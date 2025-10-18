Max Verstappen a plecat din pole position în cursa sprint de Formula 1, ce se desfășoară în această seară la Austin, în Statele Unite - VIDEO
ProTV.md, 18 octombrie 2025 20:30
Max Verstappen a plecat din pole position în cursa sprint de Formula 1, ce se desfășoară în această seară la Austin, în Statele Unite - VIDEO
Acum o oră
21:20
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament - VIDEO
21:10
Israelul, acuzat că a încălcat armistițiul de zeci de ori și a omorât 38 de palestinieni. Oficialii din Gaza cer o intervenție internațională
Acum 2 ore
20:30
Max Verstappen a plecat din pole position în cursa sprint de Formula 1, ce se desfășoară în această seară la Austin, în Statele Unite - VIDEO
20:30
Brazilianul Lucas Moraes a devenit campion mondial la raliuri, după o etapă în care favoritul Nasser Al-Attiyah a fost penalizat cu o oră, după o eroare incredibilă - VIDEO
Acum 4 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.10.2025
19:50
15 elevi și studenți vor primi bursa președintelui în acest an. Despre ce sumă este vorba - VIDEO
19:50
Campioana Moldovei, Milsami Orhei nu renunță la un nou titlu de campioană și se apropie amenințător de lidere - VIDEO
19:40
Au schimbat halatele albe, pe ținute de gală. Studenții anului I de la Universitatea de Medicină și Farmacie au luptat pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025 - VIDEO
19:30
Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți este bilanțul exploziei devastatoare din București. Imagini de la locul tragediei - VIDEO
19:20
Vise spulberate pentru româncele Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian la turneul WTA de la Osaka. Astăzi cele două au ratat calificarea în marea finală a Openului japonez - VIDEO
19:10
La Open-ul chinez vom avea parte de o finală între două jucătoare născute în Rusia. Elena Rybakina și Ekaterina Alexandrova se vor bate pentru trofeu - VIDEO
19:10
Campioana Europei - Paris Saint-Germain, a pierdut primele puncte acasă din ultimele șase luni. PSG a evitat în ultimul moment o înfrângere pe teren propriu - VIDEO
18:50
Anchetă în cazul exploziei din București. Peste 30 de martori audiați. Anchetatorii caută epicentrul deflagrației: „Trebuie să vedem de ce a fost atât de violentă" - VIDEO
18:40
Austria îşi schimbă poziţia şi susţine noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei
18:30
Chelsea arată din ce în ce mai bine în campionatul Angliei. După ce etapa trecută au bătut campioana Liverpool, astăzi cetățenii au reușit un nou succes - VIDEO
18:20
Imagini dramatice cu un incendiu și nori mari de fum pe Aeroportul InternaționalHazrat Shahjalal. Toate zborurile au fost suspendate
Acum 6 ore
18:00
Volodimir Zelenski a părăsit Statele Unite cu mâna goală după întâlnirea cu Donald Trump, fără a obține livrările de rachete Tomahawk - VIDEO
17:50
„O asistentă de-a Maiei Sandu m-a contactat." Cum fotbalistul Maxim Potîrniche a ajuns în noul legilativ pe listele PAS? Declarațiile făcute de acesta la Podcastul Lorenei - VIDEO
17:20
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament
17:10
Marea dilemă înainte de summitul Trump-Putin de la Budapesta. Cum va ajunge liderul rus în spațiul aerian al UE - VIDEO
17:00
Reușite la asigurarea securității și restanțe la dezvoltarea economică. Cum califică experții activitatea guvernului Recean - VIDEO
16:30
Este diferit sau e ca al PAS? Cum ar putea arăta programul de guvernare al candidatului înaintat la funcția de premier, Alexandru Munteanu
16:10
Ucraina a lovit o substație din Rusia, punct cheie în rețeaua energetică a regiunii Volga de Mijloc, asigurând legătura dintre sistemele energetice ale Uralului și ale zonei centrale a Rusiei - VIDEO
Acum 8 ore
15:30
Sagrada Família se apropie de finalizarea turnului central și va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa
15:10
Un tir de drone rusești a lăsat mii de oameni fără energie electrică în toată Ucraina
14:30
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan
Acum 12 ore
13:50
Cum s-a produs explozia devastatoare din București. Filmul tragediei - VIDEO
13:20
Momentul în care o femeie din Turcia a pășit în fața tramvaiului: A fost distrasă de muzica din căști. Ce s-a întâmplat după - VIDEO
13:00
Foametea se adâncește în nordul Gazei, în ciuda armistițiului. Convoaiele ONU nu pot ajunge. „Extrem de dificil”
12:50
Un liceu din Polonia introduce în programă pilotarea dronelor
12:20
O femeie, pasager al rutei Chișinău-Constanța, a pus bani în pașaport încercând să mituiască polițiștii de frontieră, la ieșirea din țară. Ce încerca să facă și ce pedeapsă a primit
12:20
Incendiu la subsolul unui bloc din București, unde funcționează un centru spa. Zeci de oameni, evacuați
12:00
Miliardarul șef al unei companii gigant le oferă angajaților un bonus de 75.000 de dolari, drept încurajare să aibă copii
11:10
Răspunsul bizar dat de Casa Albă după ce un reporter a întrebat cine a ales Budapesta pentru întâlnirea Trump – Putin
11:10
Fostul congresman republican George Santos, trimis după gratii pentru fraudă, iese din pușcărie grație lui Donald Trump. „Să ai o viață minunată!”
11:00
Tehnică militară ar putea fi văzută pe străzi, iar în unele localități din țară s-ar putea auzi împușcături. Ministerul Apărării vine cu explicații și precizări
10:30
„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina, dar adevărata miză pentru Kiev rămâne, pentru moment, de neatins
10:10
Trump îi refuză lui Zelenski rachetele Tomahawk. „Trebuie să mai lucrăm la asta” (presa)
10:00
SUA și China pregătesc noi negocieri economice. Liderii caută să evite o escaladare a tarifelor comerciale
09:50
Cazul cu 1 milion de țigări, descoperite într-un camion la vama Leușeni. Directorului Serviciului Vamal: „Este indubitabil faptul că ar putea fi implicați și vameși"
09:20
Starea răniților în explozia din București. Mai multe persoane, operate
09:10
Scandal în Italia, după ce liderul celui mai mare sindicat a spus că Giorgia Meloni că este „curtezana” lui Donald Trump
Acum 24 ore
08:50
Când va avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin. Dialogul va fi în lipsa lui Zelenski
08:50
Zelenski le-a dezvăluit liderilor europeni ce a discutat cu Trump. „Sunt realist”
08:40
Trump, către Zelenski, la Casa Albă: „Sperăm că vom putea pune capăt războiului fără să ne gândim la rachetele Tomahawk”
08:30
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul pentru Vladimir Putin? Drum riscant al liderului rus spre Ungaria
08:30
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York, după „discuții cu Regele Charles”
08:20
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski - FOTO
08:10
Ploi în centrul și nordul tării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
01:10
LIVE TEXT. Trump, discuție la Casa Albă cu Zelenski, „un lider foarte puternic, care a trecut prin multe”. Târgul propus de Zelenski: Drone ucrainene pentru Tomahawk americane
