întreprinderi de extracție a resursei energetice. Contactată de NM, compania de stat Energocom din Republica Moldova a declarat că stocurile de gaz ale țării noastre din Ucraina nu vor fi afectate din cauza bombardamentelor rusești. Armata rusă a atacat, în noaptea […] The post Ucrainenii, îndemnați să economisească „fiecare metru cub de gaz” după un atac rusesc. Vor fi afectate stocurile Moldovei? appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) Tarlev se grăbește să ajute/Recean critică presa în cazul lui Munteanu?/Zeci de intoxicații în Orhei # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Împușcături într-o piață din Chișinău: doi oameni răniți— Doi oameni s-au intoxicat cu monoxid de carbon la Fălești— Fondurile lui Andronachi, blocate de FISC— Recean, în apărarea lui Munteanu: este o persoană integră— Percheziții la Drochia: au fost confiscate arme și substanțe […] The post (VIDEO) Tarlev se grăbește să ajute/Recean critică presa în cazul lui Munteanu?/Zeci de intoxicații în Orhei appeared first on NewsMaker.
16:00
LIVE Verdictul Curții Constituționale – confirmă sau nu rezultatele alegerilor parlamentare? # NewsMaker
Curtea Constituțională se pronunță asupra confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și asupra validării mandatelor deputaților aleși. Pronunțarea are loc după ce judecătorii Curții s-au retras în camera de consiliu, după mai bine de trei ore de audieri ale părților prezente la ședință. The post LIVE Verdictul Curții Constituționale – confirmă sau nu rezultatele alegerilor parlamentare? appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Tragedii la Colonița și Cahul: Două persoane au murit electrocutate în urma unor lucrări neautorizate # NewsMaker
Două persoane și-au pierdut viața prin electrocutare în ultimele zile, după ce au efectuat lucrări neautorizate în zonele de protecție ale rețelelor electrice. Tragediile s-au produs la Colonița, în municipiul Chișinău, și la Cahul, anunță Premier Energy. Primul incident a avut loc joi, 9 octombrie, în localitatea Colonița, municipiul Chișinău. Potrivit companiei, o betonieră de […] The post Tragedii la Colonița și Cahul: Două persoane au murit electrocutate în urma unor lucrări neautorizate appeared first on NewsMaker.
16:00
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și ucrainenii care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate – inclusiv pensii și alte prestații – pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Executivul a aprobat, în ședința din 15 octombrie, inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord bilateral […] The post Pensii pentru moldovenii care au lucrat în Ucraina: Guvernul dă start negocierilor appeared first on NewsMaker.
16:00
„Țara merită mai multă responsabilitate”. Vasile Tofan explică de ce a refuzat funcția de premier # NewsMaker
Antreprenorul Vasile Tofan, care a refuzat propunerea PAS de a fi premier, a spus că Alexandru Munteanu are „înțelepciunea de viață pentru a fi un prim-ministru remarcabil”, dar și „confortul financiar deplin pentru a se putea focusa pe construirea unei economii competitive”. Despre propria sa candidatură, Tofan a afirmat că ar fi fost un privilegiu […] The post „Țara merită mai multă responsabilitate”. Vasile Tofan explică de ce a refuzat funcția de premier appeared first on NewsMaker.
16:00
Regiunea transnistreană ar putea rămâne fără gaz din nou? Chișinăul: volumele ajung doar până astăzi # NewsMaker
Autoritățile de la Chișinău nu au, deocamdată, certitudinea că în regiunea transnistreană vor ajunge volumele necesare de gaze naturale după data de 15 octombrie. Informația a fost confirmată de vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, după ultima ședință a Guvernului condus de Dorin Recean. Potrivit oficialului, Moldovagaz – compania desemnată să asigure livrarea gazului pe malul […] The post Regiunea transnistreană ar putea rămâne fără gaz din nou? Chișinăul: volumele ajung doar până astăzi appeared first on NewsMaker.
16:00
„A fost o onoare”. Daniel Vodă și-a anunțat retragerea din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului # NewsMaker
După ce premierul Dorin Recean a prezidat ultima sa ședință în fruntea Guvernului, purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, și-a anunțat retragerea oficială din funcție. „A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la această înaltă tribună publică”, a spus Vodă în timpul unui briefing de presă. „Este ultimul briefing pe […] The post „A fost o onoare”. Daniel Vodă și-a anunțat retragerea din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului appeared first on NewsMaker.
16:00
Procurorii contestă sentința prin care Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: „Este prea blândă” # NewsMaker
Procuratura Anticorupție a contestat sentința pronunțată în cazul deputatei Marina Tauber, condamnată pe 30 septembrie la 7 ani și 6 luni de închisoare. Apelul a fost depus pe 13 octombrie la Curtea de Apel Chișinău. Procurorii consideră hotărârea instanței „neîntemeiată” în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției. La fel, […] The post Procurorii contestă sentința prin care Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: „Este prea blândă” appeared first on NewsMaker.
16:00
„Pentru examen vă trebuie 5 iepuri”: Peste 50 de persoane riscă să rămână fără permise de conducere AUDIO # NewsMaker
Peste 50 de percheziții au avut loc în Republica Moldova, într-un dosar de corupție la obținerea permiselor de conducere la Călărași. Trei persoane au fost reținute. În total, 53 de candidați la obținerea permiselor urmează să fie audiați și recunoscuți în calitate de bănuiți pentru comiterea infracțiunii de corupere activă. Informațiile au fost comunicate de […] The post „Pentru examen vă trebuie 5 iepuri”: Peste 50 de persoane riscă să rămână fără permise de conducere AUDIO appeared first on NewsMaker.
16:00
„Și Ghena curăță, suntem trei persoane”. Gafă sau atac asupra paginii de Facebook a Primăriei Chișinău? # NewsMaker
Primăria Municipiului Chișinău anunță că pagina sa oficială de Facebook a fost „compromisă temporar”, după ce, în cursul zilei de astăzi, pe cont a apărut o postare incoerentă și cu greșeli, care a fost însoțită de o fotografie cu un indicator rutier lucrări. Postarea a stârnit reacții în rândul internauților, înainte de a fi ștearsă. […] The post „Și Ghena curăță, suntem trei persoane”. Gafă sau atac asupra paginii de Facebook a Primăriei Chișinău? appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) Recean, ucenicul lui Munteanu/Ratingul pașaportului moldovenesc crește/Transnistria rămâne fără gaz? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Marea Britanie trimite experți antidronă în Moldova. Nosatîi: nu cunosc— Nemerenco: în zilele de sărbătoare, spitalele sunt pline— Regiunea transnistreană ar putea rămâne fără gaz din nou?— Corupere electorală la Bălți: suspectul riscă până la 8 ani de închisoare— Ratingul pașapoartelor: Unde […] The post (VIDEO) Recean, ucenicul lui Munteanu/Ratingul pașaportului moldovenesc crește/Transnistria rămâne fără gaz? appeared first on NewsMaker.
16:00
„Dubios” vs „Nu le pasă“: Proiectul bugetului capitalei pentru 2025 – exclus de pe ordinea de zi a CMC # NewsMaker
Proiectul de buget al municipiului Chișinău pentru anul 2025 a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 15 octombrie. Inițiativa a venit din partea consilierului PSRM, Adrian Lebedinschi, și a fost susținută de consilierii PAS și PSRM. Socialiștii au numit proiectul „dubios”, iar reprezentanții PAS au declarat că […] The post „Dubios” vs „Nu le pasă“: Proiectul bugetului capitalei pentru 2025 – exclus de pe ordinea de zi a CMC appeared first on NewsMaker.
14 octombrie 2025
16:00
Hramul Chișinăului 2025: Întregul program artistic, locațiile târgurilor și traseele transportului public pe 14 octombrie # NewsMaker
Pe 14 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale va fi marcat Hramul orașului Chișinău. În ajunul evenimentului, Primăria capitalei a prezentat întreg programul artistic și a anunțat totodată ce străzi vor fi închise și cum va circula transportul public. 08:00–09:45 – Liturghia de hram la Catedrala Mitropolitană. 10:00–11:00 – Ceremonia de inaugurare a hramului orașului, […] The post Hramul Chișinăului 2025: Întregul program artistic, locațiile târgurilor și traseele transportului public pe 14 octombrie appeared first on NewsMaker.
16:00
NM Espresso: Recean revine la afaceri, Chicu rămâne cu „Alternativa”, iar transportul interurban se scumpește # NewsMaker
Recean pleacă Premierul Dorin Recean a refuzat să mai conducă Guvernul, precum și mandatul de deputat în Parlament, pentru care a candidat pe listele partidului de guvernământ PAS. Recean, care a participat activ în campania electorală și a fost al doilea în lista PAS, a declarat că „nu a intenționat să-și continue cariera politică”. El […] The post NM Espresso: Recean revine la afaceri, Chicu rămâne cu „Alternativa”, iar transportul interurban se scumpește appeared first on NewsMaker.
16:00
Maia Sandu, de ziua orașului Chișinău: „Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, să fie una dintre capitalele UE” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a adresat locuitorilor Chișinăului un mesaj de felicitare cu ocazia hramului orașului. „La mulți ani”, le-a transmis șefa statului. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sunt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul crește și se dezvoltă. Să muncim împreună pentru ca, […] The post Maia Sandu, de ziua orașului Chișinău: „Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, să fie una dintre capitalele UE” appeared first on NewsMaker.
16:00
Ion Ceban, primar de Chișinău și lider al Mișcării Alternative Naționale (MAN), formațiune care face parte din Blocul „Alternativa”, își dorește ca viceprimarele capitalei Olga Ursu și Angela Cutasevici să se regăsească în viitorul Cabinet de miniștri. Edilul consideră că Ursu și Cutasevici, care au candidat la alegerile parlamentare pe lista blocului și au obținut […] The post Ceban vrea doi miniștri în viitorul Guvern. Pe cine propune? appeared first on NewsMaker.
16:00
Vasile Tofan spune „pas” PAS-ului? Antreprenorul a refuzat propunerea privind funcția de prim-ministru (VIDEO) # NewsMaker
Antreprenorul Vasile Tofan s-a aflat printre candidații luați în considerare de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, însă a refuzat oferta. Precizarea a fost făcută de Adrian Băluțel, șef al Cabinetului prezidențial, care a candidat la funcția de deputat pe lista PAS, în cadrul ediției din 13 octombrie a emisiunii „Ora expertizei”. […] The post Vasile Tofan spune „pas” PAS-ului? Antreprenorul a refuzat propunerea privind funcția de prim-ministru (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:00
Moldovean-american, școlit la Moscova, Cavaler al Legiunii de Onoare franceze, cu conexiuni ucrainene. Cine va fi noul premier al Moldovei? # NewsMaker
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, care este stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Informația a fost raportată de Ziarul de Gardă, care face trimitere la sursele sale. Potrivit ZdG, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să discute despre candidatura lui […] The post Moldovean-american, școlit la Moscova, Cavaler al Legiunii de Onoare franceze, cu conexiuni ucrainene. Cine va fi noul premier al Moldovei? appeared first on NewsMaker.
16:00
Confirmat: Alexandru Munteanu este propunerea PAS pentru funcţia de premier. Grosu: „A ales să se implice când țara are nevoie” # NewsMaker
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut din nou majoritate parlamentară în urma alegerilor din septembrie, a confirmat că formaţiunea sa îl va propune pentru funcția de prim-ministru pe omul de afaceri Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut pe 14 octombrie pe Facebook. Igor Grosu a spus că PAS va aștepta […] The post Confirmat: Alexandru Munteanu este propunerea PAS pentru funcţia de premier. Grosu: „A ales să se implice când țara are nevoie” appeared first on NewsMaker.
16:00
CSJ pune punct: partidul lui Costiuc rămâne fără alocaţii de stat pentru rezultatele la alegeri # NewsMaker
Partidul „Democrația Acasă” a rămas, într-un final, fără alocații de la bugetul de stat pentru rezultatele obținute la alegerile parlamentare din septembrie. Se întâmplă după ce Curtea Supremă de Justiție a casat parțial hotărârea Curții de Apel Centru din 9 octombrie, menținând sancțiunea aplicată de Comisia Electorală Centrală (CEC). În reacție, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, […] The post CSJ pune punct: partidul lui Costiuc rămâne fără alocaţii de stat pentru rezultatele la alegeri appeared first on NewsMaker.
16:00
Agenţia de Combatere a Violenţei, după cazul femeii din Găgăuzia omorâte de soț: „Este un eșec al nostru, al tuturor” # NewsMaker
Agenţia Naţională de Prevenire şi Combatere a Violenţei împotriva Femeilor şi a Violenţei în Familie (ANPCV) a venit pe 13 octombrie cu o reacție la cazul femeii din Găgăuzia omorâte de propriul soț. ANPCV a declarat că crima respectivă este „un eșec” al societății și că ea nu trebuie „să treacă uitată”. Instituția a sugerat […] The post Agenţia de Combatere a Violenţei, după cazul femeii din Găgăuzia omorâte de soț: „Este un eșec al nostru, al tuturor” appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) Grosu a anunțat numele premierului?/ Ceban vrea două funcții în Guvern/ Costiuc rămâne fără bani # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Alexandru Munteanu – propunerea PAS pentru funcția de premier— Ceban, Grosu și Sandu felicită chișinăuienii cu prilejul sărbătorii „Hramul Orașului”— Ceban: Ursu și Cutasevici, pregătite pentru funcția de ministru— Verdictul CSJ: partidul lui Costiuc rămâne fără finanțare de la stat— Cod Galben […] The post (VIDEO) Grosu a anunțat numele premierului?/ Ceban vrea două funcții în Guvern/ Costiuc rămâne fără bani appeared first on NewsMaker.
13 octombrie 2025
15:50
Maia Sandu, prima reacție după ce Recean și-a anunțat plecarea din politică: „Mulțumesc, Dorin” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a venit cu o primă reacție după anunțul premierului Dorin Recean, care a refuzat nominalizarea PAS pentru un nou mandat de prim-ministru și a declarat că își va depune mandatul de deputat imediat ce Curtea Constituțională va confirma rezultatele alegerilor câștigate de PAS. Șefa statului i-a mulțumit premierului pentru că a acceptat […] The post Maia Sandu, prima reacție după ce Recean și-a anunțat plecarea din politică: „Mulțumesc, Dorin” appeared first on NewsMaker.
15:50
Profesorul James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 2013, a efectuat o vizită în Republica Moldova. Savantul a vizitat orașul Fălești. Potrivit Moldova 1, James Rothman are origini basarabene. Predecesorii familiei Rothman au trăit în secolul al XIX-lea la Fălești. James Rothman a vizitat Republica Moldova pentru prima dată. Savantul a stat […] The post Un laureat al premiului Nobel a vizitat orașul Fălești, unde își are originea appeared first on NewsMaker.
15:50
„Mama ta nu are bani să aibă grijă de tine”: copile de 13 și 14 ani, impuse să se prostitueze. Tânără, condamnată # NewsMaker
O tânără în vârstă de 22 de ani a fost condamnată la 10 ani de închisoare, după ce exploatat sexual trei copile de 13, 14 și 17 ani în Chișinău. Dosarul penal a fost trimis în judecată în 2020. Potrivit PCCOCS, faptele au avut loc începând cu anul 2018, atunci când însăși condamnata avea doar […] The post „Mama ta nu are bani să aibă grijă de tine”: copile de 13 și 14 ani, impuse să se prostitueze. Tânără, condamnată appeared first on NewsMaker.
15:50
Trump anunță la Tel Aviv dezarmarea Hamas: „Războiul s-a încheiat”. Toți ostaticii în viață ar fi fost eliberați # NewsMaker
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni, 13 octombrie, încheierea războiului din Gaza și dezarmarea treptată a grupării Hamas. Între timp, toți ostaticii israelieni aflați în viață s-ar fi întors acasă și primesc îngrijiri medicale. Liderul de la Casa Albă, care a mediat acordul de pace, a scris, în cartea de onoare a Knessetului, […] The post Trump anunță la Tel Aviv dezarmarea Hamas: „Războiul s-a încheiat”. Toți ostaticii în viață ar fi fost eliberați appeared first on NewsMaker.
15:50
„Văd doi potențiali candidați la această funcție”. Reacții după anunțul lui Recean de a pleca din politică # NewsMaker
Anunțul că Dorin Recean renunță la funcțiile de premier și deputat și se retrage din politică a stârnit reacții în mediul online. Unii i-au mulțumit pentru activitate, alții au menționat că „mulți l-au încurajat să rămână”. Sunt și persoane care au spus că Dorin Recean nu s-a agățat de putere, ci a pus „mai presus […] The post „Văd doi potențiali candidați la această funcție”. Reacții după anunțul lui Recean de a pleca din politică appeared first on NewsMaker.
15:50
O femeie din Ceadîr-Lunga ar fi fost ucisă de soț, iar cadavrul – aruncat la gunoi. Reacție: „Un eșec al legislației” # NewsMaker
O femeie în vârstă de 46 de ani din Ceadîr-Lunga ar fi fost ucisă cu cruzime de propriul soț. Potrivit presei locale, suspectul, în vârstă de 50 de ani, ar fi aruncat cadavrul într-o groapă de gunoi, după comiterea crimei. Portalul Găgăuzia24 scrie că victima a fost dată dispărută încă pe 26 septembrie. Fiica acesteia, […] The post O femeie din Ceadîr-Lunga ar fi fost ucisă de soț, iar cadavrul – aruncat la gunoi. Reacție: „Un eșec al legislației” appeared first on NewsMaker.
15:50
(VIDEO) Recean renunță la politică/Grosu, primele declarații despre noul premier/Ceban, fără doi viceprimari # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Chișinăul rămâne fără doi viceprimari— Recean se retrage din politică: renunță la funcția de premier— Explozie într-o casă din raionul Nisporeni: două copile cu arsuri grave— Reacții după retragerea lui Recean. Cine ar putea fi noul prim-ministru?— PDCM, într-o fracțiune parlamentară comună […] The post (VIDEO) Recean renunță la politică/Grosu, primele declarații despre noul premier/Ceban, fără doi viceprimari appeared first on NewsMaker.
15:50
Un pod vechi de 55 de ani, din Taraclia, va fi renovat în totalitate. Cât costă lucrările și când va fi finalizat # NewsMaker
Podul peste râul Lunguța, situat în apropierea localității Corten, raionul Taraclia, va fi reparat capital. Administrația Națională a Drumurilor a inițiat, pe 13 octombrie, procedura de achiziții publice în acest sens. Lucrările urmează să fie finalizate până cel târziu în anul 2027. Construit în anul 1970 din beton armat, podul are o lungime totală de […] The post Un pod vechi de 55 de ani, din Taraclia, va fi renovat în totalitate. Cât costă lucrările și când va fi finalizat appeared first on NewsMaker.
15:50
Autoritățile ucrainene intenționează să excludă limbile rusă și „moldovenească” din lista celor protejate. Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme un proiect de lege pentru modificarea listei prevăzute de Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare. Despre acest lucru a anunțat reprezentantul Guvernului în Parlament, Taras Melniciuk, relatează publicația „Glavkom”. Proiectul de lege „Cu privire la […] The post Ucraina intenționează să excludă rusa și „moldoveneasca” din lista limbilor protejate appeared first on NewsMaker.
15:50
Începând cu 19 octombrie, magazinul Darwin din orașul Dondușeni va avea o nouă locație. Cele mai cool gadgeturi le vei găsi într-un singur loc: str. Feroviarilor 29/2. Vino să le testezi și să alegi exact ce ai nevoie. Ți-am pregătit și un cadou de bun-venit – 500 lei bonus, pe care îl poți utiliza pentru […] The post Cadou 500 lei bonus și reduceri până la 56% la noul Darwin Dondușeni! appeared first on NewsMaker.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.