Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina – presă
ProTV.md, 19 octombrie 2025 16:00
Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina – presă
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
16:00
Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina – presă # ProTV.md
Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina – presă
Acum o oră
15:40
După ce s-a întors fără rachete Tomahawk din SUA, Zelenski le cere aliaților să ia „măsuri decisive” # ProTV.md
După ce s-a întors fără rachete Tomahawk din SUA, Zelenski le cere aliaților să ia „măsuri decisive”
Acum 2 ore
15:20
Angajați ai așa-zisului minister de Interne de la Tiraspol - implicați într-un grav accident. Imagini de la locul impactului, publicate de martori - VIDEO # ProTV.md
Angajați ai așa-zisului minister de Interne de la Tiraspol - implicați într-un grav accident. Imagini de la locul impactului, publicate de martori - VIDEO
14:50
LIVE TEXT. Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile. Primele date din anchetă # ProTV.md
LIVE TEXT. Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile. Primele date din anchetă
14:50
Noi detalii despre accidentul de la Tiraspol: Un milițian a decedat, iar altul a fost internat la terapie intensivă. Momentul impactului - surprins de camerele de supraveghere - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Noi detalii despre accidentul de la Tiraspol: Un milițian a decedat, iar altul a fost internat la terapie intensivă. Momentul impactului - surprins de camerele de supraveghere - FOTO/VIDEO
Acum 4 ore
14:10
Bătaie într-un troleibuz din capitală. Doi bărbați s-au luat la pumni. Martor: „L-au lovit și pe șofer" - VIDEO # ProTV.md
Bătaie într-un troleibuz din capitală. Doi bărbați s-au luat la pumni. Martor: „L-au lovit și pe șofer" - VIDEO
14:00
Altercații la o benzinărie din capitală. O femeie ar fi deteriorat mașina unui bărbat. Momentul surprins de martori - VIDEO # ProTV.md
Altercații la o benzinărie din capitală. O femeie ar fi deteriorat mașina unui bărbat. Momentul surprins de martori - VIDEO
14:00
Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile. Primele date din anchetă # ProTV.md
Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile. Primele date din anchetă
13:30
Premieră pentru Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din capitală: Au fost efectuat primele proceduri de implantare a unui un resincronizator cardiac # ProTV.md
Premieră pentru Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din capitală: Au fost efectuat primele proceduri de implantare a unui un resincronizator cardiac
13:30
Țara care introduce Chat GPT în școli. Proiectul pilot va fi lansat în luna decembrie
12:40
Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene # ProTV.md
Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene
12:30
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra. Anunțul SHS
12:30
Jannik Sinner, câștigător la Six Kings Slam! Premiu record pentru italian: bani gheață și o rachetă realizată integral din aur # ProTV.md
Jannik Sinner, câștigător la Six Kings Slam! Premiu record pentru italian: bani gheață și o rachetă realizată integral din aur
Acum 6 ore
12:00
Angajați ai așa-zisului minister de Interne de la Tiraspol - implicați într-un grav accident, la Tiraspol. Imagini de la locul impactului, publicate de martori - VIDEO # ProTV.md
Angajați ai așa-zisului minister de Interne de la Tiraspol - implicați într-un grav accident, la Tiraspol. Imagini de la locul impactului, publicate de martori - VIDEO
11:30
Accident grav la Tiraspol. Două automobile s-au lovit violent. Imagini de la locul impactului - VIDEO # ProTV.md
Accident grav la Tiraspol. Două automobile s-au lovit violent. Imagini de la locul impactului - VIDEO
11:20
La 99 de ani, David Attenborough a devenit cel mai în vârstă câştigător al unui premiu Emmy, pentru un documentar pe Netflix # ProTV.md
La 99 de ani, David Attenborough a devenit cel mai în vârstă câştigător al unui premiu Emmy, pentru un documentar pe Netflix
11:10
Un bărbat, eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă. Autoritățile SUA împiedică întâlnirea cu familia # ProTV.md
Un bărbat, eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă. Autoritățile SUA împiedică întâlnirea cu familia
Acum 8 ore
10:10
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei din Belarus # ProTV.md
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei din Belarus
09:30
Rusia a găsit o nouă soluție ca să distrugă trenurile din Ucraina. „Șinele vor fi intacte, dar nu o să avem cu ce să circulăm pe ele” - FOTO # ProTV.md
Rusia a găsit o nouă soluție ca să distrugă trenurile din Ucraina. „Șinele vor fi intacte, dar nu o să avem cu ce să circulăm pe ele” - FOTO
09:20
În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie, ca o condiție pentru încetarea războiului (Washington Post) # ProTV.md
În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie, ca o condiție pentru încetarea războiului (Washington Post)
08:50
Pakistanul și Afganistanul au ajuns la pace după negocierile de la Doha. Tensiunile rămân ridicate la frontieră # ProTV.md
Pakistanul și Afganistanul au ajuns la pace după negocierile de la Doha. Tensiunile rămân ridicate la frontieră
08:30
Tragedie de proporții în Brazilia. Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz - FOTO # ProTV.md
Tragedie de proporții în Brazilia. Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz - FOTO
08:30
Netanyahu a anunțat că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru. Liderul dreptei israeliene este sigur de victorie # ProTV.md
Netanyahu a anunțat că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru. Liderul dreptei israeliene este sigur de victorie
Acum 12 ore
08:20
Hamas pregătește un atac asupra civililor din Gaza, susține SUA. „Încălcarea iminentă a armistițiului” # ProTV.md
Hamas pregătește un atac asupra civililor din Gaza, susține SUA. „Încălcarea iminentă a armistițiului”
08:20
Proteste masive în SUA împotriva lui Trump. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă sub sloganul „No Kings” - VIDEO # ProTV.md
Proteste masive în SUA împotriva lui Trump. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă sub sloganul „No Kings” - VIDEO
08:10
Ploi în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
21:20
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament - VIDEO # ProTV.md
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament - VIDEO
21:10
Israelul, acuzat că a încălcat armistițiul de zeci de ori și a omorât 38 de palestinieni. Oficialii din Gaza cer o intervenție internațională # ProTV.md
Israelul, acuzat că a încălcat armistițiul de zeci de ori și a omorât 38 de palestinieni. Oficialii din Gaza cer o intervenție internațională
20:30
Max Verstappen a plecat din pole position în cursa sprint de Formula 1, ce se desfășoară în această seară la Austin, în Statele Unite - VIDEO # ProTV.md
Max Verstappen a plecat din pole position în cursa sprint de Formula 1, ce se desfășoară în această seară la Austin, în Statele Unite - VIDEO
20:30
Brazilianul Lucas Moraes a devenit campion mondial la raliuri, după o etapă în care favoritul Nasser Al-Attiyah a fost penalizat cu o oră, după o eroare incredibilă - VIDEO # ProTV.md
Brazilianul Lucas Moraes a devenit campion mondial la raliuri, după o etapă în care favoritul Nasser Al-Attiyah a fost penalizat cu o oră, după o eroare incredibilă - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.10.2025
19:50
15 elevi și studenți vor primi bursa președintelui în acest an. Despre ce sumă este vorba - VIDEO # ProTV.md
15 elevi și studenți vor primi bursa președintelui în acest an. Despre ce sumă este vorba - VIDEO
19:50
Campioana Moldovei, Milsami Orhei nu renunță la un nou titlu de campioană și se apropie amenințător de lidere - VIDEO # ProTV.md
Campioana Moldovei, Milsami Orhei nu renunță la un nou titlu de campioană și se apropie amenințător de lidere - VIDEO
19:40
Au schimbat halatele albe, pe ținute de gală. Studenții anului I de la Universitatea de Medicină și Farmacie au luptat pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025 - VIDEO # ProTV.md
Au schimbat halatele albe, pe ținute de gală. Studenții anului I de la Universitatea de Medicină și Farmacie au luptat pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025 - VIDEO
19:30
Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți este bilanțul exploziei devastatoare din București. Imagini de la locul tragediei - VIDEO # ProTV.md
Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți este bilanțul exploziei devastatoare din București. Imagini de la locul tragediei - VIDEO
19:20
Vise spulberate pentru româncele Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian la turneul WTA de la Osaka. Astăzi cele două au ratat calificarea în marea finală a Openului japonez - VIDEO # ProTV.md
Vise spulberate pentru româncele Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian la turneul WTA de la Osaka. Astăzi cele două au ratat calificarea în marea finală a Openului japonez - VIDEO
19:10
La Open-ul chinez vom avea parte de o finală între două jucătoare născute în Rusia. Elena Rybakina și Ekaterina Alexandrova se vor bate pentru trofeu - VIDEO # ProTV.md
La Open-ul chinez vom avea parte de o finală între două jucătoare născute în Rusia. Elena Rybakina și Ekaterina Alexandrova se vor bate pentru trofeu - VIDEO
19:10
Campioana Europei - Paris Saint-Germain, a pierdut primele puncte acasă din ultimele șase luni. PSG a evitat în ultimul moment o înfrângere pe teren propriu - VIDEO # ProTV.md
Campioana Europei - Paris Saint-Germain, a pierdut primele puncte acasă din ultimele șase luni. PSG a evitat în ultimul moment o înfrângere pe teren propriu - VIDEO
18:50
Anchetă în cazul exploziei din București. Peste 30 de martori audiați. Anchetatorii caută epicentrul deflagrației: „Trebuie să vedem de ce a fost atât de violentă" - VIDEO # ProTV.md
Anchetă în cazul exploziei din București. Peste 30 de martori audiați. Anchetatorii caută epicentrul deflagrației: „Trebuie să vedem de ce a fost atât de violentă" - VIDEO
18:40
Austria îşi schimbă poziţia şi susţine noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei
18:30
Chelsea arată din ce în ce mai bine în campionatul Angliei. După ce etapa trecută au bătut campioana Liverpool, astăzi cetățenii au reușit un nou succes - VIDEO # ProTV.md
Chelsea arată din ce în ce mai bine în campionatul Angliei. După ce etapa trecută au bătut campioana Liverpool, astăzi cetățenii au reușit un nou succes - VIDEO
18:20
Imagini dramatice cu un incendiu și nori mari de fum pe Aeroportul InternaționalHazrat Shahjalal. Toate zborurile au fost suspendate # ProTV.md
Imagini dramatice cu un incendiu și nori mari de fum pe Aeroportul InternaționalHazrat Shahjalal. Toate zborurile au fost suspendate
18:00
Volodimir Zelenski a părăsit Statele Unite cu mâna goală după întâlnirea cu Donald Trump, fără a obține livrările de rachete Tomahawk - VIDEO # ProTV.md
Volodimir Zelenski a părăsit Statele Unite cu mâna goală după întâlnirea cu Donald Trump, fără a obține livrările de rachete Tomahawk - VIDEO
17:50
„O asistentă de-a Maiei Sandu m-a contactat." Cum fotbalistul Maxim Potîrniche a ajuns în noul legilativ pe listele PAS? Declarațiile făcute de acesta la Podcastul Lorenei - VIDEO # ProTV.md
„O asistentă de-a Maiei Sandu m-a contactat." Cum fotbalistul Maxim Potîrniche a ajuns în noul legilativ pe listele PAS? Declarațiile făcute de acesta la Podcastul Lorenei - VIDEO
17:20
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament # ProTV.md
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament
17:10
Marea dilemă înainte de summitul Trump-Putin de la Budapesta. Cum va ajunge liderul rus în spațiul aerian al UE - VIDEO # ProTV.md
Marea dilemă înainte de summitul Trump-Putin de la Budapesta. Cum va ajunge liderul rus în spațiul aerian al UE - VIDEO
17:00
Reușite la asigurarea securității și restanțe la dezvoltarea economică. Cum califică experții activitatea guvernului Recean - VIDEO # ProTV.md
Reușite la asigurarea securității și restanțe la dezvoltarea economică. Cum califică experții activitatea guvernului Recean - VIDEO
16:30
Este diferit sau e ca al PAS? Cum ar putea arăta programul de guvernare al candidatului înaintat la funcția de premier, Alexandru Munteanu # ProTV.md
Este diferit sau e ca al PAS? Cum ar putea arăta programul de guvernare al candidatului înaintat la funcția de premier, Alexandru Munteanu
Ieri
16:10
Ucraina a lovit o substație din Rusia, punct cheie în rețeaua energetică a regiunii Volga de Mijloc, asigurând legătura dintre sistemele energetice ale Uralului și ale zonei centrale a Rusiei - VIDEO # ProTV.md
Ucraina a lovit o substație din Rusia, punct cheie în rețeaua energetică a regiunii Volga de Mijloc, asigurând legătura dintre sistemele energetice ale Uralului și ale zonei centrale a Rusiei - VIDEO
15:30
Sagrada Família se apropie de finalizarea turnului central și va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa # ProTV.md
Sagrada Família se apropie de finalizarea turnului central și va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.