„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina, dar adevărata miză pentru Kiev rămâne, pentru moment, de neatins
ProTV.md, 18 octombrie 2025 10:30
„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina, dar adevărata miză pentru Kiev rămâne, pentru moment, de neatins
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
11:00
Tehnică militară ar putea fi văzută pe străzi, iar în unele localități din țară s-ar putea auzi împușcături. Ministerul Apărării vine cu explicații și precizări # ProTV.md
Tehnică militară ar putea fi văzută pe străzi, iar în unele localități din țară s-ar putea auzi împușcături. Ministerul Apărării vine cu explicații și precizări
Acum o oră
10:30
„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina, dar adevărata miză pentru Kiev rămâne, pentru moment, de neatins # ProTV.md
„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina, dar adevărata miză pentru Kiev rămâne, pentru moment, de neatins
10:10
Trump îi refuză lui Zelenski rachetele Tomahawk. „Trebuie să mai lucrăm la asta” (presa)
Acum 2 ore
10:00
SUA și China pregătesc noi negocieri economice. Liderii caută să evite o escaladare a tarifelor comerciale # ProTV.md
SUA și China pregătesc noi negocieri economice. Liderii caută să evite o escaladare a tarifelor comerciale
09:50
Cazul cu 1 milion de țigări, descoperite într-un camion la vama Leușeni. Directorului Serviciului Vamal: „Este indubitabil faptul că ar putea fi implicați și vameși" # ProTV.md
Cazul cu 1 milion de țigări, descoperite într-un camion la vama Leușeni. Directorului Serviciului Vamal: „Este indubitabil faptul că ar putea fi implicați și vameși"
09:20
Starea răniților în explozia din București. Mai multe persoane, operate
09:10
Scandal în Italia, după ce liderul celui mai mare sindicat a spus că Giorgia Meloni că este „curtezana” lui Donald Trump # ProTV.md
Scandal în Italia, după ce liderul celui mai mare sindicat a spus că Giorgia Meloni că este „curtezana” lui Donald Trump
Acum 4 ore
08:50
Când va avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin. Dialogul va fi în lipsa lui Zelenski
08:50
Zelenski le-a dezvăluit liderilor europeni ce a discutat cu Trump. „Sunt realist”
08:40
Trump, către Zelenski, la Casa Albă: „Sperăm că vom putea pune capăt războiului fără să ne gândim la rachetele Tomahawk” # ProTV.md
Trump, către Zelenski, la Casa Albă: „Sperăm că vom putea pune capăt războiului fără să ne gândim la rachetele Tomahawk”
08:30
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul pentru Vladimir Putin? Drum riscant al liderului rus spre Ungaria # ProTV.md
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul pentru Vladimir Putin? Drum riscant al liderului rus spre Ungaria
08:30
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York, după „discuții cu Regele Charles” # ProTV.md
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York, după „discuții cu Regele Charles”
08:20
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski - FOTO # ProTV.md
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski - FOTO
08:10
Ploi în centrul și nordul tării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ploi în centrul și nordul tării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
01:10
LIVE TEXT. Trump, discuție la Casa Albă cu Zelenski, „un lider foarte puternic, care a trecut prin multe”. Târgul propus de Zelenski: Drone ucrainene pentru Tomahawk americane # ProTV.md
LIVE TEXT. Trump, discuție la Casa Albă cu Zelenski, „un lider foarte puternic, care a trecut prin multe”. Târgul propus de Zelenski: Drone ucrainene pentru Tomahawk americane
17 octombrie 2025
23:40
Momentul în care Trump scapă o înjurătură în conferința de presă cu Zelenski - VIDEO
Acum 24 ore
21:40
Militarii din Batalionul de Geniu Codru au sărbătorit 33 de ani de la înființarea unității: Geniștii și-au prezentat echipamentele și tehnica, iar cei mai buni au primit noi grade militare - VIDEO # ProTV.md
Militarii din Batalionul de Geniu Codru au sărbătorit 33 de ani de la înființarea unității: Geniștii și-au prezentat echipamentele și tehnica, iar cei mai buni au primit noi grade militare - VIDEO
21:30
Autoritățile au verificat bagajul suspect de pe Aeroportul „Eugen Doga”, dar alerta nu s-a confirmat. Zborurile au fost reluate - VIDEO # ProTV.md
Autoritățile au verificat bagajul suspect de pe Aeroportul „Eugen Doga”, dar alerta nu s-a confirmat. Zborurile au fost reluate - VIDEO
21:30
Igor Dodon rămâne în Parlament și anunță că Blocul Patriotic nu va susține un Guvern condus de Alexandru Munteanu - VIDEO # ProTV.md
Igor Dodon rămâne în Parlament și anunță că Blocul Patriotic nu va susține un Guvern condus de Alexandru Munteanu - VIDEO
21:30
Grav accident la Telenești. Un biciclist ar fi fost lovit mortal de o mașină. Imagini de la locul impactului - VIDEO # ProTV.md
Grav accident la Telenești. Un biciclist ar fi fost lovit mortal de o mașină. Imagini de la locul impactului - VIDEO
21:20
LIVE TEXT. Miză enormă pentru pacea în Ucraina: Volodimir Zelenski - primit de Donald Trump, la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, pe agendă - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Miză enormă pentru pacea în Ucraina: Volodimir Zelenski - primit de Donald Trump, la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, pe agendă - VIDEO
21:00
LIVE. Miză enormă pentru pacea în Ucraina: Volodimir Zelenski - primit de Donald Trump, la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, pe agendă # ProTV.md
LIVE. Miză enormă pentru pacea în Ucraina: Volodimir Zelenski - primit de Donald Trump, la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, pe agendă
20:50
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 17.10.2025
20:20
Drumul lui Radu Albot la turneul challenger din Hersonissos s-a încheiat, după eșecul în fața unui bulgar - VIDEO # ProTV.md
Drumul lui Radu Albot la turneul challenger din Hersonissos s-a încheiat, după eșecul în fața unui bulgar - VIDEO
20:20
Unul dintre cei mai buni fundași ai ultimelor decenii, Thiago Silva, impresionează și la 41 de ani. Brazilianul a venit în careul advers și a adus victoria echipei sale în ultimul minut - VIDEO # ProTV.md
Unul dintre cei mai buni fundași ai ultimelor decenii, Thiago Silva, impresionează și la 41 de ani. Brazilianul a venit în careul advers și a adus victoria echipei sale în ultimul minut - VIDEO
20:20
LIVE. Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc acum la Casa Albă. Planurile Ucrainei, date peste cap de anunțul lui Trump că se va întâlni cu Putin la Budapesta # ProTV.md
LIVE. Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc acum la Casa Albă. Planurile Ucrainei, date peste cap de anunțul lui Trump că se va întâlni cu Putin la Budapesta
20:10
Donald Trump spune când se va întâlni în Ungaria cu Vladimir Putin - VIDEO
20:10
Cel puțin o persoană a murit și două sunt date dispărute, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest din Alaska - VIDEO # ProTV.md
Cel puțin o persoană a murit și două sunt date dispărute, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest din Alaska - VIDEO
20:00
Structura noului Guvern, stabilită în proporție de 80-90 la sută. Anunțul făcut de Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata” - VIDEO # ProTV.md
Structura noului Guvern, stabilită în proporție de 80-90 la sută. Anunțul făcut de Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata” - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.10.2025
19:30
Un nou pas greșit făcut de CFR Cluj în campionatul României, unde ocupă locul 11. Vicecampioana în exercițiu a remizat cu nou-promovata Csikszereda - VIDEO # ProTV.md
Un nou pas greșit făcut de CFR Cluj în campionatul României, unde ocupă locul 11. Vicecampioana în exercițiu a remizat cu nou-promovata Csikszereda - VIDEO
19:20
Explozia de la București: În urmă cu câteva minute a fost extrasă de la etajul 6 cea de-a treia persoană decedată. Pompierii spun că nu mai sunt alte persoane prinse sub dărâmături # ProTV.md
Explozia de la București: În urmă cu câteva minute a fost extrasă de la etajul 6 cea de-a treia persoană decedată. Pompierii spun că nu mai sunt alte persoane prinse sub dărâmături
19:10
Un soldat rus și-a împușcat mortal camaradul și s-a sinucis, într-o bază din Moscova
18:40
Patru angajați ai Seviciului Vamal - demiși în acest an, iar aproape 200 - sancționați disciplinar, fiind implicați în acte de corupție. Declarațiile șefului instituției - VIDEO # ProTV.md
Patru angajați ai Seviciului Vamal - demiși în acest an, iar aproape 200 - sancționați disciplinar, fiind implicați în acte de corupție. Declarațiile șefului instituției - VIDEO
18:30
Echipele feminine ale cluburilor Manchester United și Real Madrid s-au alăturat formațiilor din fruntea clasamentului Ligii Campionilor. Cinci grupări au maxim de puncte după două etape disputate - VIDEO # ProTV.md
Echipele feminine ale cluburilor Manchester United și Real Madrid s-au alăturat formațiilor din fruntea clasamentului Ligii Campionilor. Cinci grupări au maxim de puncte după două etape disputate - VIDEO
18:30
Victoria’s Secret a revenit pe podiumul din New York într-un spectacol plin de strălucire, energie și emoție. După ani de pauză și controverse, celebra casă de modă a reușit să aducă înapoi magia show-urilor sale - VIDEO # ProTV.md
Victoria’s Secret a revenit pe podiumul din New York într-un spectacol plin de strălucire, energie și emoție. După ani de pauză și controverse, celebra casă de modă a reușit să aducă înapoi magia show-urilor sale - VIDEO
18:20
Prima ședință a noului Parlament ar putea fi prezidată de Nicolae Botgros - VIDEO
18:10
Doi primari aleși deputați pe lista „Partidului Nostru” renunță la mandatul din Parlament și rămân în fruntea localităților - VIDEO # ProTV.md
Doi primari aleși deputați pe lista „Partidului Nostru” renunță la mandatul din Parlament și rămân în fruntea localităților - VIDEO
18:00
Momentul exploziei devastatoare din cartierul Rahova din București - surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Momentul exploziei devastatoare din cartierul Rahova din București - surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin - FOTO/VIDEO
18:00
Încă două medalii pentru țara noastră la Campionatul Mondial de grappling. După Alexandr Romanov și Eldar Rafigaev, Dumitru Ceban și Cristian Țugulea au obținut câte un bronz - VIDEO # ProTV.md
Încă două medalii pentru țara noastră la Campionatul Mondial de grappling. După Alexandr Romanov și Eldar Rafigaev, Dumitru Ceban și Cristian Țugulea au obținut câte un bronz - VIDEO
17:30
JD Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace: „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor” - VIDEO # ProTV.md
JD Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace: „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor” - VIDEO
17:10
Vești bune! Carburanții se ieftinesc și în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Vești bune! Carburanții se ieftinesc și în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
17:00
Cum l-a enervat Putin pe Trump în timpul întâlnirii lor din Alaska. Liderul SUA a ridicat vocea și a anulat prânzul # ProTV.md
Cum l-a enervat Putin pe Trump în timpul întâlnirii lor din Alaska. Liderul SUA a ridicat vocea și a anulat prânzul
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.10.2025
16:50
„Incident grav” Un avion low-cost a plonjat spre mare cu aproape 500 km/oră imediat după decolarea de pe un aeroport din Italia. S-a redresat apoi # ProTV.md
„Incident grav” Un avion low-cost a plonjat spre mare cu aproape 500 km/oră imediat după decolarea de pe un aeroport din Italia. S-a redresat apoi
16:50
Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală” # ProTV.md
Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală”
16:40
De 5 ani, parte din casa ta! Sărbătorim 5 ani de Bellona Moldova cu reduceri aniversare
16:40
Accident la Ialoveni. Două automobile s-au lovit violent, după ce un șofer nu a acordat prioritate. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Accident la Ialoveni. Două automobile s-au lovit violent, după ce un șofer nu a acordat prioritate. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
16:30
Bagaj în care s-ar afla o substanță explozibilă - depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Pasagerii, evacuați de urgență - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Bagaj în care s-ar afla o substanță explozibilă - depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Pasagerii, evacuați de urgență - FOTO/VIDEO
16:30
Alarmant. Șapte persoane - intoxicate cu ciuperci de la începutul săptamînii. CNAMUP vine cu detalii și avertizări # ProTV.md
Alarmant. Șapte persoane - intoxicate cu ciuperci de la începutul săptamînii. CNAMUP vine cu detalii și avertizări
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.