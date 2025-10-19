LIVE TEXT. Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile. Primele date din anchetă

ProTV.md, 19 octombrie 2025 14:50

LIVE TEXT. Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile. Primele date din anchetă

Acum 10 minute
15:20
Angajați ai așa-zisului minister de Interne de la Tiraspol - implicați într-un grav accident. Imagini de la locul impactului, publicate de martori - VIDEO
Angajați ai așa-zisului minister de Interne de la Tiraspol - implicați într-un grav accident. Imagini de la locul impactului, publicate de martori - VIDEO
Acum o oră
14:50
LIVE TEXT. Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile", anunță autoritățile. Primele date din anchetă
LIVE TEXT. Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile. Primele date din anchetă
14:50
Noi detalii despre accidentul de la Tiraspol: Un milițian a decedat, iar altul a fost internat la terapie intensivă. Momentul impactului - surprins de camerele de supraveghere - FOTO/VIDEO
Noi detalii despre accidentul de la Tiraspol: Un milițian a decedat, iar altul a fost internat la terapie intensivă. Momentul impactului - surprins de camerele de supraveghere - FOTO/VIDEO
Acum 2 ore
14:10
Bătaie într-un troleibuz din capitală. Doi bărbați s-au luat la pumni. Martor: „L-au lovit și pe șofer" - VIDEO
Bătaie într-un troleibuz din capitală. Doi bărbați s-au luat la pumni. Martor: „L-au lovit și pe șofer" - VIDEO
14:00
Altercații la o benzinărie din capitală. O femeie ar fi deteriorat mașina unui bărbat. Momentul surprins de martori - VIDEO
Altercații la o benzinărie din capitală. O femeie ar fi deteriorat mașina unui bărbat. Momentul surprins de martori - VIDEO
14:00
Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile", anunță autoritățile. Primele date din anchetă
Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile. Primele date din anchetă
13:30
Premieră pentru Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din capitală: Au fost efectuat primele proceduri de implantare a unui un resincronizator cardiac
Premieră pentru Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din capitală: Au fost efectuat primele proceduri de implantare a unui un resincronizator cardiac
13:30
Țara care introduce Chat GPT în școli. Proiectul pilot va fi lansat în luna decembrie
Țara care introduce Chat GPT în școli. Proiectul pilot va fi lansat în luna decembrie
Acum 4 ore
12:40
Tensiuni în Gaza. „Teroriști" au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene
Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene
12:30
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra. Anunțul SHS
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra. Anunțul SHS
12:30
Jannik Sinner, câștigător la Six Kings Slam! Premiu record pentru italian: bani gheață și o rachetă realizată integral din aur
Jannik Sinner, câștigător la Six Kings Slam! Premiu record pentru italian: bani gheață și o rachetă realizată integral din aur
12:00
Angajați ai așa-zisului minister de Interne de la Tiraspol - implicați într-un grav accident, la Tiraspol. Imagini de la locul impactului, publicate de martori - VIDEO
Angajați ai așa-zisului minister de Interne de la Tiraspol - implicați într-un grav accident, la Tiraspol. Imagini de la locul impactului, publicate de martori - VIDEO
11:30
Accident grav la Tiraspol. Două automobile s-au lovit violent. Imagini de la locul impactului - VIDEO
Accident grav la Tiraspol. Două automobile s-au lovit violent. Imagini de la locul impactului - VIDEO
Acum 6 ore
11:20
La 99 de ani, David Attenborough a devenit cel mai în vârstă câştigător al unui premiu Emmy, pentru un documentar pe Netflix
La 99 de ani, David Attenborough a devenit cel mai în vârstă câştigător al unui premiu Emmy, pentru un documentar pe Netflix
11:10
Un bărbat, eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă. Autoritățile SUA împiedică întâlnirea cu familia
Un bărbat, eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă. Autoritățile SUA împiedică întâlnirea cu familia
10:10
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei din Belarus
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei din Belarus
09:30
Rusia a găsit o nouă soluție ca să distrugă trenurile din Ucraina. „Șinele vor fi intacte, dar nu o să avem cu ce să circulăm pe ele" - FOTO
Rusia a găsit o nouă soluție ca să distrugă trenurile din Ucraina. „Șinele vor fi intacte, dar nu o să avem cu ce să circulăm pe ele” - FOTO
Acum 8 ore
09:20
În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie, ca o condiție pentru încetarea războiului (Washington Post)
În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie, ca o condiție pentru încetarea războiului (Washington Post)
08:50
Pakistanul și Afganistanul au ajuns la pace după negocierile de la Doha. Tensiunile rămân ridicate la frontieră
Pakistanul și Afganistanul au ajuns la pace după negocierile de la Doha. Tensiunile rămân ridicate la frontieră
08:30
Tragedie de proporții în Brazilia. Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz - FOTO
Tragedie de proporții în Brazilia. Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz - FOTO
08:30
Netanyahu a anunțat că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru. Liderul dreptei israeliene este sigur de victorie
Netanyahu a anunțat că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru. Liderul dreptei israeliene este sigur de victorie
08:20
Hamas pregătește un atac asupra civililor din Gaza, susține SUA. „Încălcarea iminentă a armistițiului"
Hamas pregătește un atac asupra civililor din Gaza, susține SUA. „Încălcarea iminentă a armistițiului”
08:20
Proteste masive în SUA împotriva lui Trump. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă sub sloganul „No Kings" - VIDEO
Proteste masive în SUA împotriva lui Trump. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă sub sloganul „No Kings” - VIDEO
08:10
Ploi în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Ploi în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
21:20
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament - VIDEO
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament - VIDEO
21:10
Israelul, acuzat că a încălcat armistițiul de zeci de ori și a omorât 38 de palestinieni. Oficialii din Gaza cer o intervenție internațională
Israelul, acuzat că a încălcat armistițiul de zeci de ori și a omorât 38 de palestinieni. Oficialii din Gaza cer o intervenție internațională
20:30
Max Verstappen a plecat din pole position în cursa sprint de Formula 1, ce se desfășoară în această seară la Austin, în Statele Unite - VIDEO
Max Verstappen a plecat din pole position în cursa sprint de Formula 1, ce se desfășoară în această seară la Austin, în Statele Unite - VIDEO
20:30
Brazilianul Lucas Moraes a devenit campion mondial la raliuri, după o etapă în care favoritul Nasser Al-Attiyah a fost penalizat cu o oră, după o eroare incredibilă - VIDEO
Brazilianul Lucas Moraes a devenit campion mondial la raliuri, după o etapă în care favoritul Nasser Al-Attiyah a fost penalizat cu o oră, după o eroare incredibilă - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.10.2025
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.10.2025
19:50
15 elevi și studenți vor primi bursa președintelui în acest an. Despre ce sumă este vorba - VIDEO
15 elevi și studenți vor primi bursa președintelui în acest an. Despre ce sumă este vorba - VIDEO
19:50
Campioana Moldovei, Milsami Orhei nu renunță la un nou titlu de campioană și se apropie amenințător de lidere - VIDEO
Campioana Moldovei, Milsami Orhei nu renunță la un nou titlu de campioană și se apropie amenințător de lidere - VIDEO
19:40
Au schimbat halatele albe, pe ținute de gală. Studenții anului I de la Universitatea de Medicină și Farmacie au luptat pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025 - VIDEO
Au schimbat halatele albe, pe ținute de gală. Studenții anului I de la Universitatea de Medicină și Farmacie au luptat pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025 - VIDEO
19:30
Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți este bilanțul exploziei devastatoare din București. Imagini de la locul tragediei - VIDEO
Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți este bilanțul exploziei devastatoare din București. Imagini de la locul tragediei - VIDEO
19:20
Vise spulberate pentru româncele Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian la turneul WTA de la Osaka. Astăzi cele două au ratat calificarea în marea finală a Openului japonez - VIDEO
Vise spulberate pentru româncele Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian la turneul WTA de la Osaka. Astăzi cele două au ratat calificarea în marea finală a Openului japonez - VIDEO
19:10
La Open-ul chinez vom avea parte de o finală între două jucătoare născute în Rusia. Elena Rybakina și Ekaterina Alexandrova se vor bate pentru trofeu - VIDEO
La Open-ul chinez vom avea parte de o finală între două jucătoare născute în Rusia. Elena Rybakina și Ekaterina Alexandrova se vor bate pentru trofeu - VIDEO
19:10
Campioana Europei - Paris Saint-Germain, a pierdut primele puncte acasă din ultimele șase luni. PSG a evitat în ultimul moment o înfrângere pe teren propriu - VIDEO
Campioana Europei - Paris Saint-Germain, a pierdut primele puncte acasă din ultimele șase luni. PSG a evitat în ultimul moment o înfrângere pe teren propriu - VIDEO
18:50
Anchetă în cazul exploziei din București. Peste 30 de martori audiați. Anchetatorii caută epicentrul deflagrației: „Trebuie să vedem de ce a fost atât de violentă" - VIDEO
Anchetă în cazul exploziei din București. Peste 30 de martori audiați. Anchetatorii caută epicentrul deflagrației: „Trebuie să vedem de ce a fost atât de violentă" - VIDEO
18:40
Austria îşi schimbă poziţia şi susţine noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei
Austria îşi schimbă poziţia şi susţine noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei
18:30
Chelsea arată din ce în ce mai bine în campionatul Angliei. După ce etapa trecută au bătut campioana Liverpool, astăzi cetățenii au reușit un nou succes - VIDEO
Chelsea arată din ce în ce mai bine în campionatul Angliei. După ce etapa trecută au bătut campioana Liverpool, astăzi cetățenii au reușit un nou succes - VIDEO
18:20
Imagini dramatice cu un incendiu și nori mari de fum pe Aeroportul InternaționalHazrat Shahjalal. Toate zborurile au fost suspendate
Imagini dramatice cu un incendiu și nori mari de fum pe Aeroportul InternaționalHazrat Shahjalal. Toate zborurile au fost suspendate
18:00
Volodimir Zelenski a părăsit Statele Unite cu mâna goală după întâlnirea cu Donald Trump, fără a obține livrările de rachete Tomahawk - VIDEO
Volodimir Zelenski a părăsit Statele Unite cu mâna goală după întâlnirea cu Donald Trump, fără a obține livrările de rachete Tomahawk - VIDEO
17:50
„O asistentă de-a Maiei Sandu m-a contactat." Cum fotbalistul Maxim Potîrniche a ajuns în noul legilativ pe listele PAS? Declarațiile făcute de acesta la Podcastul Lorenei - VIDEO
„O asistentă de-a Maiei Sandu m-a contactat." Cum fotbalistul Maxim Potîrniche a ajuns în noul legilativ pe listele PAS? Declarațiile făcute de acesta la Podcastul Lorenei - VIDEO
17:20
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament
17:10
Marea dilemă înainte de summitul Trump-Putin de la Budapesta. Cum va ajunge liderul rus în spațiul aerian al UE - VIDEO
Marea dilemă înainte de summitul Trump-Putin de la Budapesta. Cum va ajunge liderul rus în spațiul aerian al UE - VIDEO
17:00
Reușite la asigurarea securității și restanțe la dezvoltarea economică. Cum califică experții activitatea guvernului Recean - VIDEO
Reușite la asigurarea securității și restanțe la dezvoltarea economică. Cum califică experții activitatea guvernului Recean - VIDEO
16:30
Este diferit sau e ca al PAS? Cum ar putea arăta programul de guvernare al candidatului înaintat la funcția de premier, Alexandru Munteanu
Este diferit sau e ca al PAS? Cum ar putea arăta programul de guvernare al candidatului înaintat la funcția de premier, Alexandru Munteanu
16:10
Ucraina a lovit o substație din Rusia, punct cheie în rețeaua energetică a regiunii Volga de Mijloc, asigurând legătura dintre sistemele energetice ale Uralului și ale zonei centrale a Rusiei - VIDEO
Ucraina a lovit o substație din Rusia, punct cheie în rețeaua energetică a regiunii Volga de Mijloc, asigurând legătura dintre sistemele energetice ale Uralului și ale zonei centrale a Rusiei - VIDEO
15:30
Sagrada Família se apropie de finalizarea turnului central și va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa
Sagrada Família se apropie de finalizarea turnului central și va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa
Ieri
15:10
Un tir de drone rusești a lăsat mii de oameni fără energie electrică în toată Ucraina
Un tir de drone rusești a lăsat mii de oameni fără energie electrică în toată Ucraina
14:30
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan
